13:31 16 ноября

Ремонтные подразделения ЗВО получили партию новых "КамАЗов"

Ремонтные подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили около 20 единиц тяжелых трёхосных машин марки КамАЗ-53501 повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования, сообщает пресс-служба округа.

Ремонтные подразделения ЗВО получили партию новых "КамАЗов"


Отмечается, что принципиально важной новинкой КамАЗ-53501 стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.


Электронная «начинка» автомобиля обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного черного ящика, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

В настоящее время более 50% автомобильной техники ЗВО имеет возраст не старше 5 лет. Новая автомобильная техника уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках ЗВО
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. Сепар ДНР Сегодня, 13:28
    Отмечается, что принципиально важной новинкой КамАЗ-53501 стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

    Вот и до обычной армейской автотехники добралась компьютеризация...

    А хорошо ли это ? И сможет ли электроника работать как то задумывалось, в тяжёлых условиях армейской эксплуатации (боевых условиях)?
    И предусмотрено ли её отключение в случае "глюка" ?
    Сепар ДНР
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