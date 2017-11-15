10:49 15 ноября

Верховная Рада Украины переименовала Великую Отечественную войну

Верховная Рада Украины приняла поправки к закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщается на сайте украинского парламента. За соответствующую инициативу (№5697), текст которой опубликован на сайте законодательного органа, проголосовал 241 народный депутат.

Верховная Рада Украины переименовала Великую Отечественную войну


Согласно принятому документу, "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная война и война с Японией" и "Война 1945 года с империалистической Японией" отныне будут называть Второй мировой войной. При этом число 1945 исключается из текста закона.


Теми же поправками официально закрепляется термин «Революция достоинства», ранее именовавшийся как «массовые акции гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го за евроинтеграцию и против режима Януковича». Также пострадавшим активистам Майдана будет присвоен статус участника боевых действий.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование советской символики, в частности изображения флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. Тралл Сегодня, 10:10
    Президента своего в фюрера пусть еще переименуют.
    Тралл
    1. Идущий Сегодня, 10:14
      Цитата: Тралл
      Президента своего в фюрера пусть еще переименуют.


      Вы не далеки от истины , только это будет не Порошенко.
      Идущий
    2. 210окв Сегодня, 10:15
      иваны родства не помнящие..И этим все сказано.Ибо иуды они..
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 10:20
        Цитата: Тралл
        Президента своего в фюрера пусть еще переименуют.

        Цитата: Идущий
        Вы не далеки от истины , только это будет не Порошенко.

        Цитата: 210окв
        иваны родства не помнящие..И этим все сказано.Ибо иуды они..

        И добавить-то особо нечего... Разве только крылатое "Д.Б.". fool

        Джедай
      2. cniza Сегодня, 10:30
        Цитата: 210окв
        иваны родства не помнящие..И этим все сказано.Ибо иуды они..


        Все они помнят , только от страха хотят забыть и пора им уже напомнить , что было с бандерами и шухевичами.
        cniza
    3. просто экспл Сегодня, 10:34
      почти уже , погоны уже свои придумали .
      баян правда , но зато про войну.
      просто экспл
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:11
    Полностью переформатируют историю и как следствие менталитет народ.
    Хотят выдавить все что связано с русской цивилизацией и заменить ее латиницей...
    это так очевидно.
    Тот же ЛЕХА
    1. Идущий Сегодня, 10:16
      Выполняется четкий план , принесенный из вне нашими "партнерами" и весьма успешно , а мы чего то ждем.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 10:20
        Мы ждем!?Это наше рукамиводство с ними цацкается и улыбается в ответ на звериный оскал.Мы от них ничего не ждем.Чего ждать от моральных мертвецов..
        Цитата: Идущий
        Выполняется четкий план , принесенный из вне нашими "партнерами" и весьма успешно , а мы чего то ждем.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 10:22
          А я про кого говорю ? , но и мы - уже совсем мы , не должны ждать и надеяться , что все само собой рассосется.
          Идущий
    2. просто экспл Сегодня, 10:42
      вот и не верьте после этого альтернативной истории , по которой всю европу населяли славяне , и только со 2.5 лет до нашей эры их начала выдавливать гаплогруппа r1b.
      и поэтому правы те кто считает что восточные немцы это не немцы , а онемеченные славяне , и что когда находят города в Германии с останками славянской цивилизации , то говорят что германцы выдавили славян с тех земель , но они их не выдавили , а "оцивилизовали" как сейчас оцивилизовывают руину . и начали они сначала писать не на своем алафите (у них был рунический) , а потом и разговаривать начали не на своем языке .
      просто экспл
  3. Altona Сегодня, 10:15
    Потомки трусов и садистов, сдавших Украину за месяц и встречавших гитлеровцев караваями на рушниках в Киеве, просто не могли поступить иначе.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 10:28
      Кучка рагулей согнула весь народ.
      cniza
  4. ded100 Сегодня, 10:18
    Это не рада а стадо бабуинов которых ни в европу ни в нато никогда не возьмут как бы они не старались и не отрекались! am
    ded100
    1. Александр 3 Сегодня, 10:27
      Ну дак они и провоцируют этих бабуинов ,ногой в зад подталкивают а сами говорят другое.
      Александр 3
    2. Кот Маркиз Сегодня, 10:48
      Вообще-то Украина-суверенное государство. Рада-народно избранный орган. И они могут и вправе "принимать" все, что "ихней душе" угоднo, нравится это кому-то из сосeдних государств или нет. А нaсчет картинки с обезьянами, сидящими на собрании: так эту картинку можно применить к заседанию любого парламента-и в ЕС, и в России, и в США .... Совсем не остроумно...
      Кот Маркиз
  5. Стройбат запаса Сегодня, 10:22
    С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов.
    Так может, они вернут территории, полученные хотя бы только от "коммунистического режима"?
    Стройбат запаса
  6. Masya Masya Сегодня, 10:24
    Любимое занятие вна этой недостране переимеиновывать... улицы, деревни, города перемеиновали, наверно жить стало лучше, жить стало хорошо... ни дна им, ни покрышки...
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 10:27
      Другого , они просто не умеют делать.
      cniza
      1. Masya Masya Сегодня, 10:33
        Цитата: cniza
        Другого , они просто не умеют делать.

        Вы, их недооцениваете... России гадить, попрошайничать, врать, убивать... список их умений можно продолжить...
        Masya Masya
        1. cniza Сегодня, 10:35
          Я имел ввиду их раду , хотя соглашусь они могут и то что Вы перечислили. yes
          cniza
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    Закономерно для тех, чьи "герои" воевали на стороне фашизма и у кого нет отечества ни в прошлом, ни в будущем. Даже на костях своих предков защищавших Отечество и павших в боях с врагом стараются заработать политические очки перед западом и ублажить свои амбиции.
    rotmistr60
  8. cniza Сегодня, 10:26
    Верховная Рада Украины переименовала Великую Отечественную войну


    Отрицать свою историю - это убивать самих себя.
    cniza
  9. anjey Сегодня, 10:29
    Верховная Рада Украины переименовала Великую Отечественную войну
    пусть и Украину в Швейцарию 2 переминуют,вот тогда на зависть всем заживут!!!
    anjey
  10. Vladimir Сегодня, 10:31
    Исходя из этого получиться что ветеранов ВОВ больше нету,вернее статуса такого.
    Vladimir
  11. Alexey RA Сегодня, 10:38
    Также пострадавшим активистам Майдана будет присвоен статус участника боевых действий.

    А вот это хорошо. А вот это правильно. Пусть проведут перепись активистов Майдана - и зафиксируют активных (а кто ещё мог пострадать) участников пофамильно.
    Чтобы потом не переобувались в прыжке и не заявляли, что их на Майдане не было.
    Alexey RA
  12. SCHWERIN Сегодня, 10:42
    Признали Порошенко. Позволяли воровать газ. Ведем и наращиваем товарооборот с укрой. Позволили глумиться над нашим флагом (вандализм в плане нашего посольства) Поставляем бесплатно газ в Геническ. Бежавших из котлов укроармейцев принимали на своей территории, кормили, лечили. Ну и кто мы для них?
    SCHWERIN
  13. raw174 Сегодня, 10:46
    Это мерзко... Ну не все же там потомки бандеры (с заглавной не хочется), были же у нас Ковпак, Кожедуб, Ватутин, Рыбалко и тысячи других героев... Куда смотрит народ? Ладно молодёжь, их так воспитали, а старшее поколение? память отшибло? забыли как их отцы и деды головы положили за свободу СОЮЗА и народов его населявших? ох аукнется подлецам!
    raw174
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