15:14 15 ноября

ЦАХАЛ показал уничтожение квартиры, ранее принадлежавшей террористу

Израильские СМИ снова дают повод поговорить об эффективности разрушения квартир и домов родственников тех лиц, которые осуждены по обвинению в терроризме или же ликвидированы в ходе спецоперации. Так, в населённом пункте Бейт Сурик силы Армии обороны Израиля, поддерживаемые подразделениями пограничной службы, провели демонтаж дома, в котором ранее проживал человек по имени Махмуд Ахмад Джамаль.

Джамаль совершил террористический акт в сентябре этого года в посёлке Ар-Ардар, когда, используя ранее похищенный пистолет Browning, открыл огонь по представителям израильских силовых структур. Тогда жертвами нападения стали трое израильтян. Это боец погранполиции Соломон Гаврия (20 лет), 25-летний Ор Ариш, также представлявший пограполицию, и 25-летний Юсеф Отман, работавший в структурах по охране одного из объектов.

Портал News.ru (Israel) публикует видео, распространённое армией обороны страны. На видео демонстрируется операция по уничтожению жилья, принадлежавшего ранее Джамалю. Не сообщается о том, были ли у дома другие совладельцы. Судя по всему, - да.


На видео показано, как военнослужащие закладывают точечные заряды, высверливая отверстия в стенах дома. Соседние квартиры отгораживают мешками с песком. Операция по подрыву квартиры террориста в многоквартирном доме снимается даже с беспилотника.



В Израиле уничтожение жилья представителей террористических группировок считают действенной антитеррористической мерой.

ЦАХАЛ показал уничтожение квартиры, ранее принадлежавшей террористу


Использованы фотографии: Пресс-служба ЦАХАЛ
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Комментарии 38

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  1. nikolaev Сегодня, 14:06
    Эти ушли еще дальше фашистов
    nikolaev
    1. destination Сегодня, 14:14
      Нет...Эти показывают,как надо бороться с нечистью... hi
      destination
      1. Muvka Сегодня, 14:22
        Только у наших это получается гораздо лучше и не по варварски.
        Muvka
        1. Татьяна Сегодня, 14:25
          А что, разве нельзя было просто забрать у него его собственность? Обязательно нужно было израильтянам привести в негодность многоквартирный дом для остальных других жильцов?

          Это мало чем отличается от фашистской сионистской зачистки отрядов военного преступника и первого министра обороны Израиля Моше Даяна всего арабского населения в приграничных арабских сёлах на захваченных у арабов их территории.
          Татьяна
          1. Primoos Сегодня, 14:40
            Цитата: Татьяна
            А что, разве нельзя было просто забрать у него его собственность? Обязательно нужно было израильтянам привести в негодность многоквартирный дом для остальных других жильцов?

            Это мало чем отличается от фашистской сионистской зачистки отрядов военного преступника и первого министра обороны Израиля Моше Даяна всего арабского населения в приграничных арабских сёлах на захваченных у арабов их территории.

            Это у евреев исторически сложилось. Когда то они на завоеванных землях вырезали под корень не только местное население, но и весь домашний скот, а так же вырубали все культурные насаждения. Вам это ничего не напоминает?
            Primoos
          2. gml Сегодня, 14:55
            мало чем отличается
            от зачистки города Грозного.
            gml
          3. Krasnodar Сегодня, 15:03
            Цитата: Татьяна
            А что, разве нельзя было просто забрать у него его собственность? Обязательно нужно было израильтянам привести в негодность многоквартирный дом для остальных других жильцов?

            Это мало чем отличается от фашистской сионистской зачистки отрядов военного преступника и первого министра обороны Израиля Моше Даяна всего арабского населения в приграничных арабских сёлах на захваченных у арабов их территории.

            Перепутали с Ариэлем Шароном. Кстати, а как Вы видите отъем жилья у чела, не являющегося гражданином Израиля за вне пределов государства Израиль?
            Krasnodar
            1. Татьяна Сегодня, 15:13
              А что вы тогда делаете га чужой территории? Ведь боевика израильтяне в свои руки взяли и удерживают у себя в застенках! В Вас говорит попирающий мировое право расовый сионизм по Талмуду!
              Татьяна
    2. Ami du peuple Сегодня, 14:16
      Цитата: nikolaev
      Эти ушли еще дальше фашистов
      Израильтянам далеко до фашистов - те бы весь дом снесли, причём вместе с жильцами.
      Однако, судя по последнему фото, не простоит этот домик долго - он и так из "мух и бабочек" слеплен, а уж после такой "реконструкции"..
      Ami du peuple
    3. Комментарий был удален.
      1. профессор Сегодня, 14:27
        Цитата: Татьяна
        А что, разве квартиру осуждённого нельзя было просто забрать из его собственности? Обязательно нужно было израиьтянам привести в негодность многоквартирный дом для других жильцов?

