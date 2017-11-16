13:39 16 ноября

ВС ОАЭ на авиасалоне подписали контракты на сумму $ 3,5 млрд

Минобороны ОАЭ объявило о подписании нескольких десятков контрактов общей стоимостью 13,13 млрд. дирхамов (около 3,57 млрд. долл.) в первые три дня работы выставки Dubai Airshow 2017, сообщает ЦАМТО.



Среди заключенных сделок – многомиллионные контракты с западными компаниями на поставку бомб МК-82 и МК-84, компонентов авиабомб GBU-12 и GBU-10, оборудования материального обеспечения, модернизацию легких боевых самолетов линейки Air Tractor.


С национальным авиаперевозчиком Etihad Airways ВС ОАЭ подписали контракт на обеспечение транспортных услуг.

Белорусская компания «Белтехэкспорт» в рамках контракта будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и восстановлению радиолокационных систем.

Кроме того, Минобороны заявило о намерении подписать контракт на модернизацию истребителей «Мираж-2000-9». Предполагается, что переоборудование самолетов будет выполняться в течение последующих 10 лет. Стоимость предстоящей сделки не разглашается.

Ранее, 13 ноября, ОАЭ объявили о подписании с Lockheed Martin соглашения о модернизации 80 истребителей F-16E/F Блок.60, стоимость которого оценивается в $ 1,63 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. профессор Сегодня, 12:43
    Новость в авиастроительную тему:
    Частный инвестфонд заказал 430 самолетов Airbus A320 за 50 миллиардов долларов
    Европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о подписании контракта на поставку частной инвестиционной компании Indigo Partners 430 самолетов Airbus A320neo.

    Стоимость сделки оценивается в 50 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории гражданского авиастроения.

    Самолеты предназначены для сдачи в аренду входящим в инвестиционный портфель компании бюджетных авиакомпаний Wizzair, Volaris, Frontier Airlines и JetSmart.
    http://www.newsru.co.il/finance/15nov2017/airbus3
    05.html
    профессор
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:50
    Трамп и наши "либералы" тыкают намерениями на сотни миллиардов, а здесь уже заключенные контракты. "Лучше синица в руках чем журавль в небе".
    rotmistr60
  3. тлауикол Сегодня, 13:06
    Хорошо быть богатым и здоровым
    тлауикол
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