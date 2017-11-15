15:23 15 ноября

Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран

Израиль готов действовать в одиночку, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие и превратить Сирию в свою военную базу. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

Выступая перед участниками генеральной ассамблеи еврейских общин Северной Америки, он обвинил Тегеран в стремлении использовать сирийский конфликт, чтобы закрепиться на границах Израиля.

Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран



По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги», чтобы утвердиться в Сирии в военном отношении:

Они стремятся к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию для того, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля


Он призвал мировое сообщество дать коллективный отпор «иранской агрессии».

Иран не получит ядерного оружия, он не превратит Сирию в военный плацдарм против Израиля
— сказал израильский премьер. Он также похвалил президента США Дональда Трампа за готовность пересмотреть ядерную сделку с Ираном.

Соглашение о ядерной программе Иран и шестерка международных посредников подписали 14 июля 2015 года. Был принят совместный план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны ООН, США и Евросоюза. План начал действать 16 января 2016 года, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 99

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  1. Severok Сегодня, 12:19
    И почему все они хотят "сдерживать", вместо "сотрудничать"??? А наверное потому, что иначе надо договариваться, иначе своего мнения не навязать! Иначе барыши меньше будут.
    Severok
    1. майор Юрик Сегодня, 12:29
      А потом стонать опять будут,что все их обижают,общественность баламутить на предмет незаслуженных звездюлин прилетевших на мирно пашущих евреев. Старо как мир! negative
      майор Юрик
      1. Krasnodar Сегодня, 12:54
        Цитата: майор Юрик
        А потом стонать опять будут,что все их обижают,общественность баламутить на предмет незаслуженных звездюлин прилетевших на мирно пашущих евреев. Старо как мир! negative

        С точностью наоборот. Плачут и бегают в ООН арабы после звездюлей от еврейцев
        Krasnodar
      2. юрий лазарев Сегодня, 13:24
        Какого нетаньяху евреям надо в Сирии?
        юрий лазарев
      3. профессор Сегодня, 13:40
        Цитата: майор Юрик
        А потом стонать опять будут,что все их обижают,общественность баламутить на предмет незаслуженных звездюлин прилетевших на мирно пашущих евреев. Старо как мир! negative

        Обычно имеено соседи евреев бегут жаловаться на агрессивный Израиль когда в очередной раз получают по сусалам. Старо как мир!
        профессор
        1. Александр War Сегодня, 13:47
          профессор ,как там ф-35 поживает,которого птица клюнула? laughing Там фото или видео покажите ,только не надо что батарейки сели и пленка кончилась laughing
          Александр War
    2. сибиралт Сегодня, 12:35
      Яков Кедеми только вчера заявил, что Израиль, как и Иран не собираются нападать друг на друга. Но если в Иране сделают "ЯО", то уровень предполагаемой угрозы для Израиля несколько повысится, несмотря, что Иран далеко от Израиля даже по меркам "БВ".
      сибиралт
      1. Александр War Сегодня, 13:55
        А не та ньяху думает по другому ,может та ньяху его переубедит smile
        Александр War
      2. Incvizitor Сегодня, 14:59
        Но если в Иране сделают "ЯО", то уровень предполагаемой угрозы для Израиля несколько повысится

        Зато для Ирана в разы понизится, сложно бомбить страну если у неё ЯО есть, Кореей доказано, той, что настоящая а не оккупированная. laughing
        Incvizitor
    3. Krasnodar Сегодня, 12:52
      Цитата: Severok
      И почему все они хотят "сдерживать", вместо "сотрудничать"??? А наверное потому, что иначе надо договариваться, иначе своего мнения не навязать! Иначе барыши меньше будут.

      Аятоллы в жизни не сядут с израильтянами за стол переговоров. Враждебные действия по отношению к Израилю это их способ набрать популярность на БВ для своей борьбы с суннитскими режимами саудов и заливных нефтяников
      Krasnodar
    4. профессор Сегодня, 13:39
      Цитата: Severok
      И почему все они хотят "сдерживать", вместо "сотрудничать"??? А наверное потому, что иначе надо договариваться, иначе своего мнения не навязать! Иначе барыши меньше будут.

      А хочет ли договариваться Исламское Государство Иран? Риторический вопрос.
      профессор
      1. To be or not to be Сегодня, 14:00
        Руководству Израиля нужны в регионе враги.
        Что это им дает?
        1.,Мобилизует народ Израиля на..
        2. Получают от друга из-за океана всяческую помощь -политическую техническую. финансовой. и т д и ..
        3 .Повышают свою мнимую значимость в регионе
        Живите в мире!
        To be or not to be
        1. профессор Сегодня, 14:05
          Цитата: To be or not to be
          Руководству Израиля нужны в регионе враги.
          Что это им дает?
          1.,Мобилизует народ Израиля на..
          2. Получают от друга из-за океана всяческую помощь -политическую техническую. финансовой. и т д и ..
          3 .Повышают свою мнимую значимость в регионе
          Живите в мире!

