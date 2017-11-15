В Северодвинске готовятся спустить на воду атомную подлодку «Князь Владимир»

17 ноября 2017 года на предприятии АО "ПО СЕВМАШ" в г. Северодвинск состоится торжественная церемония спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир"

После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "СЕВМАШ" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина