ЦАХАЛ показал уничтожение квартиры, ранее принадлежавшей террористу
Израильские СМИ снова дают повод поговорить об эффективности разрушения квартир и домов родственников тех лиц, которые осуждены по обвинению в терроризме или же ликвидированы в ходе спецоперации. Так, в населённом пункте Бейт Сурик силы Армии обороны Израиля, поддерживаемые подразделениями пограничной службы, провели демонтаж дома, в котором ранее проживал человек по имени Махмуд Ахмад Джамаль.
Джамаль совершил террористический акт в сентябре этого года в посёлке Ар-Ардар, когда, используя ранее похищенный пистолет Browning, открыл огонь по представителям израильских силовых структур. Тогда жертвами нападения стали трое израильтян. Это боец погранполиции Соломон Гаврия (20 лет), 25-летний Ор Ариш, также представлявший пограполицию, и 25-летний Юсеф Отман, работавший в структурах по охране одного из объектов.
Портал News.ru (Israel) публикует видео, распространённое армией обороны страны. На видео демонстрируется операция по уничтожению жилья, принадлежавшего ранее Джамалю. Не сообщается о том, были ли у дома другие совладельцы. Судя по всему, - да.
На видео показано, как военнослужащие закладывают точечные заряды, высверливая отверстия в стенах дома. Соседние квартиры отгораживают мешками с песком. Операция по подрыву квартиры террориста в многоквартирном доме снимается даже с беспилотника.
В Израиле уничтожение жилья представителей террористических группировок считают действенной антитеррористической мерой.
Джамаль совершил террористический акт в сентябре этого года в посёлке Ар-Ардар, когда, используя ранее похищенный пистолет Browning, открыл огонь по представителям израильских силовых структур. Тогда жертвами нападения стали трое израильтян. Это боец погранполиции Соломон Гаврия (20 лет), 25-летний Ор Ариш, также представлявший пограполицию, и 25-летний Юсеф Отман, работавший в структурах по охране одного из объектов.
Портал News.ru (Israel) публикует видео, распространённое армией обороны страны. На видео демонстрируется операция по уничтожению жилья, принадлежавшего ранее Джамалю. Не сообщается о том, были ли у дома другие совладельцы. Судя по всему, - да.
На видео показано, как военнослужащие закладывают точечные заряды, высверливая отверстия в стенах дома. Соседние квартиры отгораживают мешками с песком. Операция по подрыву квартиры террориста в многоквартирном доме снимается даже с беспилотника.
В Израиле уничтожение жилья представителей террористических группировок считают действенной антитеррористической мерой.
Использованы фотографии: Пресс-служба ЦАХАЛ
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