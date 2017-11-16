10:08 16 ноября

Депутаты сербского парламента предлагают признать Крым российским

В интервью изданию «Известия» депутат сербского парламента Александр Шешель заявил о том, что сербские политики высказали желание рассмотреть вопрос о признании Крыма и Севастополя территориальной частью Российской Федерации.

Автором соответствующей инициативы выступила Сербская радикальная партия, которая говорит о том, что признание Сербией Крыма и Севастополя российскими подчеркнёт разницу между свободным выходом полуострова из состава Украины и насильственным отторжение края Косово от Сербии.

Депутаты сербского парламента предлагают признать Крым российским



«Известия» публикуют заявление Александра Шешеля по этому поводу:
Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией.


Нужно отметить, что сейчас от Белграда особой лояльности требуют так называемые европейские партнёры. В этой связи властям Сербии будет явно не легко решиться на признание Крыма российским. Под западным давлением, если Сербия окончательно решила стать частью ЕС, то Запад её заставит скорее признать Косово независимым государством.

А за инициативу СРП в любом случае спасибо от рядовых граждан России.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 07:07
    Посмотрим насколько крепкие у них фаберже....И по результату посмотрим чего стоит Сербский парламент и можно сравнить с белорусским...
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:18
      Дмитрий, доброго утра!
      Не признают! Уж очень сильно они хотят в Европу, Уж очень много либералов в парламенте! И тем более мало тех, кто слушает рядовых сербов...
      Logall
      1. Чеширский Сегодня, 07:27
        С другой стороны, зачем голосовать два раза? Признают все остатки уркаины с Крымом оптом.
        Уж очень сильно они хотят в Европу, Уж очень много либералов в парламенте!

        Времена меняются, подождём.
        hi
        Чеширский
        1. Татьяна Сегодня, 07:39
          Доброе утро, Александр!
          Logall
          Не признают! Уж очень сильно они хотят в Европу, Уж очень много либералов в парламенте! И тем более мало тех, кто слушает рядовых сербов..
          Думаю, что Вы правы. Уж очень современные парламентарии либерального толка в настоящее время на Западе продаются и покупаются!
          Слишком много парламентариев в наше "рыночное" время заражены Монетаризмом головного мозга!
          Татьяна
          1. Logall Сегодня, 07:49
            Татьяна love , к сожалению это так! Это как правило - тенденция, в то время когда России было не до внешней политики запад проталкивал своих людей в стан наших союзников...
            Кто бы мог подумать, что Черногория устремиться в НАТО?
            Logall
            1. dik-nsk Сегодня, 09:00
              да что обсуждать? мелкая радикальная партия, не решающая абсолютно ничего.. пустой звук, я думаю, кроме наших сми эту инициативу никто и не заметит и даже рассматривать не будет. скорее деньги на финансирование выпрашивают.. так сказать гранты отрабатывают, мы же используем технологии врага - куча политических евромалышей также спонсируются
              dik-nsk
            2. Чёрный Сегодня, 09:48
              Да по факту все давно признали, и карты публикуют с Крымом в российской раскраске. Просто официально признать пока стесняются. Как в 20-х СССР сначала не признавали а потом никуда не делись.
              Чёрный
      2. pvv113 Сегодня, 08:01
        Доброе утро! В Сербии процент здравомыслящих политиков очень высокий
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 08:17
          Володя hi , согласен с вами! Но вокруг них Евросоюз! Считать они тоже умеют...
          Многие политики, даже здравомыслящие, сближаются с Европой из-за экономической выгоды!
          Logall
          1. pvv113 Сегодня, 09:03
            Это точно - с окружающими соседями сербам не повезло wink
            pvv113
    2. сибиралт Сегодня, 07:19
      Кстати, Сербия тоже проголосовала против резолюции ООН "О нарушении прав человека в Крыму". Так что, предложение о признании Сербией Крыма российским вполне логично и последовательно.
      сибиралт
  2. Ami du peuple Сегодня, 07:12
    Ami du peuple
  3. василий50 Сегодня, 07:13
    Какая смелость в желаниях. Какая самоотверженность.
    Сербы выбирали в парламент самых умных и самых мужественных среди всех сербов, вот те и проявляют самоотверженность и мужество.
    Так и проявляется истинное отношение к РОССИИ и к РУССКИМ. Вопли о *братушках* к реальности отношения не имеют.
    василий50
    1. Хагалаз Сегодня, 08:00
      Цитата: василий50

      Сербы выбирали в парламент самых умных и самых мужественных среди всех сербов...

      Это Вы каким образом выяснили? И это только про Сербию? А то может и в нашей Думе тоже самые-самые сидят? laughing
      Хагалаз
      1. василий50 Сегодня, 08:03
        А как жеж. Законы развития везде одинаковы. У нас тоже в Думе самые самые.
        василий50
        1. Хагалаз Сегодня, 08:18
          Да уж, смотришь, заявляется один человек, а как в кресле оказался - совсем другой.
          Хагалаз
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Даже если и признают, то это будет только после некоего торга -признание в обмен на какие-то ништяки, типа списываемого кридита, на сумму в пару сотен миллионов долларов.
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 07:23
      Пару лямов баксов за такие "ништяки" отдать не жалко. Политика без торгов не бывает. hi
      сибиралт
  5. Masya Masya Сегодня, 07:25
    Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России

    Верной дорогой идёте, товарищи!
    Masya Masya
  6. rocket757 Сегодня, 08:00
    Радикальная партия эт Шешель, судилище гейропейское его не сломило - с ним и его соратниками всё понятно, они патриоты своей родины и действительно братушки, без всяких кавычек. Кто от Сербии голосовал в ООН, эт не сказу, мож тож братушка ... а мож эт просто политический ход, не буду гадать.
    Так, что поддержат парламентарии Сербии Шешеля, эт вопрос? Компашка то "пестрая" ... впрочем как и в большинстве парламентов.
    Поживём, посмотрим.
    rocket757
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 08:28
    Не забывают сербы.
    ВЕРЕСК
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