15:20 15 ноября

РФ ведет предконтрактную работу по поставкам 57-мм боевого модуля странам Ближнего Востока

Россия пока не планирует поставлять 57-мм боевые модули АУ-220М Объединенным Арабским Эмиратам, при этом ведется предконтрактная работа с другими заинтересовавшимися модулем странами Ближнего Востока. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщила ТАСС пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

РФ ведет предконтрактную работу по поставкам 57-мм боевого модуля странам Ближнего Востока


Поставки боевого модуля в ОАЭ в настоящее время не планируются. К данной продукции военного назначения проявляют интерес многие страны региона. В настоящее время ведется предконтрактная работа
 — сказали в пресс-службе.


В 2015 году Олег Сиенко, занимавший тогда должность гендиректора "Уралвагонзавода", сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты получат несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной разработки. Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины "Энигма" модулем АУ-220М, был подписан в феврале того же года на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби.

АУ-220М — модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение — пушка калибра 57 мм, дополнительное — пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в "Уралвагонзавод".

Использованы фотографии: РИА Новости
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. san4es Сегодня, 15:09
    57-мм боевые модули АУ-220М soldier
    san4es
    1. badens1111 Сегодня, 15:14
      Цитата: san4es
      57-мм боевые модули АУ-220М

      Когда эти машины будут у нас?ХОТЯ БЫ В рооп мсб?
      badens1111
      1. san4es Сегодня, 15:18
        Цитата: badens1111
        Когда эти машины будут у нас?ХОТЯ БЫ В рооп мсб?

        ...Щас денег поднимут... fellow
        Объединенные Арабские Эмираты получат несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М
        san4es
Картина дня