          1. Нам не нужна мобилизация. У нас развитое потребительское общество с очень высоким уровнем жизни. Мы любим не мобилизироваться, сидеть по ресторанам.
          2. В этом излишки бюджета превысили американскую помощь. Разрыв шаблона?
          3. Нам наплевать на нашу значимость в регионе. Нам бы еще уровень жизни поднять да и не плохо было бы безвиз с соседями ввести. Мы любим путешествовать. На пирамидах был, Петру видел, Пальмиру тоже бы посмотрел.
          профессор
          1. To be or not to be Сегодня, 14:18
            Спите дальше с автоматом в обнимку.
            Вы хоть молодых женщин от воинской службы освободите. Красивые молодые и в форме...с автоматом
            В Сирии был еще до военной..Отличный народ .. Да и жили они не плохо..МИР был!
            To be or not to be
            1. Krasnodar Сегодня, 14:24
              Цитата: To be or not to be
              Спите дальше с автоматом в обнимку.
              Вы хоть молодых женщин от воинской службы освободите. Красивые молодые и в форме...с автоматом
              В Сирии был еще до военной..Отличный народ .. Да и жили они не плохо..МИР был!

              Девки с автоматом это секси :)
              Krasnodar
            2. профессор Сегодня, 14:31
              Цитата: To be or not to be
              Спите дальше с автоматом в обнимку.

              Автомат надежно хранится. Завидуйте молча.


              Цитата: To be or not to be
              Вы хоть молодых женщин от воинской службы освободите. Красивые молодые и в форме...с автоматом

              С какой стати мы должны решать за женщин чем им заниматься?

              Цитата: To be or not to be
              В Сирии был еще до военной..Отличный народ .. Да и жили они не плохо..МИР был!

              О да. Мир. Папаша асад "мирно" намотал на гусеницы танков десяток тысяч суннитов в Хаме, а так всё было "мирно".
              профессор
              1. To be or not to be Сегодня, 14:35
                У каждой страны в вашем регионе свой "Литой свинец "
                To be or not to be
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    Они стремятся к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию для того, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля

    ... а Сирию можно уничтожать?... или тоже исключительные на этой планете Земля?!?...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:26
      Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран

      А "сдерживалка" не треснет? negative
      Джедай
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:20
    Израилю это будет тяжко. Иран, это все таки не Сирия. Покрупнее будет.
    Горный стрелок
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:29
      Да, держалка лопнет...
      Анкыпельгыгыргын
    2. Krasnodar Сегодня, 12:30
      Цитата: Горный стрелок
      Израилю это будет тяжко. Иран, это все таки не Сирия. Покрупнее будет.

      Общей границы нет. Хотя речь идёт об уничтожении иранских баз на территории Сирии, а это быстро.
      А вот насчёт предотвращения ядерной программы Ирана - т р ы н д и т Натаньягу, это невозможно физически.
      Krasnodar
  4. Masya Masya Сегодня, 12:26
    Израиль готов в одиночку, дать коллективный отпор «иранской агрессии». recourse
    Masya Masya
    1. XXXIII Сегодня, 14:03
      Цитата: Masya Masya
      Израиль готов в одиночку, дать коллективный отпор «иранской агрессии». recourse
      Да пусть решает, кто мешает laughing .... Израиль уже на решал там, война так и ходит в доль границ, пусть отпьют водицы из своего коллодца..... yes hi
      XXXIII
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    Вам заявления Нетаньяху не напоминают заявления американцев перед вторжением в Ирак, заявления Трампа по КНДР? Один к одному - мы не позволим..., мы призываем все мировое сообщество... мы, мы, мы (и пяткой в грудь). Сами втихомолку обзавелись ЯО и хотят быть единственными в этом регионе обладателями.
    rotmistr60
  6. Шалтай Сегодня, 12:28
    "По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги»
    Ушки Амана израилитяне не пробовали кушать по-тихому , а не с веселым празднованием ? Может и Иран был-бы добрее , не факт конечно , но разок-другой стоит попытаться .
    Шалтай
    1. Krasnodar Сегодня, 12:32
      Цитата: Шалтай
      "По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги»
      Ушки Амана израилитяне не пробовали кушать по-тихому , а не с веселым празднованием ? Может и Иран был-бы добрее , не факт конечно , но разок-другой стоит попытаться .

