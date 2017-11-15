МИД Сирии: присутствие войск США в стране нарушает основы ООН
Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало агрессией любое иностранное военное присутствие в стране без согласования с правительством, передает РИА Новости.
В Дамаске подчеркнули, что это касается и американских войск.
Ведомство потребовало, чтобы Вашингтон немедленно вывел военных из страны. Дипломаты также отметили, что действия Соединенных Штатов угрожают безопасности республики, поэтому она оставляет за собой право на «соответствующую реакцию».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН фактически разрешила США бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против группировки ИГ (запрещена в РФ). Он также заявил, что Пентагон не планирует выводить свои подразделения до дипломатического урегулирования ситуации в стране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в свою очередь, что высказывания Мэттиса противоречат женевским договоренностям, а также заверениям США, что их единственной целью в Сирии является борьба с терроризмом.
В Дамаске подчеркнули, что это касается и американских войск.
Это (…) нарушение суверенитета Сирии и вопиющее нарушение основ ООН,говорится в заявлении МИД.
Ведомство потребовало, чтобы Вашингтон немедленно вывел военных из страны. Дипломаты также отметили, что действия Соединенных Штатов угрожают безопасности республики, поэтому она оставляет за собой право на «соответствующую реакцию».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН фактически разрешила США бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против группировки ИГ (запрещена в РФ). Он также заявил, что Пентагон не планирует выводить свои подразделения до дипломатического урегулирования ситуации в стране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в свою очередь, что высказывания Мэттиса противоречат женевским договоренностям, а также заверениям США, что их единственной целью в Сирии является борьба с терроризмом.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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