16:40 16 ноября

Британские СМИ сообщили о многократно возросшей активности российских подлодок

За последние 6 лет активность российских подводных лодок у берегов Британии увеличилась в 10 раз, приводит Взгляд сообщение газеты The Daily Mail.



Издание, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Гевина Уильямсона, отмечает, что такое количество субмарин у границ Соединенного Королевства можно было «наблюдать» разве что в самый пик холодной войны.


Недавно бывший глава королевского флота адмирал Джордж Замбеллас сообщил британским парламентариям, что возможности Великобритании в противолодочной борьбе «неадекватны нынешним рискам».

По мнению же Уильямсона, Британия «имеет надежную защиту своих кораблей», поскольку активно сотрудничает с союзниками по НАТО.

Мы инвестируем 3 млрд фунтов в наш растущий бюджет, чтобы закупить девять новых самолетов P8 для морского патрулирования,
сообщил пресс-секретарь.

Между тем газета отмечает, что в прошлом месяце британскому флоту пришлось обращаться за помощью к США и Канаде, чтобы отследить российскую подлодку.

Еще один генерал в отставке, Ричард Барронс, заявил в начале недели, что Вооруженные силы Великобритании «устарели на 20 лет» и не смогут справиться с «экзистенциальными рисками» для страны. Он призвал увеличить финансирование армии, потратив деньги на средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и возможности кибервойны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. pjastolov Сегодня, 15:34
    Между тем газета отмечает, что в прошлом месяце британскому флоту пришлось обращаться за помощью к США и Канаде, чтобы отследить российскую подлодку.
    все кончилась великая морская держава
    pjastolov
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:36
      ооруженные силы Великобритании «устарели на 20 лет»
      и их ВМФ занимается канибализмом laughing
      Angel_and_Demon
      1. 210окв Сегодня, 15:37
        А слабо выброситься в окно с криком " Русские идут!"
        210окв
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:39
          Цитата: 210окв
          А слабо выброситься в окно с криком " Русские идут!"

          кровожадный вы, кто ж буудет нас смешить? laughing
          Angel_and_Demon
        2. фигвам Сегодня, 16:07
          Цитата: 210окв
          А слабо выброситься в окно с криком " Русские идут!"

          Так можно под подлодку угодить.
          фигвам
    2. Джедай Сегодня, 15:55
      Володя, привет! hi Мелкотравчатые от скандинавов заразились, что ли? lol
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 15:59
        Там уже эпидемия..Прибалты,хохолики..
        Цитата: Джедай
        Володя, привет! hi Мелкотравчатые от скандинавов заразились, что ли? lol
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 16:07
          Цитата: 210окв
          Там уже эпидемия..Прибалты,хохолики..

          Понял. Все, у кого нет иммунитета на Запад - срочно на прививки! yes
          Джедай
      2. pjastolov Сегодня, 16:05
        Макс привет hi а кто их знает - кто кого заражает - это ж гейропа - все они там под одним лоскутным одеялом - поди разберись request
        pjastolov
        1. Partyzan Сегодня, 16:07
          Славяне привет hi у них какая то заразная эпидемия, наверное матрасы, как индейцам, одеялки в гейропу подсунули
          Partyzan
          1. pjastolov Сегодня, 16:09
            Тезка привет hi как бы до нас не докатилась, белорусы - надо держаться laughing
            pjastolov
          2. Джедай Сегодня, 16:12
            Привет, Володя! Да ну их подальше вместе с хворями непотребными!
            Цитата: pjastolov
            как бы до нас не докатилась

            Так у нас же иммунитет. wink
            Джедай
      3. 79807420129 Сегодня, 16:12
        Цитата: Джедай
        Мелкотравчатые от скандинавов заразились, что ли?

        Да они все там одним вирусом русофобии помазаны laughing ничего удивительного. feel А ключевая фраза:
        Он призвал увеличить финансирование армии, потратив деньги на средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и возможности кибервойны.

        И естественно на его карман. laughing hi drinks
        79807420129
        1. Джедай Сегодня, 16:14
          Так свой карман всегда ближе. lol drinks
          Джедай
  2. Не либероид Русский Сегодня, 16:19
    а так же повышение уровня фекалий в канализациях острова :)
    Не либероид Русский
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:21
    Цитата: Angel_and_Demon
    ооруженные силы Великобритании «устарели на 20 лет»
    и их ВМФ занимается канибализмом laughing

    К сожалению,наш флот,от них,не далеко "ушел"..
    Сибирский цирюльник
  4. gromoboj Сегодня, 16:22
    А откуда они знают сколько там АПЛ ? Всегда думал что для подлодки главное скрытность.
    gromoboj
    1. Siegen Сегодня, 16:33
      для подлодки главное скрытность

      отследить российскую подлодку.


      В России была спущена на воду самая глубоководная подлодка в мире.
      С тех пор её никто не может найти… am belay
      Siegen
  5. iliitchitch Сегодня, 16:31
    Экзистенциальные риски , они это , трансцендентны . a priori объективно-идеалистично на Свалку Истории пора , а не финансирование просить .
    iliitchitch
  6. Siegen Сегодня, 16:39
    активность российских подводных лодок у берегов Британии увеличилась

    Плывет подлодка. Моряки пытаются узнать у боцмана координаты.
    - Мужики, хоть убейте - не помню. Помню - начали пить у
    Канарских островов, drinks
    помню - Англия вроде была. Где сейчас
    мы - не помню. Товарищ капитан, выручайте!
    Капитан:
    - Ладно. Всплываем на глубину трех метров.
    Смотрит в перископ:
    - Ага, рыболовецкая флотилия. Первый, второй, третий торпедные
    аппараты - огонь, радисты - слушайте SOS, записывайте
    координаты, боцман, учти, последний раз выручаю... am belay
    Siegen
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