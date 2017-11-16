ВС Дубае представлен турбовинтовой боевой самолет В-250
На проходящем в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2017 группа Caldius LLC из ОАЭ представила двухместный турбовинтовой легкий боевой самолет В-250, созданный по программе Bader, сообщает bmpd.
Фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 выступила бразильская компания Novaer, а главным конструктором является бразильский авиаконструктор Йозеф, ранее главный создатель широко известных удачных турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano.
«Самолет В-250 цельнокомпозитный и имеет несколько большие размеры, чем Tucano и Super Tucano, и, в отличие от последних, позиционируется именно как легкий боевой ударный самолет (в первую очередь, противоповстанческий) с возможностями использования в качестве самолета разведки и наблюдения. Возможные учебные функции рассматриваются как вторичные», – говорится в материале.
Длина самолета – 10,98 м, размах крыла – 12,08 м. Машина имеет двухместную кабину с тандемным размещением экипажа в катапультируемых кресла.
Сообщается, что «В-250 оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. с четырехлопастным винтом Hartzell, комплексом авионики Rockwell Collins ProLine Fusion, а также подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией». Общая масса подвесного вооружения – до 3960 фунтов (1796 кг).
Прототип демонстрировался на Dubai Airshow 2017 с «управляемыми бомбами со спутниковой коррекцией эмиратской компании Tawazun Dynamics, южнокорейскими 70-мм корректируемыми ракетами LIG Nex1 LOGIR с инфракрасной системой наведения и малогабаритными управляемыми боеприпасами DS-16».
По данным разработчиков, «перегоночная дальность В-250 составляет 2400 миль (4445 км); продолжительность полета – до 12 часов; максимальная скорость 301 узел (557 км/ч); практический потолок более 30 тысяч футов. Эксплуатационные расходы составляют менее 1200 долл. США за час полета».
Фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 выступила бразильская компания Novaer, а главным конструктором является бразильский авиаконструктор Йозеф, ранее главный создатель широко известных удачных турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano.
«Самолет В-250 цельнокомпозитный и имеет несколько большие размеры, чем Tucano и Super Tucano, и, в отличие от последних, позиционируется именно как легкий боевой ударный самолет (в первую очередь, противоповстанческий) с возможностями использования в качестве самолета разведки и наблюдения. Возможные учебные функции рассматриваются как вторичные», – говорится в материале.
Длина самолета – 10,98 м, размах крыла – 12,08 м. Машина имеет двухместную кабину с тандемным размещением экипажа в катапультируемых кресла.
Сообщается, что «В-250 оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. с четырехлопастным винтом Hartzell, комплексом авионики Rockwell Collins ProLine Fusion, а также подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией». Общая масса подвесного вооружения – до 3960 фунтов (1796 кг).
Прототип демонстрировался на Dubai Airshow 2017 с «управляемыми бомбами со спутниковой коррекцией эмиратской компании Tawazun Dynamics, южнокорейскими 70-мм корректируемыми ракетами LIG Nex1 LOGIR с инфракрасной системой наведения и малогабаритными управляемыми боеприпасами DS-16».
По данным разработчиков, «перегоночная дальность В-250 составляет 2400 миль (4445 км); продолжительность полета – до 12 часов; максимальная скорость 301 узел (557 км/ч); практический потолок более 30 тысяч футов. Эксплуатационные расходы составляют менее 1200 долл. США за час полета».
Использованы фотографии: Valerie Insinna / twitter.com/valerieinsinna
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти