Верховная Рада Украины переименовала Великую Отечественную войну

Верховная Рада Украины приняла поправки к закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщается на сайте украинского парламента. За соответствующую инициативу (№5697), текст которой опубликован на сайте законодательного органа, проголосовал 241 народный депутат.Согласно принятому документу, "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная война и война с Японией" и "Война 1945 года с империалистической Японией" отныне будут называть Второй мировой войной. При этом число 1945 исключается из текста закона.Теми же поправками официально закрепляется термин «Революция достоинства», ранее именовавшийся как «массовые акции гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го за евроинтеграцию и против режима Януковича». Также пострадавшим активистам Майдана будет присвоен статус участника боевых действий.С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование советской символики, в частности изображения флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают, передает "Лента.ru"