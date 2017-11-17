Конгресс США рассмотрит законопроект KREMLIN
На рассмотрение конгресса США внесен законопроект KREMLIN, предполагающий анализ «политических стремлений» российских властей, передает РИА Новости со ссылкой на сайт разработчика документа конгрессмена Раджи Кришнамурти.
KREMLIN расшифровывается как «Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности» («Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act»). Проект предполагает подготовку Национальной разведкой оценки «политических задач» Москвы на фоне обвинений во «вмешательстве в выборы по всему миру».
Он указывает, что данный законопроект направлен на выяснение «целей, которые преследует Россия, совершая кибератаки на демократические государства НАТО и Восточной Европы».
Кришнамурти утверждает, что причастность России к хакерским взломам «не вызывает сомнений», однако доказательств своих слов, как и другие политики, не приводит. Законопроект KREMLIN, по мнению Кришнамурти, должен определить «более масштабные задачи, которые преследуют подобные нападки на демократические институты».
Россия неоднократно отрицала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в других государствах. МИД называет эти обвинения абсолютно бездоказательными.
KREMLIN расшифровывается как «Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности» («Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act»). Проект предполагает подготовку Национальной разведкой оценки «политических задач» Москвы на фоне обвинений во «вмешательстве в выборы по всему миру».
Учитывая явное доверие президента (Дональда Трампа) словам Владимира Путина, эта оценка крайне важна,пишет парламентарий.
Он указывает, что данный законопроект направлен на выяснение «целей, которые преследует Россия, совершая кибератаки на демократические государства НАТО и Восточной Европы».
Кришнамурти утверждает, что причастность России к хакерским взломам «не вызывает сомнений», однако доказательств своих слов, как и другие политики, не приводит. Законопроект KREMLIN, по мнению Кришнамурти, должен определить «более масштабные задачи, которые преследуют подобные нападки на демократические институты».
Россия неоднократно отрицала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в других государствах. МИД называет эти обвинения абсолютно бездоказательными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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