08:36 17 ноября

Впервые ССО ВС РФ задействованы в учениях КСОР ОДКБ в Таджикистане

Российские ССО (Силы специальных операций) впервые задействованы на учениях в Республике Таджикистан. Об этом сообщает помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. Учения проводятся в формате КСОР (Коллективных сил оперативного реагирования).

Заявление полковника Рощупкина приводит информационное агентство ТАСС:
Подразделения ССО впервые задействованы на учениях в Таджикистане. Группы Сил спецопераций, переброшенные в район проведения учения самолётами ВКС России, действуют в отрыве от основной группировки войск на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы при поддержке вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор".


Впервые ССО ВС РФ задействованы в учениях КСОР ОДКБ в Таджикистане


Фото пресс-службы ОДКБ с совместного учения «Взаимодействие-2017»


Сообщается, что бойцы ССО ВС РФ выполняют задачи по наведению боевой авиации на позиции условных террористов в горной местности, по доразведке на местности для дальнейшего нанесения ударов РСЗО «Ураган» с целью ликвидации условных бандгрупп. Отдельно стоит задача по обнаружению и нейтрализации главарей этих бандгрупп.

Учения проводятся как в горной, так и в пустынной местности. В них принимают участие свыше 5 тысяч военнослужащих не только из РФ и Таджикистана, но из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Используется свыше 1,5 тыс. единиц техники, включая самолёты Ту-95МС, Су-27, Су-30, МиГ-31 и др.

Учения, как отмечается, носят внеплановый характер из сложной военно-политической обстановки в регионе.

Использованы фотографии: ОДКБ
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Комментарии 15

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:06
    Как бы они там "случайно "весь американский афганский героин не унечтожили, с наркомафией попутно! wassat
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:14
      Героин уничтожить можно, сославшись на ошибку в бомбометании, а наркомафию - трудней, нужно бомбить фашингтон !
      Uncle Lee
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
        Uncle Lee Сегодня, 07:14 ↑ Новый
        Героин уничтожить можно, сославшись на ошибку в бомбометании, а наркомафию - трудней, нужно бомбить фашингтон !

        ... ну и там можно "сослаться на ошибку"... bully
        a.s.zzz888
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:30
          Можно попробовать, но WADA не поймет и не одобрит ! fellow
          Uncle Lee
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
            Uncle Lee Сегодня, 07:30 ↑
            Можно попробовать, но WADA не поймет и не одобрит ! fellow

            ... а лесом эту ваду, лесом... bully
            a.s.zzz888
            1. Джедай Сегодня, 08:27
              Привет! hi
              Цитата: a.s.zzz888
              а лесом эту ваду

              Тогда уж лучше по названию - в Ад! wink
              Джедай
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
                Джедай Сегодня, 08:27 ↑
                Привет! hi ...Тогда уж лучше по названию - в Ад! wink

                Моё hi ! ... там им и место... angry
                a.s.zzz888
                1. Джедай Сегодня, 08:30
                  Цитата: a.s.zzz888
                  там им и место

                  Это аксиома. yes
                  Джедай
      2. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:32
        Цитата: Uncle Lee
        Героин уничтожить можно, сославшись на ошибку в бомбометании, а наркомафию - трудней, нужно бомбить фашингтон !

        Если гипотетически представить, что создадут какое-нибудь биологическое или химическое средство для борьбы с посевами мака, то в каких-нибудь "тайных" лабораториях придумают "противоядие" или новый наркотик. Наркота - это большое бабло от которого отказываться всякие плохие парни не захотят.
        IGOR GORDEEV
        1. Orel Сегодня, 08:23
          Цитата: IGOR GORDEEV
          Если гипотетически представить, что создадут какое-нибудь биологическое или химическое средство для борьбы с посевами мака, то в каких-нибудь "тайных" лабораториях придумают "противоядие" или новый наркотик. Наркота - это большое бабло от которого отказываться всякие плохие парни не захотят.


          К сожалению - это преступление, которое называется экоцид. Это международный трибунал. Мак не виноват же, что его культивируют. Да и пострадают неизбежно почвы и другие растения.
          Orel
      3. Джедай Сегодня, 08:29
        Володя, приветствую! hi
        Цитата: Uncle Lee
        нужно бомбить фашингтон !

        Но тоже - исключительно "ошибочно". feel
        Джедай
  2. Sergey53 Сегодня, 07:13
    Правильно. Пора осваивать "перспективный" театр боевых действий. А-то не зря туда матрасники перекидывают игиловцев из Сирии.Лучше перебдеть чем недобдеть.
    Sergey53
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:35
      Цитата: Sergey53
      Правильно. Пора осваивать "перспективный" театр боевых действий. А-то не зря туда матрасники перекидывают игиловцев из Сирии.Лучше перебдеть чем недобдеть.

      Может им (матрасникам) уже кого-нибудь или что-нибудь перекинуть?! angry
      IGOR GORDEEV
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:19
    Впервые ССО ВС РФ задействованы в учениях КСОР ОДКБ в Таджикистане
    ... пусть ребята поработают с "местностью и условиями", не ровен час может пригодиться...
    a.s.zzz888
  4. Немезида Сегодня, 08:33
    России нужно охранять границу с Казахстаном,через которую в РФ течет наркота,а не чужие страны и их правительства
    Немезида
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