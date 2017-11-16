Михеев: годовой план по экспорту вооружений будет полностью выполнен
«Рособоронэкспорт» осуществляет поставки вооружений своим партнерам строго по графику, план по экспорту на этот год будет полностью выполнен, передает ТАСС заявление главы компании Александра Михеева.
Он отметил, что компания намерена продолжать работу над «наполнением портфеля заказами».
Он добавил, что объем поставок вооружений по линии «Рособоронэкспорта» составит «чуть более 12-ти млрд. долларов».
Михеев сообщил также, что портфель заказов с рядом стран Арабского региона (23 страны Ближнего Востока и Северной Африки) «насчитывает на сегодняшний день $8 млрд».
По словам гендиректора, «программы сотрудничества с этими странами рассчитаны на несколько лет, и в них участвуют практически все основные российские оборонные холдинги и корпорации».
Ранее Михеев сообщал, что «Рособоронэкспорт» по состоянию на ноябрь сформировал портфель заказов в объеме около $45 млрд.
Пока предпосылок, чтобы мы не выполнили обязательства перед нашими партнерами, мы не видим. Планы не корректируются, план, который был утвержден на 2017 год, – мы идем по графику, мы его будем выполнять,сказа Михеев в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что компания намерена продолжать работу над «наполнением портфеля заказами».
Тренд на российское вооружение и российскую технику пока не падает,подчеркнул Михеев.
Он добавил, что объем поставок вооружений по линии «Рособоронэкспорта» составит «чуть более 12-ти млрд. долларов».
Мы надеемся, что эта цифра вполне реализуема, стараемся исполнить все наши обязательства,сказал гендиректор.
В основном все наши проекты и контракты оформляются межправительственными соглашениям, здесь мы считаем, что это некий иммунитет для воздействия и влияния санкций. Но всё равно всё зависит от воли наших партнеров, потому что Россия открыто демонстрирует свои конкурентоспособные возможности нашего российского вооружения,отметил он.
Михеев сообщил также, что портфель заказов с рядом стран Арабского региона (23 страны Ближнего Востока и Северной Африки) «насчитывает на сегодняшний день $8 млрд».
Это, наверное, уже около 20% из объема экспортных контрактов, который мы имеем,уточнил он, добавив, что российской военной техникой «интересуются Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Тунис, Египет».
По словам гендиректора, «программы сотрудничества с этими странами рассчитаны на несколько лет, и в них участвуют практически все основные российские оборонные холдинги и корпорации».
Ранее Михеев сообщал, что «Рособоронэкспорт» по состоянию на ноябрь сформировал портфель заказов в объеме около $45 млрд.
Использованы фотографии: Юрий Смитюк/ТАСС
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