19:09 15 ноября

"Армата" в Киеве...

Настоящая истерика проявила себя в украинском сегменте социальных сетей. Причиной истерики является появление в продаже на полках магазинов игрушечных пластмассовых минимоделей (мягко говоря, не самых точных) российских танков Т-14 «Армата». Бдительные украинские блогеры и журналисты заметили появление моделей танков «страны-агрессора» в магазинах и сразу же принялись «стучать» в СБУ на тех, кто продажами игрушек в Киеве занимается.

Так, на странице Фейсбук украинского журналиста Андрея Булгарова, появилась заметка следующего содержания:
Доброе утро добрым людям!
Вот пока вы спали, кацапские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет-нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия», которое у Индустриального моста, найдите там «Сiльпо» и спросите у них: «Вы что *** совсем ******? Может вам ****** сжечь к ****** ваш ******** супермаркет? »
Нет, это не призыв к экстремизму. Хотя, если СБУ не отреагирует на прямое нарушение закона о предотвращении пропаганды страны агрессора, всякое может быть. Эй, СБУ! ТЦ «Аркадия», супермаркет «Сiльпо», отдел детских игрушек.



Бдительный Булгаров сопроводил свой пост «разоблачения зрады» фотографией детских игрушек с полок киевского супермаркета.

"Армата" в Киеве...



Один из подписчиков Булгарова написал комментарий по его заметке в соцсети (авторский текст сохранён):
Активист, может, вам лучше не с детскими игрушками воевать, а разобраться, почему нищим жителям Украины впаривают газ втридорога, а свой газ, украинский, течет в карманы слуг народа, или почему чернозём с киевской области, да, думаю, и со всей Украины в Польшу ежедневно возят, или почему лес под Киевом так нещадно вырубывать стали...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. major071 Сегодня, 15:49
    Очень "смелому" активисту посвящаю:

    Узрев российский танк «Армата»
    С звездою красной на борту
    Ему вдруг стало плоховато
    И тут же прямь невмоготу
    Глазам своим совсем не веря
    Как будто получив по лбу
    Кричал, что этот мир потерян
    И звал на помощь СБУ
    Игрушки детской напугавшись
    В атаку звал простой народ
    А где ж ты будешь, обо..амшись?
    Коль настоящая придет?
    wink drinks
    major071
    1. Тралл Сегодня, 15:51
      А-ааа! Русские танки в Киеве! laughing
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 15:58
        Тревожный чемоданчик?"Мне кажется что мы на пороге грандиозного шухера."Попандопуло
        Цитата: Тралл
        А-ааа! Русские танки в Киеве! laughing
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 16:00
          "Арматы" видятся украм все чаще: smile
          Тралл
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:07
            Цитата: Тралл
            "Арматы" видятся украм все чаще:

            игрушки тоже должны быть правильные
            Angel_and_Demon
            1. Идущий Сегодня, 17:12
              А ведь такую рекламу не за какие деньги не купить , так что можно даже поблагодарить.
              Идущий
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:18
                Цитата: Идущий
                А ведь такую рекламу не за какие деньги не купить , так что можно даже поблагодарить.

                скакуасы даром еще ничего не дали - придут клянчить свой гонорар laughing
                Angel_and_Demon
                1. Идущий Сегодня, 18:20
                  Ну хотеть не вредно , пусть приходят. lol
                  Идущий
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:22
                    Цитата: Идущий
                    Ну хотеть не вредно , пусть приходят.

                    будут же ныть wassat
                    Angel_and_Demon
                    1. Идущий Сегодня, 18:32
                      Жизнь у них такая наступила , что поделаешь.
                      Идущий
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:39
                        Цитата: Идущий
                        Жизнь у них такая наступила , что поделаешь.

                        кастрюли у них уже есть - но ими сыт не будешь - надо и в них что-то ложить
                        Angel_and_Demon
                    2. Идущий Сегодня, 18:44
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      Цитата: Идущий
                      Жизнь у них такая наступила , что поделаешь.

                      кастрюли у них уже есть - но ими сыт не будешь - надо и в них что-то ложить


                      Шапки пусть сверху оденут и не будет кастрюль.
                      Идущий
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:47
                        Цитата: Идущий
                        Шапки пусть сверху оденут и не будет кастрюль.

                        скатерть самобранку знаю - шапку самоварку не слышал laughing
                        Angel_and_Demon
                2. Идущий Сегодня, 18:51
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Идущий
                  Шапки пусть сверху оденут и не будет кастрюль.

