Впервые ССО ВС РФ задействованы в учениях КСОР ОДКБ в Таджикистане
Российские ССО (Силы специальных операций) впервые задействованы на учениях в Республике Таджикистан. Об этом сообщает помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. Учения проводятся в формате КСОР (Коллективных сил оперативного реагирования).
Заявление полковника Рощупкина приводит информационное агентство ТАСС:
Сообщается, что бойцы ССО ВС РФ выполняют задачи по наведению боевой авиации на позиции условных террористов в горной местности, по доразведке на местности для дальнейшего нанесения ударов РСЗО «Ураган» с целью ликвидации условных бандгрупп. Отдельно стоит задача по обнаружению и нейтрализации главарей этих бандгрупп.
Учения проводятся как в горной, так и в пустынной местности. В них принимают участие свыше 5 тысяч военнослужащих не только из РФ и Таджикистана, но из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Используется свыше 1,5 тыс. единиц техники, включая самолёты Ту-95МС, Су-27, Су-30, МиГ-31 и др.
Учения, как отмечается, носят внеплановый характер из сложной военно-политической обстановки в регионе.
Заявление полковника Рощупкина приводит информационное агентство ТАСС:
Подразделения ССО впервые задействованы на учениях в Таджикистане. Группы Сил спецопераций, переброшенные в район проведения учения самолётами ВКС России, действуют в отрыве от основной группировки войск на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы при поддержке вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор".
Фото пресс-службы ОДКБ с совместного учения «Взаимодействие-2017»
Сообщается, что бойцы ССО ВС РФ выполняют задачи по наведению боевой авиации на позиции условных террористов в горной местности, по доразведке на местности для дальнейшего нанесения ударов РСЗО «Ураган» с целью ликвидации условных бандгрупп. Отдельно стоит задача по обнаружению и нейтрализации главарей этих бандгрупп.
Учения проводятся как в горной, так и в пустынной местности. В них принимают участие свыше 5 тысяч военнослужащих не только из РФ и Таджикистана, но из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Используется свыше 1,5 тыс. единиц техники, включая самолёты Ту-95МС, Су-27, Су-30, МиГ-31 и др.
Учения, как отмечается, носят внеплановый характер из сложной военно-политической обстановки в регионе.
Использованы фотографии: ОДКБ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти