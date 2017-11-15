"Армата" в Киеве...

Доброе утро добрым людям!

Вот пока вы спали, кацапские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет-нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия», которое у Индустриального моста, найдите там «Сiльпо» и спросите у них: «Вы что *** совсем ******? Может вам ****** сжечь к ****** ваш ******** супермаркет? »

Нет, это не призыв к экстремизму. Хотя, если СБУ не отреагирует на прямое нарушение закона о предотвращении пропаганды страны агрессора, всякое может быть. Эй, СБУ! ТЦ «Аркадия», супермаркет «Сiльпо», отдел детских игрушек.

Активист, может, вам лучше не с детскими игрушками воевать, а разобраться, почему нищим жителям Украины впаривают газ втридорога, а свой газ, украинский, течет в карманы слуг народа, или почему чернозём с киевской области, да, думаю, и со всей Украины в Польшу ежедневно возят, или почему лес под Киевом так нещадно вырубывать стали...