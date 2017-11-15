Пентагон ответил на предложение России о совместных ударах по ИГ*
Коалиция во главе с США не проводит военные операции против террористов с третьими сторонами, не входящими в эту коалицию, заявил представитель Пентагона, комментируя предложение РФ о совместных авиаударах по "Исламскому государству"* в Сирии.
В Минобороны России сообщили во вторник, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки ИГ* на восточном берегу Евфрата.
Российское военное ведомство также заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам террористической группировки ИГ*, заявляя, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию. По данным военного ведомства, американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля, передает РИА новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ* присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование, чтобы подтвердить правдивость таких данных— сказал представитель ведомства.
Если такая информация будет признана соответствующей действительности, мы начнем наш собственный процесс планирования (авиаударов), независимо от сторонних лиц— отметил он, добавив, что такой процесс будет проводиться с учетом минимизации гражданских потерь для населения.
В Минобороны России сообщили во вторник, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки ИГ* на восточном берегу Евфрата.
Российское военное ведомство также заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам террористической группировки ИГ*, заявляя, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию. По данным военного ведомства, американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля, передает РИА новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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