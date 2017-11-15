15:14 15 ноября

Частная компания Draken International продолжает скупать военные самолеты

Американская частная компания Draken International недавно объявила о приобретении 20 списанных из состава ВВС Испании истребителя французского производства Dassault Mirage F.1M и две учебно-боевые «спарки» Mirage F.1BМ, сообщает bmpd.



После этой сделки общее количество принадлежащих компании военных самолетов перевалило за 100 единиц.


Напомним, компания Draken International базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении Пентагону и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.п.

Свою деятельность компания начала в 2011 году с приобретения 3-х «демилитаризованных» бывших штурмовиков Douglas A-4L Skyhawk, ранее списанных из состава ВМС США, и 5-ти учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, приобретенных на коммерческом рынке.

«К настоящему времени, не считая 22 приобретенных бывших испанских Dassault Mirage F.1M/В, компания Draken International имеет 13 самолетов Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk, 21 Aero L-159E ALCA, 9 Aermacchi MB-339CВ, 30 МиГ-21бис и МиГ-21УМ, и шесть Aero L-39 Albatros. Самолеты поднимаются в воздух с 12 баз на территории США», – говорится в материале.

Приобретенные компанией испанские Mirage F.1M были окончательно списаны из состава ВВС в 2013 году, после чего находились на хранении на авиабазе Альбасете.

Использованы фотографии: Phil Adkin / www.eurodemobbed.org.uk
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Комментарии 3

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  1. Не либероид Русский Сегодня, 14:42
    заранее к слабым противникам готовят...
    Не либероид Русский
    1. Piramidon Сегодня, 15:02
      Цитата: Не либероид Русский
      заранее к слабым противникам готовят...

      Вот кто бы у нас нашелся и сохранил для потомков авиараритеты в летном состоянии, а не в виде пустышек в Монино.
      Piramidon
  2. Идущий Сегодня, 14:43
    Своеобразное хобби , а бизнес они на чем делать будут , катать на действующих музейных экспонатах?
    Идущий
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