Михеев: годовой план по экспорту вооружений будет полностью выполнен

Пока предпосылок, чтобы мы не выполнили обязательства перед нашими партнерами, мы не видим. Планы не корректируются, план, который был утвержден на 2017 год, – мы идем по графику, мы его будем выполнять,

Тренд на российское вооружение и российскую технику пока не падает,

Мы надеемся, что эта цифра вполне реализуема, стараемся исполнить все наши обязательства,

В основном все наши проекты и контракты оформляются межправительственными соглашениям, здесь мы считаем, что это некий иммунитет для воздействия и влияния санкций. Но всё равно всё зависит от воли наших партнеров, потому что Россия открыто демонстрирует свои конкурентоспособные возможности нашего российского вооружения,

Это, наверное, уже около 20% из объема экспортных контрактов, который мы имеем,