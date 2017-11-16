16:35 16 ноября

США могут перебросить в Европу дополнительные части авиации, бронетехники и ПРО

Американские вооруженные силы (ВС) могут перебросить в Европу дополнительные части авиации, дальнобойной артиллерии и бронетехники, а также системы противоракетной обороны. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли.

Он отметил, что его вид американских ВС выступает за увеличение численности войск США в Европе. При этом военачальник утверждал, что Пентагон тревожат действия России.

США могут перебросить в Европу дополнительные части авиации, бронетехники и ПРО



С его точки зрения, "сухопутные войска фундаментально важны", когда речь заходит о военном присутствии США в Европе.

Если же брать конкретные силы и средства, то, думаю, следует говорить о перспективах небольшого увеличения численности ... тяжелых наземных маневренных сил, бронетанковых механизированных сил, поскольку они лучше всего подходят для применения в такого типа окружающей обстановке, физической обстановке. Кроме того, изучаются варианты переброски в Европу частей, наводящих мосты, дальнобойной артиллерии, дополнительных авиационных подразделений и, возможно, дополнительных систем противоракетной обороны
- уточнил Милли, передает ТАСС



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Озеленитель Сегодня, 14:27
    Как мне кажется, пора инам уменьшить подлетное время разного вооружения к матрасной территории.
    Озеленитель
    1. фигвам Сегодня, 14:42
      Видимо у них всё идёт по плану, переброска будет продолжаться вопреки всей логике, нам надо готовиться и не проспать "22 июня".
      фигвам
    2. vkl.47 Сегодня, 15:10
      Война с нами полюбому будет. Вопрос времени. Погимнет очень много наших граждан
      vkl.47
      1. maxim947 Сегодня, 15:21
        ..могут перебросить в Европу дополнительные части авиации, бронетехники и ПРО[i][/i]
        Да перебрасывайте вообще все что есть, чего тянуть?)) laughing мерикосы под русофобские лозунги уже сами все оккупировали)))
        maxim947
  2. Чёрный Сегодня, 14:27
    Это уже похоже на полную оккупацию Европы.. laughing
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 14:34
      Захотелось им своей армии , а увеличится американская. lol
      Идущий
    2. vkl.47 Сегодня, 15:11
      Ничего смешного. Это готовность к нападению на нас.
      vkl.47
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:27
      это похоже на подготовку и сосредоточение перед броском на нас((
      Ратник с пулеметом
      1. serriy Сегодня, 16:17
        Сначала прилетят ракеты. Много. И будут летать долго. А потом карательные войска. Танк на танк, самолёт на самолёт, поле боя - это вряд ли будет. Фильмы про Вьетнам - как только завязывается бой, вызывается авиация, напалм, потом зачистка.
        serriy
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:28
          ну не для киносъемок же их туда тащат.(может это контингент оккупационный))
          Ратник с пулеметом
  3. Logall Сегодня, 14:28
    Они скоро до перебрасываются! Всю армию в Европу кидают... Их скоро мексиканцы с индейцами поработят! Чему я буду несказанно рад!
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 14:35
      А у них и так почти вся армия за пределами , внутри национальная гвардия - резервисты.
      Идущий
      1. ORE Сегодня, 15:25
        В рембо первая кровь, мне понравилась их гвардия.))
        ORE
        1. Идущий Сегодня, 15:53
          Там она ещё приукрашена.
          Идущий
  4. DEZINTO Сегодня, 14:29
    Аннушка разливает масло..... sad
    И потом такое начнётся...... sad
    DEZINTO
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:54
      Цитата: DEZINTO
      Аннушка разливает масло..... sad

      Ну,масло сейчас в герметичной пластиковой таре. Если только со всей дури, да об рельсы... laughing
      Paranoid50
  5. Sergey53 Сегодня, 14:35
    Видно в сша действительно хреново если они свои войска скидывают на баланс другим государствам.
    Sergey53
  6. askme Сегодня, 14:36
    Это хорошо. Главное, чтобы побольше. А не так трусливо, как сейчас, по-еврейски...
    askme
  7. pexotinec Сегодня, 14:38
    Что то затевают полосатые. У них порты бронетехникой забиты на отправку.
    pexotinec
  8. штольц Сегодня, 14:42
    Цитата: Чёрный
    Это уже похоже на полную оккупацию Европы.. laughing

    Похоже срочную эвакуацию людей и техники с сейсмонестабильной территории. Может действительно слухи о скором извержении Йеллстоунского вулкана подтвердились?
    штольц
  9. gromoboj Сегодня, 15:27
    Готовятся черти. К наземной операции готовятся, не верят что ТЯО по ним применить могут.
    gromoboj
  10. serriy Сегодня, 16:07
    Слишком спокойно американцам у их границ. Сухогрузы, контейнеровозы (коль нет достаточно боевых кораблей), с десяток, с калибрами-клабами, побольше, к их берегам отправить, с обоих океанов, на постоянное дежурство, с охраной. Корабли обеспечения нужно строить. Базы нужны у американских берегов. И поддерживать антиамериканские движения в Мексике, Венесуэле,... Что стесняться-то. Что мы заперлись в своих границах. Что мы деньгами снабжаем не пойми кого? Эти не пойми кто, как Таджикстан, Кыргызстан, и не поддержат реально нашу страну. На себя тратить надо.
    Не с этим правительством, конечно.
    serriy
  11. Виктор-М Сегодня, 16:20
    Он отметил, что его вид американских ВС выступает за увеличение численности войск США в Европе. При этом военачальник утверждал, что Пентагон тревожат действия России.

    Штольц с языка снял. laughing Скорее Йеллоустонский вулкан тревожит, вот и спешат ребяты застолбить место в ближайшем будущем (на Украине). Дальше будет веселее.
    Виктор-М
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