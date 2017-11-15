15:24 15 ноября

США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН

В конгрессе США готовы приступить к рассмотрению законопроекта, касающегося вопроса голосования тех или иных стран при заседании Генеральной ассамблеи и Совбеза ООН. Этот законопроект выглядит как очередная попытка США по оказанию прямого давления на суверенные государства. Заключается предложение представителя Республиканской партии Луи Гомерта в том, чтобы США вводили «меры определённого характера в отношении тех стран, которые позиционируются американскими союзниками».

В частности, Гомерт предлагает «лишать поддержки» те страны, делегации которых в ходе заседания ГА ООН или Совета безопасности ООН голосуют не так, как этого хотят Соединённые Штаты Америки.

Документ содержит такую аргументацию инициативы:
Если та или иная страна выступает за позицию, которая не отвечает интересам США, то такая страна не может поддерживаться в качестве союзника.



США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН


Далее и вовсе конкретизируется, в каком именно случае США собираются лишать поддержки «союзников»:
Если страна принимает менее 50% американских инициатив в Совете безопасности или в формате Генассамблеи ООН, то она не будем рассматриваться США в качестве союзника.


Примечательно, что конгрессмен Луи Гомерт заявляет о наличии исключений:
Определённая страна не будет лишаться поддержки, если это по своей сути не отвечает американским интересам.


Для справки: в Штатах ежегодно (с 1984 года) публикуются доклады о том, как конкретно голосовала та или иная страна в ооновских структурах. В докладах представляются проценты поддержанных или отклонённых отдельными странами инициатив.

Это удивительное проявление имперских амбиций, которые США пытаются распространить даже на международные институты, включая ООН. В общем, сюжет известного советского фильма о числе приседаний и произнесённых "ку" Вашингтон продолжает оставлять актуальным по сей день. Не менее актуально и "А не будут брать, отключим..."

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 53

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  1. Комментарий был удален.
  2. Primoos Сегодня, 12:34
    Правильно! Лишить! И арапником их! По их свинячим рылам! Союзнички, панимаишь! В стойло!
    Primoos
    1. bagr69 Сегодня, 12:38
      Все счета заморозить и понизить кредитный рейтинг до "мусорного"...
      bagr69
      1. destination Сегодня, 12:40
        Да всё они правильно делают,аж зависть берёт,чтож мы так не можем...
        destination
        1. Татьяна Сегодня, 12:51
          Однополярный репрессивный ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ мирового гегемона - США - в действии! То ли ещё будет?!
          Татьяна
          1. destination Сегодня, 12:57
            Добрый день...
            destination
            1. mad Сегодня, 13:22
              Видимо хотели ВКонтактик отправить? ))
              mad
              1. Татьяна Сегодня, 13:42
                destination
                Добрый день...
                И вам, Алексий, счастливого дня! Обалденные цветы! Я в их аромате купаюсь! yes
                Татьяна
                1. mad Сегодня, 13:44
                  Куда мир катится crying ))
                  mad
          2. Incvizitor Сегодня, 14:56
            Вообще это уже на агонию похоже, раньше всю гниль дер.кратией прикрывали теперь приходится не скрываясь свой террор проталкивать.
            Incvizitor
        2. Primoos Сегодня, 14:13
          Цитата: destination
          Да всё они правильно делают,аж зависть берёт,чтож мы так не можем...

          Не каждому дан такой дар, быть подонком.
          Primoos
        3. venik Сегодня, 14:37
          Цитата: destination
          Да всё они правильно делают,аж зависть берёт,чтож мы так не можем...

          ==========
          Дык, "амбиции" - то "не глобальные" - на роль "мирового жандарма" РФ вроде, как и не претендует!!! Ну и потом - это ведь именно "штаты", а не РФ "транснациональные элиты" в качестве своего "инструмента" выбрали!!! Вот и получается - "завидовать" то НЕ ЧЕМУ!!! Пусть сами на эти "грабли" и "наступают"!
          А "оно" ("наступление на грабли") - скоро (очень скоро!) скажется! Да уже "сказывается"!......Проблемы то у "ех."гегемона" - множатся!.... Причём, в отличие, от РФ - способа их разрешения - "нет - и не предвидится"!! Тут уж "главный вопрос": "С каким "грохотом" будет рушиться вся "эта конструкция"!!! И переживёт ли это "грохот" ОСТАЛЬНОЕ человечество???? ВОТ в чём вопрос!
          venik
      2. Logall Сегодня, 12:41
        На страны применившие свое право вето идти войной!
        Всё честно, открыто, понятно...
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 12:53
          Цитата: Logall
          На страны применившие свое право вето идти войной!