      Там вавилоняне были, которых персы позже завоевали ))))
      Krasnodar
      1. Шалтай Сегодня, 12:38
        Цитата: Krasnodar
        Там вавилоняне были, которых персы позже завоевали ))))

        Я же образно . Меньше друг - другу козью морду делать , может со временем и успокоятся .
        Шалтай
        1. Krasnodar Сегодня, 12:56
          Цитата: Шалтай
          Цитата: Krasnodar
          Там вавилоняне были, которых персы позже завоевали ))))

          Я же образно . Меньше друг - другу козью морду делать , может со временем и успокоятся .

          У РФ с США гораздо меньше разногласий, но до сих пор чё то не договорились. А там все гораздо хуже - открытые военные враждебные действия.
          Krasnodar
      2. хрыч Сегодня, 14:03
        Цитата: Krasnodar
        Там вавилоняне были, которых персы позже завоевали ))))

        Нет, именно Аман хотел убедить персидского царя Ахашвероша (имя выдуманное, по датам притянули за уши к Ксерксу, хотя правил Дарий wassat ) сделать погром. Но Эстер так танцевала, так танцевала, что Ахашверош разрешил скушать Амана. Убить своего подданного за понравившийся танец, мог безумный Камбис, сын Кира Великого. Короче, Ахашверош, собирательное имя кучи персидских царей wassat и говорит о полной недостоверности эпоса.
        хрыч
        1. Krasnodar Сегодня, 14:17
          Цитата: хрыч
          Цитата: Krasnodar
          Там вавилоняне были, которых персы позже завоевали ))))

          Нет, именно Аман хотел убедить персидского царя Ахашвероша (имя выдуманное, по датам притянули за уши к Ксерксу, хотя правил Дарий wassat ) сделать погром. Но Эстер так танцевала, так танцевала, что Ахашверош разрешил скушать Амана. Убить своего подданного за понравившийся танец, мог безумный Камбис, сын Кира Великого. Короче, Ахашверош, собирательное имя кучи персидских царей wassat и говорит о полной недостоверности эпоса.

          А на Пурим (праздник в честь этих славных дел) есть заповедь напиться, чтобы не отличить Амана от Дяди Эстер - Мордехая )))
          Короче, причинка для вечеринки - че пристали к бедным сионистам, которые не прочь выпить за спиной к трудового пролетариата? ))))
          Krasnodar
  7. UZBEK TASHKENT Сегодня, 12:28
    Можем поставить базу на голанах.... Миротворческую )))
    UZBEK TASHKENT
    1. Krasnodar Сегодня, 12:32
      Цитата: UZBEK TASHKENT
      Можем поставить базу на голанах.... Миротворческую )))

      Каримов не разрешит :)
      Krasnodar
    2. Zaurbek Сегодня, 12:34
      Как погода? лечу в Ташкент сегодня.
      Zaurbek
    3. gml Сегодня, 12:40
      Можем поставить базу на голанах
      В Кунейтре?
      gml
  8. ватник Сегодня, 12:32
    Нетаняху обычный не особо сообразительный провокатор против которого сейчас в Израиле открыто уголовное дело за воровство и он хочет отвлечь наивное еврейское население своей страны от этого выдуманной им военной угрозой со стороны Ирана. Не так давно этот деятель уже тряс с трибуны ООН картинкой попутно надувая щёки для придания своему лицу важности на которой была нарисована ядерная бомба аятолл так над ним весь мир просто ржал.

    Так же ржут над ним и сейчас потому что реально он сделать ничего не в состоянии и Иран будет в Сирии и будет там строить свои базы.
    ватник
    1. Шалтай Сегодня, 12:42
      Надо рецепт скопировать , спасибо . На всякий случай , сами понимаете , если что , так в гараже .. .
      Шалтай
    2. voyaka uh Сегодня, 12:44
      После этого выступления, кстати, ООН утвердила соглашение,
      запрещающее Ирану разрабатывать ядерное оружеие.
      Иран сдал обогащенный уран и остановил центрифуги.
      В обмен на снятие санкций.
      voyaka uh
      1. ватник Сегодня, 12:57
        Цитата: voyaka uh
        После этого выступления, кстати, ООН утвердила соглашение,
        запрещающее Ирану разрабатывать ядерное оружеие.
        Иран сдал обогащенный уран и остановил центрифуги.
        В обмен на снятие санкций.

        Не неси разный бред Нетаньяху размахивал своим рисунком и рассказывал жалостливые сказки в ООН в 2012 году а соглашение по Иранской ядерной проблеме было заключено только в 2015 году и весь этот промежуток времени Иран изготавливал то что ему было надо.


