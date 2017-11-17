13:02 17 ноября

Конгресс США рассмотрит законопроект KREMLIN

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект KREMLIN, предполагающий анализ «политических стремлений» российских властей, передает РИА Новости со ссылкой на сайт разработчика документа конгрессмена Раджи Кришнамурти.



KREMLIN расшифровывается как «Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности» («Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act»). Проект предполагает подготовку Национальной разведкой оценки «политических задач» Москвы на фоне обвинений во «вмешательстве в выборы по всему миру».


Учитывая явное доверие президента (Дональда Трампа) словам Владимира Путина, эта оценка крайне важна,
пишет парламентарий.

Он указывает, что данный законопроект направлен на выяснение «целей, которые преследует Россия, совершая кибератаки на демократические государства НАТО и Восточной Европы».

Кришнамурти утверждает, что причастность России к хакерским взломам «не вызывает сомнений», однако доказательств своих слов, как и другие политики, не приводит. Законопроект KREMLIN, по мнению Кришнамурти, должен определить «более масштабные задачи, которые преследуют подобные нападки на демократические институты».

Россия неоднократно отрицала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в других государствах. МИД называет эти обвинения абсолютно бездоказательными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. destination Сегодня, 08:53
    А дыма без огня не бывает,значит,вероятно,есть основания им так считать..?А у МИДа РФ работа такая неблагодарная -говорить то,что скажут.Как у Жени Псаки бедной-осмеяли ни за что ни про что ...
    destination
    1. Vard Сегодня, 08:56
      Одно мне не понятно... а их разведка чем занимается... благотворительностью или...
      Vard
      1. maxim947 Сегодня, 09:02
        Всех в задницу! надоели дальше не куда, не отвечать руководству на вопросы на данную тему, не комментировать, не реагировать, они издеваются над нами задавая одни и те же вопросы на различных форумах, хотя бы ради Лаврова и Захаровой.
        maxim947
        1. destination Сегодня, 09:12
          А вот такой реакции и ждут...Спокойнее надо,обстоятельнее,не надо эмоций.
          destination
          1. хрыч Сегодня, 09:27
            Цитата: destination
            не надо эмоций.

            Естественно. А так напомнило слово "гремлин" wassat
            хрыч
            1. Сепар ДНР Сегодня, 09:47
              Цитата: хрыч
              "гремлин"


              Красава ! good
              Сепар ДНР
              1. dik-nsk Сегодня, 10:09
                законопроект направлен на выяснение «целей, которые преследует Россия, совершая кибератаки на демократические государства НАТО и Восточной Европы»
                вот, она - манипуляция сознанием.. факты не доказаны, но уже целая программа на выявление целей того, что не доказано..
                dik-nsk
                1. Татьяна Сегодня, 10:21
                  Вот некоторые сведения о Раджи Кришнамурти (Что удалось мне о нём найти)..
                  Раджа Кришнамурти Родился 19 июля 1973 г. (44 года), Нью-Дели, Индия
                  Индийский бизнесмен. (Похоже, что по профессии - киноартист. Вспомним, что Президент США Рональд Рейган тоже был киноартист)
                  Индийско-американский бизнесмен, государственный служащий и политик из штата Иллинойс, который является представителем США на 8 избирательный округ Иллинойс.

                  Конгрессмен Кришнамурти от 8-го округа штата Иллинойс в настоящее время является членом комитета Палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам и Комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе.
                  Армянская ассамблея Америки сообщает, что конгрессмен Раджа Кришнамурти присоединился к Комитету по армянским вопросам в Конгрессе США. Он также подписал двухпартийное письмо президенту Дональду Трампу, призывающее его признать Геноцид армян.
                  Т.е. в его поле зрения находится Армения, Турция и Россия! Политический узел - ещё тот!
                  Татьяна
              2. Комментарий был удален.
      2. Б.Т.В. Сегодня, 09:02
        Цитата: Vard
        Одно мне не понятно... а их разведка чем занимается... благотворительностью или...


        Увеличивает маковые плантации в Афганистане.
        Б.Т.В.
        1. Сепар ДНР Сегодня, 09:51
          Цитата: Vard

          Одно мне не понятно... а их разведка чем занимается... благотворительностью или...


          Цитата: Б.Т.В.
          Увеличивает маковые плантации в Афганистане.

          Сепар ДНР
      3. Scoun Сегодня, 12:29
        Цитата: Vard
        Одно мне не понятно... а их разведка чем занимается... благотворительностью или...

        Есть одна такая особенность - ПЕРЕИЗБЫТОК.
        Можно массово красть различные секреты, массово прослушивать и получать кучу информации. Столько секретов и информации, что спецы перестают успевать справляться и "ты" нанимаешь ещё столько спецов и тд... пирсмида начинает расти и расти...... но по нормальному пирамтду строят снизу вверх а тут начинают "расползаться".
        Количество ошибок будет Расти.
        Цитата: maxim947
        Всех в задницу! надоели дальше не куда, не отвечать руководству на вопросы на данную тему, не комментировать, не реагировать,

        Ну можно посоветовать нашим законотворцам, принять в отношеннии конгресса США, закон БОЛТ который может сразу применяться к выхлопам госдепа.
        Например.
        Журналист
        - Как вы ответите на обвинения сенаторов о вмешательстве Кремля в спальные дела Иванки?!
        Захарова
        - мы не можем отвечать на такой вопрос, так как он попадает под закон БОЛТ, я вынуждена применить/забить его отвечая на ваш вопрос.

