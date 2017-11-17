Впервые ССО ВС РФ задействованы в учениях КСОР ОДКБ в Таджикистане

Подразделения ССО впервые задействованы на учениях в Таджикистане. Группы Сил спецопераций, переброшенные в район проведения учения самолётами ВКС России, действуют в отрыве от основной группировки войск на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы при поддержке вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор".

Фото пресс-службы ОДКБ с совместного учения «Взаимодействие-2017»