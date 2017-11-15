Погранслужба Украины объявила о переброске дополнительного контингента на границу со Словакией

В связи с активизацией незаконной миграции, в последнее время наблюдающейся на украинско-словацкой границе, решением руководства Госпогранслужбы на участок Чопского отряда высланы дополнительные резервы пограничного ведомства. Сейчас наиболее угрожающие участки госграницы на этом направлении усиленно дополнительны персоналом, техникой и служебными собаками. Военнослужащим, которые прибыли на уплотнение государственной границы и помощь штатному персоналу, определены задачи максимального противодействия незаконной миграции и другим противоправным действиям на срок до локализации обстановки. Пограничников оснастили самыми современными видами спецтехники, что позволит максимально эффективно выявлять и задерживать нарушителей пограничного законодательства.

Пресс-секретариат Госпогранслужбы Украины распространяет сообщение о том, что ведомство приняло решение о существенном усилении словацкого участка украинской границы. Официальным поводом для переброски в приграничные районы дополнительных подразделений из состава ГПС названа «сложная ситуация с незаконной миграцией».Из сообщения пресс-службы Далее приводится статистика, которая говорит о том, что в сравнении с 2016 годом число нелегалов увеличилось на 80 процентов! Только за летне-осенний период на украинско-словацкой границе были задержаны почти 290 нелегалов. Подавляющее большинство – украинские граждане, которые пытаются переправляться в ЕС с контрабандными грузами. Видимо, что-то не заладилось с главной «перемогой» нынешней Украины – безвизом. Ведь «безвиз» теоретически есть, а число нелегалов растёт невероятными темпами.По данным местных СМИ, нескольких задержанных на границе со Словакией украинцев, пытавшихся нелегально выехать из страны, передали представителям военных комиссариатов – для прохождения военной службы.