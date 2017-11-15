19:18 15 ноября

Британский генерал: страна не способна противостоять серьёзным врагам

Недавно ушедший в отставку британский генерал Ричард Бэрронс, занимавший пост командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании, заявил оборонному комитету, что сокращение финансирования Вооруженных сил Великобритании не могло не сказаться на уровне боеготовности военнослужащих, страна не сможет защититься от таких врагов, как Россия. Об этом рассказал корреспондент Sky News Алистер Бункал, который следил за заседанием комитета. Цитирует корреспондента ИноТВ.

Британский генерал: страна не способна противостоять серьёзным врагам


Алистер Бункал: «Объясню, кто такой генерал сэр Ричард Бэрронс. Он ушёл из британских войск в прошлом году. Генерал обладает актуальной информацией, что делает его слова ещё более значимыми. Перед тем как уйти, он занимал пост командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании. Он наблюдал за состоянием всех трёх составляющих: сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Он служил в Северной Ирландии, в других местах: в Косово, Ираке, Афганистане. Одним словом, у него большой опыт.


Он рассказал комитету обороны о предстоящей или идущей проверке состояния национальной безопасности, результаты которой будут опубликованы в начале следующего года. Ходят слухи, что это приведёт к ещё большему сокращению расходов на Вооружённые силы Великобритании. В частности, вероятно, тысяча солдат Королевской морской пехоты может лишиться работы, будет снят с вооружения ряд кораблей Королевского военно-морского флота и прочее. И вот что Ричард Бэрронс сказал в ответ на эти предположения».

Генерал: «Люди, работающие в сфере обороны, должны всегда двигаться вперёд. Они никогда не признаются – ни публично, ни самим себе, ни врагам, ни союзникам, – что сломлены. Но когда они летят, плывут или высаживаются на сушу и смотрят на своё вооружение, обеспечение, видят недостаток тренировок и смотрят на своих союзников, они понимают, что не способны выполнять боевые задачи».

Алистер Бункал: «Контекстом для этих заявлений и для проверки состояния национальной безопасности выступает растущая угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), а также России. Генералу задали вопрос о том, сможет ли, по его мнению, Великобритания защититься от нападения или любой из тех угроз, с которыми сталкивается сейчас страна, и вот что он ответил».

Генерал: «Перед нашей страной, очевидно, стоят экзистенциальные угрозы, причём разных типов: есть, например, ИГ, которое, если бы у него была такая возможность, отыскало бы оружие массового поражения и применило бы его против Великобритании; к счастью, подобная перспектива до сего момента полностью пресекалась. Мы также ежедневно вынуждены вести конфронтацию с Россией, как заявила вчера премьер-министр. Есть и Северная Корея, которая в течение следующих года-полтора сможет установить ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Лондона. А решить такую проблему мы не способны».

Алистер Бункал: «Весьма прямолинейно. Уверен, Минобороны такие слова придутся не по нраву. Впрочем, генерал сэр Ричард Бэрронс, вне всяких сомнений, надеется, что его слова услышит новый министр обороны Гэвин Уильямсон, у которого ещё будет какое-то время – пусть его будет и немного, – дабы самому как-то повлиять на предстоящую проверку состояния национальной безопасности. Как бы то ни было, заявления генерала Бэрронса явно были предостережением: британские вооружённые силы и так слишком сильно затянули пояса, и если урезать бюджет ещё больше, то на кону окажется национальная безопасность».

Использованы фотографии: https://russian.rt.com/inotv
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 15:33
    Британский лев сдох?Наверное пока нет.Это просто они так говорят чтобы "пожалели"(подкинули деньжат)
    210окв
    1. Vard Сегодня, 15:42
      Вся проблема в том, что пока они боряться с "русской угрозой"... у них дома вполне реальна другая угроза... однажды проснутся в мусульманской стране...
      Vard
      1. 210окв Сегодня, 16:01
        Они и так уже почти..в оперативном.Толерастия довела..
        Цитата: Vard
        Вся проблема в том, что пока они боряться с "русской угрозой"... у них дома вполне реальна другая угроза... однажды проснутся в мусульманской стране...
        210окв
      2. Кент0001 Сегодня, 16:33
        Они уже. У них мер Лондона-Пакистанец.)))))))
        Кент0001
        1. Монос Сегодня, 17:36
          Цитата: Кент0001
          есть, например, ИГ, которое, если бы у него была такая возможность, отыскало бы оружие массового поражения и применило бы его против Великобритании;

          О, да! Игиловские бармалеи спят и видят: как бы шарахнуть чем-нибудь таким по Лондону. Просто кушать не могут - так их раздражает именно Великобритания. smile
          Цитата: Кент0001
          Они уже. У них мер Лондона-Пакистанец.)))))))

