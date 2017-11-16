Депутаты сербского парламента предлагают признать Крым российским

Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией.

В интервью изданию «Известия» депутат сербского парламента Александр Шешель заявил о том, что сербские политики высказали желание рассмотреть вопрос о признании Крыма и Севастополя территориальной частью Российской Федерации.Автором соответствующей инициативы выступила Сербская радикальная партия, которая говорит о том, что признание Сербией Крыма и Севастополя российскими подчеркнёт разницу между свободным выходом полуострова из состава Украины и насильственным отторжение края Косово от Сербии. «Известия» публикуют заявление Александра Шешеля по этому поводу:Нужно отметить, что сейчас от Белграда особой лояльности требуют так называемые европейские партнёры. В этой связи властям Сербии будет явно не легко решиться на признание Крыма российским. Под западным давлением, если Сербия окончательно решила стать частью ЕС, то Запад её заставит скорее признать Косово независимым государством.А за инициативу СРП в любом случае спасибо от рядовых граждан России.