        Так же будет и сейчас Иран и весь мир будет над вами потешаться а вы будите рассказывать "со слезами на глазах" жалобные истории как вас хотят сбросить в море.
        ватник
      2. Александр War Сегодня, 13:06
        Ирану надо иметь ядерное оружие ,а то америкосы со своей "демократией" уже надоели ,Ирак и Ливия тому пример!
        Александр War
    3. Krasnodar Сегодня, 12:59
      Цитата: ватник
      Нетаняху обычный не особо сообразительный провокатор против которого сейчас в Израиле открыто уголовное дело за воровство и он хочет отвлечь наивное еврейское население своей страны от этого выдуманной им военной угрозой со стороны Ирана. Не так давно этот деятель уже тряс с трибуны ООН картинкой попутно надувая щёки для придания своему лицу важности на которой была нарисована ядерная бомба аятолл так над ним весь мир просто ржал.

      Так же ржут над ним и сейчас потому что реально он сделать ничего не в состоянии и Иран будет в Сирии и будет там строить свои базы.

      Кроме как снести иранские базы в Сирии он действительно ничего не сможет. Ядерная программа Ирана разбросана по этой немалых размеров стране и "зарыта" в землю и фиг что с ней Израиль может сделать, к сожалению.
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 13:06
        Цитата: Krasnodar
        Кроме как снести иранские базы в Сирии он действительно ничего не сможет.

        Сказочники куда вам против Ирана. Вам потом придётся свою страну заново строить lol
        ватник
        1. Krasnodar Сегодня, 13:15
          Цитата: ватник
          Цитата: Krasnodar
          Кроме как снести иранские базы в Сирии он действительно ничего не сможет.

          Сказочники куда вам против Ирана. Вам потом придётся свою страну заново строить lol

          Да грозный Иран десять лет с убогим Ираком возился, спорные территории назад получил только после "Бури в пустыне". Так что "куда Вам с Ираном" - это на РЕН ТВ - между передачей про карате древних скифов и репортажем про инопланетян в Таганроге ;)
          Krasnodar
        2. Александр War Сегодня, 13:28
          Ирану надо обновлять свои ПВО ,ВВС и сухопутные войска!А так глядишь сделают базу в Сирии и закупят Искандеры -Э
          Александр War
          1. Krasnodar Сегодня, 13:32
            Цитата: Александр War
            Ирану надо обновлять свои ПВО ,ВВС и сухопутные войска!А так глядишь сделают базу в Сирии и закупят Искандеры -Э

            Ее сметут раньше, чем Искандеры туда доставят
            Krasnodar
            1. Александр War Сегодня, 13:34
              Ф-35 уже хватило с птичкой встретится laughing
              Александр War
              1. Krasnodar Сегодня, 13:49
                Цитата: Александр War
                Ф-35 уже хватило с птичкой встретится laughing

                не с птичкой, а с реальной С 200))))
                Которую эта система не только увидела, но и оцарапала ей краску, которую американцы, покинувшие Кук прямо в море после подавления их системы Сушкой, варили на этом эсминце специально для Израиля :))))
                Krasnodar
                1. Виктор-М Сегодня, 14:03
                  Цитата: Krasnodar
                  не с птичкой, а с реальной С 200))))

                  На словах, а на деле журавль помешал. laughing
                  Виктор-М
      2. voyaka uh Сегодня, 13:10
        Зависит от Саудов.
        Если Сауды дадут свои аэродромы и позволят складировать
        бомбы у них, то за пару недель карусельных бомбардировок
        можно выбомбить большинство подземных военных объектов.
        voyaka uh
        1. Krasnodar Сегодня, 13:19
          Цитата: voyaka uh
          Зависит от Саудов.
          Если Сауды дадут свои аэродромы и позволят складировать
          бомбы у них, то за пару недель карусельных бомбардировок
          можно выбомбить большинство подземных военных объектов.

          Это оттянет их программу на три-четыре года.
          Krasnodar
          1. voyaka uh Сегодня, 13:41
            Тоже немало...
            Но для этих фантазий молодой король Саудии должен начать
            бодаться с Ираном wassat , а армия саудов хилая, откровенно говоря sad .
            voyaka uh
            1. Krasnodar Сегодня, 13:50
              Цитата: voyaka uh
              Тоже немало...
              Но для этих фантазий молодой король Саудии должен начать
              бодаться с Ираном wassat , а армия саудов хилая, откровенно говоря sad .

              Да на фига им армия для борьбы с Ираном? американцы есть )))
              Krasnodar
              1. sogdy Сегодня, 14:38
                Цитата: voyaka uh
                то за пару недель карусельных бомбардировок
                можно выбомбить большинство подземных военных объектов.

