В Северодвинске готовятся спустить на воду атомную подлодку «Князь Владимир»
Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет спущен на воду в Северодвинске 17 ноября, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
По его словам, планируется, что в торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации, АО Центральное конструкторское бюро "ЦКБ МТ "Рубин".
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".
Атомные подводные крейсеры этого проекта, после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил, передает РИА Новости
17 ноября 2017 года на предприятии АО "ПО СЕВМАШ" в г. Северодвинск состоится торжественная церемония спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир"— сказал Дыгало.
По его словам, планируется, что в торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации, АО Центральное конструкторское бюро "ЦКБ МТ "Рубин".
После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "СЕВМАШ" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина— отметил представитель ВМФ РФ.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".
Атомные подводные крейсеры этого проекта, после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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