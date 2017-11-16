Четыре смертника осуществили теракты в Нигерии

Фото от 2016 года (Майдугури, Нигерия)

Нигерия продолжает активно подниматься вверх в печальном списке стран-лидеров по уровню террористической угрозы. Местные СМИ сообщают о том, что в штате Борно боевики осуществили несколько террористических атак, в результате которых не менее 14 человек погибли и ещё около 30 получили ранения.Известно о том, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. В общей сложности подрывов было четыре. Все они были осуществлены в одном из пригородов Майдугури - административного центра нигерийского штата. Сотрудники правоохранительных органов страны установили, что для приведения в действие взрывных устройств привлекались двое смертников-мужчин и две смертницы-женщины.Ответственность за террористические акты взяла на себя группировка «Боко Харам», которая с 2015 года является организацией, аффилированной с ИГИЛ (*запрещено в России).Напомним, что в отношении "Боко Харам" (*) в Нигерии уже который год проводится антитеррористическая операция, однако она, к сожалению, не приводит к ликвидации группировки и не снижает её активности в регионе.