                Пичалька, таки нефти-газа не будет. На всем БВ. Таки география - великая весчь.
                sogdy
        2. юрий лазарев Сегодня, 13:33
          Саудиты не такие глупые как ты,они не захотят что бы Иран выбомбил их нефтепромыслы и опреснители воды ради евреев.
          юрий лазарев
          1. XXXIII Сегодня, 14:14
            Цитата: юрий лазарев
            воды ради евреев
            Да не хотят они воевать, страху нагоняют на себя и на других. laughing
            XXXIII
            1. Krasnodar Сегодня, 14:26
              Цитата: XXXIII
              Цитата: юрий лазарев
              воды ради евреев
              Да не хотят они воевать, страху нагоняют на себя и на других. laughing

              Мой кокаин кончается
              Сейчас я упаду!
              Учите классику, молодой человек!
              Krasnodar
              1. XXXIII Сегодня, 14:58
                Цитата: Krasnodar
                Мой кокаин кончается.Сейчас я упаду!
                Уже начали отмечать .... wassat
                XXXIII
    4. профессор Сегодня, 13:52
      Цитата: ватник
      против которого сейчас в Израиле открыто уголовное дело за воровство

      Опять соврал наш иранский дружок. Нет никакого уголовного дела за воровство. Ври в другом месте.

      Цитата: ватник
      он хочет отвлечь наивное еврейское население своей страны от этого выдуманной им военной угрозой со стороны Ирана.

      Президент Ирана заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира
      http://news.liga.net/news/world/268753-prezident-
      irana-zayavil-chto-izrail-dolzhen-byt-stert-s-kar
      ty-mira.htm

      Цитата: ватник
      Не так давно этот деятель уже тряс с трибуны ООН картинкой попутно надувая щёки для придания своему лицу важности на которой была нарисована ядерная бомба аятолл так над ним весь мир просто ржал.

      Ржут кони, мой иранский дружок, а аятоллы подписали ядерную сделку. 1:0

      Цитата: ватник
      Так же ржут над ним и сейчас потому что реально он сделать ничего не в состоянии и Иран будет в Сирии и будет там строить свои базы.

      Ладно, убедил. Аятоллы тоже ржут. wink Реально 200-е шиитские посылки поедут обратно в Исламское Государство Иран когда от них наступит угроза. Не веришь? Спроси Мурнию. Он в курсе.
      профессор
      1. sogdy Сегодня, 14:44
        Цитата: профессор
        Президент Ирана заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира
        http://news.liga.net/news/world/268753-prezident-
        irana-zayavil-chto-izrail-dolzhen-byt-stert-s-kar
        ty-mira.htm

        Таки убогих цитировать - не лучший метод борьбы с иранским резидентом. Не?
        Цитата: профессор
        Нет никакого уголовного дела за воровство

        Аднаха, приближается. Правы-неправы, а давят. Устроили цирк а-ля Южная Корея.
        sogdy
  9. Zaurbek Сегодня, 12:33
    Если это будут конкретные воинские подразделения и техника, то вполне сдержат...а если милиция и инструктора в перемешку с местными то нет....А оккупировать территорию у Израиля вряд ли получиться и не нужно это ему.
    Zaurbek
    1. sogdy Сегодня, 14:49
      Цитата: Zaurbek
      А оккупировать территорию у Израиля

      А кому это нужно будет?
      sogdy
  10. Egorovich Сегодня, 12:41
    Евреи походу почувствовали себя гегемоном на БВ, но кишочки тонковаты для этого. Персов боятся до трясучки, а туда же:" МЫ одни сдержим Иран". С Хезбаллой, которую помогли сами создать, не могут ничего поделать, а туда же.
    Egorovich
    1. Krasnodar Сегодня, 13:09
      Цитата: Egorovich
      Евреи походу почувствовали себя гегемоном на БВ, но кишочки тонковаты для этого. Персов боятся до трясучки, а туда же:" МЫ одни сдержим Иран". С Хезбаллой, которую помогли сами создать, не могут ничего поделать, а туда же.

      Персов там не боятся, да и вообще, страна, где большинство населения хавало боевые действия в тылу или передовой к Любой войне относится спокойно - тем более не с Россией или Штатами воевать.
      Хизбаллу уничтожить невозможно - это шиитское сопротивление/самооборона Ливана - грохнешь Шейха, уже одиннадцать лет сидящего в бункере, вырежешь боевиков - уже завтра на их место придут другие.
      Помощь в создание палестинского Хамаса приписывается израильским спецслужбам. Хизбалла это иранский выкормышь на базе шиитской милиции Ливана.
      Krasnodar
      1. Egorovich Сегодня, 13:33
        Хезбаллу евреи создали невольно в 1982 г., когда поперлись воевать в Ливан. Шииты сначала приняли их благосклонно, а потом создали партизанские отряды и стали воевать против "освободителей".
        Egorovich
        1. профессор Сегодня, 13:56
          Цитата: Egorovich
          Хезбаллу евреи создали невольно в 1982 г., когда поперлись воевать в Ливан. Шииты сначала приняли их благосклонно, а потом создали партизанские отряды и стали воевать против "освободителей".

