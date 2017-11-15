22:40 15 ноября

Пентагон ответил на предложение России о совместных ударах по ИГ*

Коалиция во главе с США не проводит военные операции против террористов с третьими сторонами, не входящими в эту коалицию, заявил представитель Пентагона, комментируя предложение РФ о совместных авиаударах по "Исламскому государству"* в Сирии.

Пентагон ответил на предложение России о совместных ударах по ИГ*


Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ* присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование, чтобы подтвердить правдивость таких данных
— сказал представитель ведомства.


Если такая информация будет признана соответствующей действительности, мы начнем наш собственный процесс планирования (авиаударов), независимо от сторонних лиц
— отметил он, добавив, что такой процесс будет проводиться с учетом минимизации гражданских потерь для населения.

В Минобороны России сообщили во вторник, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки ИГ* на восточном берегу Евфрата.

Российское военное ведомство также заявило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам террористической группировки ИГ*, заявляя, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию. По данным военного ведомства, американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля, передает РИА новости


Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Кент0001 Сегодня, 20:44
    Долбить бородатых только они нос из американской зоны высунут.
    Кент0001
    1. Идущий Сегодня, 20:48
      Вот эту зону пора закрывать совсем и попросить США на выход из Сирии.
      Идущий
      1. Pirogov Сегодня, 20:56
        Цитата: Идущий
        Вот эту зону пора закрывать совсем и попросить США на выход из Сирии.

        Попросить то можно но будет ли толк ?
        Pirogov
        1. Идущий Сегодня, 21:00
          Кто сказал , что попросить , я говорил закрыть.
          Идущий
          1. Татьяна Сегодня, 21:46
            американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля,

            Потому что они главные вампирические сволочи!
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:11
              Танюша , добрый вечер ! hi love
              американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии

              Не смогла ??? Не смешите мои тапки - НЕ ХОТЕЛА !!!
              Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации

              Какие после этих слов нужны доказательства поддержки матрасами бармалеев ???
              bouncyhunter
              1. Татьяна Сегодня, 22:30
                Добрый вечер, Павел? drinks
                bouncyhunter
                Какие после этих слов нужны доказательства поддержки матрасами бармалеев ???
                Да просто США вместе с ИГИЛ воюют против против всех народов БВ за их порабощение и их "биологическую" ликвидацию как лишних людей для "Золотого миллиарда"!
                Татьяна
          2. rtrtct Сегодня, 22:14
            Рухани: Эр-Рияд просит Израиль ударить по Ливану. Это позор!
            Президент Ирана Хасан Рухани подверг резкой критике Саудовскую Аравию. Об этом в среду, 15 ноября иранский информационный портал PressTV.

            "Это позорно и достойно всяческого осуждения, что мусульманская страна просит сионистский режим бомбить Ливан. В истории нет таких прецедентов. Это свидетельствует о том, что люди, возглавляющие Саудовскую Аравию, не созрели для власти", - заявил президент Ирана.

            С такой критикой Рухани выступил после того, как два дня назад генсек террористического движения "Хизбалла" Хасан Насралла заявил, что "Эр-Рияд умоляет Израиль, чтобы последний нанес удар по Ливану. За это саудовцы готовы заплатить сионистам миллиарды долларов".

            "Мы не предполагаем, мы располагаем информацией, что Саудовская Аравия потребовала от Израиля ударить по Ливану взамен на десятки миллиардов долларов", — сказал лидер ливанских шиитов в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

            "Израиль пытается разжечь гражданскую войну", - заявил Насралла.

            "Пускай Израиль не думает, что мы боимся. Сегодня мы сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул лидер "Хизбаллы".
            rtrtct
        2. хрыч Сегодня, 21:01
          Цитата: Pirogov
          Попросить то можно но будет ли толк ?

          Ну, удар Ту22М3 наверное был ударом - куда надо ударом.
          Чуть не в тему картинка по ледоколам ибо есть у нас и полярный фронт ибо мы объявили подводные хребты Ломоносова и Менделеева нашим шельфом ...
          хрыч
    2. Звездочка Сегодня, 20:58
      Пора начинать их долбить на всей территории Сирии. Для нас не должно быть каких то зон не согласованных с Сирийским правительством. Надо точно дать понять не прошенным гостям с оружием в руках. Что скоро и "гости" перейдут в разряд террористов с вытекающими последствиями.
      А ИГИЛ не должен себя чувствовать в безопасности под маминой юбкой.
      Звездочка
    3. KCA Сегодня, 22:04
      Да пофиг на зоны, взять сирийские СУ-22 в коробочку, и упускай они утюжат, а мы так, наблюдательный полёт
      KCA
    4. Tusv Сегодня, 22:10
      Цитата: Кент0001
      Долбить бородатых только они нос из американской зоны высунут.

