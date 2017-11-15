Британский генерал: страна не способна противостоять серьёзным врагам
Недавно ушедший в отставку британский генерал Ричард Бэрронс, занимавший пост командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании, заявил оборонному комитету, что сокращение финансирования Вооруженных сил Великобритании не могло не сказаться на уровне боеготовности военнослужащих, страна не сможет защититься от таких врагов, как Россия. Об этом рассказал корреспондент Sky News Алистер Бункал, который следил за заседанием комитета. Цитирует корреспондента ИноТВ.
Алистер Бункал: «Объясню, кто такой генерал сэр Ричард Бэрронс. Он ушёл из британских войск в прошлом году. Генерал обладает актуальной информацией, что делает его слова ещё более значимыми. Перед тем как уйти, он занимал пост командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании. Он наблюдал за состоянием всех трёх составляющих: сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Он служил в Северной Ирландии, в других местах: в Косово, Ираке, Афганистане. Одним словом, у него большой опыт.
Он рассказал комитету обороны о предстоящей или идущей проверке состояния национальной безопасности, результаты которой будут опубликованы в начале следующего года. Ходят слухи, что это приведёт к ещё большему сокращению расходов на Вооружённые силы Великобритании. В частности, вероятно, тысяча солдат Королевской морской пехоты может лишиться работы, будет снят с вооружения ряд кораблей Королевского военно-морского флота и прочее. И вот что Ричард Бэрронс сказал в ответ на эти предположения».
Генерал: «Люди, работающие в сфере обороны, должны всегда двигаться вперёд. Они никогда не признаются – ни публично, ни самим себе, ни врагам, ни союзникам, – что сломлены. Но когда они летят, плывут или высаживаются на сушу и смотрят на своё вооружение, обеспечение, видят недостаток тренировок и смотрят на своих союзников, они понимают, что не способны выполнять боевые задачи».
Алистер Бункал: «Контекстом для этих заявлений и для проверки состояния национальной безопасности выступает растущая угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), а также России. Генералу задали вопрос о том, сможет ли, по его мнению, Великобритания защититься от нападения или любой из тех угроз, с которыми сталкивается сейчас страна, и вот что он ответил».
Генерал: «Перед нашей страной, очевидно, стоят экзистенциальные угрозы, причём разных типов: есть, например, ИГ, которое, если бы у него была такая возможность, отыскало бы оружие массового поражения и применило бы его против Великобритании; к счастью, подобная перспектива до сего момента полностью пресекалась. Мы также ежедневно вынуждены вести конфронтацию с Россией, как заявила вчера премьер-министр. Есть и Северная Корея, которая в течение следующих года-полтора сможет установить ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Лондона. А решить такую проблему мы не способны».
Алистер Бункал: «Весьма прямолинейно. Уверен, Минобороны такие слова придутся не по нраву. Впрочем, генерал сэр Ричард Бэрронс, вне всяких сомнений, надеется, что его слова услышит новый министр обороны Гэвин Уильямсон, у которого ещё будет какое-то время – пусть его будет и немного, – дабы самому как-то повлиять на предстоящую проверку состояния национальной безопасности. Как бы то ни было, заявления генерала Бэрронса явно были предостережением: британские вооружённые силы и так слишком сильно затянули пояса, и если урезать бюджет ещё больше, то на кону окажется национальная безопасность».
Алистер Бункал: «Объясню, кто такой генерал сэр Ричард Бэрронс. Он ушёл из британских войск в прошлом году. Генерал обладает актуальной информацией, что делает его слова ещё более значимыми. Перед тем как уйти, он занимал пост командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании. Он наблюдал за состоянием всех трёх составляющих: сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Он служил в Северной Ирландии, в других местах: в Косово, Ираке, Афганистане. Одним словом, у него большой опыт.
Он рассказал комитету обороны о предстоящей или идущей проверке состояния национальной безопасности, результаты которой будут опубликованы в начале следующего года. Ходят слухи, что это приведёт к ещё большему сокращению расходов на Вооружённые силы Великобритании. В частности, вероятно, тысяча солдат Королевской морской пехоты может лишиться работы, будет снят с вооружения ряд кораблей Королевского военно-морского флота и прочее. И вот что Ричард Бэрронс сказал в ответ на эти предположения».
Генерал: «Люди, работающие в сфере обороны, должны всегда двигаться вперёд. Они никогда не признаются – ни публично, ни самим себе, ни врагам, ни союзникам, – что сломлены. Но когда они летят, плывут или высаживаются на сушу и смотрят на своё вооружение, обеспечение, видят недостаток тренировок и смотрят на своих союзников, они понимают, что не способны выполнять боевые задачи».
Алистер Бункал: «Контекстом для этих заявлений и для проверки состояния национальной безопасности выступает растущая угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), а также России. Генералу задали вопрос о том, сможет ли, по его мнению, Великобритания защититься от нападения или любой из тех угроз, с которыми сталкивается сейчас страна, и вот что он ответил».
Генерал: «Перед нашей страной, очевидно, стоят экзистенциальные угрозы, причём разных типов: есть, например, ИГ, которое, если бы у него была такая возможность, отыскало бы оружие массового поражения и применило бы его против Великобритании; к счастью, подобная перспектива до сего момента полностью пресекалась. Мы также ежедневно вынуждены вести конфронтацию с Россией, как заявила вчера премьер-министр. Есть и Северная Корея, которая в течение следующих года-полтора сможет установить ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Лондона. А решить такую проблему мы не способны».
Алистер Бункал: «Весьма прямолинейно. Уверен, Минобороны такие слова придутся не по нраву. Впрочем, генерал сэр Ричард Бэрронс, вне всяких сомнений, надеется, что его слова услышит новый министр обороны Гэвин Уильямсон, у которого ещё будет какое-то время – пусть его будет и немного, – дабы самому как-то повлиять на предстоящую проверку состояния национальной безопасности. Как бы то ни было, заявления генерала Бэрронса явно были предостережением: британские вооружённые силы и так слишком сильно затянули пояса, и если урезать бюджет ещё больше, то на кону окажется национальная безопасность».
Использованы фотографии: https://russian.rt.com/inotv
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