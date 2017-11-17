13:00 17 ноября

В Пентагоне признали, что теряют военное преимущество перед конкурентами

Вооруженные силы США теряют свое превосходство над конкурентами, в частности над Россией и Китаем, передает РИА Новости заявление глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда.



Фрагменты выступления генерала в Университете Тафта в штате Массачусетс опубликовал на своем сайте Пентагон.


Данфорд отметил, что «Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои возможности и стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США».

Если взять в качестве примера военно-морской альянс в Европе, Россия понимает, что трансатлантические связи чрезвычайно важны для нас с точки зрения выполнения обязательств в рамках НАТО,
сказал он.

По словам генерала, «за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым» – оно уже не такое существенное, как раньше.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. Svarog Сегодня, 10:00
    Вооружение- важное составляющая, но духа в американской армии не было никогда, а значит не было и преимуществ. Что говорить, воевали только с папуасами и то везде проиграли.
    Svarog
    1. Logall Сегодня, 10:10
      Деньги! Конгресс, давай деньги! Больше денег для обороны! - в этом и состоит вся суть заявления!!!
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 10:14
        Вот именно, Саня! Особенно это понятно после недавних заявлений Трампа о том что в их армии всё "самое-самое". wink
        Джедай
        1. dik-nsk Сегодня, 10:15
          да какие деньги? 2016 год: 611 ярдов янки, 215 Китай, 70 - мы.. прибедняются, там бабла немеряно.. а вот, если говорить о незначительности преимущества, значит мы в разы эффективнее тратим, еще и учитывая воровство, хотя где его нет
          dik-nsk
          1. destination Сегодня, 10:17
            Значит мало!!!Аппетит приходит во-время еды... laughing
            destination
          2. Logall Сегодня, 10:20
            Мало! Оружейники должны заработать больше... Они лоббируют законы в США, начинают конфликты, разогревают старые, и постоянно ищут нового врага! Им всегда мало...
            Но ведь доиграются: может разгореться такой конфликт, что останутся у разбитого Пентагона...
            Logall
          3. Джедай Сегодня, 10:22
            Цитата: dik-nsk
            да какие деньги?

            Обыкновенные, зелёные такие. Тамошние генералы состязаются кто богаче. Я не отрицаю что проблемы в их армии существуют, как и у многих стран. Но если с таким военным бюджетом жалуются - только распилом и распределением по карманам такое и можно объяснить. Как говорится: "тот, у кого 10 млрд. долларов богаче того, у кого всего 9". wink
            Джедай
        2. pjastolov Сегодня, 10:20
          Славяне Привет hi
          осле недавних заявлений Трампа о том что в их армии всё "самое-самое".
          и самое дорогое laughing
          pjastolov
          1. Джедай Сегодня, 10:33
            Привет, Володя! hi
            Цитата: pjastolov
            и самое дорогое

            Это даже не обсуждается. lol
            Джедай
      2. Арон Заави Сегодня, 10:20
        Цитата: Logall
        Деньги! Конгресс, давай деньги! Больше денег для обороны! - в этом и состоит вся суть заявления!!!

        Не только. Американские военные очерчивают своим законадателям , границы за которые не стоит переходить. Вообще то всегда то одна , то другая армия становилась лидером военного строительства, но это продолжалось достаточно короткий промежуток времени. Конкуренты догоняли и появлялся новый лидер у которого учились все остальные.
        Арон Заави
    2. хрыч Сегодня, 10:17
      Цитата: Svarog
      но духа в американской армии не было никогда

      Это заблуждение.
      хрыч
      1. Svarog Сегодня, 10:26
        Цитата: хрыч
        Цитата: Svarog
        но духа в американской армии не было никогда

        Это заблуждение.

        Может у вас есть примеры, когда американская армия показала свой дух? Там люди воюют сугубо за деньги и стараются это делать дистанционно.
        Svarog
        1. хрыч Сегодня, 10:42
          Цитата: Svarog
          стараются это делать дистанционно.

          Так в этом нет ничего плохого, если техника позволяет. Они прекрасно и мужественно дрались с японцами, били китайцев и корейцев в Корейской войне, имел место героизм во Вьетнаме, хоть и проиграли, разнесли Ирак, по своим боевым качества превосходят китайцев и арабов однозначно.
          хрыч
          1. Svarog Сегодня, 10:48
            Цитата: хрыч
            Они прекрасно и мужественно дрались с японцами

            Это когда атомные бомбы мужественно швырнули? Когда не было в этом совершенно ни какой необходимости.
            Цитата: хрыч
            били китайцев и корейцев в Корейской войне


            Цитата: хрыч
            по своим боевым качества превосходят китайцев и арабов однозначно.

