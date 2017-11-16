06:13 16 ноября

Четыре смертника осуществили теракты в Нигерии

Нигерия продолжает активно подниматься вверх в печальном списке стран-лидеров по уровню террористической угрозы. Местные СМИ сообщают о том, что в штате Борно боевики осуществили несколько террористических атак, в результате которых не менее 14 человек погибли и ещё около 30 получили ранения.

Известно о том, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. В общей сложности подрывов было четыре. Все они были осуществлены в одном из пригородов Майдугури - административного центра нигерийского штата. Сотрудники правоохранительных органов страны установили, что для приведения в действие взрывных устройств привлекались двое смертников-мужчин и две смертницы-женщины.

Четыре смертника осуществили теракты в Нигерии

Фото от 2016 года (Майдугури, Нигерия)



Ответственность за террористические акты взяла на себя группировка «Боко Харам», которая с 2015 года является организацией, аффилированной с ИГИЛ (*запрещено в России).

Напомним, что в отношении "Боко Харам" (*) в Нигерии уже который год проводится антитеррористическая операция, однако она, к сожалению, не приводит к ликвидации группировки и не снижает её активности в регионе.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. сибиралт Сегодня, 06:08
    Жаль, конечно, погибших афро-африканцев. Но что-то Нигерия не была замечена ни в одной коалиции по борьбе с ИГ в Сирии.
    сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:13
    Если бы власти Негерии желали реально покончить с террористами, или сильно уменьшить их численность и урон от них, то помимо всего прочего, они бы попросили страны имеющее опыт борьбы с терроризмом в помощи. Как минимум консультации по этому вопросу, инструкторы, спецы -бойцы групп антитеррора поделились бы своим опытом. У нас да и вон у Израиля реально большой опыт. Можем и помочь. Но не оброщаются нигерийцы, значит, их все устраивает? ????
    Геркулесыч
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