13:35 16 ноября

На «Янтаре» спущены на воду корпуса двух фрегатов «адмиральской» серии

В начале ноября на ПАО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» в Калининграде без огласки был произведен спуск на воду корпусов приостановленных строительством фрегатов «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» проекта 11356, сообщает bmpd.

Спущенные на воду корпуса приостановленных строительством фрегатов "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361) и "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362) модифицированного проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 14.11.2017.

Спуск был осуществлен, видимо, для освобождения стапелей завода.


Напомним, что строительство второй тройки кораблей модифицированного проекта 11356 по контракту с Минобороны РФ от 13 сентября 2011 года. Все шесть кораблей модифицированного проекта 11356 изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота.

В 2016 году строительство второй тройки фрегатов модифицированного проекта 11356 было приостановлено из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект».



В июне 2014 года распоряжением Госслужбы экспортного контроля Украины было приостановлено действие разрешения на экспорт товаров военного назначения в Россию. В связи с этим работы по заказу для «Янтаря» на НПКГ «Зоря» - «Машпроект» были прекращены. Всё оборудование было законсервировано и отправлено на хранение. Российский заказчик был проинформирован о невозможности дальнейшего выполнения условий контракта в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Использованы фотографии: kaliningradblog.livejournal.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 13:09
    Теперь у Янтаря будут пять недостроев Туман, Новик/Бородино, Бутаков, Истомин и Корнилов. От достройки 2-х первых точно отказались, судьба ещё 3-х пока не определена
    Zibelew
    1. donavi49 Сегодня, 13:21
      Скорей всего Бутаков - индусам. Остальные два к Новику и Туману на вечную стоянку.
      donavi49
  2. igorra Сегодня, 13:09
    Почему корпуса отличаются?
    igorra
    1. Zibelew Сегодня, 13:16
      Цитата: igorra
      Почему корпуса отличаются?

      Корпус Корнилова недостроен. Надстройки и фальшборта не хватает. Спустили без официальной закладки. Ориентируйтесь по носовому клюзу
      Zibelew
    2. donavi49 Сегодня, 13:20
      Нет. Просто разный % готовности. Это технический спуск. Чтобы освободить место. Заварили дыры и на воду. Если придется достраивать - то будет много гемороя и весомое удорожание постройки. Но просто держать корабль год-два на месте - еще дороже.
      donavi49
      1. dvina71 Сегодня, 13:26
        Цитата: donavi49
        о будет много гемороя и весомое удорожание постройки.

        О как..не знал.что постановка в док такая уж дорогая технология.. У нас нефтянники свои лоханки на зиму в док ставят , док сушат..и так каждый год..
        dvina71
        1. donavi49 Сегодня, 13:28
          Нет. Там же нет технической готовности. То есть масса операций не выполнено. Оборудование не загружено.
          donavi49
Картина дня