            Про нынешний Китай не берусь судить. А то, что превосходят арабов, тут согласен. Пожалуй их только и превосходят.
            Svarog
            1. хрыч Сегодня, 11:00
              Цитата: Svarog
              Это когда атомные бомбы мужественно швырнули? Когда не было в этом совершенно ни какой необходимости.

              Этой бомбардировкой убит ряд зайцев.
              1. Штурм основных японских островов привел бы к бОльшим потерям, включая японское население.
              2. Проведена демонстрация для устрашения СССР и не только.
              3. Оружие проверено в деле, оценены поражающие факторы и пр.
              4. Отчасти результаты, повлияли на неприменении в последующем. В той же Корее и Вьетнаме были южнокорейцы и сайгонцы - типа союзники и радиация накрыла бы и их, с американскими частями и пр.
              5. Японцы очканули применять свое ОМП, в частности бактериологическое.
              Вас смущает жестокость в отношении мирного населения, еще в виде ковровых бомбардировок, однако немцы и японцы в отношении мирных вели себя не лучше, но их боевые качества не вызывают сомнения. Японцы в Нанкине устроили резню и штыками и катанами перерезали мирных больше чем обе ядерные бомбардировки. они типа лыцари.
              хрыч
              1. Svarog Сегодня, 11:25
                Цитата: хрыч
                Вас смущает жестокость в отношении мирного населения, еще в виде ковровых бомбардировок, однако немцы и японцы в отношении мирных вели себя не лучше, но их боевые качества не вызывают сомнения. Японцы в Нанкине устроили резню и штыками и катанами перерезали мирных больше чем обе ядерные бомбардировки. они типа лыцари.

                Речь шла о проявлении духа американской армии. По этой причине не убедили. Вышеприведенные вами факты верные, но они не являются свидетельством наличия духа в американских солдатах. Вероломство-Да, коварство-Да, подлость-Да.Хотя согласен, что теми же качествами обладают и армии Германии, Японии. Но на мой взгляд, солдаты этих стран более серьезный противник нежели США. Так как результат любой войны определяет сухопутный солдат, а с этим у американцев большие проблемы. Вьетнам -самое наглядное доказательство.
                Svarog
      2. К0щей Сегодня, 10:29
        Цитата: хрыч
        Это заблуждение.

        и много у них примеров, когда они стояли на смерть в войнах? только не о единичных героях (такие есть в любой стране), а массово. без всякой иронии спрашиваю, просто интересно.
        К0щей
        1. хрыч Сегодня, 10:43
          Пилоты перебившие японских асов в Великую войну, проявляли массовый героизм однозначно.
          хрыч
          1. К0щей Сегодня, 11:09
            Цитата: хрыч
            Пилоты перебившие японских асов в Великую войну, проявляли массовый героизм однозначно.

            ммм... мастерство или героизм? сбить противника - мастерство. направить подбитый самолет во врага, а не выпрыгнуть с парашютом и попасть в плен - героизм.
            К0щей
            1. хрыч Сегодня, 11:12
              По мне так управлять самолетом, да еще над океаном, садиться и взлетать с корабля уже героизм. Не то, что сражаться в небе.
              хрыч
            2. Ратуш Сегодня, 11:21
              Цитата: К0щей
              Цитата: хрыч
              Пилоты перебившие японских асов в Великую войну, проявляли массовый героизм однозначно.

              ммм... мастерство или героизм? сбить противника - мастерство. направить подбитый самолет во врага, а не выпрыгнуть с парашютом и попасть в плен - героизм.



              Кожедуб или Покоышкин значит не герои?.и шероями-только если погибли могут быть?
              Ратуш
              1. К0щей Сегодня, 11:31
                Цитата: Ратуш
                Кожедуб или Покоышкин значит не герои?.и шероями-только если погибли могут быть?

                хорошо, Иван Иванов, сделавший 1 боевой вылет и сбивший противника герой или профессионал?
                солдат Коля Колин попавший в бой 1 раз и уничтоживший 1 врага герой или везунчик?
                а тысячи матросов на авиансоце никогда не видевшие врага герои или участники?
                герои? тогда вопросов нет: все солдаты в армии автоматические герои.
                или все-таки "героизм" - это что другое?
                Цитата: хрыч
                По мне так управлять самолетом, да еще над океаном, садиться и взлетать с корабля уже героизм. Не то, что сражаться в небе.

                да, управлять самолетом не просто, требует мастерства. но я не согласен, что героизм пилота или подводника больше, чем простого солдата. да и не все у них в армии пилоты. мастерства у амеров хватает, натаскивают их хорошо. а вот с духом - не уверен, разве что война придет к ним на землю - тогда возможно.
                К0щей
      3. Ныробский Сегодня, 11:10
        Цитата: хрыч
        Цитата: Svarog
        но духа в американской армии не было никогда

        Это заблуждение.

