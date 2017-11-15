Частная компания Draken International продолжает скупать военные самолеты
Американская частная компания Draken International недавно объявила о приобретении 20 списанных из состава ВВС Испании истребителя французского производства Dassault Mirage F.1M и две учебно-боевые «спарки» Mirage F.1BМ, сообщает bmpd.
После этой сделки общее количество принадлежащих компании военных самолетов перевалило за 100 единиц.
Напомним, компания Draken International базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении Пентагону и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.п.
Свою деятельность компания начала в 2011 году с приобретения 3-х «демилитаризованных» бывших штурмовиков Douglas A-4L Skyhawk, ранее списанных из состава ВМС США, и 5-ти учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, приобретенных на коммерческом рынке.
«К настоящему времени, не считая 22 приобретенных бывших испанских Dassault Mirage F.1M/В, компания Draken International имеет 13 самолетов Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk, 21 Aero L-159E ALCA, 9 Aermacchi MB-339CВ, 30 МиГ-21бис и МиГ-21УМ, и шесть Aero L-39 Albatros. Самолеты поднимаются в воздух с 12 баз на территории США», – говорится в материале.
Приобретенные компанией испанские Mirage F.1M были окончательно списаны из состава ВВС в 2013 году, после чего находились на хранении на авиабазе Альбасете.
После этой сделки общее количество принадлежащих компании военных самолетов перевалило за 100 единиц.
Напомним, компания Draken International базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении Пентагону и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.п.
Свою деятельность компания начала в 2011 году с приобретения 3-х «демилитаризованных» бывших штурмовиков Douglas A-4L Skyhawk, ранее списанных из состава ВМС США, и 5-ти учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, приобретенных на коммерческом рынке.
«К настоящему времени, не считая 22 приобретенных бывших испанских Dassault Mirage F.1M/В, компания Draken International имеет 13 самолетов Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk, 21 Aero L-159E ALCA, 9 Aermacchi MB-339CВ, 30 МиГ-21бис и МиГ-21УМ, и шесть Aero L-39 Albatros. Самолеты поднимаются в воздух с 12 баз на территории США», – говорится в материале.
Приобретенные компанией испанские Mirage F.1M были окончательно списаны из состава ВВС в 2013 году, после чего находились на хранении на авиабазе Альбасете.
Использованы фотографии: Phil Adkin / www.eurodemobbed.org.uk
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