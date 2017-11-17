День участкового

17 октября в Российской Федерации отмечают День участковых уполномоченных полиции. Это относительно молодой праздник. Он был учрежден в 2002 году в соответствии с приказом «Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции». День 17 ноября при этом был избран не случайно: в далеком 1923 году именно в этот день была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». С этого времени и можно отсчитывать историю института участковых (надзирателей, инспекторов, уполномоченных — вторая часть названия службы менялась с завидной регулярностью) в его современном виде.На самом деле институт участковых существовал и в Российской империи, только тогда участковые уполномоченные именовались околоточными надзирателями. Однако служба околоточных надзирателей и современных участковых все же различалась. Так, в маленьких городах и поселках околоточных надзирателей не было, а в крупных городах за околотком могли быть закреплены и два околоточных надзирателя. У околоточных надзирателей были подчиненные: городовые и дворники (которые, как известно, также выполняли в то время полицейские функции). В советское время служба участковых надзирателей (позже переименованных в уполномоченные) была модернизирована. За каждым участковым закреплялся либо участок населенного пункта, либо (если речь шла о сельской местности) несколько небольших сельских населенных пунктов. Образ советского участкового был романтизирован во многих художественных произведениях, в знаменитых фильмах об участковом милиционере Федоре Анискине.Действительно, от участкового в советское время зависело очень много. Хороший участковый был настоящим приобретением для жителей подведомственной ему территории. Старшие поколения еще помнят настоящих профессионалов своего дела, которые знали всех жителей своего участка, были в курсе многочисленных проблем граждан, помогали встать на путь исправления освободившимся заключенным и предохраняли молодежь от вступления на путь преступной деятельности.Участковыми уполномоченными раскрывается огромное количество преступлений, причем как по линии полиции общественной безопасности, так и по линии криминальной полиции. Конечно, основной объем деятельности участковых дает разбор заявлений граждан, в том числе о фактах нарушения общественного порядка, их законных прав и интересов. Мелкое хулиганство, употребление алкоголя в общественных местах, появление в нетрезвом виде, драки, семейные скандалы, асоциальное поведение — со всем этим приходится иметь дело участковому уполномоченному полиции.В сельской местности участковый фактически представляет в своем лице всю правоохранительную систему государства, отвечая за правопорядок часто сразу в нескольких населенных пунктах. Сельским участковым приходится выполнять функции сразу множества полицейских служб. При этом райотдел, особенно если брать районы восточнее Урала, может находиться очень далеко от места несения службы.Все мы знаем, что участковый — это тот сотрудник полиции, с которым рядовому гражданину приходится сталкиваться чаще всего, причем и по многим бытовым вопросам. Служба участковых проходит в непосредственном взаимодействии с жителями, охватывая самые разные вопросы. Участковый — это и патрульный на своем районе, и «опер», и дознаватель. Он обязан знать все про подведомственную территорию и ее жителей. В идеале. На практике, к сожалению, получается так далеко не всегда. Ведь в службе участковых — едва ли не самая большая «текучка» кадров в МВД РФ. Многие участковые, поработав несколько лет «на земле», стараются перевестись в другие подразделения с меньшим уровнем нагрузки.Нехватка личного состава сказывается на эффективности работы участковых. В некоторых райотделах вместо 20-30 человек может работать 5 человек участковых. Только за 9 месяцев текущего года участковыми уполномоченными было рассмотрено 6 млн. обращений граждан. В целом на каждого участкового приходится участок с населением в 3100 человек, однако на практике численность жителей подведомственной территории куда выше, так как многим участковым приходится совмещать обязанности и по другим участкам, где должность вакантна.Можно представить себе, какой у них объем нагрузки и как сложно с этим объемом справляться. Тем более, что на участковых уполномоченных часто возлагаются не свойственные полиции задачи, например — помощь военным комиссариатам в розыске граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, поиск и задержание дезертиров из вооруженных сил, оказание содействия судебным приставам-исполнителям. Все эти мероприятия отнимают бесценное время участковых уполномоченных полиции, отвлекают от основной нагрузки по профилактике преступлений и правонарушений, проведению дознания.Однако есть и такие полицейские, для которых их служба участковыми — настоящее призвание. Каждый год МВД России проводит конкурс «Народный участковый», в котором участвуют наиболее достойные участковые уполномоченные полиции из всех регионов. К сожалению, недочеты и ошибки, которые имеют место в любой человеческой деятельности, обыватель распространяет на всю службу участковых. Претензии к участковым возникают по любым поводам — шумят соседи, проживают алкоголики или наркоманы, собирается по вечерам молодежь. От участкового как от волшебника ожидают, что он может решить любую подобную проблему, хотя в действительности полицейские скованы рамками российского законодательства. Зато о настоящих подвигах российских полицейских говорят редко. Между тем, участковые совершают их регулярно и не видят в этом ничего героического. Такова их служба — помогать людям.2013 год. Старший участковый уполномоченный отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону майор полиции Виктор Низельник находится на ночном дежурстве. Привычное дело для опытного полицейского. Внезапно майор увидел автомобиль, двигавшийся на большой скорости на переходившего проезжую часть прохожего. Виктор Низельник среагировал моментально — он бросился к пешеходу, вытолкнул его в сторону, сумев спасти от удара автомобиля. Но сам участковый попал под машину. Майора Низельника доставили в больницу. Черепно-мозговая травма и перелом ноги — вот последствия благородного поступка ростовского участкового. Это — лишь эпизод из долгих лет службы майора полиции Виктора Низельника. Участковый уполномоченный Низельник обслуживает весьма сложный район Ростова-на-Дону — участок «старого центра», где значительная часть жилого фонда — настоящие трущобы с соответствующим контингентом жильцов. Здесь не редкость — пьяные ссоры, семейные скандалы, много неблагополучных семей.