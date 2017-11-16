Булгаков пригласил немецких военных на учение системы МТО

Необходимы открытый диалог и обсуждение вопросов, в том числе направленных на решение общих проблем безопасности, и в первую очередь на борьбу с международным терроризмом,

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков пригласил немецких военных поучаствовать в специальных тренировках системы материально-технического обеспечения (МТО) в 2018 году и призвал иностранных военных дипломатов к более активному сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом, передает РИА Новости Отвечая на вопрос немецкого военного атташе о возможности участия военнослужащих их страны в маневрах системы материально-технического обеспечения (МТО) ВС России, замминистра пригласил представителей бундесвера принять участие в специальном учении системы МТО в 2018 году. При этом он отметил открытость и прозрачность данных маневров, как и вообще всех мероприятий боевой подготовки российской армии. Кроме того, генерал пригласил всех желающих принять участие в предстоящих в следующем году «Международных армейских играх».сказал Булгаков на брифинге для иностранных военных атташе.Генерал заверил, что Минобороны России на системной основе «продолжит информировать российскую и мировую общественность, в том числе представителей военного дипломатического корпуса, о поставках в российские Вооруженные силы и о разработках отечественным оборонно-промышленным комплексом современной и перспективной техники в соответствии с международными договорами».Замминистра напомнил также, что подчиненные ему центральные органы военного управления МТО «на постоянной основе осуществляют визиты в иностранные государства для обмена опытом, участвуют в работе международных выставок и организуют приемы делегаций зарубежных стран».