На Чукотке снесут более 150 ветхих зданий, не используемых военными
В рамках рекультивации земель военнослужащие снесут на Чукотке более 150 ветхих зданий, которые не используются Министерством обороны РФ, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.
«Сводное подразделение инженерного соединения Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, начало рекультивацию земель в Чукотском автономном округе. В ходе мероприятий будет снесено более 150 ветхих зданий, не используемых Министерством обороны России», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для выполнения работ задействовано около 50 военнослужащих и семь единиц тяжелой инженерной техники, в том числе инженерные машины разграждения».
Технику доставил на аэродром Угольные Копи в Анадыре тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который выполнил несколько рейсов на Крайний Север.
Работы по рекультивации планируется завершить до нового года.
«Сводное подразделение инженерного соединения Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, начало рекультивацию земель в Чукотском автономном округе. В ходе мероприятий будет снесено более 150 ветхих зданий, не используемых Министерством обороны России», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для выполнения работ задействовано около 50 военнослужащих и семь единиц тяжелой инженерной техники, в том числе инженерные машины разграждения».
Технику доставил на аэродром Угольные Копи в Анадыре тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который выполнил несколько рейсов на Крайний Север.
Работы по рекультивации планируется завершить до нового года.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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