        1. Забрали и что с ней делать? Кто туда рискнет вселиться?
        2. Пострадала только квартира террориста. Остальные не пострадали. Иначе снесли бы весь дом динайном.

        Цитата: Татьяна
        Это мало чем отличается от фашистской сионистской зачистки отрядов Моше Даяна всего арабского населения на захваченных у арабов их территории.

        Да ну? А откуда же в Израиле 1000000 арабов? Ведь по вашему мы их зачистили. fool
        профессор
        1. Б.Т.В. Сегодня, 14:34
          Цитата: профессор
          Пострадала только квартира террориста. Остальные не пострадали.


          Остальные " пострадают" позже.
          Б.Т.В.
          1. Татьяна Сегодня, 15:03
            профессор
            Да ну? А откуда же в Израиле 1000000 арабов? Ведь по вашему мы их зачистили. fool
            И что это у вас за арабы? Одни ночные горшки за евреями в Израиле убирают. А других приезжих арабов вы готовите как террористов боевиками в ИГИЛ.
            Татьяна
          2. профессор Сегодня, 15:09
            Цитата: Б.Т.В.
            Остальные " пострадают" позже.

            Это может написать только человек никогда не бывавший в Иудеи и Самарии (или как там они по арабски).
            профессор
        2. Комментарий был удален.
        3. Krasnodar Сегодня, 15:04
          Цитата: профессор
          Цитата: Татьяна
          А что, разве квартиру осуждённого нельзя было просто забрать из его собственности? Обязательно нужно было израиьтянам привести в негодность многоквартирный дом для других жильцов?

          1. Забрали и что с ней делать? Кто туда рискнет вселиться?
          2. Пострадала только квартира террориста. Остальные не пострадали. Иначе снесли бы весь дом динайном.

          Цитата: Татьяна
          Это мало чем отличается от фашистской сионистской зачистки отрядов Моше Даяна всего арабского населения на захваченных у арабов их территории.

          Да ну? А откуда же в Израиле 1000000 арабов? Ведь по вашему мы их зачистили. fool

          Миллион восемьсот тысяч
          Krasnodar
  2. Джедай Сегодня, 14:09
    В Израиле уничтожение жилья представителей террористических группировок считают действенной антитеррористической мерой.

    А что говорит статистика? Помогают такие меры, террористов меньше стало? wink
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 14:18
      Они говорят , что да и неуклонно это практикуют.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 14:31
        Бог им судья.
        Джедай
        1. Deadушка Сегодня, 14:52
          Цитата: Джедай
          Они говорят , что да

          это кто-то проверял или нужно просто доверять... как у джентльменов?
          Deadушка
          1. Джедай Сегодня, 14:55
            Видимо, второй вариант предпочтительнее. Для Израиля, конечно.
            Джедай
  3. профессор Сегодня, 14:10
    Нельзя же так. Они же дети. Надо выразить озабоченность. sad
    профессор
    1. SOF Сегодня, 14:44
      Цитата: профессор
      Нельзя же так. Они же дети. Надо выразить озабоченность. sad

      ...просветите пожалуйста:
      1. Каков процент смертности мирного арабского населения при наведении вами порядка на "мятежных" территориях?;
      2. Какова вероятность того, что будущие ша-и-ды (правильно написал?) являются родственниками погибших из вопроса по п.1?;
      3. Просчитывал ли кто-нибудь вероятность трансформации мирных родственников террористов в террористы, после лишения их крова?;
      4. Кем, наиболее вероятно, становитесь вы для арабов, после гибели мирного населения по п.1 и лишения крова по п.3?
      5. Значит ли все это, что ваши оппоненты, не являвшиеся ранее террористами, но испытавшие на себе все "прелести" принуждения к миру, имеют право на зеркальные меры по отношению уже к вам?
      SOF
      1. профессор Сегодня, 15:07
        Цитата: SOF
        1. Каков процент смертности мирного арабского населения при наведении вами порядка на "мятежных" территориях?;

        Мизерный. По каждому факту работает прокуратура и за причинение вреда мирным светит тюрьма. Последний пример это Элиор Азария добивший не мирного террориста раненого при нападении с ножем на солдата. Стрелявшего посадили за чрезмерное использование силы.
        http://www.data24.co.il/?p=30573

        Цитата: SOF
        2. Какова вероятность того, что будущие ша-и-ды (правильно написал?) являются родственниками погибших из вопроса по п.1?;

        Вероятность высока. Месть и всякое такое. Тем не менее семье мирного пострадавшего случайно всегда выплачивается очень существенная компенсация. По фылыстынским меркам это сумасшедшие деньги.

        Цитата: SOF
        3. Просчитывал ли кто-нибудь вероятность трансформации мирных родственников террористов в террористы, после лишения их крова?;

        Да и неоднократно. Ни один доктор и профессор над этим работали. Единого мнения так и достигли. Армия согласилась с доводами тех кто доказал, что снос домов "полезен". Террористическая активность пошла на нет.

