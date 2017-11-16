Экстремальное вождение ракетной установкой "Тополь-М"

Подготовка водителей для подвижных стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" - процесс долгий и трудоемкий. Такие специалисты должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям и умело из них выходить. Общая масса комплекса (ракеты и тягача) составляет более 90 тонн, а длина - почти 22 метра. Чтобы сдвинуть такую "махину" с места, "под капотом" установили 26-литровый двигатель, мощностью под 800 л.с.