Таллин: Эстонию атакуют каждую секунду

Эстонские власти объявили о том, что их страна входит в число государств, наиболее атакуемых хакерами стран мира. Глава эстонского кабинета министров Юри Ратас в ходе прошедшего в Таллине мероприятия по вопросам кибербезопасности заявил о том, что на Эстонию совершается «одна атака в секунду».По словам Ратаса, у Таллина нет оснований считать, что число кибератак в ближайшее время будет снижаться. Премьер-министр Эстонии отметил, что, учитывая доступ населения страны к сервисам так называемого электронного правительства, число атак на персональные данные, серверы крупных компаний будет только расти.Ратас заметил, что благодаря наличию электронной правительственной системы страна экономит около 2% ВВП, но при этом нужно выделять немалые средства на то, чтобы защищаться от посягательств киберпреступников.Эстонские СМИ сообщают о том, что Ратас призвал Эстонию защищаться как в реальном, так и в виртуальном пространствах.Напомним, что Эстония одной из первой стала обвинять «русских хакеров» во вмешательстве во внутренние дела. После принятия решения о переносе памятника советскому воину-освободителю («Бронзового солдата») из центра Таллина на кладбище, по Эстонии прокатились акции протеста, а затем на Эстонию начались многочисленные хакерские атаки. Несмотря на то, что шли они из десятков стран мира, Таллин тогда обвинил в «координации» именно Москву.