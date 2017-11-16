19:18 16 ноября

Таллин: Эстонию атакуют каждую секунду

Эстонские власти объявили о том, что их страна входит в число государств, наиболее атакуемых хакерами стран мира. Глава эстонского кабинета министров Юри Ратас в ходе прошедшего в Таллине мероприятия по вопросам кибербезопасности заявил о том, что на Эстонию совершается «одна атака в секунду».

Таллин: Эстонию атакуют каждую секунду


По словам Ратаса, у Таллина нет оснований считать, что число кибератак в ближайшее время будет снижаться. Премьер-министр Эстонии отметил, что, учитывая доступ населения страны к сервисам так называемого электронного правительства, число атак на персональные данные, серверы крупных компаний будет только расти.


Ратас заметил, что благодаря наличию электронной правительственной системы страна экономит около 2% ВВП, но при этом нужно выделять немалые средства на то, чтобы защищаться от посягательств киберпреступников.

Эстонские СМИ сообщают о том, что Ратас призвал Эстонию защищаться как в реальном, так и в виртуальном пространствах.

Напомним, что Эстония одной из первой стала обвинять «русских хакеров» во вмешательстве во внутренние дела. После принятия решения о переносе памятника советскому воину-освободителю («Бронзового солдата») из центра Таллина на кладбище, по Эстонии прокатились акции протеста, а затем на Эстонию начались многочисленные хакерские атаки. Несмотря на то, что шли они из десятков стран мира, Таллин тогда обвинил в «координации» именно Москву.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 5

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  1. СТРАПЕР-М Сегодня, 19:11
    Там уже дано нечего атаковать...Они просто денег просят у запада и все!
    СТРАПЕР-М
    1. 210окв Сегодня, 19:13
      Этого чела наверное наши подбили в WOT"..Вот и жалуется..
      Цитата: СТРАПЕР-М
      Там уже дано нечего атаковать...Они просто денег просят у запада и все!
      210окв
  2. pvv113 Сегодня, 19:11
    страна входит в число государств, наиболее атакуемых хакерами стран мира

    Интересно, каким хакерам нужна Эстония? Или просто прикалываются? wink
    pvv113
    1. Монос Сегодня, 19:16
      А я им верю! Все деньги и мировые секреты хранятся в Таллинне. Это каждый знает!
      Монос
  3. Александр 3 Сегодня, 19:14
    Ну кого ещё обвинять,только Россию.А даллеко ли до Таллина спрашиают хакеры и харракируют Таллин.
    Александр 3
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