                  скатерть самобранку знаю - шапку самоварку не слышал laughing


                  Есть , мультиварка называется и будут на Армату похожи. lol
                  Идущий
          2. НЕКСУС Сегодня, 17:03
            Цитата: Тралл
            "Арматы" видятся украм все чаще:

            Как и шведам с норвегами наши АПЛ. Масштабы глюков зависят насколько забористый приход от курения.
            НЕКСУС
            1. Не либероид Русский Сегодня, 18:57
              да там уже потяжелее травы и смесей... скорее кокс и герыч
              Не либероид Русский
    2. 79807420129 Сегодня, 15:51
      А спасибо дуралеи за рекламу fellow
      79807420129
      1. Тралл Сегодня, 15:53
        Цитата: 79807420129
        А спасибо дуралеи за рекламу

        А к нам в Минск Джамала хотела приехать. Но концерт отменили, т.к. продали только около 100 билетов.
        Тралл
        1. Roma-1977 Сегодня, 17:14
          Зря концерт отменили. Ведь эти сто человек и есть те 2 500 ботов, которые топят за укромайдан, ЕС и НАТО в байнете. То есть зал "Прайм-холл" был бы практически виртуально заполнен.
          Roma-1977
        2. Pirogov Сегодня, 17:45
          Цитата: Тралл
          А к нам в Минск Джамала хотела приехать. Но концерт отменили, т.к. продали только около 100 билетов.

          Как раз,,, человек,,,, сто с ней летает родственников .
          Pirogov
    3. д^Амир Сегодня, 15:56
      БРАВО!!!!!!!!!!!!!! отличные стихи.... drinks
      д^Амир
    4. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:10
      Срочно Шарию в выпуск!
      ШВЕДский_стол
  2. фигвам Сегодня, 15:50
    Уже давно оккупированы.
    фигвам
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:51
    "Армата" в Киеве...
    Я теперь понимаю почему украинцы "пропали" напрочь! Стыдно стало быть украинцем laughing
    Это не шутка ! Это так и есть .Люди заклеивают на номерах машин украинские флаги ! Или на всё заднее стекло пишут "Я ,с Донецка" например.
    Наблюдатель2014
    1. Димка75 Сегодня, 15:56
      Каклы по схронам прячутся от такой новости. Срочно примеряют кружевные труселя и одевают кастрюлю. А потом ржут от вот таких комментариев.

      Димка75
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:59
        Димка75
        Каклы по схронам прячутся от такой новости. Срочно примеряют кружевные труселя и одевают кастрюлю. А потом ржут.
        Каким там схронам! Их элитки у нас в Сочи например квартиры скупают.Впереди лыжный сезон на Красной поляне, аншлаг из дорогих киевских авто laughing А дубоголовые пусть прыгают дальше! wassat
        Наблюдатель2014
        1. ИНТЕР Сегодня, 16:25
          Цитата: Наблюдатель2014
          Впереди лыжный сезон на Красной поляне, аншлаг из дорогих киевских авто А дубоголовые пусть прыгают дальше!

          А народ то не причём. Как страдал, так и будет страдать, это как у нас в 90е меньшинство определили судьбу большинства.
          ИНТЕР
  4. Govorun Сегодня, 15:56
    "Армата" в Киеве...
    Ждем экстренного заявления Порошенко...Русские ввели свои танки вна украину....срочно нужно созывать Совет Безопаснсти ООН.
    Govorun
  5. Alexey RA Сегодня, 16:01
    Булгарову ещё повезло, что в комплекте с "Арматой" не идут фигурки солдат ВСУ - типа вот таких:
    Alexey RA
    1. Лопатов Сегодня, 18:05
      Гонконгская фирма выпускает фигурки сдающихся солдат грузинского легиона... Видимо, грузины всё же обидели китайцев в 2008 8)))
      Лопатов
  6. DEZINTO Сегодня, 16:04
    Доброе утро добрым людям!


    Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости


    «Вы что *** совсем ******? Может вам ****** сжечь к ****** ваш ******** супермаркет? »


    Нормально у него так чердак протекает. Интересный объект для психиатора )))))
    DEZINTO
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:14
    Какая "зрада"! Совершенство демократии. Стукачество, возведенное в высшую доблесть wassat
    Горный стрелок
  8. Waroc Сегодня, 16:17
    А по ночам они оживают и устраивают военные парады под красными флагами и с георгиевскими лентами... и долго ещё мечутся под сводами торгового центра отзвуки троекратного УРРРАААааа с чеканным шагом на фоне грозного рёва танковых двигателей ...

