16:37 16 ноября

Булгаков пригласил немецких военных на учение системы МТО

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков пригласил немецких военных поучаствовать в специальных тренировках системы материально-технического обеспечения (МТО) в 2018 году и призвал иностранных военных дипломатов к более активному сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом, передает РИА Новости.



Отвечая на вопрос немецкого военного атташе о возможности участия военнослужащих их страны в маневрах системы материально-технического обеспечения (МТО) ВС России, замминистра пригласил представителей бундесвера принять участие в специальном учении системы МТО в 2018 году. При этом он отметил открытость и прозрачность данных маневров, как и вообще всех мероприятий боевой подготовки российской армии. Кроме того, генерал пригласил всех желающих принять участие в предстоящих в следующем году «Международных армейских играх».


Необходимы открытый диалог и обсуждение вопросов, в том числе направленных на решение общих проблем безопасности, и в первую очередь на борьбу с международным терроризмом,
сказал Булгаков на брифинге для иностранных военных атташе.

Генерал заверил, что Минобороны России на системной основе «продолжит информировать российскую и мировую общественность, в том числе представителей военного дипломатического корпуса, о поставках в российские Вооруженные силы и о разработках отечественным оборонно-промышленным комплексом современной и перспективной техники в соответствии с международными договорами».

Замминистра напомнил также, что подчиненные ему центральные органы военного управления МТО «на постоянной основе осуществляют визиты в иностранные государства для обмена опытом, участвуют в работе международных выставок и организуют приемы делегаций зарубежных стран».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:17
    Они сейчас придумают повод что-бы обидеться и не приезжать..... lol
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 16:22
      Обидеться могут на то что у них..Короче предыдущая статья.Это как раз относится к МТО,ну и к финансированию.
      Цитата: DEZINTO
      Они сейчас придумают повод что-бы обидеться и не приезжать..... lol
      210окв
  2. serriy Сегодня, 16:31
    У нас нет секретов!? Нам тоже экскурсии устраивают? С каких складов, что и где, сколько и в какие сроки.
    Приедут. Интересная деловая и развлекательная программа. Икра, водка, девки.
    Докладывают потенциальному противнику "о поставках в российские Вооруженные силы и о разработках отечественным оборонно-промышленным комплексом современной и перспективной техники...". Святые светлые люди!
    serriy
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:32
      доклады раньше были и присутствие омериканской разведки на наших секретных объектах. сейчас идет тонкая игра. сдача интересов закончилась с тайной операции по освобождению Крыма.

      Разведка США признала, что у нее нет данных. Точнее они есть - но не тот объем и не та достоверность, которая была во времена до/во-время Горбачева, Ельцина и компании.

      Ну и так то их и на 2008 учения в ЮВО приглашали и толку. В лесу осталось то, что должно было остаться, наблюдатели уехали домой спокойные и уверенные, последовавшая операция закончилась за 5 дней.

      Мы сидели на вещмешках в СКВО (тогда еще), но зашел комбат и сказал - все воины, не успели. Россия закончила конфликт wassat
      с-т Petrov
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:35
    Немецким военным можно только на Колыму экскурсии устраивать. Чтоб себя блюли.
    Анкыпельгыгыргын
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