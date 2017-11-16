Британские СМИ сообщили о многократно возросшей активности российских подлодок

Мы инвестируем 3 млрд фунтов в наш растущий бюджет, чтобы закупить девять новых самолетов P8 для морского патрулирования,

За последние 6 лет активность российских подводных лодок у берегов Британии увеличилась в 10 раз, приводит Взгляд сообщение газеты The Daily Mail.Издание, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Гевина Уильямсона, отмечает, что такое количество субмарин у границ Соединенного Королевства можно было «наблюдать» разве что в самый пик холодной войны.Недавно бывший глава королевского флота адмирал Джордж Замбеллас сообщил британским парламентариям, что возможности Великобритании в противолодочной борьбе «неадекватны нынешним рискам».По мнению же Уильямсона, Британия «имеет надежную защиту своих кораблей», поскольку активно сотрудничает с союзниками по НАТО.сообщил пресс-секретарь.Между тем газета отмечает, что в прошлом месяце британскому флоту пришлось обращаться за помощью к США и Канаде, чтобы отследить российскую подлодку.Еще один генерал в отставке, Ричард Барронс, заявил в начале недели, что Вооруженные силы Великобритании «устарели на 20 лет» и не смогут справиться с «экзистенциальными рисками» для страны. Он призвал увеличить финансирование армии, потратив деньги на средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и возможности кибервойны.