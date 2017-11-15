В РВСН поступят 20 машин дистанционного разминирования
В течение ближайших двух лет инженерные подразделения РВСН получат 20 машин дистанционного разминирования (МДР) «Листва», сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на Минобороны РФ.
Первые испытания машин прошли в 2013 году на полигоне под Красноармейском (Московская обл.).
Сообщается, что на бронеавтомобиле «установлен блок сверхвысокочастотного излучения, который позволяет ликвидировать взрывные устройства на расстоянии».
«Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Машина создавалась специально для РВСН. В дальнейшем она будет применяться для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов "Ярс"», – говорится в материале.
В общей сложности в инженерные подразделения РВСН до 2020 года планируется поставить «более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения».
Более 50% поставляемой инженерной техники составят колесные дорожные машины, разработанные специально для РВСН в текущем году.
Первые испытания машин прошли в 2013 году на полигоне под Красноармейском (Московская обл.).
Сообщается, что на бронеавтомобиле «установлен блок сверхвысокочастотного излучения, который позволяет ликвидировать взрывные устройства на расстоянии».
«Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Машина создавалась специально для РВСН. В дальнейшем она будет применяться для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов "Ярс"», – говорится в материале.
В общей сложности в инженерные подразделения РВСН до 2020 года планируется поставить «более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения».
Более 50% поставляемой инженерной техники составят колесные дорожные машины, разработанные специально для РВСН в текущем году.
Использованы фотографии: http://www.zr.ru
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