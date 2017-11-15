19:09 15 ноября

На Чукотке снесут более 150 ветхих зданий, не используемых военными

В рамках рекультивации земель военнослужащие снесут на Чукотке более 150 ветхих зданий, которые не используются Министерством обороны РФ, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.

На Чукотке снесут более 150 ветхих зданий, не используемых военными


«Сводное подразделение инженерного соединения Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, начало рекультивацию земель в Чукотском автономном округе. В ходе мероприятий будет снесено более 150 ветхих зданий, не используемых Министерством обороны России», – говорится в релизе.


Сообщается, что «для выполнения работ задействовано около 50 военнослужащих и семь единиц тяжелой инженерной техники, в том числе инженерные машины разграждения».

Технику доставил на аэродром Угольные Копи в Анадыре тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который выполнил несколько рейсов на Крайний Север.

Работы по рекультивации планируется завершить до нового года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 16:38
    По всей России этого ветхого и неиспользуемого столько..
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:44
      Как смотришь новости про ветхое жилье или прямые линии с Путиным, когда жители жалуются. Сердце кровью обливается.
      Владыка Ситх
      1. хрыч Сегодня, 16:51
        Цитата: Владыка Ситх
        Сердце кровью обливается.

        Да под Рубеж, восстанавливать "пионерскую" базу в поселке Гудым под Анадырем собрались. Ага, типа гражданских утилизаторов найти не могли laughing Руслан задействовали ... Там кстати в неплохом состоянии база
        хрыч
        1. Владимир16 Сегодня, 17:38
          Чую влияние Собянина. laughing
          Реновации по-чукотски!!!

          А цель какова? Почему не сказали самого главного - с какой целью весь этот замут?
          Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 16:49
      Бедная Чукотка. Чукчей последнего жилья лишают! belay
      сибиралт
  2. Банщик-М Сегодня, 16:40
    Странная новость...Может, что строить задумали и площадку расчищают?
    Авиацией перебрасывать бульдозеры и т.д. )))
    Банщик-М
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:48
      Цитата: Банщик-М
      Странная новость...Может, что строить задумали и площадку расчищают?

      Чукче новый чум строить надо аднако! laughing
      СРЦ П-15
      1. хрыч Сегодня, 17:03
        Цитата: СРЦ П-15
        Чукче новый чум строить надо аднако!

        Мать-Моржиха поможет wassat
        хрыч
    2. сибиралт Сегодня, 16:53
      Ага. Сделать планировку участка под застройку в Чукотке лучше военной авиацией. Там же вечная мерзлота. Зачем туда бульдозеры гонять? winked
      сибиралт
      1. Банщик-М Сегодня, 17:31
        Цитата: сибиралт
        Зачем туда бульдозеры гонять?

        Для прикрытия наверное, а по ночам бункер копать будут..
        Банщик-М
        1. сибиралт Сегодня, 17:58
          На какой же глубине бункер бедет? laughing
          сибиралт
          1. Банщик-М Сегодня, 18:35
            Цитата: сибиралт
            На какой же глубине бункер бедет? laughing

            В полной мерзлоте , там даже особо бетонировать не нужно..
            Банщик-М
  3. san4es Сегодня, 16:50
    На Чукотке снесут более 150 ветхих зданий, не используемых военными

    ...Взрывом фигач fellow
    san4es
  4. фа2998 Сегодня, 17:30
    Цитата: Банщик-М
    Странная новость...Может, что строить задумали и площадку расчищают?
    Авиацией перебрасывать бульдозеры и т.д. )))

    И это еще не самое главное! На дворе середина ноября,работы запланировали на декабрь, НА ЧУКОТКЕ! Они там с головой дружат? Это вам не Канары! fool laughing hi
    фа2998
    1. Банщик-М Сегодня, 18:41
      Цитата: фа2998
      Цитата: Банщик-М
      Странная новость...Может, что строить задумали и площадку расчищают?
      Авиацией перебрасывать бульдозеры и т.д. )))

      И это еще не самое главное! На дворе середина ноября,работы запланировали на декабрь, НА ЧУКОТКЕ! Они там с головой дружат? Это вам не Канары! fool laughing hi

      А у нас всегда так на Руси, холода начинаются и сразу стройки века затевают...!)))
      Вон смотрю и удивляюсь у нас летнюю эстраду огромную под зиму строить затеяли , кучу техники нагнали , дождь слякоть , а работа кипит !!!! (чтобы со спутников США не заметили..))) МЕНТАЛИТЕТ такой у русских! soldier
      Банщик-М
  5. Идущий Сегодня, 17:38
    Работы по рекультивации планируется завершить до нового года.


    Что за спешка такая и зачем такие "подвиги" , что нельзя было перенести на теплое время.
    Идущий
    1. федоров Сегодня, 18:09
      На Чукотке, теплое время ? " Мама сыну чая налила, обернулась, херак - лето кончилось " .
      Для примера ( и Чукотка подходит ), у меня вишни цветут, а у брата на Ямале минус 10. Вот Вам и весна-лето...Быстро все начинается и заканчивается внезапно. Два месяца на размышления.
      федоров
      1. Идущий Сегодня, 18:24
        Вы хотите сказать , что декабрь самый приемлемый месяц belay laughing
        Идущий
  6. федоров Сегодня, 17:56
    А Абрамович чем занимался ? А вот Поселок "Гудым" , "портал 15" нужно востанавливать, В сопке на километр внутрь база ядреная.Вроде Шойгу дал согласие. Погуглите, довольно интересно. Там до Америки "рукой подать" без всяких "Сарматов" , "Ярсов" и "Тополей"...
    федоров
    1. Банщик-М Сегодня, 18:46
      Цитата: федоров
      вот Поселок "Гудым" , "портал 15" нужно востанавливать, В сопке на километр внутрь база ядреная

      В СССР много чего было построено, а потом заброшено...Возможно искать будут вход в законсервированный бункер ...ха ха ха
      А что, шутка шуткой , а очень подозрительно эти движения МО России! Дай Бог чтобы нашли и целый...
      Банщик-М
  7. garnik Сегодня, 18:52
    А кому мешает ветхое жилье на Чукотке? Если оно деревянное(скорее оно так и есть) ,то местные жители еще могут подкинут деньжат ,чтоб заполучить топливо.
    Снос ветхого жилья дороже обойдется ,чем оно стоит.
    garnik
    1. Банщик-М Сегодня, 19:07
      Цитата: garnik
      Снос ветхого жилья дороже обойдется ,чем оно стоит.

      Вот в этом , вся и загадка это операции ,по переброске "Русланами " , тяжелой инженерной техники и 50 солдатиков с лопатами хе хе
      Банщик-М
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