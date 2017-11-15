Радикалы С14 признали сотрудничество с СБУ

Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам

Я считают тебя агентом СБУ, потому, что: во-первых 18 февраля 2014 года, когда ты дал приказ своей сотне бежать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, ты сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словам и знаешь, к чему пришел? К тому, что мне почему-то не звонят СБУ, не предупреждают и не отдают приказы. А тебе звонят. Во-вторых потому, что Сергей Силантьев, сотрудник центра «Миротворец» в частной беседе тебя прямо назвал агентом СБУ. А «миротворцам» в этих вопросах я привык верить

Служба безопасности Украины и националистическая организация С14* обмениваются информацией о мероприятиях "сепаратистов", заявил один из лидеров радикалов Евгений Карась.По его словам, спецслужба также предоставляет подобные сведения "Правому сектору"*, батальону "Азов" и другим подобным организациям.— сказал Карась в интервью интернет изданию Liga.net.Он уточнил, что СБУ, например, сообщает С14* о запланированных "сепаратистами" митингах. Карась добавил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих акций.Ранее бывший соратник Карася, националист Дмитрий Резниченко обвинил С14 в работе на СБУ. Он обратился лично к лидеру организации Карасю.— написал Резниченко.С14* создали в начале 2010-х как молодежное крыло националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока. Скандальную известность организация получила после смены власти на Украине в 2014 году: ее члены занимаются тем, что отслеживают и наносят увечья людям, которых считают "сепаратистами". Также они громят магазины и выставки, разгоняют митинги левых.*Экстремистская организация, запрещенная в России.