          Ну да. Хизбаллу мы создали, Хамас мы создали, ИГИЛ мы создали, Исламский Джихад мы создали. Приятно конечно чувствовать себя суперменом, но вот у меня вопрос:
          профессор
        2. Krasnodar Сегодня, 14:09
          Цитата: Egorovich
          Хезбаллу евреи создали невольно в 1982 г., когда поперлись воевать в Ливан. Шииты сначала приняли их благосклонно, а потом создали партизанские отряды и стали воевать против "освободителей".

          Не, она из Амаль выросла благодаря иранской подпитке.
          Против Израиля была изначально.
          Krasnodar
      2. юрий лазарев Сегодня, 13:38
        Евреи которые хавали боевые действия уже либо померли,либо ходят под себя.А трусость их главное качество в отличие от муслов которые на подъеме.
        юрий лазарев
        1. Krasnodar Сегодня, 13:55
          Цитата: юрий лазарев
          Евреи которые хавали боевые действия уже либо померли,либо ходят под себя.А трусость их главное качество в отличие от муслов которые на подъеме.

          )))))
          Мое поколение (40 лет) - вторая интифада (большинство застало первую и иракский обстрел Тель Авива и Хайфы), вторая Ливанская, всякие Литые Свинцы и Огненные Столпы. Вплоть до 2014. :)
          Т.е теракты, обстрелы городов, боевые действия в открытой и застроенной местности. Как то так ))))
          Krasnodar
    2. Zaurbek Сегодня, 13:34
      Они и есть гегемон на БВ с непропорционально мощными ВС и ВВС и ДЭПЛ с КР с ЯБЧ...мини гегемон.
      Zaurbek
      1. Egorovich Сегодня, 13:36
        Без полосатых они ПШИК.
        Egorovich
        1. Zaurbek Сегодня, 13:49
          Вы ошибаетесь....Может на долгий конфликт с более менее сильным противником с перекрытием снабжения они не расчитаны, но:
          1. равного или равных там нет
          2. Урон в течении месяца они нанесут такой, что ни одна страна региона не потянет.
          3. при угрозе поражения применят ЯО...
          4. Развитых ВМФ и ВВС для осуществления блокады на средизамном море нет ни у кого из противников.
          Zaurbek
        2. Krasnodar Сегодня, 13:57
          Цитата: Egorovich
          Без полосатых они ПШИК.

          Шестидневную войну (основные территориальные приобретения) выиграли без полосатых. Даже амерское разведывательное судно Либерти атаковали. На предмет сноса электронники: так что не все так просто, как хотелось бы многим )))))
          Krasnodar
          1. Zaurbek Сегодня, 14:13
            Во время больших потерь в самолетах и танках , американцы восполняли им оперативно технику...
            Zaurbek
            1. Krasnodar Сегодня, 14:28
              Цитата: Zaurbek
              Во время больших потерь в самолетах и танках , американцы восполняли им оперативно технику...

              Это в 73-м, я про 67-й писал
              И то, гораздо позже, чем СССР арабам
              Krasnodar
              1. sogdy Сегодня, 15:04
                Цитата: Krasnodar
                Это в 73-м, я про 67-й писал

                Да-да, Дикие Гуси.
                Ну право, назвать большой победоносной войной оборону на Старой Военке... Так там и то - в одну сторону полгода, в другую три месяца. (если чо, это кусок караванки на Байкал во времена Гражданской, оборона Белой Церкви и Красных Камней, мелкие эпизоды...)
                По маштабу больше ваших победоносных войн.
                sogdy
        3. Виктор-М Сегодня, 14:04
          Цитата: Egorovich
          Без полосатых они ПШИК.

