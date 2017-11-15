РФ ведет предконтрактную работу по поставкам 57-мм боевого модуля странам Ближнего Востока

Поставки боевого модуля в ОАЭ в настоящее время не планируются. К данной продукции военного назначения проявляют интерес многие страны региона. В настоящее время ведется предконтрактная работа

Россия пока не планирует поставлять 57-мм боевые модули АУ-220М Объединенным Арабским Эмиратам, при этом ведется предконтрактная работа с другими заинтересовавшимися модулем странами Ближнего Востока. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщила ТАСС пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.— сказали в пресс-службе.В 2015 году Олег Сиенко, занимавший тогда должность гендиректора "Уралвагонзавода", сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты получат несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной разработки. Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины "Энигма" модулем АУ-220М, был подписан в феврале того же года на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби.АУ-220М — модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение — пушка калибра 57 мм, дополнительное — пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в "Уралвагонзавод".