15:24 15 ноября

Спецназ ЮВО вооружился радиостанциями нового поколения «Намотка-КС»

В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступило более 20 комплектов радиостанций нового поколения «Намотка-КС», сообщает пресс-служба округа

Спецназ ЮВО вооружился радиостанциями нового поколения «Намотка-КС»


Отмечается, что изделие предназначено для обеспечения симплексной двухсторонней телефонной, телеграфной и цифровой связи. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления (ПДУ) на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.


Портативные радиостанции «Намотка-КС» обеспечивают радиосвязь при температурах от –30 до +50 градусов по Цельсию, при пониженном атмосферном давлении. Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также вес, который снизился до 3 кг.

Первые полевые занятия с применением радиостанций нового поколения военнослужащие соединения проведут уже в середине декабря при выполнении учебно-боевых задач.
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. слава1974 Сегодня, 13:26
    Не слышал про такие радиостанции. Если поступило 20 комплектов, то наверное на опытную эксплуатацию.
    слава1974
  2. igorspb Сегодня, 13:30
    Связь лишней никогда не бывает...
    igorspb
  3. MDSW Сегодня, 13:34
    В индии не будет работать и в финляндии. Что за тупые допуски?
    MDSW
    1. К0щей Сегодня, 13:47
      Цитата: MDSW
      В индии не будет работать и в финляндии. Что за тупые допуски?

      почему они там не будут работать с -30, которое у финов бывает реже, чем у нас на юге Сибири, и с +50, которое в Индии только в дикую жару, аля стихийное бедствие?))
      К0щей
    2. KelWin Сегодня, 14:04
      Возможно -30 связано с аккумулятором, вернее заявленным временем автономки. То бишь работать будет и при более низкой температуре, но меньше по времени. А +50 в тени редко где есть.
      KelWin
    3. ПалБор Сегодня, 14:48
      Цитата: MDSW
      В индии не будет работать и в финляндии. Что за тупые допуски?

      Там уже местные захватим smile
      ПалБор
  4. лысова Сегодня, 13:53
    Здорово ! - В наше время, отдельный блок был, для автоматической передачи сигнала, в определённое время и весил он также - как эта одна.
    лысова
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