          Слишком вонький ПШИК. laughing
          Виктор-М
    3. To be or not to be Сегодня, 15:04
      Опять виноват ВВП!! laughing
      Поломал все карты игры в регионе за два года действия ВКС РФ
      А такая намечалась ставка в переформатировании региона
      1 Затейники( которых видно) -Израиль и США .как полагалось они с уничтожением Сирии думали ,что увеличится роль Израиля в регионе. А у затейников выше другая была цель -новый лидер в регионе в лице Ирана Для чего и уничтожен был Саддам . Ирак Саддама четко противостоял Ирану
      2.Финансовые спонсоры- богатые нефтью страны персидского залива(ОАЭ.Кувейт...) которые и выполнили свою миссию и были просто брошены и подставлены . Поняв .что влипли по самое не могу -забегали в Москву
      3.Попалась на синицу в небе и Турция..По полной влипла в войну в Сирии . И вместо приобретения нефтеносных районов сирийских и решения курдской проблемы только обострила свои территориальные проблемы.Получила переворот .И проблемы с главным союзником в лице США.. Пошло стратегическое сближение Турции и РФ.
      4 .Вместо планированного ослабления Ирана получили усиление его влияния в регионе. Как тут не забегаешь..
      Метили получить одно .а получили противоположное
      5. Про Европу и говорить нет смысла ,Вместо мирного южного потока .для их удобства получили южный поток мигрантов для их неудобства. А для сдерживания недовольства войска США по всей Европе
      To be or not to be
  11. Холуай Сегодня, 12:49
    Да,Иран походу нарывается...Израиль ведь не США Сразу могут нанести удар, как только почувствуют опасность,и предупреждать никого не будут...
    Холуай
    1. sogdy Сегодня, 15:08
      Цитата: Холуай
      Сразу могут нанести удар

      Так ить ждут.
      sogdy
  12. SMP Сегодня, 12:53
    Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран


    Я так понимаю, контракты с США, закончились а кто будет иЗааээль подпитывать?

    Или из вне у этого народа толерантно подчёркиваю есть ресурсы вести самостоятельную политику.

    Ещё раз для иЗЗЗраильСССких тролей ключевое слово самостоятельно, или вы думаете вечно будете способны, и контролировать весь без исключений финансовый рынок ??? ЛОХИ,
    Лохи не мы,,,,,,, ..... мы не ЛОХИ, ну ,,,..,, сами виноваты.. лохи..

    Наивные ЛОХИ рынок не имеет национальностей,     кто смог Тот и чемпион,
    как в олимпийских играх., А В ОЛИМПИАДЕ РУССКИЕ ВСЕХ ПОБЕЖДАЮТ?, ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ОСПОРИТЬ.?
    SMP
    1. Krasnodar Сегодня, 13:16
      Цитата: SMP
      Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран


      Я так понимаю, контракты с США, закончились а кто будет иЗааээль подпитывать?

      Или из вне у этого народа толерантно подчёркиваю есть ресурсы вести самостоятельную политику.

      Ещё раз для иЗЗЗраильСССких тролей ключевое слово самостоятельно, или вы думаете вечно будете способны, и контролировать весь без исключений финансовый рынок ??? ЛОХИ,
      Лохи не мы,,,,,,, ..... мы не ЛОХИ, ну ,,,..,, сами виноваты.. лохи..

      Наивные ЛОХИ рынок не имеет национальностей,       кто смог Тот и чемпион,
      как в олимпийских играх., А В ОЛИМПИАДЕ РУССКИЕ ВСЕХ ПОБЕЖДАЮТ?, ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ОСПОРИТЬ.?

      Поток сознания
      Krasnodar
      1. Не либероид Русский Сегодня, 13:35
        причем неосознанного
        Не либероид Русский
        1. sogdy Сегодня, 15:10
          Грыбоооочки!
          sogdy
  13. ul_vitalii Сегодня, 12:58
    Израиль устроил свой мини-запад на ближнем востоке(наглость поведения), для завершающего штриха им осталось запустить беженцев(бармалеев) на свою территорию и няньчиться с ними как Меркель.
    ul_vitalii
  14. 100502 Сегодня, 13:03
    Я бы Ирану вообще руки развязал в отношении этой "страны"
    100502
    1. Не либероид Русский Сегодня, 13:34
      счас прискачат дети израилевы и повесят тебе клеймо антисиониста и обвинят в желании холокоста
      Не либероид Русский
  15. Александр War Сегодня, 13:14
    США. СПИСОК СТРАН НА УНИЧТОЖЕНИЕ
    Александр War
  16. Ныробский Сегодня, 13:16
    В следующем издании Библии наверное будет написано про то, как Биньямин Нетаньяху водил народ израиля по пустыне 50 лет, чем побил рекорд Моисея. Сами замутили все конфликты вокруг Израиля, теперь призывают мировое сообщество, посодействовать в "умиротворении" непокорных. Хорошо, когда есть возможности вдолбить конкурентов в каменный век, но когда нарисовывается вероятность получения адекватного ответа на свои "шалости", то начинается вселенский вой - "А нас то за шо?". Договариваться надо, а не "УЗИми" размахивать.
    Ныробский
    1. Krasnodar Сегодня, 13:21
      Цитата: Ныробский
      В следующем издании Библии наверное будет написано про то, как Биньямин Нетаньяху водил народ израиля по пустыне 50 лет, чем побил рекорд Моисея. Сами замутили все конфликты вокруг Израиля, теперь призывают мировое сообщество, посодействовать в "умиротворении" непокорных. Хорошо, когда есть возможности вдолбить конкурентов в каменный век, но когда нарисовывается вероятность получения адекватного ответа на свои "шалости", то начинается вселенский вой - "А нас то за шо?". Договариваться надо, а не "УЗИми" размахивать.