Участковые уполномоченные в силу своих служебных обязанностей всегда непосредственно взаимодействуют с таким контингентом. Они обязаны знать всех «сомнительных» лиц на подведомственной территории, проводить с ними профилактическую работу, следить за тем, как проходит адаптация вчерашних заключенных, освободившихся из мест лишения свободы. Иногда даже вызов на банальную семейную ссору может обернуться настоящей трагедией. Так, 14 ноября 2017 года в Невельском районе Псковской области мужчина расстрелял двух участковых уполномоченных. Полицейские прибыли по вызову о семейном конфликте, однако мужчина — виновник скандала застрелил обоих участковых, после чего застрелился сам. Такие случаи, к сожалению, не являются редкостью — много в нашем обществе людей, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, с расшатанной психикой. Так, 13 мая 2016 года в администрацию села Федоровка, что в Неклиновском районе Ростовской области, зашел 67-летний пенсионер, вооруженный обрезом. Он выстрелил в заместителя главы администрации сельского поселения, смертельно ранив чиновника. На шум прибежал 48-летний участковый уполномоченный полиции Александр Обиденко. Федоровка — небольшой населенный пункт и все здесь друг друга знали. Участкового уважали все селяне — свой был мужик, в органах внутренних дел прослужил шестнадцать лет, а жил там же — в Федоровке. Но пенсионер, который уже застрелил чиновника, счел, что терять ему нечего и выстрелил в полицейского. Александр Обиденко погиб.Майор полиции Станислав Николаевич Шобохолов в 2017 году выдвинут на звание «Народный участковый» от Иркутской области. За его плечами — одиннадцатилетняя служба в органах внутренних дел, в том числе — и командировка в «горячую точку». А начинал свою службу майор Шобохолов с того, что задержал пьяного дебошира, который избивал жену и, вооружившись топором и ножом, забаррикадировался в собственном жилище. Тогда усилиями участкового удалось предотвратить трагедию, а хулиган отправился в колонию — за нападение на сотрудника полиции и за избиение своей супруги.В январе 2017 года в Сочи старший участковый уполномоченный майор полиции Владимир Новиков помог семье выбраться из горящего дома. Рискуя жизнью и здоровьем, участковый спас целую многодетную семью. Причем в это время майор был не на службе, а находился в гостях у знакомых. Вместе с товарищами он вынес троих детей и мать из горящего дома, а затем, вернувшись в объятую пламенем квартиру, вынес и находившегося без сознания отца семейства. О своем поступке майор решил никому не рассказывать, а руководство узнало о героизме своего сотрудника случайно. Такими подвигами наполнена жизнь многих российских участковых, у некоторых счет спасенных ими людей идет на десятки.Осинники. Небольшой город в Кемеровской области. Старший участковый уполномоченный майор полиции Зураб Дзнеладзе увидел, как на остановке общественного транспорта злоумышленник вырывает сумочку из рук женщины. Полицейский среагировал моментально — он бросился на преступника, однако грабитель достал нож и сумел ударить участкового. Несмотря на ранение, 53-летний майор полиции смог скрутить нападавшего и доставить его в отдел полиции. Лишь доставив задержанного, майор заметил кровь на своей форменной одежде и понял, что ранен.Многие российские участковые прошли «горячие точки» постсоветского пространства, в первую очередь — боевые действия на Северном Кавказе. В северокавказских республиках участковые уполномоченные полиции находятся на передовом краю борьбы с терроризмом. Так, 14 октября 2014 года высокое звание Героя России получил майор полиции Костоев Абубакар Хасанович — старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Сунженскому району Республики Ингушетия. Во время операции в районе сельского поселения Нестеровское группа полицейских, среди которых был и майор Костоев, блокировала автомобиль, в котором находился террорист-смертник. Произошел взрыв, в результате которого полицейские, в том числе и Абубакар Костоев, получили серьезные ранения.В сложных регионах Российской Федерации, особенно — на Северном Кавказе, служба участковых уполномоченных полиции связана с большими рисками. Например, в Дагестане только осенью 2017 года были убиты двое участковых уполномоченных полиции. В нападениях на участковых, совершаемых в неспокойных регионах РФ, нет ничего удивительного. В силу своих обязанностей именно участковые плотнее всего взаимодействуют с населением, олицетворяя присутствие государства даже в самых глухих и труднодоступных населенных пунктах. Они же являются и хранителями информации о всех жителях подведомственной территории, в том числе располагая и сведениями о подозрительных гражданах. Поэтому именно участковые становятся первой мишенью боевиков.К сожалению, недобор личного состава приводит и к тому, что на службу в органы внутренних дел попадают случайные люди, в том числе рассматривающие профессию полицейского как способ наживы. Таких людей не так уж и мало. Другое дело, что в последние годы полиция старается вовремя очищать свои ряды от чужеродных элементов. Но даже непродолжительная деятельность «оборотней в погонах» бросает тень на всю профессию. Люди забывают о добрых делах, которые совершают российские участковые, о пойманных преступниках, о преступлениях, предотвращенных часто ценой собственной жизни. Зато перед глазами — сотрудники, «крышующие» торговлю паленой водкой и наркотиками, проституцию, попрошайничество, нелегальных мигрантов.Именно для того, чтобы образ российского участкового не ассоциировался с негативными примерами, и имеет смысл побольше рассказывать о настоящих героях — представителях сложной и опасной профессии полицейского. В День участкового «Военное обозрение» желает всем действующим и бывшим участковым уполномоченным здоровья, спокойной службы и отсутствия потерь.