        Сколько времени и ресурсов сразу освобождается, закон БОЛТ!
        Голосуйте за меня на выборах в Думу)))
        Как вы прокомментируете о хаккерских атаках Москвы? - БОЛТ! Следующий вопрос!)))
        Scoun
    2. garx Сегодня, 08:57
      Вот на это США и надеются что будут верить и только!
      garx
    3. Ami du peuple Сегодня, 09:22
      Цитата: destination
      А дыма без огня не бывает,значит,вероятно,есть основания им так считать..?
      Если есть основания, то пусть американцы их обнародуют, а то опять кидают какие-то конские предъявы.И в очередной раз очередной Кришнамурти несет кришнамуть. Харе Кришна, блин!
      Ami du peuple
    4. Leontrotsky Сегодня, 09:26
      На это у них и расчет))) Собака тоже много брешет, но это не значит, что она говорит правду) Пусть вспомнят выборы 1996 года и подумают хороши ли сами?)))
      Leontrotsky
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:58
    Они ещё и анализировать могут?Странно,судя по последним событиям.
    ВЕРЕСК
    1. Джедай Сегодня, 09:00
      hi Все результаты их анализов сводятся к одному - "виновата Россия". Так что: что пнём по сове, что совой о пень...
      Джедай
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:04
        hi А мы во всём "виноваты".В своём существовании-в первую очередь.Не понимают,недоумки,что припрутся к нам на коленях,когда их петух клюнет.Точнее-понимают.Но-боятся признать.
        ВЕРЕСК
    2. Сепар ДНР Сегодня, 09:03
      Цитата: ВЕРЕСК
      Они ещё и анализировать могут?Странно,судя по последним событиям.

      Не могут,но берутся. И это угроза. Ибо ,исходя из своей зашоренности и вопиющей некомпетентности,могут сделать выводы,способные толкнуть мир к катастрофе.
      Сепар ДНР
  3. Zlat070 Сегодня, 09:01
    Коту когда делать нечего, он причендалы лижет! Ну там хоть для гигиены полезно! А вот как назвать то, чем их Конгресс занят, я даже не знаю!!!
    Zlat070
  4. Познающий Сегодня, 09:02
    Как-бы оНи не тужились, но ничего-шеньки не получится... Да и не поймут они ничего ни в поступках (согласно их мировозрению), ни в предсказуемости действий... Русь- Россия это-ж как единый организм...,- пока хорошо мало реакции на мелкие местные раздражители..., НО ежели Смертельно Опасно,- Весь "ОРГАНИЗМ" начинает Бороться с Инфекцией до... recourse , ДО Победы Над "ИНФЕКЦИЕЙ"... request
    Познающий
  5. alekc75 Сегодня, 09:03
    а может хватит оправдываться????они ещё всякую ересь будут нести и на всё это надо реагировать???
    alekc75
  6. штольц Сегодня, 09:11
    Цитата: destination
    А дыма без огня не бывает,значит,вероятно,есть основания им так считать.

    Думаю к месту будет вспомнить слова из песни В. Высоцкого:
    "...Это их худые черти мутят воду во пруду,
    Это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году..."
    штольц
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 09:13
    "Оценка политических задач" С вашими родитель-1,родитель-2-вы вообще не должны находиться на этой планете.Непотребье.Вы только убиваете.Ничего не делаете для оккупированной страны.Да и ладно.Придёт время,скоро.Русские рассудят.
    ВЕРЕСК
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
    ... очередная порция бумаг... очередная, и не последняя попытка мерикатосии, выглядеть в глазах своего сообщества главным рулевым... angry
    a.s.zzz888
  9. Комментарий был удален.
  10. AID.S Сегодня, 10:34
    KREMLIN расшифровывается как «Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности» («Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act»).
    Надо принять зеркальный закон о
    "Препятствии И Недопущении Действий Отдельных Стран."
    AID.S
  11. Тень тьмы Сегодня, 10:53
    Каждый раз когда США говорят о российском вмешательстве, надо перечислять факты их вмешательства в российские внутренние дела, а после этого требовать доказательств от штатов. Жевание соплей наших дипломатов вызывает подозрение в их то ли непрофессионализме, то ли лицемерии людей близких к провалу.
    Тень тьмы
    1. Кот Маркиз Сегодня, 11:49
      Ну, так никто из нашего МИДа скорее всего не мыслит своего будущего в России. Наверняка они уже подготовили себе "пенсионные местечки, гдето на Юге Флориды и пр. ништячковых местах зарубежья. Вспомните дочку Лаврова-она в Россию приехала и по русски с акцентом разговаривала. Поэтому они и стараются не раздражать особо властителей стран, где они собрались провести старость, чтобы им не припомнили это, при случае.
      Кот Маркиз
  12. bratchanin3 Сегодня, 11:29
    Истерят "братья кролики", истерят. Чувствуют, что что-то надо делать, а что не поймут никак. Хорошо Россия "хвост" ии прищемила.
    bratchanin3
  13. rotmistr60 Сегодня, 12:07
    «не вызывает сомнений»

    Даже индус - гражданин Сша хочет показаться знатоком России. Там сейчас каждый второй "знаток" и у каждого "не вызывает сомнений". У меня тоже не вызывает сомнений то, что Америка сошла с ума поэтому принимаю на кухне закон "О противодействии Сша, как таковым".
    rotmistr60
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