    P.S.: Владелец торгового центра поменял уже три состава ночной смены охраны, их находили поутру в самом дальнем и тёмном углу помещения охраны тесно прижавшимися друг к дружке, поседевших, с побелевшими лицами и неприятным запахом...
    Waroc
    1. sabakina Сегодня, 19:06
      Короче, "Киевнауфильм" "Ночь в магазине" по аналогии с "Ночь в музее".
      sabakina
  9. фа2998 Сегодня, 16:22
    А че за кипежь? Помню в детстве не целовались в засос с НАТО, но советские дети клеили американские и английские самолеты. У меня помню были "Канберра","Фантом 2" и пр.И товарищ Суслов особенно не невничал. lol hi
    фа2998
  10. VadimSt Сегодня, 16:30
    Параноики - один больной на голову, уже кричал, перед тем, как вывалится из окна - "русские идут"!
    VadimSt
  11. Шевер Сегодня, 16:32
    Типичные современные бЛОХеры-активасты laughing fool
    Шевер
  12. pvv113 Сегодня, 16:33
    Причиной истерики является появление в продаже на полках магазинов игрушечных пластмассовых минимоделей (мягко говоря, не самых точных) российских танков Т-14 «Армата»

    Если от игрушек паника, то что будет со свидомыми, когда увидят настоящие танки?
    pvv113
    1. andrewkor Сегодня, 18:33
      Может все же Мыкола понял....?
      andrewkor
  13. Piramidon Сегодня, 16:37
    Однако, даже от игрушки у свидомой братии недержание.
    Piramidon
  14. Банщик-М Сегодня, 16:44
    Будут видео ролики снимать о вторжении России...Думаю эти игрушки уже все раскупили!
    Банщик-М
  15. Романенко Сегодня, 16:49
    Срочно надо закупать модели Джавелинов из Пин-до-стана, может помогут от моделей Армат спастись....
    Всех детей, кому родители купили Арматы объявить москалями и агрессорами, взять в плен и показывать по дуроящику в руине, с криками - ПОПАЛИСЬ!!!
    Романенко
    1. andrewkor Сегодня, 18:35
      Тут намедни Пастор обещал расстрел за российскую пропаганду,ждем-с,пацан сказал ,пацан сделал или как?
      andrewkor
  16. мичман Сегодня, 16:56
    Какая же ненависть развита у хохлов ко всему русскому. Уму непостижимо, как будто не было жизни всех вместе в едином государстве. Как кучма этого ты хотел когда издавал свою книгу "Украина это не Россия". Честь имею.
    мичман
  17. Скифотавр Сегодня, 17:28
    Дибил дал команду идиотам. И те ведь исполнят! Флаг им всем в руки и вилы в дупы! laughing
    Скифотавр
  18. APASUS Сегодня, 17:40
    В стране сейчас полно проблем ,особенно трудно старикам и пенсионера,конечно больным.Куда приложить свою энергию тем полно,но пока не получается,
    По сути человек пока кастрюлю с головы не снимет ,так обратно в человека не превращается ?
    APASUS
  19. aba Сегодня, 17:47
    Да понятно откуда весь кипешь! Игрушка же не может стрельнуть, так значит есть повод пропияриться.
    aba
  20. alexxxz Сегодня, 17:55
    Вот неумные люди!
    Ну что еще можно сказать?
    alexxxz
  21. Altona Сегодня, 18:02
    Та що ж це таке,громадяны? Игрушечными танками хотят Украину одолеть. laughing
    Altona
  22. alex-defensor Сегодня, 18:54
    Ну, эти-то Арматы свидомиты могут уничтожать целыми фурами... вот перемога-то какая! wassat
    alex-defensor
  23. Васян1971 Сегодня, 18:54
    " Нет-нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит."
    Значит "тревожный чемоданчик" имеет место быть. Вкупе со смазанными лыжами? Драп нах вест? Бессмысленный и беспощадный.
    Васян1971
  24. Бывший комбат Сегодня, 18:55
    Йододифицит и разгар осенней паранойи на Украине никого уже не удивляет и воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
    Бывший комбат
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