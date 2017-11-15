19:10 15 ноября

Радикалы С14 признали сотрудничество с СБУ

Служба безопасности Украины и националистическая организация С14* обмениваются информацией о мероприятиях "сепаратистов", заявил один из лидеров радикалов Евгений Карась.

По его словам, спецслужба также предоставляет подобные сведения "Правому сектору"*, батальону "Азов" и другим подобным организациям.

Радикалы С14 признали сотрудничество с СБУ



Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам
— сказал Карась в интервью интернет изданию Liga.net.

Он уточнил, что СБУ, например, сообщает С14* о запланированных "сепаратистами" митингах. Карась добавил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих акций.

Ранее бывший соратник Карася, националист Дмитрий Резниченко обвинил С14 в работе на СБУ. Он обратился лично к лидеру организации Карасю.

Я считают тебя агентом СБУ, потому, что: во-первых 18 февраля 2014 года, когда ты дал приказ своей сотне бежать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, ты сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словам и знаешь, к чему пришел? К тому, что мне почему-то не звонят СБУ, не предупреждают и не отдают приказы. А тебе звонят. Во-вторых потому, что Сергей Силантьев, сотрудник центра «Миротворец» в частной беседе тебя прямо назвал агентом СБУ. А «миротворцам» в этих вопросах я привык верить
— написал Резниченко.

С14* создали в начале 2010-х как молодежное крыло националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока. Скандальную известность организация получила после смены власти на Украине в 2014 году: ее члены занимаются тем, что отслеживают и наносят увечья людям, которых считают "сепаратистами". Также они громят магазины и выставки, разгоняют митинги левых.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: https://vesti-ukr.com/
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Комментарии 19

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  1. x.andvlad Сегодня, 17:12
    То, что нацики стоят на службе, и являются силовым инструментом хунтяев - это не новость. А статья лишнее тому подтверждение.
    x.andvlad
    1. Монос Сегодня, 17:17
      С14* создали в начале 2010-х как молодежное крыло националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока

      Через 7 лет школота Навального тоже уже сможет крепко держать в руках биту.
      Монос
      1. хрыч Сегодня, 17:35
        Цитата: Монос
        Через 7 лет школота Навального тоже уже сможет крепко держать в руках биту.

        Или кайло laughing
        Интересное звучание по русски у слова "радикал", т.е. ради кала (испражнений) или рады калу laughing Покойный Задорнов читал иностранные слова по русски и задом на перед
        хрыч
        1. Монос Сегодня, 17:40
          Цитата: хрыч
          Или кайло

          Я бы предпочёл, чтобы их мамки с папками вразумили, а кайло хотел бы, наконец, увидеть в руках Навального.
          Монос
    2. 79807420129 Сегодня, 17:17
      Радикалы С14 признали сотрудничество с СБУ

      И в чем новость wink ясен пень что все эти утырки,начиная от УНА УНСО и Правого Сектора и кончая партией укропомоек бомжа Мыколы,сверху донизу курирует СБУ.
      79807420129
      1. Pirogov Сегодня, 17:24
        Цитата: 79807420129
        И в чем новость wink ясен пень что все эти утырки,начиная от УНА УНСО и Правого Сектора и кончая партией укропомоек бомжа Мыколы,сверху донизу курирует СБУ.

        Эти новости уже четвертый год как не новости.Только к СБУ забыли добавить и ЦРУ.
        Pirogov
        1. Идущий Сегодня, 17:34
          А там можно поставить знак равенства СБУ = структура ЦРУ.
          Идущий
        2. Банщик-М Сегодня, 17:49
          Цитата: Pirogov
          Эти новости уже четвертый год как не новости.Только к СБУ забыли добавить и ЦРУ.

          Абсолютно верно! Сразу после майдана в здании СБУ в Киеве заняли целый этаж ЦРУ и никого туда не пускали без разрешения...

          Я бы понял майдан и т.д. Но вот это фото и т.д. Мне жаль украинцев, как их унизили и оболванили и сейчас кровью заливают. Не прощу за ветеранов ВОВ ,никогда.! negative
          Банщик-М
      2. x.andvlad Сегодня, 17:28
        Вот только что то на это в ЕС никак свои зенки не разуют!
        x.andvlad
        1. Банщик-М Сегодня, 17:53
          Цитата: x.andvlad
          Вот только что то на это в ЕС никак свои зенки не разуют!

          ЕС грабит Украину безбожно, чтобы России оставить полностью дегидрированный регион ..
          Будем ждать, потому что воевать нельзя (если только постреливать ,по самым ретивым..)..Все должно произойти естественным путем!
          Банщик-М
          1. x.andvlad Сегодня, 18:08
            Цитата: Банщик-М
            дегидрированный регион ..

            Не знаю, что Вы имели в виду, но догадываюсь что это плохо.
            Видимо, это достигается через дегенерацию населения с помощью обещания западных бирюлек.
            x.andvlad
      3. Лелёк Сегодня, 18:29
        Цитата: 79807420129
        ясен пень что все эти утырки,начиная от УНА УНСО и Правого Сектора и кончая партией укропомоек бомжа Мыколы,сверху донизу курирует СБУ.


        Привет. Курирует СБУ, тут и к бабке не ходи, а вот кто спонсирует эту подрастающую шелупонь? Ведь без денежной подпитки эта мразь давно разбежалась бы по кустам (поскольку весь смысл их существования заключается в ежедневных сборищах, кричалках, избиениях лиц по указке СБУ для устрашения плебса, но не в работе на производстве или в поле). А деньги на это сборище скаундов нужны не малые. yes
        А это - дурилка картонная Евгений Карась вожачок С14 (какая интелектуальная рожа)
        Лелёк
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:07
          Цитата: Лелёк
          А это - дурилка картонная Евгений Карась вожачок С14 (какая интелектуальная рожа)

          что то я давно у ихних вожачков интеллектуальных лиц не встречал
          Angel_and_Demon
  2. 210окв Сегодня, 17:13
    Что можно взять с этих моральных уродов. Это в Кремле пытаются вразумить невразумляемых..
    210окв
  3. Ирек Сегодня, 17:16
    Есть у кого учиться. ..
    Ирек
    1. dsk Сегодня, 17:32
      Цымбалюк: для Украины есть только один способ завершить войну на Донбассе – пора сдаваться.
      dsk
  4. APASUS Сегодня, 17:19
    Расплодили удодов !Вот потихоньку уже начинают править бал,уже поляки недовольны,но думаю дальше будет еще круче
    APASUS
  5. DEZINTO Сегодня, 17:23
    Блин каких-же уродов подняли со дна, из самого ила, раскопали и баламутят, Украина такая Украина. sad
    DEZINTO
  6. Волька Сегодня, 18:20
    все одно в расход гадов...
    Волька
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