          Саня привет hi а как же иначе то - они ж не признают полосатую исключительность laughing
          Partyzan
        2. Монос Сегодня, 13:08
          Если та или иная страна выступает за позицию, которая не отвечает интересам США, то такая страна не может поддерживаться в качестве союзника.

          "Держать строй! Ровнее шаг! Шаг влево, шаг вправо - расстрел! Прыжок на месте - провокация!". smile
          Монос
          1. Svarog51 Сегодня, 13:38
            Виктор, приветствую hi
            "Держать строй! Ровнее шаг! Шаг влево, шаг вправо - расстрел! Прыжок на месте - провокация!".
            good
            До боли знакомая риторика, доводилось мне выводным в нарядах бывать. drinks
            Svarog51
            1. Монос Сегодня, 13:43
              smile Добрый день, Сергей! hi drinks
              Цитата: Svarog51
              До боли знакомая риторика

              Я выводным был только на нашей гауптвахте. У нас всё "по-семейному" было. Свои же ! laughing
              Монос
              1. Svarog51 Сегодня, 14:10
                Так и я так же. У меня все срочники Особого отдела залетели, а отдел рядом с караулкой. Как только их майор выходит, так я страшнее палача становлюсь, как уходит - так мы курить в сторонку. good drinks
                Svarog51
    2. сибиралт Сегодня, 12:47
      Почему молчит наш Басманный суд! Пора бы признать незаконными решения американского конгресса! laughing
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 13:00
        Он ещё скажет своё слово. lol
        Идущий
    3. Лесс Сегодня, 13:30
      Добро пожаловать из союзников в вассалы...
      Лесс
    4. INVESTOR Сегодня, 13:54
      А для чего тогда все эти голосования? Тогда было бы так, "А теперь мнение соеденённых штатов".
      INVESTOR
      1. Идущий Сегодня, 14:07
        Цитата: INVESTOR
        Тогда было бы так, "А теперь мнение соеденённых штатов".


        Они к этому и ведут и на этом обломаются .
        Идущий
  3. kot28.ru Сегодня, 12:37
    Очередной рейх созрел hi
    Шаг вправо-влево-расстрел,прыжок на месте-попытка к бегству (расстрел)
    Офигели гегемончики
    kot28.ru
    1. 210окв Сегодня, 12:47
      Рецхи эти только плохо кончили..
      Цитата: kot28.ru
      Очередной рейх созрел hi
      Шаг вправо-влево-расстрел,прыжок на месте-попытка к бегству (расстрел)
      Офигели гегемончики
      210окв
  4. Железякин Сегодня, 12:37
    Догадываюсь, кто станет первым! Если мы уже не обрели статус врага!
    Железякин
    1. 210окв Сегодня, 12:48
      А мы разве были союзниками?
      Цитата: Железякин
      Догадываюсь, кто станет первым! Если мы уже не обрели статус врага!
      210окв
      1. Svarog51 Сегодня, 13:41
        Дмитрий, приветствую hi
        А мы разве были союзниками?

        Были как то раз, закончилось всё "Холодной войной".
        Svarog51
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:41
    Прямой и не скрываемый шантаж. И эта страна еще заикается о каком-то праве? Зароют они сами себя какая бы у них не была мощная экономика.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:59
      Очередное подтверждение политики США, что существует только два мнения : американское и неправильное.
      Джедай
    2. Идущий Сегодня, 13:04
      Судьба их определена и конец будет печальный , а проблем они оставят на век хватит.
      Идущий
  6. CentDo Сегодня, 12:43
    И что в этом странного? Союзники должны поддерживать друг друга, это нормально. Тем более порог установлен в 50%, а не 100%. Если кто-то постоянно выступает против тебя, то какой это союзник?
    Может и России следовало бы сделать аналогично? А то наши "союзники" только подарки, скидки и т.п. получать привыкли, а как доходит дело до реальной поддержки в той же ООН, то хрена.
    CentDo
    1. voyaka uh Сегодня, 14:54
      Совершенно верно. Иначе зачем говорить: "я ваш союзник".
      Отношения между союзниками - набор неких обязательств. Не обязательно
      военных. Политических, дипломатических...
      Которые можно индивидуально определить двумя сторонами.
      voyaka uh
  7. Masya Masya Сегодня, 12:48
    Если та или иная страна выступает за позицию, которая не отвечает интересам США, то такая страна не может поддерживаться в качестве союзника.

    Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок....
    Masya Masya
    1. destination Сегодня, 12:59
      С Добрым Утром,Морская... love love love
      destination
      1. Masya Masya Сегодня, 13:18
        АЛЕКСИЙ, приветик! love
        wink
        Masya Masya
        1. Александр War Сегодня, 14:05
          Дамы ,будьте бдительны laughing
          Александр War
  8. Ванёк Сегодня, 12:48
    Вот так вот!

    Кто ни скачет ... *
    Ванёк
  9. Макаров Сегодня, 12:49
    Ну хоть не ударом ядерной боеголовкой угрожают, пускай их "союзники" и за это скажут спасибо)
    Макаров
  10. ul_vitalii Сегодня, 12:49
    Если сделаем аналогично, то их сразу приберут к рукам и в деньгах ещё больше потеряем.
    ul_vitalii
  11. Egorovich Сегодня, 12:52
    Кто не с нами, тот против нас. В этом случае я поддерживаю полосаты.
    Egorovich
  12. solzh Сегодня, 12:53
    Криминал, сплошной криминал. США - это государство беспредельщик. Пора признать США террористическим государством.
    solzh
    1. Piramidon Сегодня, 14:12
      Цитата: solzh
      Криминал, сплошной криминал. США - это государство беспредельщик. Пора признать США террористическим государством.

      Ну так в чем дело? Наберите достаточное количество подписей для внесения вашего проекта в госдуму. Достали вы, ребята, своими пустопорожними призывами. Вы наивно думаете, что депутаты и правительство только и делают, что читают на ВО такие лозунги.
      Piramidon
  13. лысова Сегодня, 13:00
    Скатились до уровня Украины - ну дела! - good
    лысова
  14. Александр War Сегодня, 13:09
    США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН laughing дермократия
    Александр War
  15. sir_obs Сегодня, 13:13
    Надо принять аналогичный закон
    И вообще пора для штатов стать реальной угрозрй, какой они нас и представляют и чтобы не сомневались, что эта угроза будет реализована на практике.
    А начать надо с американских прихлебателей внутри страны, пока не стало совсем поздно.
    sir_obs
  16. Горный стрелок Сегодня, 13:44
    Вот он открытым текстом и объявил, кто не с нами, тот против нас. Ну и кто тут "коммунист"?
    Горный стрелок
  17. Виктор-М Сегодня, 13:52
    США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН

    Проверка на наличие суверенитета. Кто есть первый суверен? laughing
    Виктор-М
  18. Sergei75 Сегодня, 13:57
    Правильно делают, что-бы за амеровские деньги не выёживались и вообще, страны-вассалы США в ООН должны не сидеть в креслах, а стоять в коленно-локтевой позе.
    Sergei75
  19. Zomanus Сегодня, 14:07
    Ну в общем правильно. Зря они что ли "шестерок" своих прикармливают?
    Уж тут точно никакой дармовой помощи не будет...
    Zomanus
  20. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:08
    США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН

    Ну вот сейчас и глянем что для стран в мире более ценное - США с их госдолгом и рушащимся долларом или Святая Русь и Правда.
    Молодой_Коммунист
  21. afrikanez Сегодня, 14:42
    Ну как говорится: простенько и со вкусом. lol
    afrikanez
  22. Severok Сегодня, 14:47
    Янки непосредственно расписались в принуждении стран, участников ООН, поддерживать собственное Исключительное и Непогрешимое мнение Госдепа.
    Severok
  23. turcom Сегодня, 14:50
    Вот и вся американская "демократия"!
    turcom
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