      )))))
      Там соседи почти полторы тысячи лет друг друга пилят, какой замутили? )))
      Krasnodar
  17. Не либероид Русский Сегодня, 13:32
    легко орать про сдерживание, когда между израилем и ираном несколько государств... была бы совместная граница сидели бы и не пискнули, за сша бы прятались
    Не либероид Русский
    1. Krasnodar Сегодня, 13:59
      Цитата: Не либероид Русский
      легко орать про сдерживание, когда между израилем и ираном несколько государств... была бы совместная граница сидели бы и не пискнули, за сша бы прятались

      Ну да. Как с Египтом, Сирией и Иорданией одновременно. До сих пор кто то плачет за Голанские высоты, кто то за независимость Палестины ))))
      Krasnodar
  18. q75agent Сегодня, 13:34
    Цитата: Krasnodar
    Да грозный Иран десять лет с убогим Ираком возился, спорные территории назад получил только после "Бури в пустыне". Так что "куда Вам с Ираном" - это на РЕН ТВ - между передачей про карате древних скифов и репортажем про инопланетян в Таганроге ;)

    с 80 -х годов прошлого века , многое поменялась wink и оружие и тактика , в Иране постоянно учения проходят , новые виды вооружения появились , старые подвергаются модернизации , так что все далеко не ясно ....+ их ракетная программа скакнула далеко вперед ....израйлю стоит сильно подумать , стоит ли игра свеч
    q75agent
    1. Krasnodar Сегодня, 14:00
      Цитата: q75agent
      Цитата: Krasnodar
      Да грозный Иран десять лет с убогим Ираком возился, спорные территории назад получил только после "Бури в пустыне". Так что "куда Вам с Ираном" - это на РЕН ТВ - между передачей про карате древних скифов и репортажем про инопланетян в Таганроге ;)

      с 80 -х годов прошлого века , многое поменялась wink и оружие и тактика , в Иране постоянно учения проходят , новые виды вооружения появились , старые подвергаются модернизации , так что все далеко не ясно ....+ их ракетная программа скакнула далеко вперед ....израйлю стоит сильно подумать , стоит ли игра свеч

      Думаю что стоит, следующая война по любому с Хизбаллой, а иранское присутствие в Сирии нафиг еврейцам не упало.
      Krasnodar
  19. Виктор-М Сегодня, 13:56
    По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги», чтобы утвердиться в Сирии в военном отношении:
    Они стремятся к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию для того, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля
    Это не против Израиля, это против ИГИЛ, если конечно ИГИЛ не спец.структура Израиля, тогда это другое дело. Тогда таки да, почему таки и нет. laughing
    Виктор-М
    1. Krasnodar Сегодня, 14:31
      Цитата: Виктор-М
      По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги», чтобы утвердиться в Сирии в военном отношении:
      Они стремятся к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию для того, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля
      Это не против Израиля, это против ИГИЛ, если конечно ИГИЛ не спец.структура Израиля, тогда это другое дело. Тогда таки да, почему таки и нет. laughing

      Против ИГ, но зачем на израильской границе, где базу ДАИШ Израиль год назад разбомбил? ))))
      Krasnodar
  20. Арон Заави Сегодня, 14:24
    Опять ? Скукотища.
    Арон Заави
    1. профессор Сегодня, 14:33
      Цитата: Арон Заави
      Опять ? Скукотища.

      Ни дня без новости об Израиле или новости с Вестника Мордовии. Так дешево и сердито.
      профессор
      1. Krasnodar Сегодня, 14:58
        Цитата: профессор
        Цитата: Арон Заави
        Опять ? Скукотища.

        Ни дня без новости об Израиле или новости с Вестника Мордовии. Так дешево и сердито.

        Под 200 комментов, иногда больше. Популярность растёт. Че-то Ватник не активен.
        Krasnodar
  21. Livonetc Сегодня, 15:06
    Цитата: профессор
    Цитата: Арон Заави
    Опять ? Скукотища.

    Ни дня без новости об Израиле или новости с Вестника Мордовии. Так дешево и сердито.

    Чем вам Вестник Мордовии не угодил?
    Livonetc
Картина дня