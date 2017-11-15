19:16 15 ноября

В РВСН поступят 20 машин дистанционного разминирования

В течение ближайших двух лет инженерные подразделения РВСН получат 20 машин дистанционного разминирования (МДР) «Листва», сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на Минобороны РФ.



Первые испытания машин прошли в 2013 году на полигоне под Красноармейском (Московская обл.).


Сообщается, что на бронеавтомобиле «установлен блок сверхвысокочастотного излучения, который позволяет ликвидировать взрывные устройства на расстоянии».

«Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Машина создавалась специально для РВСН. В дальнейшем она будет применяться для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов "Ярс"», – говорится в материале.

В общей сложности в инженерные подразделения РВСН до 2020 года планируется поставить «более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения».

Более 50% поставляемой инженерной техники составят колесные дорожные машины, разработанные специально для РВСН в текущем году.

Использованы фотографии: http://www.zr.ru
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 16:25
    А вот как эта техника дистанционно уничтожит обыкновенный ый фугас?За счёт нагрева?Да там сварится все вокруг
    210окв
    1. DEZINTO Сегодня, 16:29
      как эта техника дистанционно уничтожит обыкновенный ый фугас?


      Не ну он же обнаруживает, потом сдаёт назад, и сапёры кирпичами в фугас кидают пока не рванёт, но они издалека, так что всё в порядке, продуманно. )))))
      DEZINTO
    2. сибиралт Сегодня, 16:31
      20 машин маловато будет для Сирии. Но презентация прошла. Где-то была инфа американского "иксперта", что по части разминирования Россия опередила США, а это уже радует. Хорошая реклама нашему ВПК, для продвижения продукта на международный рынок!
      сибиралт
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:41
        сибиралт
        20 машин маловато будет для Сирии.
        Какая Сирия ! Это машины спецом для грунтовых РВСН. Ответ тем оленям что грозились своим спецназом поставить на прикол наши грунтовые комплексы.Штука видать не дешёвая Или всё лучшее сначала детям. feel Американским laughing
        Наблюдатель2014
        1. сибиралт Сегодня, 16:43
          Если отвечать на каждое заявление какого-то спецназа, то пора и Марс разминировать. Так, на всякий случай. lol
          сибиралт
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:52
            сибиралт hi
            Если отвечать на каждое заявление какого-то спецназа, то пора и Марс разминировать
            Всё достаточно серьёзно было до недавнего времени. Западные партнёры угрожали глобальным ударом плюс с действием их спецназа в местах боевого патрулирования грунтовых РВСН России.Это всё ответные наши действия на их хотелки.
            Наблюдатель2014
  2. Radikal Сегодня, 16:30
    Ё - моё, ну прям БТР-157! belay
    Radikal
  3. vadivm59 Сегодня, 16:33
    не 157,а 152.
    vadivm59
  4. 9К35 Сегодня, 17:12
    А этот металлоискатель на колёсах в условии городской застройки будет инженерные сети различать, или только для полевых условий, маршруты РВСН проверять.
    9К35
  5. APASUS Сегодня, 17:35
    Почему только 20 машин и почему только РВСН ? Хотя нашему Генштабу такие вопросы задавать бесполезно.
    APASUS
  6. Старый26 Сегодня, 19:00
    Цитата: 210окв
    А вот как эта техника дистанционно уничтожит обыкновенный ый фугас?За счёт нагрева?Да там сварится все вокруг

    А никак. Автор, как всегда "слышал звон, да не знает, где он". Речь идет о ВУ у которого есть электронные или электромеханические взрыватели. Обычный, на котором взрыватель нажимного действия он не уничтожит

    Цитата: сибиралт
    20 машин маловато будет для Сирии.

    А вы все на Сирию проецируете? Может стоит ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, для кого эта машина?

    Цитата: Наблюдатель2014
    Ответ тем оленям что грозились своим спецназом поставить на прикол наши грунтовые комплексы.

    Не обязательно спецназом. АСП с минами может здорово помешать ПГРК

    Цитата: APASUS
    Почему только 20 машин и почему только РВСН ? Хотя нашему Генштабу такие вопросы задавать бесполезно.

    Почему РВСН? Да потому, что ЭТА машина разрабатывалась именно для РВСН
    Старый26
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