        Цитата: SOF
        4. Кем, наиболее вероятно, становитесь вы для арабов, после гибели мирного населения по п.1 и лишения крова по п.3?

        Теми же кем и были до п.1 и п.3. Мы действуем и кнутом (о котором так любит писать российская пресса включая ВО) и пряником. Комплексные меры очень действенны.

        Цитата: SOF
        5. Значит ли все это, что ваши оппоненты, не являвшиеся ранее террористами, но испытавшие на себе все "прелести" принуждения к миру, имеют право на зеркальные меры по отношению уже к вам?

        Не значит. Тот чей дом был по ошибке поврежден не бежит взрывать себя, а бежит в израильский суд который присудит ему такую сумму, что взамен хибары у пострадавшего окажется вилла.
        профессор
  4. solzh Сегодня, 14:15
    А смысл? Ну разрушили и? В результате разозлили других и пополнили ряды террористов.
    solzh
    1. профессор Сегодня, 14:23
      Цитата: solzh
      А смысл? Ну разрушили и? В результате разозлили других и пополнили ряды террористов.

      Вы не в курсе местной фауны. Мера эта очень действенная. Отрезвляет очень многих. Были случаи когда отец сам приводил своих отпрысков в полицию когда обнаружил, что отпрыск пытается стать шаидом.
      Статистика говорит сама за себя. Пиком терактов был период когда с фылыстынцами пытались договориться.
      профессор
      1. solzh Сегодня, 14:46
        Вы правы, я не в курсе местной фауны. Я рассматриваются данные действия исходя из опыта нашей истории. Просто два примера: Отечественная война с французами, Великая Отечественная война с нацистами. И там и там разрушали, сжигали дома. Итогом стало пополнение партизанского движения. Вспомним крестьянские восстания и волнения в российской империи, они временно затихали, а потом с новой силой разгоралось пламя. Может это не правильно сравнивать данные события, тогда приношу свои извинения.
        solzh
        1. gml Сегодня, 14:57
          исходя из опыта нашей истории
          Вы должны рассматривать опыт Афганистана и Чечни
          gml
          1. solzh Сегодня, 15:08
            Вы не ошиблись? Что там по поводу опыта Чечни и Афганистана?
            solzh
  5. Б.Т.В. Сегодня, 14:17
    Интересно: а всем остальным жильцам " душевно" проживать рядом с развороченной квартирой?
    Б.Т.В.
  6. nikolaev Сегодня, 14:24
    А как же дети?
    nikolaev
    1. Evgenijus Сегодня, 14:42
      Про детей своих они уже сказали:
      «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:24-25).
      Evgenijus
      1. Krasnodar Сегодня, 15:08
        Цитата: Evgenijus
        Про детей своих они уже сказали:
        «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:24-25).

        Это клятва при свидетельствованние в суде на стороне обвинения при возможности вынесения смертного приговора. К допросу Иисуса отношения не имеет.
        Krasnodar
    2. gml Сегодня, 14:58
      А как же дети?
      А как же дети в Грозном?
      gml
  7. nikolaev Сегодня, 14:28
    А действительно ли это террорист? или это человек сражающийся за свой народ и страну? (Палестина, Голанские высоты Сирии). Израиль - оккупант, захватчик, поправший международные нормы! И эти способы "борьбы с террористами" они представляют как элементы "справедливости" , когда сами эту справедливость попрали во всех ипостасях!
    nikolaev
  8. nikolaev Сегодня, 14:30
    Меня давно удивляет тот факт , что среди евреев не встречал ни одного, кто осудил бы фашистские методы Израиля
    nikolaev
    1. Krasnodar Сегодня, 15:11
      Цитата: nikolaev
      Меня давно удивляет тот факт , что среди евреев не встречал ни одного, кто осудил бы фашистские методы Израиля

      Вы бы потеряли знакомых во время терактов, требовали бы гораздо более радикальных методов борьбы с террором.
      Krasnodar
  9. Александр War Сегодня, 14:39
    ЦАХАЛ показал уничтожение квартиры, ранее принадлежавшей террористу странно Тут друзья и вдруг такое laughing
    Александр War
    1. Krasnodar Сегодня, 15:14
      Цитата: Александр War
      ЦАХАЛ показал уничтожение квартиры, ранее принадлежавшей террористу странно Тут друзья и вдруг такое laughing

      У каждого свои друзья. Вот Хизбалла, например: ю
      Krasnodar
  10. gml Сегодня, 15:06
    ЦАХАЛ показал уничтожение квартиры
    Ну что, Израиль давил сунитских экстеремистов, Когда Россия ещё с ними в салочки играла. Прошло надцать лет, и вдруг Россия повторяет политику Израиля! В Сирии, и не только, давит Сунитские отряды. Ну ещё пару лет, поймут и это, тогда и в методичку добавят.
    gml
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