Нацполиция Украины: Боеприпасы с военных складов могли незаконно продавать
Украинский медиапортал Times.com.ua публикует материал, в котором приводится ответ на запрос нардепа Игоря Лапина со стороны руководства Национальной полиции по ситуации на украинских арсеналах. Речь идёт о письме по поводу взрывов на военных складах ВСУ под Калиновкой.
В письме «странным образом» не рассматривается версия, ранее высказанная отдельными украинскими чинами, о якобы «пролетавшем российском беспилотнике, которые и сбросил на военные склады боеприпас, приведшей к пожару и взрывам».
Начальник криминальной полиции Украины (он же первым заместитель главы Нацполиции) Вячеслав Аброськин сообщает, что он лично выезжал на место происшествия, где было засвидетельствовано множество фактов подозрительного характера. Отмечается, что факты косвенно могут свидетельствовать о том, что пожар на арсеналах Украины не был случайным, и что он был срежиссирован отдельными военнослужащими, чтобы скрыть незаконную реализацию боеприпасов. Установлен, в частности, факт по вывозу боеприпасов в сторону аэродрома в Гавришевке. Куда исчезли отправленные туда боеприпасы – неизвестно. Вероятно, они были проданы представителям одной из зарубежных стран.
По похожему сценарию события развивались в Балаклее и Новоянисоли. После того, как боеприпасы начали активно вывозиться без надлежащего оформления документации, и произошли известные события с пожарами и взрывами.
В письме сообщается и о том, что в своё время харьковскими чиновниками не была проведена должная работа по ремонту и обслуживанию специальных объектов на территории области – открытого тендера не было. И куда ушли выделенные государственные средства, теперь тоже выясняет Нацполиция Украины.
В письме «странным образом» не рассматривается версия, ранее высказанная отдельными украинскими чинами, о якобы «пролетавшем российском беспилотнике, которые и сбросил на военные склады боеприпас, приведшей к пожару и взрывам».
Начальник криминальной полиции Украины (он же первым заместитель главы Нацполиции) Вячеслав Аброськин сообщает, что он лично выезжал на место происшествия, где было засвидетельствовано множество фактов подозрительного характера. Отмечается, что факты косвенно могут свидетельствовать о том, что пожар на арсеналах Украины не был случайным, и что он был срежиссирован отдельными военнослужащими, чтобы скрыть незаконную реализацию боеприпасов. Установлен, в частности, факт по вывозу боеприпасов в сторону аэродрома в Гавришевке. Куда исчезли отправленные туда боеприпасы – неизвестно. Вероятно, они были проданы представителям одной из зарубежных стран.
По похожему сценарию события развивались в Балаклее и Новоянисоли. После того, как боеприпасы начали активно вывозиться без надлежащего оформления документации, и произошли известные события с пожарами и взрывами.
В письме сообщается и о том, что в своё время харьковскими чиновниками не была проведена должная работа по ремонту и обслуживанию специальных объектов на территории области – открытого тендера не было. И куда ушли выделенные государственные средства, теперь тоже выясняет Нацполиция Украины.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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