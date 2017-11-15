15:16 15 ноября

Погранслужба Украины объявила о переброске дополнительного контингента на границу со Словакией

Пресс-секретариат Госпогранслужбы Украины распространяет сообщение о том, что ведомство приняло решение о существенном усилении словацкого участка украинской границы. Официальным поводом для переброски в приграничные районы дополнительных подразделений из состава ГПС названа «сложная ситуация с незаконной миграцией».

Из сообщения пресс-службы:
В связи с активизацией незаконной миграции, в последнее время наблюдающейся на украинско-словацкой границе, решением руководства Госпогранслужбы на участок Чопского отряда высланы дополнительные резервы пограничного ведомства. Сейчас наиболее угрожающие участки госграницы на этом направлении усиленно дополнительны персоналом, техникой и служебными собаками. Военнослужащим, которые прибыли на уплотнение государственной границы и помощь штатному персоналу, определены задачи максимального противодействия незаконной миграции и другим противоправным действиям на срок до локализации обстановки. Пограничников оснастили самыми современными видами спецтехники, что позволит максимально эффективно выявлять и задерживать нарушителей пограничного законодательства.


Погранслужба Украины объявила о переброске дополнительного контингента на границу со Словакией



Далее приводится статистика, которая говорит о том, что в сравнении с 2016 годом число нелегалов увеличилось на 80 процентов! Только за летне-осенний период на украинско-словацкой границе были задержаны почти 290 нелегалов. Подавляющее большинство – украинские граждане, которые пытаются переправляться в ЕС с контрабандными грузами. Видимо, что-то не заладилось с главной «перемогой» нынешней Украины – безвизом. Ведь «безвиз» теоретически есть, а число нелегалов растёт невероятными темпами.

По данным местных СМИ, нескольких задержанных на границе со Словакией украинцев, пытавшихся нелегально выехать из страны, передали представителям военных комиссариатов – для прохождения военной службы.

Использованы фотографии: http://dpsu.gov.ua/
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Комментарии 24

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  1. destination Сегодня, 13:07
    laughing А там-то что случилось,контрабандой делится не желают?Что не новость сегодня,то хорошее настроение!!!Спасибо Авторам!!! hi
    destination
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:11
      У атамана нет золотого запаса и хлопцы начали разбегаться в разные стороны!
      Владыка Ситх
      1. Татьяна Сегодня, 13:21
        Ха! Украинцы призывного возраста без денег бегут из Украины от хунтяшной власти в Киеве с контрабандным грузом - украинским янтарём, американским оружием и т.п., а также с нелегальным запасом горилки и съестной закуски себе на первое время за границей!
        Татьяна
        1. Logall Сегодня, 13:43
          Цитата: Татьяна
          Ха

          А Бендеры заград отряды решили поставить! А ещё Сталина хаить пытаются... Все ''лучшее'' от него берут...
          Татьяна love
          Logall
        2. Piramidon Сегодня, 13:52
          Цитата: Татьяна

          Ха! Украинцы призывного возраста без денег бегут из Украины от хунтяшной власти в Киеве с контрабандным грузом - украинским янтарём, американским оружием и т.п., а также с нелегальным запасом горилки и съестной закуски себе на первое время за границей!

          Скоро побегут туда с рельсами и трубами.
          "Российские пассажирские поезда начали курсировать в обход Украины"
          https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954315
          Piramidon
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:29
          это они от восторга,перекушав достижений своей могучей революции,больше кушать не могут))
          Ратник с пулеметом
    2. Монос Сегодня, 13:16
      Подавляющее большинство – украинские граждане,

