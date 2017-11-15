10:51 15 ноября

МИД Сирии: присутствие войск США в стране нарушает основы ООН

Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало агрессией любое иностранное военное присутствие в стране без согласования с правительством, передает РИА Новости.



В Дамаске подчеркнули, что это касается и американских войск.


Это (…) нарушение суверенитета Сирии и вопиющее нарушение основ ООН,
говорится в заявлении МИД.

Ведомство потребовало, чтобы Вашингтон немедленно вывел военных из страны. Дипломаты также отметили, что действия Соединенных Штатов угрожают безопасности республики, поэтому она оставляет за собой право на «соответствующую реакцию».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН фактически разрешила США бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против группировки ИГ (запрещена в РФ). Он также заявил, что Пентагон не планирует выводить свои подразделения до дипломатического урегулирования ситуации в стране.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в свою очередь, что высказывания Мэттиса противоречат женевским договоренностям, а также заверениям США, что их единственной целью в Сирии является борьба с терроризмом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 10:02
    Присутствие США в ООН нарушает все человеческие принципы и мораль..
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 10:13
      Присутствие США на политической карте мира нарушает вообще все что можно... laughing
      Зяблицев
      1. Идущий Сегодня, 10:18
        "Исключительные" поставили вопрос об исключении их из списка государств планеты Земля.
        Идущий
  2. Джедай Сегодня, 10:02
    Словами США из Сирии не выгонишь. negative
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 10:07
      И ооном тоже.. yes hi
      Цитата: Джедай
      Словами США из Сирии не выгонишь. negative
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 10:09
        hi ООНанисты только воздух словесами сотрясать горазды, а реально осадить США не в состоянии. yes
        Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 10:17
        Из ООН нынче и пугала не слепишь wink
        pvv113
    2. pvv113 Сегодня, 10:16
      Привет, Макс! Только силовым принуждением
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 10:18
        Володя, привет! hi США всем навязывают свою волю силой, так давно не грех им самим отведать того же блюда. wink
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 10:20
          Это их очень расстроит, такого отношения к себе любимым штаты не понимают wink
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 10:28
            Понимают, только язык силы и понимают. Не приемлют, но понимают. angry
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 10:44
              Язык силы - это да, понимают. Но отношение к себе строят по принципу "а нас-то за шо?"
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 10:46
                Как и все гопники, когда в портрет прилетает. yes
                Джедай
        2. kaban7 Сегодня, 10:39
          Так нельзя, они же пришли с мирными целями! Это же неполиткорректно, нетолерантно и, по крайней мере, ВОЛЮНТАРИЗМ ! laughing
          kaban7
          1. Джедай Сегодня, 10:44
            Цитата: kaban7
            ВОЛЮНТАРИЗМ !

            Но-но-но! "В моём доме не выражаться!" lol
            Джедай
  3. Million Сегодня, 10:06
    ООН уже давно стала игрушкой в руках США.Да и не только ООН...
    Million
  4. Altona Сегодня, 10:08
    США давно ведут себя как Гитлер, лезут куда хотят и никто им не указ. Мэттис в данном случае очень напоминает Гудериана.
    Altona
    1. Идущий Сегодня, 10:19
      Цитата: Altona
      США давно ведут себя как Гитлер, лезут куда хотят и никто им не указ. Мэттис в данном случае очень напоминает Гудериана.


      Действительно и не только прической.
      Идущий
  5. Krasnodar Сегодня, 10:19
    Дык право сильного. Вопрос - на фига башлять за членство в ООН...
    Krasnodar
  6. Viktorfi Сегодня, 10:24
    Это далеко не первое заявление сирийского правительства, которое ставит своей целью не только победить терроризм, но и вернуть диктаторский режим тирана Асада обратно.

    Гражданская война, о ней забывать не стоит. Она началась до входа террористов в Сирию использовавших её ослабление гражданской войной.
    Сейчас Сирия будет разделена и Асад пытается жалкими попытками вернуть себе всю Сирию. Страну, которую он получил не по праву, как и его отец диктатор. Страну, в которой у людей не было права ни выразить свое мнение, ни права на справедливость ни на нормальную жизнь.

    У США в СБ ООН ВЕТО и поэтому как защищали США оппозицию так и будут. Точно также как Россия использует свое Вето защищая себя и Асада в СБ ООН, так же будут действовать и США.
    Все тут пишут, что ООН подчиняется США, однако забывают, что Россия прекрасно использует рычаги в СБ ООН защищая себя и делает это с заметным постоянством и так называемое подчинение ООН США, США никак не помогает.


    Поэтому жалкие крики МИДа Сирии в ООН никого не волнуют. Собака лает - караван идёт.

    Хотя я полностью согласен, что ООН должно перестать существовать, так как лишь создаёт проблемы и не умеет их решать.
    Viktorfi
    1. Комментарий был удален.
      1. kaban7 Сегодня, 10:45
        Наверное, законное право получить Сирию есть у США? А у кого же ещё, ведь США оплот законности в мире, м по закону всё в мире принадлежит им, равно как и право, наплевав на все международные права, вмешиваться во внутренние дела других стран.
        kaban7
    2. с-т Petrov Сегодня, 10:43
      Асад пытается жалкими попытками вернуть себе всю Сирию


      как по мне так жалкие попытки у вас. потуги

      Гражданская война, о ней забывать не стоит. Она началась до входа террористов в Сирию


      ага внезапно началась.

      трану, в которой у людей не было права ни выразить свое мнение, ни права на справедливость ни на нормальную жизнь.


      вы это в цирке своем рассказывайте истории эти.

      У США в СБ ООН ВЕТО и поэтому как защищали США оппозицию так и будут.


      оппозицию защищали? ну понятно

      Поэтому жалкие крики МИДа Сирии в ООН никого не волнуют. Собака лает - караван идёт.


      это называется закон и право. вы там у себя паходу все головой поехали


      Хотя я полностью согласен, что ООН должно перестать существовать, так как лишь создаёт проблемы и не умеет их решать.


      а я вот считаю что Израиль должен перестать существовать как искусственное государство, которому лет меньше чем бабуле из соседней квартиры.

      с-т Petrov
  7. gml Сегодня, 10:25
    нарушает основы ООН
    А там же
    одобрен украинский проект резолюции по Крыму
    И как пляасать? С одной стороны и с другой стороны?
    gml
  8. anjey Сегодня, 10:38
    Мэттис также заявил, что Пентагон не планирует выводить свои подразделения до дипломатического урегулирования ситуации в стране.
    России тоже надо помочь дипломатически урегулировать своими подразделениями ситуацию в Венесуэле,но на законных основаниях ,по приглашению Мадуро...
    anjey
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