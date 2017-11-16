На «Янтаре» спущены на воду корпуса двух фрегатов «адмиральской» серии
В начале ноября на ПАО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» в Калининграде без огласки был произведен спуск на воду корпусов приостановленных строительством фрегатов «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» проекта 11356, сообщает bmpd.
Спуск был осуществлен, видимо, для освобождения стапелей завода.
Напомним, что строительство второй тройки кораблей модифицированного проекта 11356 по контракту с Минобороны РФ от 13 сентября 2011 года. Все шесть кораблей модифицированного проекта 11356 изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота.
В 2016 году строительство второй тройки фрегатов модифицированного проекта 11356 было приостановлено из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект».
В июне 2014 года распоряжением Госслужбы экспортного контроля Украины было приостановлено действие разрешения на экспорт товаров военного назначения в Россию. В связи с этим работы по заказу для «Янтаря» на НПКГ «Зоря» - «Машпроект» были прекращены. Всё оборудование было законсервировано и отправлено на хранение. Российский заказчик был проинформирован о невозможности дальнейшего выполнения условий контракта в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Спуск был осуществлен, видимо, для освобождения стапелей завода.
Напомним, что строительство второй тройки кораблей модифицированного проекта 11356 по контракту с Минобороны РФ от 13 сентября 2011 года. Все шесть кораблей модифицированного проекта 11356 изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота.
В 2016 году строительство второй тройки фрегатов модифицированного проекта 11356 было приостановлено из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект».
В июне 2014 года распоряжением Госслужбы экспортного контроля Украины было приостановлено действие разрешения на экспорт товаров военного назначения в Россию. В связи с этим работы по заказу для «Янтаря» на НПКГ «Зоря» - «Машпроект» были прекращены. Всё оборудование было законсервировано и отправлено на хранение. Российский заказчик был проинформирован о невозможности дальнейшего выполнения условий контракта в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Использованы фотографии: kaliningradblog.livejournal.com
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