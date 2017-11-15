15:16 15 ноября

Минск готов направить белорусских миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, выступая в рамках совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, прокомментировал вопрос журналистов по поводу возможности участия белорусских военнослужащих в составе международной миротворческой миссии на Донбассе. По словам главы внешнеполитического ведомства РБ, Белоруссия не исключает участия своих военнослужащих в миротворческой миссии по линии ООН на территории Донбасса.

Заявление Макея приводит украинское агентство УНИАН:
Если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач. Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в 2014 году говорил о готовности отправить на Донбасс белорусских миротворцев.


Минск готов направить белорусских миротворцев на Донбасс



Напомним, что ранее состоялась встреча спецпредставителей РФ и США по Украине. Владислав Сурков и Курт Волкер обсуждали вопросы размещения миротворцев на Донбассе. Основные разночтения России и США состоят в том, что Россия поддерживает идею введения миротворцев по линии соприкосновения воюющих сторон – то есть там, где стреляют. США и Киев требуют введения миротворцев на границе Донбасса с Россией. Эта позиция Киева и Вашингтона вызывает недоумение по одной простой причине: миротворцы в случае десятков конфликтов вводились именно туда, где шли боевые действия.

Использованы фотографии: http://www.mil.by
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Комментарии 12

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  1. Чёрная вода Сегодня, 14:32
    хорошее предложение! простое и логичное.
    Чёрная вода
    1. Ami du peuple Сегодня, 14:40
      Цитата: Чёрная вода
      хорошее предложение!

      Предложение-то хорошее, но Киев будет категорически против, так ак РБ входит в ОДКБ, и, по мнению украинских властей, белорусские миротворцы априори не могут быть нейтральны.
      К слову, сегодня вице-спикер ВРУ Геращенко заявила
      Я расцениваю данное голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как поступок, который идет вразрез с броскими заявлениями о нейтральности. Это уже второй нож в спину Украины после такого же прошлогоднего голосования

      Ami du peuple
      1. слава1974 Сегодня, 14:44
        . Это уже второй нож в спину Украины после такого же прошлогоднего голосования

        Где-то мы уже слышали про "ножи в спину". Когда ВРУ что-нибудь свое придумает?
        слава1974
        1. den3080 Сегодня, 14:56
          это не нож в спину, это угроза членом в... шоколадное пятно геращенке
          den3080
        2. ПалБор Сегодня, 15:00
          Аверченко про"Дюжину ножей в спину революции"писал...Так что,глядишь ещё подкинут.
          ПалБор
    2. виктор н Сегодня, 15:06
      Хорошее?
      Это значит: интересы Русского мира - отдельно от Белоруссии. Ну чем не "братья"?
      виктор н
  2. pvv113 Сегодня, 14:38
    отправить на Донбасс белорусских миротворцев

    А почему бы и нет? Не вводить же НАТОвских бульдогов
    pvv113
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:41
      там больше китайцы или индусы подойдут,в крайнем случае ЮАР))
      Ратник с пулеметом
    2. Джедай Сегодня, 14:42
      Если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент

      После этих слов Макея смело можно ждать что наши оппы устроят очередной митинг против отправки белорусских миротворцев. А я тоже считаю:
      Цитата: pvv113
      А почему бы и нет? Не вводить же НАТОвских бульдогов

      soldier
      Джедай
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:39
    не, не то,при таком раскладе серьезные провокации практически гарантированны.
    Ратник с пулеметом
    1. Piramidon Сегодня, 14:55
      Цитата: Ратник с пулеметом
      не, не то,при таком раскладе серьезные провокации практически гарантированны.

      Да кроме своих шефов из НАТО хунта никого в качестве миротворцев не признает. Против остальных будут применяться провокации, типа обстреляли "сепары".
      Piramidon
  4. Чёрная вода Сегодня, 15:12
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Ратник с пулеметом
    не, не то,при таком раскладе серьезные провокации практически гарантированны.

    Да кроме своих шефов из НАТО хунта никого в качестве миротворцев не признает. Против остальных будут применяться провокации, типа обстреляли "сепары".

    ....пусть миротворцы в ответ на поражения стреляют при обстреле...легче будет установить потом происхождение стрелявших....у миротворцев то в этом и проблема, что удара в спину ждёшь постоянно и провокаций. к этому и готовят........а давайте турок запустим, они в НАТО и у них 7 пятниц на неделе, от них всего можно ожидать ))). думаю что на лини разграничения тишина настанет )))) пока украинская сторона будет спрашивать у сша "...а что же делать?"
    Чёрная вода
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