08:41 17 ноября

Белый дом: Трамп не видит смысла в необходимости постоянно спорить с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге в Вашингтоне, сообщила о позиции президента США Дональда Трампа по поводу взаимодействия с Россией и президентом Владимиром Путиным. По словам Сандерс, Трамп последовательно выступает за налаживание отношений с Россией.

Из заявления пресс-секретаря администрации американского президента:
Он (Дональд Трамп) считает, что нет никакого смысла в том, чтобы ввязываться в бесконечные споры с Владимиром Путиным. Он полагает, что все возможности для совместной работы с Россией есть по целому ряду вопросов. Это Сирия, Северная Корея, другие глобальные вызовы для миропорядка. Президент продолжит свою деятельности по оказанию помощи США в деле налаживания партнёрских отношений с Россией.


Белый дом: Трамп не видит смысла в необходимости постоянно спорить с Путиным



Фактически в очередной раз прозвучал тезис о том, что сам Трамп отношения с Россией выстраивать хочет, но ему этого «не дают делать внутри США». Если раннее такие заявления делали чаще всего в России, то теперь фактически к аналогичной риторике перешли и в Америке. Причём высказался по этому поводу не рядовой политолог на одном из политических ток-шоу, а спикер Белого дома. Складывается впечатление, что именно такая риторика становится наиболее удобной и для самих Соединённых Штатов.

Использованы фотографии: Пресс-служба Кремля
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 06:19
    Не надо спорить.Надо согласится в своей неправоте.Но и все равно Конгресс(баба Яга)будет против.
    210окв
    1. Krasnodar Сегодня, 06:27
      Нет в политике такого - прав чи не прав. Кто лучше защитил интересы своей страны - тот красаучег.
      Krasnodar
      1. dik-nsk Сегодня, 08:25
        (Дональд Трамп) считает, что нет никакого смысла в том, чтобы ввязываться в бесконечные споры с Владимиром Путиным
        какой смысл спорить с гроссмейстером)))
        dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 07:47
      В споре рождается истина. Вчера большинством голосов в ООН прошла российская версия резолюции по борьбе с проявлением фашизма и национализма, включающей недопустимость сносов памятников победителям Второй Мировой войны, памятных мест и переписывания её истории. Против были США, Украина и Израиль. Вот и расставлены точки, кто есть кто.
      сибиралт
      1. Krasnodar Сегодня, 07:52
        Цитата: сибиралт
        В споре рождается истина. Вчера большинством голосов в ООН прошла российская версия резолюции по борьбе с проявлением фашизма и национализма, включающей недопустимость сносов памятников победителям Второй Мировой войны, памятных мест и переписывания её истории. Против были США, Украина и Израиль. Вот и расставлены точки, кто есть кто.

        Против были США, Украина и Палау
        За резолюцию высказалась 131 страна, в том числе Белоруссия, Венесуэла, Индия, Израиль, Казахстан, Китай и Сирия
        https://www.google.ru/amp/s/russian.rt.com/docume
        nt/582eea9fc4618829378b4632/amp/333876-oon-rezoli
        uciya-nacizm-geroizaciya
        Зачем врать?
        Krasnodar
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:25
    Трамп последовательно выступает за налаживание отношений с Россией.

    Так вот в чем оказывается заключается "последовательное налаживание отношений" - подмахивание бумажек о новых санкциях, палки в колеса российской экономике, необоснованные обвинения России, открытая помощь боевикам в Сирии и... А мы глупые считали, что нас просто хотят сморщить. Оказывается действия Трампа должны вселять надежду россиянам на улучшение отношений.
    rotmistr60
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:27
    Трамп слишком высокомерен, чтобы с кем то спорить! Он в этом смысле напоминает базарную бабку спикулянтку , которая за неимением других оргументов, "берет на голос "соседей по торговому ряду! !! fool Он торгаш, а не политик! !!!!
    Геркулесыч
  4. САИД Сегодня, 06:28
    И это значит...
    САИД
    1. 210окв Сегодня, 06:28
      Понять,простить!? wassat
      Цитата: САИД
      И это значит...
      210окв
  5. Александр 3 Сегодня, 06:28
    Так что Трамп может сказать -вот сделал всё что могу. А что он может мы уже видели на саммите.
    Александр 3
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:29
    Ага, Трумп хороший, а вот бояре у него... Знакомая сказка wink
    Анкыпельгыгыргын
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    Президент продолжит свою деятельности по оказанию помощи США в деле налаживания партнёрских отношений с Россией.
    ... даже если это и так - съедят трампа, не дадут ему сблизиться с Россией... sad
    a.s.zzz888
  8. andrewkor Сегодня, 06:47
    Чтобы спорить с ВВП ,хотя бы на равных,надо иметь ,как минимум ,пояс по дзю-до и мозги шахматиста,что само по себе уже не совместимо!
    andrewkor
    1. Krasnodar Сегодня, 06:55
      Цитата: andrewkor
      Чтобы спорить с ВВП ,хотя бы на равных,надо иметь ,как минимум ,пояс по дзю-до и мозги шахматиста,что само по себе уже не совместимо!

      Пояс по дзю-до и мозги шахматиста это к Порошенко .... )))
      Тупых долларовых миллиардеров я ещё не видел, в смысле, а по дзю-до он советский КМС.
      Krasnodar
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:00
        Краснодар hi !То то я вижу что Трамп постоянно использует сугубо борцовый прием -бросок через детородный орган -в своей как внешней так и внутренней политике! !!! sad
        Геркулесыч
        1. Krasnodar Сегодня, 07:03
          Цитата: Геркулесыч
          Краснодар hi !То то я вижу что Трамп постоянно использует сугубо борцовый прием -бросок через детородный орган -в своей как внешней так и внутренней политике! !!! sad

          Так и есть. Он же начал свой бизнес с постройки казино на отцовские деньги...
          Krasnodar
  9. faiver Сегодня, 06:59
    ну раз не видит смысла так пусть и не спорит...
    faiver
  10. Masya Masya Сегодня, 07:21
    нет никакого смысла в том, чтобы ввязываться в бесконечные споры с Владимиром Путиным

    А Васька слушает, да ест...
    Masya Masya
  11. Sergey53 Сегодня, 07:24
    Им видно хочется слышать-есть, так точно, никак нет. Гегемон однако. Не нравится когда не по их сценарию игра идёт. Пора привыкать быть подматрасником.
    Sergey53
  12. pvv113 Сегодня, 08:22
    сам Трамп отношения с Россией выстраивать хочет, но ему этого «не дают делать внутри США

    Проводим аналогию с Молдавией
    pvv113
  13. Михаил177 Сегодня, 08:28
    "Если Трамп похвалил Россию, то жди санкций" - народная американская примета.
    Михаил177
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