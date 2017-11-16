США могут перебросить в Европу дополнительные части авиации, бронетехники и ПРО

Если же брать конкретные силы и средства, то, думаю, следует говорить о перспективах небольшого увеличения численности ... тяжелых наземных маневренных сил, бронетанковых механизированных сил, поскольку они лучше всего подходят для применения в такого типа окружающей обстановке, физической обстановке. Кроме того, изучаются варианты переброски в Европу частей, наводящих мосты, дальнобойной артиллерии, дополнительных авиационных подразделений и, возможно, дополнительных систем противоракетной обороны

Американские вооруженные силы (ВС) могут перебросить в Европу дополнительные части авиации, дальнобойной артиллерии и бронетехники, а также системы противоракетной обороны. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли.Он отметил, что его вид американских ВС выступает за увеличение численности войск США в Европе. При этом военачальник утверждал, что Пентагон тревожат действия России.С его точки зрения, "сухопутные войска фундаментально важны", когда речь заходит о военном присутствии США в Европе.- уточнил Милли, передает ТАСС