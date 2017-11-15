Пентагон ответил на предложение России о совместных ударах по ИГ*

Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ* присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование, чтобы подтвердить правдивость таких данных

Если такая информация будет признана соответствующей действительности, мы начнем наш собственный процесс планирования (авиаударов), независимо от сторонних лиц