      Фу, ты! Отлегло. А то я уже было подумал, что Европа в Неньку ломанулась. Стал за какулек переживать - как они там? Выдержат ли такой демографический взрыв? Справятся ли?
      Монос
      1. 210окв Сегодня, 13:20
        Зачем им вообще пограничники?На западе местные банды границу контролируют.На востоке АТОшники..Что одно и то же..
        210окв
      2. HAM Сегодня, 13:25
        Я почему то подумал тоже самое,что словаки рванули на Украину,а тут выходит надо отправлять ЗАГРАН отряды,дезертиров ловить(или уже отстреливать?)!!
        HAM
  2. Ami du peuple Сегодня, 13:09
    .....нескольких задержанных на границе со Словакией украинцев, пытавшихся нелегально выехать из страны, передали представителям военных комиссариатов – для прохождения военной службы.
    Видимо, для прохождения службы в Госпогранслужбе Украины на словацкой границе. А шо? По крайней мере, они местность знают.. lol
    Ami du peuple
  3. Karayakupovo Сегодня, 13:12
    Надеюсь, передали в военкоматы для прохождения службы в частях погранвойск Украины на Словацкой границе.
    Karayakupovo
  4. Джедай Сегодня, 13:14
    Вот те на... Боролись за Европу, а теперь своих же предприимчивых "громодян" и не пускают. По логике, это словакам надо бы волноваться. Что, кастрюльки, "своим выход воспрещён"? lol
    Джедай
    1. Смог Сегодня, 13:40
      «Крым уже уехал и мы уедем со своими территориями», — нардеп от Запорожья шокировал неонациста Корчинского

      15.11.2017 - 13:25

      Украинский депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов шокировал одиозного неонациста Дмитрия Корчинского обещанием «уехать из страны со своими территориями».

      Дык уже с территориями бежать собираются. Ой, скоро и на западе 404-ой АТО начнется....
      Привет, братка! soldier drinks
      Смог
      1. Джедай Сегодня, 13:52
        Костя, здрав будь! soldier drinks
        Цитата: Смог
        Ой, скоро и на западе 404-ой АТО начнется....

        Они и на востоке-то не могут "хэроев" АТО накормить-одеть-обуть. Где им ещё и на западе сдюжить...
        Джедай
        1. Смог Сегодня, 13:57
          Цитата: Джедай
          Где им ещё и на западе сдюжить..

          Дык у них же сейчас переходный период. А в пути никто кормить не обещал request
          Матка яйко, млеко, курка.... Не привыкать мародерничать Ну а кто не может- коренья, кора..... Мы можем ежиков послать..., хотя, нет, наших ежиков жалко... lol
          Смог
          1. Джедай Сегодня, 14:01
            Цитата: Смог
            хотя, нет, наших ежиков жалко...

            Ясен пень - жалко. Пусть друг у друга глистов вылавливают и на них рыбу удят. wassat
            Джедай
            1. Смог Сегодня, 14:14
              Цитата: Джедай
              Пусть друг у друга глистов вылавливают

              Смог
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:31
      а как же,всех выпускать накладно,потом кабанов не найти будет,чтобы на убой в ато отправить))
      Ратник с пулеметом
      1. Джедай Сегодня, 14:36
        Евгений hi
        Цитата: Ратник с пулеметом
        на убой в ато отправит

        Это да, нехватка добровольного пушечного мяса у них остро ощущается, судя по сводкам из военкоматов. lol
        Джедай
  5. Злой 55 Сегодня, 13:25
    Возможно, потому что группками по три-четыре миллиона, мелкими перебежками,используя складки местности, медленно, но верно на УКРАЛину из Словакии просачиваются настоящие Европейцы чёрного цвета и мусульманского вероисповедания..
    Злой 55
  6. ul_vitalii Сегодня, 13:33
    Как раз в то место ,где порошенко прорубил или приоткрыл дверь в Европу.
    ul_vitalii
  7. БМП-2 Сегодня, 13:44
    Я так понимаю, Украина хочет обезопасить себя от вторжения Евросоюза?! laughing lol
    БМП-2
  8. Монархист Сегодня, 14:40
    А где обещанные"молочные реки в кисельных берегах ЕС"? Похоже надо четвёртый Майдан:" верните нам Янека! Долой революцию гыдности,Да здравствует контреволюуия"
    А что же "Михомайдан" и с его ультиматум: до 7 ноября,а то лозиной буду учить! Вероятно, он намерен ждать 7 ноября 2018 или до 7 ноября 2027? Моя мама спрашивает:" как он живет: дома нет( и паспорта нет) работы нет,а кушать надо всегда. Ладно он галстуки заявки,а семья тоже галстуки кушает?"
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 14:46
    Цитата: Монос
    Подавляющее большинство – украинские граждане,

    Фу, ты! Отлегло. А то я уже было подумал, что Европа в Неньку ломанулась. Стал за какулек переживать - как они там? Выдержат ли такой демографический взрыв? Справятся ли?

    Я тоже впервые момент подумал,Словаки мечтают попасть в 404,видимо,за пиченьками Нуланд или шиколадками пана Педро?
    Монархист
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