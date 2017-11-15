15:21 15 ноября

В Северодвинске готовятся спустить на воду атомную подлодку «Князь Владимир»

Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет спущен на воду в Северодвинске 17 ноября, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

17 ноября 2017 года на предприятии АО "ПО СЕВМАШ" в г. Северодвинск состоится торжественная церемония спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир"
— сказал Дыгало.

В Северодвинске готовятся спустить на воду атомную подлодку «Князь Владимир»



По его словам, планируется, что в торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации, АО Центральное конструкторское бюро "ЦКБ МТ "Рубин".

После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "СЕВМАШ" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина
— отметил представитель ВМФ РФ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

Атомные подводные крейсеры этого проекта, после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил, передает РИА Новости


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. с-т Petrov Сегодня, 14:37
    "От сюда мы диктуем свою волю остальному мировому сообществу"

    Россия может себе позволить колоссальные траты на вооружение. На АПЛ, ракетоносцы ту-160, на обновление ЯО (это миллиарды и миллиарды) и замену тополей

    Провести Олимпиаду, АТЭС, построить штук 8 АЭС, мост в Крым и прорабатывать проект моста на Сахалин, ЧМ по футболу в следующем году =]

    А потом заходишь на сайт ВО и читаешь сопли от румын и молдаван и местных бедняков про то - что Россия это 2% мировой экономики и что лучше заниматься обустройством своей страны, чем лезть в какую то Сирию.
    с-т Petrov
    1. Burbon Сегодня, 14:42
      это надо печатать через 2 дня как состоявшийся факт....а то - готовы заложить...будет заложена - ура заложена- ведутся работы - сроки сдвинуты вправо - все идет по графику- будет спущена на воду - и ещё с десяток таких новостей....нам интересен только состоявшийся факт!
      Burbon
  2. Burbon Сегодня, 14:47
    Цитата: с-т Petrov
    что лучше заниматься обустройством своей страны

    wassat fool с этого и начинается любая страна - цель благосостояние!!!!....
    Burbon
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:50
      вот в Ливии круто было с этим делом да?)

      Что бы вы пожелали тем ливийцам, которые пошли свергать своего царя из-за того что им мало давали (как им казалось?)

      Я бы им пожелал то, что они имеют сейчас.

      Думаете у нас таких персонажей мало?) Я лично созерцаю каждый год изменения в стране к лучшему, строящиеся дороги, мосты, развязки и прочую инфраструктуру.

      с-т Petrov
    2. хрыч Сегодня, 14:58
      Югославы жили в двухэтажных каменных особняках, ездили на дорогих немецких машинах, пришли вороги, все отняли, включая государство, в Ливии граждане жили еще лучше, сейчас мужчин убили, а женщин и детей продают, как скот. Самое дорогое, что есть на свете - безопасность, а благосостояние не выражается в модных тряпках, дорогих автомобилях и гаджетах, которые научились шлепать даже китайцы. Помнятся стенания сербов, мол Россия помоги, дай ракета, да поздно. Еще нам для безопасности надо уничтожить внутренних врагов, подобных вам, для начала перевоспитать в урановых рудниках laughing
      хрыч
  3. raw174 Сегодня, 14:54
    Это хорошая новость, по крайней мере лучше чем усиление мощи Балтфлота катером с пулемётом и форточкой для ведения прицельного пистолетного огня по авианосцу противника! good
    Серьёзный аргумент на оскал запада!
    raw174
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