      Дык надо долбить и янки, дабы Викторычу в трубку кивали, как в том анекдоте:
      - С женой говорил?
      - А как ты догадался?
      - Так ты полчаса в трубку кивал
      Tusv
  2. poquello Сегодня, 20:45
    хороший повод сократить их зону ответственности
    poquello
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 20:48
    Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ* присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование, чтобы подтвердить правдивость таких данных
    — сказал представитель ведомства.
    Если такая информация будет признана соответствующей действительности, мы начнем наш собственный процесс планирования (авиаударов), независимо от сторонних лиц
    и пока спланируем - они уже слиняют
    Angel_and_Demon
    1. Смог Сегодня, 21:09
      Цитата: Angel_and_Demon
      пока спланируем - они уже слиняют

      Так для того и "планируют", что бы слиняли.
      Смог
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:10
        Цитата: Смог
        Так для того и "планируют", что бы слиняли.

        Вот - правильная идеология СССР - без планирования - никуда laughing
        Angel_and_Demon
  4. рюрикович Сегодня, 20:50
    Ишь ты! Посмели указывать богоизбранной стране, как ей вести свои исключительные демократические на благо мира и в защиту демократии войны bully Ведь у Америки исключительное право делать всё так, как нужно только Америке. Ибо этим правом она наделена свыше самим наместником бога на Земле, то бишь американским президентом! fellow
    Тьфу... negative Страна непуганых адыётау request
    рюрикович
  5. Геркулесыч Сегодня, 20:52
    Не для того сша игиловцев спасают от утилизации, чтобы мы их могли да еще вместе с янки унечтожить +Кто же даст свое любимое дитятю чужим дядькам в обиду wassat !Вот вывезут их в сша lol тогда ВКС России могут начать операцию "прополотая рассада " - wassat унечтожение террористов вместе с теми, кто их по всему миру распростроняет, как смертельно опасный вирус.
    Геркулесыч
    1. Офицер запаса Сегодня, 21:23
      “Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации....получаем данные или информацию от третьего лица...."

      Что-то мне подсказывает, что это третье лицо - ИГИЛ.
      Офицер запаса
      1. rtrtct Сегодня, 22:19
        В Сирии погибли родственники депутата Акрама Хасона






        «Израиль повел себя правильно, предупредив сирийских повстанцев о недопустимости атаковать друзскую деревню, расположенную на сирийской части Голанских высот». Это мнение в интервью «Деталям» высказал депутат Кнессета Акрам Хасон (Кулану).

        Ранее семеро жителей израильских друзских деревень Мадждель-Шамс и Эйн-Киния отправились под арест за участие в беспорядках и нанесение ущерба ограждению, установленному на границе с Сирией. Друзы — жители Голанских высот и Галилеи, прибыли к границе и попытались прорвать ее в районе «Горы Кликов». Они хотели прийти на помощь своим соплеменникам в Сирии после того, как в минувшую пятницу боевики организации Джабхат Фатах а-шаам (бывшая Джабхат ат-Нусра) в очередной раз за последние несколько месяцев попытались захватить деревню Хадер. Подрыв заминированного автомобиля унес жизни 17 жителей деревни, еще несколько десятков получили ранения. ЦАХАЛ пресек беспорядки, но также армия выступила с необычным заявлением о том, что приложит усилия для защиты жителей деревни Хадер. Несмотря на длинную историю попыток совершить теракты в нашей стране, осуществляемые со стороны этого сирийского населенного пункта.

        — В пятницу 3 ноября, примерно в 5 часов утра около 150 боевиков «Джабхат ат-Нусра», ответвления организации «Аль-Каида», нанесли удар по друзской деревне Хадер. Так называемые повстанцы убили там 17 человек, среди них — шестеро членов моей семьи, — сказал Акрам Хасон, который сам живет в деревне Дальат аль-Кармель.

        — Хадер — это друзская деревня на сирийской территории. В ней проживают около 10 тысяч человек, а к моей семье принадлежат около 4000 жителей деревни. Поэтому мы отреагировали так бурно. Эта группа боевиков нападала на деревню уже несколько раз в этом году.

        Хадер находится на территории, подконтрольной Асаду. В этом заключена проблема. Друзы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, в стране есть правитель, который по-прежнему находится у власти, и друзы верны Сирии — это не народ предателей. С другой стороны, там действуют террористы-убийцы. Они появились не для того, чтобы строить свободную Сирию, они не знают вообще, что такое демократия и права человека. Поэтому мы переживаем за наших братьев, живущих там.

