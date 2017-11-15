США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН
В конгрессе США готовы приступить к рассмотрению законопроекта, касающегося вопроса голосования тех или иных стран при заседании Генеральной ассамблеи и Совбеза ООН. Этот законопроект выглядит как очередная попытка США по оказанию прямого давления на суверенные государства. Заключается предложение представителя Республиканской партии Луи Гомерта в том, чтобы США вводили «меры определённого характера в отношении тех стран, которые позиционируются американскими союзниками».
В частности, Гомерт предлагает «лишать поддержки» те страны, делегации которых в ходе заседания ГА ООН или Совета безопасности ООН голосуют не так, как этого хотят Соединённые Штаты Америки.
Документ содержит такую аргументацию инициативы:
Далее и вовсе конкретизируется, в каком именно случае США собираются лишать поддержки «союзников»:
Примечательно, что конгрессмен Луи Гомерт заявляет о наличии исключений:
Для справки: в Штатах ежегодно (с 1984 года) публикуются доклады о том, как конкретно голосовала та или иная страна в ооновских структурах. В докладах представляются проценты поддержанных или отклонённых отдельными странами инициатив.
Это удивительное проявление имперских амбиций, которые США пытаются распространить даже на международные институты, включая ООН. В общем, сюжет известного советского фильма о числе приседаний и произнесённых "ку" Вашингтон продолжает оставлять актуальным по сей день. Не менее актуально и "А не будут брать, отключим..."
В частности, Гомерт предлагает «лишать поддержки» те страны, делегации которых в ходе заседания ГА ООН или Совета безопасности ООН голосуют не так, как этого хотят Соединённые Штаты Америки.
Документ содержит такую аргументацию инициативы:
Если та или иная страна выступает за позицию, которая не отвечает интересам США, то такая страна не может поддерживаться в качестве союзника.
Далее и вовсе конкретизируется, в каком именно случае США собираются лишать поддержки «союзников»:
Если страна принимает менее 50% американских инициатив в Совете безопасности или в формате Генассамблеи ООН, то она не будем рассматриваться США в качестве союзника.
Примечательно, что конгрессмен Луи Гомерт заявляет о наличии исключений:
Определённая страна не будет лишаться поддержки, если это по своей сути не отвечает американским интересам.
Для справки: в Штатах ежегодно (с 1984 года) публикуются доклады о том, как конкретно голосовала та или иная страна в ооновских структурах. В докладах представляются проценты поддержанных или отклонённых отдельными странами инициатив.
Это удивительное проявление имперских амбиций, которые США пытаются распространить даже на международные институты, включая ООН. В общем, сюжет известного советского фильма о числе приседаний и произнесённых "ку" Вашингтон продолжает оставлять актуальным по сей день. Не менее актуально и "А не будут брать, отключим..."
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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