          Да что там мер. У них вся мэрия - чистокровные бритты.
          Монос
      3. Pirogov Сегодня, 17:39
        Цитата: Vard
        однажды проснутся в мусульманской стране.

        Очень рад за них . Это называется сами себя на ......ли.
        Pirogov
      4. Orionvit Сегодня, 18:30
        Цитата: Vard
        Вся проблема в том, что пока они боряться с "русской угрозой"... у них дома вполне реальна другая угроза... однажды проснутся в мусульманской стране...

        И даже это, по большому счёту не самая большая проблема. Данный британский генерал, просто наводит тень на плетень, говоря о сокращении финансирования, как об основной угрозе. Главная угроза у них в другом, а именно в "мультикультурализме" и так называемой "терпимости". На днях была новость, что в англии, уволили учителя, который ученика-трансгендера, назвал девочкой. У страны, в которой творятся такие вещи, нет будущего.
        Orionvit
    2. alstr Сегодня, 15:44
      Британский лев сдох уже давно.
      А так - да денег им надо.
      alstr
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:11
        Цитата: alstr
        да денег им надо.

        Дык,денег всем надо. laughing Однако, зачастили в последнее время зрадные заявления с ядовитого острова. Такое впечатление,что отставные генералы и чиновники высшего ранга переходят на работу в ВПК и начинают сурово лоббировать интересы этого самого ВПК. Но если у бритов действительно всё так печально,то ... это же хорошо! fellow
        Paranoid50
        1. Клебер Сегодня, 16:30
          Тоже палка о двух концах, мэр Лондона исповедует ислам. Представляешь, что будет, когда высшие военные чины исламисты займут? Это всё таки ядерная держава. Объявят джихат - проблем не оберёмся.
          Клебер
    3. To be or not to be Сегодня, 15:46
      Главная угроза ВЕЛИКОЙ Британии-- маленькая и расположенная на противоположной стороне шарика Северная Корея.
      To be or not to be
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 16:13
      Цитата: 210окв
      Британский лев сдох?Наверное пока нет.

      он стал прикроватным ковриком для ов полосатых
      Angel_and_Demon
    5. Банщик-М Сегодня, 16:36
      страна не сможет защититься от таких врагов, как Россия.

      Хитрый англосакс темнит....Не защищаться , а напасть на Россию! Их извечная мечта уничтожить Россию ,опять провалилась и они сейчас трясутся, что мы можем за все с них спросить..
      Банщик-М
  2. Шалтай Сегодня, 15:44
    " страна не сможет защититься от таких врагов, как Россия."
    Как в анекдоте про дамочку:
    - Мужчина , я вас боюсь ...
    Как не странно ,даже в Австралии время от времени опасаются нападения России . Откуда этот бред им лезет в голову ...
    Шалтай
  3. KelWin Сегодня, 15:50
    Просто подсознательно чуят, что вот-вот придется ответить за 200 лет иезуитской политики. Что будет полностью правильно.
    KelWin
  4. HAM Сегодня, 15:53
    Не бойтесь,бриты-у вас есть Тереза,она всех порвёт..
    HAM
  5. den3080 Сегодня, 16:09
    1. есть, например, ИГ, которое, если бы у него была такая возможность, отыскало бы оружие массового поражения и применило бы его против Великобритании
    2. Мы также ежедневно вынуждены вести конфронтацию с Россией, как заявила вчера премьер-министр.
    3. Есть и Северная Корея, которая в течение следующих года-полтора сможет установить ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Лондона.

    разберём по пунктам lol
    1. Великобритания помогает ИГ, как союзник США. Без вопросов.
    2. Кто заставлет? Россия например не ведёт конфронтацию с Великобританией.
    3. Тут хочется сказать ДА. ТОЧНО. Причём МБР из Сев. Кореи долетит до Лондона, три раза обогнув Землю. Ну нечего возразить, уел чёрт языкастый wassat
    den3080
  6. Egorovich Сегодня, 18:44
    Очень рад за ВС Британии. Разлагайтесь дальше, в том же духе.
    Egorovich
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