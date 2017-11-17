Белый дом: Трамп не видит смысла в необходимости постоянно спорить с Путиным

Он (Дональд Трамп) считает, что нет никакого смысла в том, чтобы ввязываться в бесконечные споры с Владимиром Путиным. Он полагает, что все возможности для совместной работы с Россией есть по целому ряду вопросов. Это Сирия, Северная Корея, другие глобальные вызовы для миропорядка. Президент продолжит свою деятельности по оказанию помощи США в деле налаживания партнёрских отношений с Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге в Вашингтоне, сообщила о позиции президента США Дональда Трампа по поводу взаимодействия с Россией и президентом Владимиром Путиным. По словам Сандерс, Трамп последовательно выступает за налаживание отношений с Россией.Из заявления пресс-секретаря администрации американского президента:Фактически в очередной раз прозвучал тезис о том, что сам Трамп отношения с Россией выстраивать хочет, но ему этого «не дают делать внутри США». Если раннее такие заявления делали чаще всего в России, то теперь фактически к аналогичной риторике перешли и в Америке. Причём высказался по этому поводу не рядовой политолог на одном из политических ток-шоу, а спикер Белого дома. Складывается впечатление, что именно такая риторика становится наиболее удобной и для самих Соединённых Штатов.