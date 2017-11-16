10:11 16 ноября

Нацполиция Украины: Боеприпасы с военных складов могли незаконно продавать

Украинский медиапортал Times.com.ua публикует материал, в котором приводится ответ на запрос нардепа Игоря Лапина со стороны руководства Национальной полиции по ситуации на украинских арсеналах. Речь идёт о письме по поводу взрывов на военных складах ВСУ под Калиновкой.

Нацполиция Украины: Боеприпасы с военных складов могли незаконно продавать


В письме «странным образом» не рассматривается версия, ранее высказанная отдельными украинскими чинами, о якобы «пролетавшем российском беспилотнике, которые и сбросил на военные склады боеприпас, приведшей к пожару и взрывам».


Начальник криминальной полиции Украины (он же первым заместитель главы Нацполиции) Вячеслав Аброськин сообщает, что он лично выезжал на место происшествия, где было засвидетельствовано множество фактов подозрительного характера. Отмечается, что факты косвенно могут свидетельствовать о том, что пожар на арсеналах Украины не был случайным, и что он был срежиссирован отдельными военнослужащими, чтобы скрыть незаконную реализацию боеприпасов. Установлен, в частности, факт по вывозу боеприпасов в сторону аэродрома в Гавришевке. Куда исчезли отправленные туда боеприпасы – неизвестно. Вероятно, они были проданы представителям одной из зарубежных стран.

По похожему сценарию события развивались в Балаклее и Новоянисоли. После того, как боеприпасы начали активно вывозиться без надлежащего оформления документации, и произошли известные события с пожарами и взрывами.

В письме сообщается и о том, что в своё время харьковскими чиновниками не была проведена должная работа по ремонту и обслуживанию специальных объектов на территории области – открытого тендера не было. И куда ушли выделенные государственные средства, теперь тоже выясняет Нацполиция Украины.



Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 06:39
    Секрет Полишинеля открыли..Ежу понятно что продано или пропито..Хорошо что они не оказались у "бойцов" АТО..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:45
      Открыл Америку. Представляю, как над ним хохочут генералы ВСУ. laughing
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 08:01
        Установлен, в частности, факт по вывозу боеприпасов в сторону аэродрома в Гавришевке. Куда исчезли отправленные туда боеприпасы – неизвестно. Вероятно, они были проданы представителям одной из зарубежных стран.

        Да уж! Изворовались украинцы! Украине пограничный кордон нужно усиливать не только на границе со Словенией, но и на самих аэродромах! А то украинские "контрабандисты" уворуют оружие из Украины если не по земле, так по воздуху!
        Татьяна
        1. dik-nsk Сегодня, 09:04
          пожар на арсеналах Украины не был случайным, и что он был срежиссирован отдельными военнослужащими, чтобы скрыть незаконную реализацию боеприпасов.
          не может быть, там же истинные арийцы, облико морале, прошедшие люстрации и горнило революции гидности)))
          dik-nsk
    2. антивирус Сегодня, 07:20
      мало продали в ЛДНР.
      рано взорвали.
      бедная старость .
      жаба душит.
      мало др складов осталось.
      др начальники придут продавать.
      антивирус
      1. Шурале Сегодня, 09:00
        Шестиступный хокку?
        Шурале
        1. антивирус Сегодня, 09:39
          шестилапый пятих..
          антивирус
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:40
    Нацполиция Украины: Боеприпасы с военных складов могли незаконно продавать
    Бизнес и ничего личного. bully
    Наблюдатель2014
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:17
      могли незаконно продавать
      А если бы законно, то взрываться и гореть было бы уже нечему ! drinks
      Uncle Lee
  3. Балу Сегодня, 06:41
    Почему российский беспилотник. Было сообщение о НЛО, но тему в Украине быстро замяли и фото НЛО было запрещено публиковать.
    Балу
  4. Евдоким Сегодня, 06:47
    Отмечается, что факты косвенно могут свидетельствовать о том, что пожар на арсеналах Украины не был случайным, и что он был срежиссирован отдельными военнослужащими, чтобы скрыть незаконную реализацию боеприпасов. Установлен, в частности, факт по вывозу боеприпасов в сторону аэродрома в Гавришевке. Куда исчезли отправленные туда боеприпасы – неизвестно.

    Ларчик-то просто открывался. А то Путин с беспилотником. hi
    Евдоким
  5. Александр 3 Сегодня, 06:55
    Воровство,ложь,подлоги,убийство что ещё не сказал по поводу политики бандеростана.
    Александр 3
  6. Masya Masya Сегодня, 06:57
    Перефразируя, дело темное, что дело ясное... wink
    Анекдот вспомнился...
    Сидят два наркомана. Вдруг начинается пожар. Приезжают пожарные, один из них лезет по лестнице и влазит в окно. Наркоманы спрашивают: — Ты кто? — Я пожарный. — О, тогда пожар нам картошки. — Но я не жарю картошку, я тушу пожары. — Ну, тогда стуши картошку... lol
    Masya Masya
  7. Holsten Сегодня, 07:08
    Конгениально ! Заодно : кукуруза растёт в поле , поезда ходят по рельсам , ёжик не автомат Калашникова ...
    Holsten
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Все продается и все покупается, деньги делают именно абсолютно на всем! Как в одной детской песенке "покуда есть на свете ду-ра-ки, обманом стало быть, нам жить с руки "!!!То ли еще там будет -регионы со временем начнут под залог кридитов отдовать, или же просто продовать, за живые деньги. ...
    Геркулесыч
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    Ну вот наконец начинает доходить, что воровство и коррупция погубят эту страну. Сейчас нач. крим. полиции вставят клизму за слишком откровенные речи и не желания следовать линии "партии".
    rotmistr60
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:21
    Установлен, в частности, факт по вывозу боеприпасов в сторону аэродрома в Гавришевке. Куда исчезли отправленные туда боеприпасы – неизвестно. Вероятно, они были проданы

    Напоминает РФ 90-х....
    Бандеровцы тут по видимому не причем, в ВСУ воровали до Порошенко, при Порошенко и после Порошенко тоже будут воровать....
    MOSKVITYANIN
  11. sgr291158 Сегодня, 07:33
    Да не могли а продавали.
    sgr291158
  12. uav80 Сегодня, 07:50
    Это всё ложь и провокация... :-)
    uav80
  13. лысова Сегодня, 07:56
    Честно говоря, не важна причина пожара - важно продолжение в том же духе: " Гори, гори ясно, чтобы не погасло !!!"
    лысова
  14. pvv113 Сегодня, 09:10
    Вероятно, они были проданы представителям одной из зарубежных стран

    Это похоже на признание, что ЛДНР - не Украина wink
    pvv113
    1. KondratKo Сегодня, 10:11
      "Это похоже на признание, что ЛДНР - не Украина"
      ...или что ИГИЛ страна/государство.
      KondratKo
  15. ник7 Сегодня, 09:43
    Большую часть советских арсеналов распродали, что вся Африка воюет украинским оружием. Хорошо, что у них забрали атомные бомбы, а то бы Африка, превратилась в радиоактивную пустыню.
    ник7
  16. Zebus Сегодня, 09:49
    Когда надо что-то говорить, а сказать нечего! wassat
    Zebus
  17. Vladimir Сегодня, 10:08
    Вне всяких сомнений,постоянно и систематически,а если уж совсем дебет с кредитом не сходиться тогда конечно пожар.
    Vladimir
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