Минск готов направить белорусских миротворцев на Донбасс

Если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач. Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в 2014 году говорил о готовности отправить на Донбасс белорусских миротворцев.

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, выступая в рамках совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, прокомментировал вопрос журналистов по поводу возможности участия белорусских военнослужащих в составе международной миротворческой миссии на Донбассе. По словам главы внешнеполитического ведомства РБ, Белоруссия не исключает участия своих военнослужащих в миротворческой миссии по линии ООН на территории Донбасса.Заявление Макея приводит украинское агентство УНИАН Напомним, что ранее состоялась встреча спецпредставителей РФ и США по Украине. Владислав Сурков и Курт Волкер обсуждали вопросы размещения миротворцев на Донбассе. Основные разночтения России и США состоят в том, что Россия поддерживает идею введения миротворцев по линии соприкосновения воюющих сторон – то есть там, где стреляют. США и Киев требуют введения миротворцев на границе Донбасса с Россией. Эта позиция Киева и Вашингтона вызывает недоумение по одной простой причине: миротворцы в случае десятков конфликтов вводились именно туда, где шли боевые действия.