        Ну да, согласен........пованивают sad
        Ныробский
    3. штольц Сегодня, 10:19
      Вооруженные силы США теряют свое превосходство над конкурентами, в частности над Россией и Китаем, передает РИА Новости заявление глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда.

      Как же Штаты льстят себе! Разве можно потерять то, чего никогда не было?
      штольц
      1. chidoryan Сегодня, 10:25
        со времен развала СССР у них было явное преимущество перед любой страной. Отрицать это будет только верблюд.
        chidoryan
    4. Orel Сегодня, 10:33
      Цитата: Svarog
      Вооружение- важное составляющая, но духа в американской армии не было никогда, а значит не было и преимуществ. Что говорить, воевали только с папуасами и то везде проиграли.


      Ну если война с немцами и японцами через океан - это война с папуасами, то Вы правы. Только получается, что мы в период ВОВ с папуасами воевали, ибо и там и там немцы были. Я немцам и японцам в боевом духе и традициях ни в коем случае не отказываю, а Вы их к папуасам приравняли, или с США воевали какие-то другие немцы и японцы???
      Orel
      1. mihey Сегодня, 10:51
        Это с немцами они воевали? В Египте, наверное? Да? Ну и каких успехов достигли? Про летчиков тут единственное выше правильно было сказано. А самые крутые победы - это Дрезден, Хиросима и Нагасаки.
        mihey
        1. Orel Сегодня, 11:06
          Цитата: mihey
          Это с немцами они воевали? В Египте, наверное? Да? Ну и каких успехов достигли?


          Мне даже немного стыдно Вас поправлять за такое "знание" истории. Простите за возможное высокомерие тут, но Италия и Франция??? И не надо забывать, что это через океан в условиях, когда у США в начале мировой войны сухопутная армия была всего 3 пехотные дивизии. Создать многомиллионную армию в течении войны, вооружить ее, переправить через океан и при этом снабжать и воевать с немцами и японцами. Это наверное "отсутствие боевого духа и военных традиций" и есть.
          Orel
          1. mihey Сегодня, 11:50
            Ну и когда были боевые действия в Италии и Франции? Какие войска вермахта им противостояли? Там, наверное, очень масштабные боевые действия велись, что аж главными (исключительными) победителем II Мировой войны стали именно англо-американские войска. И про действия на ТВД против японцев тоже можно было бы поспорить. Вот угробили бы они Квантунскую армию и вопросов бы не было, а так ВВС и ВМФ у японцев выбили и ВСЕ. И не надо про сказки о создании армии многомиллионной - цель этой армии с создания и до сей минуты - отжать территории и ресурсы у ослабленного или откровенно слабого противника.
            mihey
            1. Orel Сегодня, 12:13
              Цитата: mihey
              Ну и когда были боевые действия в Италии и Франции? Какие войска вермахта им противостояли? Там, наверное, очень масштабные боевые действия велись, что аж главными (исключительными) победителем II Мировой войны стали именно англо-американские войска.


              В 1943 и 1944, если США брать. Если Англию и Францию, то война велась с 1939, а в случае с Англией, так эта страна дольше всего с Германией воевала. С этим Вы надеюсь спорить не будете. Когда на Лондон сыпались бомбы - Молотов строчил поздравительные телеграммы Гитлеру и отправлялись ресурсы для военной промышленности Германии. Это исторические факты. Тоже спорить будете? Основную тяжесть военную взяли на себя СССР. С этим никто не спорит, однако и забывать Западный фронт нельзя. Информации по части соотношения дивизий там не много. Почему-то в русском сегменте интернета этого почти нет. Трудно найти очень. Но насколько я помню около 150 дивизий немецких. Это серьезная сила. И используйся она против СССР нам бы было много труднее. С этим я тоже не спорю. И значение Ленд-Лиза для СССР преуменьшать нельзя. Поставки в абсолютных цифрах могут показаться незначительными, но так делают недобросовестные историки, ибо СССР требовал по Ленд-Лизу КРИТИЧЕСКИ важные товары и сырье. Особенно по части химической промышленности и автомобилям. Жуков как-то обмолвился, что если бы не поставки, то к 1942 году армии нечем бы было стрелять. Моторизация армии СССР в подавляющей своей части была обеспечена иностранным грузовым транспортом. Надеюсь Вам не надо объяснять значение моторизации для эффективности войны в тот период? Поэтому надо разделять. В 1941-1944 годах помощь Запада обеспечила для России возможность сопротивляться в промышленном отношении, обеспечивать боевые действия. Особенно это было важно в начале войны. При эвакуации промышленности. Военную составляющую основную в победу вложили мы, а вот производственная серьезно зависела от западной помощи. Продовольствия только сколько поставили. Воевать без снабжения армия не может, а снабжение и производство без армии - не выиграет войну. Поэтому я и считаю, что мы победили вместе, в промышленном отношении решающий вклад серьезно зависел от помощи, а в части военной мы несли основную тяжесть.
              Orel
              1. mihey Сегодня, 12:34
                Зачем сравнивать толстого и лысого? Я Вам про боевые действия, а Вы мне про МТО от мерикатосов. Еще раз задам вопрос: так какие МАСШТАБНЫЕ боевые действия вели англо-америкацы? Роммеля гоняли по африканской пустыне? В Китае долбили японцев? Или тупо бомбили острова и потом высаживали туда десант для зачистки?
                P.S.: И обязательно надо забыть про то, сколько было этими вояками украдено в той же Африке, Италии, Франции, Германии и выставляется сейчас в музеях Англии и США. Грабеж и ослабление своих противников: Японии, Германии и СССР - вот цель, которая стояла и которой добились англо-саксы.
                mihey
                1. Orel Сегодня, 12:41
                  Цитата: mihey
                  Зачем сравнивать толстого и лысого? Я Вам про боевые действия, а Вы мне про МТО от мерикатосов.