        Мы до сего дня громко и открыто выражаем свой гнев, когда еврея убивают, например, во Франции или в любом другом месте. Мы с нашими братьями-евреями заключили договор. То же и когда мы говорим о нашей общине, которая представляет собой такое же меньшинство в другой стране, как евреи.

        Мы не хотим, чтобы с друзами произошла та же Катастрофа, что пережил еврейский народ. Я в прошлом посещал Дахау и Освенцим. Я не еврей, но не забываю и не прощаю то, что причинили этому народу. Но уже создано Государство Израиль, с одной из самых сильных армий мира. И наше сильное государство не должно допустить еще одного геноцида, чтобы ему был подвергнут народ, заключивший братский союз с евреями в Израиле.

        Поэтому мы волнуемся, пытаемся отогнать этих убийц, которые, без сомнения, направят в будущем оружие против Израиля. В Сирии нет «повстанцев», которые любят Израиль или евреев. Пока что они сражаются с Асадом, алавитами и шиитами – но, закончив с ними, захотят напасть на Израиль. Защищая наших братьев, мы защитим и нашу границу. Было правильно с нашей стороны передать «Джабхат а-нусра» послание о том, что ей ни в коем случае не дадут захватить Хадер. Поэтому они отступили из деревни. Все знают, что с Израилем на границе лучше в игры не играть.
        rtrtct
  6. pvv113 Сегодня, 20:57
    Коалиция во главе с США не проводит военные операции против террористов с третьими сторонами

    Чтобы террористы не обидились
    pvv113
  7. Симон Сегодня, 21:02
    США никогда не будет бомбить своих выродков!
    Симон
  8. kefan Сегодня, 21:05
    Нашли кому предложить, это наверно такой тонкий троллинг от МО.
    kefan
  9. БМП-2 Сегодня, 21:07
    Ну хорошо, если их не устраивают совместные удары по ИГ, то возможно, более привлекательным для них будет предложение о совместном ударе по Пентагону? wink lol
    БМП-2
  10. Влад5307 Сегодня, 21:09
    В Минобороны России сообщили во вторник, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению колонн террористической группировки ИГ* на восточном берегу Евфрата.

    Так надо просто еще раз показать\поучить их как надо правильно бороться с терроризмом и уничтожать бородатых "детей"по всей территории САР. И не надо ее делить с защитниками "демократии" на зоны.Тогда у "партнеров" появится реальный шанс уйти из САР с "гордо поднятой головой и сознанием выполненного долга"! wassat
    Влад5307
    1. Идущий Сегодня, 21:18
      К этому все и идет.
      Идущий
  11. Machete Сегодня, 21:31
    С каких это пор террористы подпадают под женевскую конвенцию?
    Это, что, государственная армия и на неё налагаются все критерии, как к обычной любой другой армии?
    Machete
  12. Горный стрелок Сегодня, 21:32
    Достать без разговоров. Как говорят в Сибири - была бы честь предложена, а от убытка бог избавил... И как хряснуть. А разбираться будем ПОТОМ.
    Горный стрелок
  13. rruvim Сегодня, 21:32
    Получается. что наше командование действует отдельно от международного права. Зачем предлагать агрессорам совместные удары? Тем самым придавать легитимность действий "коалиции" во главе с американцами на суверенной Сирийской территории. Либо наше ВКС совсем не контактирует с дипломатами, и ещё подставляет наших союзников из Ирана, которые официально не воюют и, следовательно, не признают участие других стран в гражданской войне. Только России правительство САР разрешило участвовать в своей защите. Все остальные "заинтересованные" стороны - только "инкогнито" в международном праве. Предлагать амерам действовать совместно в Сирийском небе неправильно.
    rruvim
  14. Bazilevs81 Сегодня, 21:53
    Значит самим долбить!!!!
    Bazilevs81
    1. rruvim Сегодня, 22:02
      Именно так!!!
      rruvim
  15. кот бегемот Сегодня, 22:11
    Мочить чуркобесов так и их амеровских инструкторов,на том свете их рассортируют .
    кот бегемот
  16. Aimpoint Сегодня, 22:12
    "Коалиция во главе с США не проводит военные операции против террористов с третьими сторонами, не входящими в эту коалицию"
    Ну как бы всё правильно. Была бы РФ в этой коалиции думаю никаких бы проблем не возникло. У них там свой мирок
    Aimpoint
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