Самолеты Су-22 в Сирии
В сети появилась фотография атаки истребителя-бомбардировщика Су-22 в районе Дума, сбросившего на головы террористов смертоносный груз, сообщает Вестник Мордовии.
Ударные Су-22 продолжают оставаться одной из основных крылатых машин сирийских ВВС.
Су-22 являются экспортной модификацией Су-17. Эти самолеты еще во время войны СССР в Афганистане получили название «Стрижи».
«Данные ударные машины можно считать наиболее пострадавшими от действий американцев во время этого конфликта. Весной 2017-го на авиабазе Шайрат США крылатыми ракетами уничтожили несколько таких самолетов», – пишет автор материала Лев Романов.
Летом этого года западные «борцы с терроризмом» на истребителе F/A-18E сбили еще один Су-22М4, напоминает он. К счастью, пилота удалось успешно эвакуировать.
Тем не менее, «Стрижи» продолжают регулярно совершать боевые вылеты и уничтожать главную угрозу своей страны – террористов, заключает автор.
Ударные Су-22 продолжают оставаться одной из основных крылатых машин сирийских ВВС.
Су-22 являются экспортной модификацией Су-17. Эти самолеты еще во время войны СССР в Афганистане получили название «Стрижи».
«Данные ударные машины можно считать наиболее пострадавшими от действий американцев во время этого конфликта. Весной 2017-го на авиабазе Шайрат США крылатыми ракетами уничтожили несколько таких самолетов», – пишет автор материала Лев Романов.
Летом этого года западные «борцы с терроризмом» на истребителе F/A-18E сбили еще один Су-22М4, напоминает он. К счастью, пилота удалось успешно эвакуировать.
Тем не менее, «Стрижи» продолжают регулярно совершать боевые вылеты и уничтожать главную угрозу своей страны – террористов, заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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