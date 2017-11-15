15:15 15 ноября

Самолеты Су-22 в Сирии

В сети появилась фотография атаки истребителя-бомбардировщика Су-22 в районе Дума, сбросившего на головы террористов смертоносный груз, сообщает Вестник Мордовии.

Самолеты Су-22 в Сирии


Ударные Су-22 продолжают оставаться одной из основных крылатых машин сирийских ВВС.


Су-22 являются экспортной модификацией Су-17. Эти самолеты еще во время войны СССР в Афганистане получили название «Стрижи».



«Данные ударные машины можно считать наиболее пострадавшими от действий американцев во время этого конфликта. Весной 2017-го на авиабазе Шайрат США крылатыми ракетами уничтожили несколько таких самолетов», – пишет автор материала Лев Романов.



Летом этого года западные «борцы с терроризмом» на истребителе F/A-18E сбили еще один Су-22М4, напоминает он. К счастью, пилота удалось успешно эвакуировать.

Тем не менее, «Стрижи» продолжают регулярно совершать боевые вылеты и уничтожать главную угрозу своей страны – террористов, заключает автор.


Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 13:47
    Поставь мы Сирии штурмовик Ил-2, они бы и его с большой интенсивностью использовали, так как своей авиапромышленности нет и ни кто кроме России и Ирана, ей сейчас военную технику и запчасти для ее ремонта не поставляет
    svp67
    1. К0щей Сегодня, 13:54
      Цитата: svp67
      Поставь мы Сирии штурмовик Ил-2, они бы и его с большой интенсивностью использовали

      мне кажется он бы зашел) особенно если на него гефест смонитровать)))
      К0щей
      1. destination Сегодня, 14:00
        На свалку его пора.Мы же ПАК-ФА сейчас гордимся,или я что-то пропустил...?
        destination
        1. 210окв Сегодня, 14:02
          На свалку?А сирийцам на чем воевать?На Т-50?
          210окв
        2. Piramidon Сегодня, 15:04
          Цитата: destination
          На свалку его пора.Мы же ПАК-ФА сейчас гордимся,или я что-то пропустил...?

          Ты такой богатенький? Ну купи и поставь сирийцам хотя бы Су-35.
          Piramidon
        3. К0щей Сегодня, 15:10
          Цитата: destination
          Мы же ПАК-ФА сейчас гордимся

          да вы прям "жжете")) даже богатенькие буратино в США пользуют самолеты 70-ых годов. предложите им все на ф35 заменить)))) комик млин
          К0щей
  2. Романенко Сегодня, 14:04
    Да... практически летающий мамонт, но для Сирии пока еще подходит. Машина во многом конечно знаковая, производная от Су-7Б, знаменитой су.чки. Работает только днем и "по зрячему" практически внучка ИЛ-2.
    Конечно по завершении Сирийской войны их надо в музеи и на свалку, но пока что у сирийцев выбор невелик. Летают на том что летает и летать уже не может.
    На самом деле герои!
    Романенко
  3. Zaurbek Сегодня, 14:10
    При нормальной модернизации Су-17 прекрасно и экономно дополнили бы Су-24/34....и Гефест и РЛС и двигатель можно было обновить. Про стоимость летного часа в сравнении с новыми сушками вообще молчу.
    Zaurbek
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