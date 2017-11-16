ВС ОАЭ на авиасалоне подписали контракты на сумму $ 3,5 млрд
Минобороны ОАЭ объявило о подписании нескольких десятков контрактов общей стоимостью 13,13 млрд. дирхамов (около 3,57 млрд. долл.) в первые три дня работы выставки Dubai Airshow 2017, сообщает ЦАМТО.
Среди заключенных сделок – многомиллионные контракты с западными компаниями на поставку бомб МК-82 и МК-84, компонентов авиабомб GBU-12 и GBU-10, оборудования материального обеспечения, модернизацию легких боевых самолетов линейки Air Tractor.
С национальным авиаперевозчиком Etihad Airways ВС ОАЭ подписали контракт на обеспечение транспортных услуг.
Белорусская компания «Белтехэкспорт» в рамках контракта будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и восстановлению радиолокационных систем.
Кроме того, Минобороны заявило о намерении подписать контракт на модернизацию истребителей «Мираж-2000-9». Предполагается, что переоборудование самолетов будет выполняться в течение последующих 10 лет. Стоимость предстоящей сделки не разглашается.
Ранее, 13 ноября, ОАЭ объявили о подписании с Lockheed Martin соглашения о модернизации 80 истребителей F-16E/F Блок.60, стоимость которого оценивается в $ 1,63 млрд.
Среди заключенных сделок – многомиллионные контракты с западными компаниями на поставку бомб МК-82 и МК-84, компонентов авиабомб GBU-12 и GBU-10, оборудования материального обеспечения, модернизацию легких боевых самолетов линейки Air Tractor.
С национальным авиаперевозчиком Etihad Airways ВС ОАЭ подписали контракт на обеспечение транспортных услуг.
Белорусская компания «Белтехэкспорт» в рамках контракта будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и восстановлению радиолокационных систем.
Кроме того, Минобороны заявило о намерении подписать контракт на модернизацию истребителей «Мираж-2000-9». Предполагается, что переоборудование самолетов будет выполняться в течение последующих 10 лет. Стоимость предстоящей сделки не разглашается.
Ранее, 13 ноября, ОАЭ объявили о подписании с Lockheed Martin соглашения о модернизации 80 истребителей F-16E/F Блок.60, стоимость которого оценивается в $ 1,63 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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