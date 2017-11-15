"Армата" в Киеве...
Настоящая истерика проявила себя в украинском сегменте социальных сетей. Причиной истерики является появление в продаже на полках магазинов игрушечных пластмассовых минимоделей (мягко говоря, не самых точных) российских танков Т-14 «Армата». Бдительные украинские блогеры и журналисты заметили появление моделей танков «страны-агрессора» в магазинах и сразу же принялись «стучать» в СБУ на тех, кто продажами игрушек в Киеве занимается.
Так, на странице Фейсбук украинского журналиста Андрея Булгарова, появилась заметка следующего содержания:
Бдительный Булгаров сопроводил свой пост «разоблачения зрады» фотографией детских игрушек с полок киевского супермаркета.
Один из подписчиков Булгарова написал комментарий по его заметке в соцсети (авторский текст сохранён):
Так, на странице Фейсбук украинского журналиста Андрея Булгарова, появилась заметка следующего содержания:
Доброе утро добрым людям!
Вот пока вы спали, кацапские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет-нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия», которое у Индустриального моста, найдите там «Сiльпо» и спросите у них: «Вы что *** совсем ******? Может вам ****** сжечь к ****** ваш ******** супермаркет? »
Нет, это не призыв к экстремизму. Хотя, если СБУ не отреагирует на прямое нарушение закона о предотвращении пропаганды страны агрессора, всякое может быть. Эй, СБУ! ТЦ «Аркадия», супермаркет «Сiльпо», отдел детских игрушек.
Вот пока вы спали, кацапские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет-нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия», которое у Индустриального моста, найдите там «Сiльпо» и спросите у них: «Вы что *** совсем ******? Может вам ****** сжечь к ****** ваш ******** супермаркет? »
Нет, это не призыв к экстремизму. Хотя, если СБУ не отреагирует на прямое нарушение закона о предотвращении пропаганды страны агрессора, всякое может быть. Эй, СБУ! ТЦ «Аркадия», супермаркет «Сiльпо», отдел детских игрушек.
Бдительный Булгаров сопроводил свой пост «разоблачения зрады» фотографией детских игрушек с полок киевского супермаркета.
Один из подписчиков Булгарова написал комментарий по его заметке в соцсети (авторский текст сохранён):
Активист, может, вам лучше не с детскими игрушками воевать, а разобраться, почему нищим жителям Украины впаривают газ втридорога, а свой газ, украинский, течет в карманы слуг народа, или почему чернозём с киевской области, да, думаю, и со всей Украины в Польшу ежедневно возят, или почему лес под Киевом так нещадно вырубывать стали...
Использованы фотографии: Фейсбук
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