                  Эти вещи нельзя рассматривать отдельно, так как это приводит к необъективным выводам.

                  Цитата: mihey
                  Еще раз задам вопрос: так какие МАСШТАБНЫЕ боевые действия вели англо-америкацы?


                  Весь Западный театр военных действий Вам в пример. Зачем Вы спрашиваете о том, что Вам и мне известно?

                  Цитата: mihey
                  Роммеля гоняли по африканской пустыне? В Китае долбили японцев? Или тупо бомбили острова и потом высаживали туда десант для зачистки?


                  Долбили японцев на Тихом океане. Или Вы считаете, что было бы лучше если бы Япония напала на СССР??? Если бы Япония не начала войну с США, то она бы напала на СССР. Только то что этого не случилось помощь огромная. Вы будете спорить? Изучите внимательнее Московскую битву и откуда взялись войска для защиты Москвы в критический момент. С Дальнего Востока. А почему они оттуда прибыли??? Потому, что СССР уже знал, что Япония не нападет, а скорее сосредоточится на войне на Тихом океане, возможно с США, что и произошло к 7 декабря 1941 года.

                  Цитата: mihey
                  Грабеж и ослабление своих противников: Японии, Германии и СССР - вот цель, которая стояла и которой добились англо-саксы.


                  Это уже пропагандистские штампы пошли. Не серьезный разговор.
                  Orel
                  1. mihey Сегодня, 12:57
                    Вам напомнить Ваш первый пост или Вы его сами можете прочитать? И с "пропагандистскими штампами" поаккуратнее, пожалуйста. Моя фраза - это объективная реальность, которая и позволяет штатам заявлять о своей "исключительности": они нажились и поднялись на двух мировых войнах, участвуя в них минимумом солдат и максимум финансами. Боевой дух финансовых "солдат" США - это величина, которую никто и никогда, возможно, не переплюнет. А вот про армию лучше и не говорите ничего, ибо там реально кроме десятка эпизодов за все время II Мировой и вспомнить не о чем.
                    mihey
      2. dsk Сегодня, 11:02
        "Посеешь привычку, пожнёшь характер, посеешь характер пожнёшь судьбу." Штаты привыкли загребать жар чужими руками - если соберут толпу 20 на одного, и найдут "одержимого", как Гитлер, чтобы возглавил толпу в Европе или в Азии - будет "большая война". Атаковать Россию в открытую не будут.
        Наёмники-диверсанты, ГМО, химические продукты , все виды наркоты, африканская чума свиней , "ювеналка", десятки сект на любой вкус, голубые-розовые, ню и т.д. и т.п. hi
        dsk
      3. PPD Сегодня, 11:08
        Немцы это я так понимаю 44. Так поинтересуйтесь как там в реале высадка происходила. Особенно воздушного десанта.Все боеспособные части-на восточном фронте. Между прочим. И воевать по-серьезному с США Германия не собиралась. Основная идея-сдержим Россию. Написал, прочитал-вот прям что-то знакомое, как-будто где то постоянно слышу... laughing
        Это про Германию. Япония страна-личное мнение-посмешнее намного.
        Зачем они на США напали-загадка. Тогда иди до конца-высаживай десант в Калифорнии
        Все их обоснования у меня заканчиваются практически сразу же.Когда я начинаю военный и экономический потенциал сравнивать и.т.д.. Но правильно говорят Япония-другая культура-нам не понять. lol Там вся война на суше сводилась к десантным операциям на островах.
        По-нашим меркам-небольших. Есть желание со Сталинградом сравнить?
        Или если это Германия и Япония-то всё,- автоматически суровый опыт?
        Да они не папуасы-и что?
        PPD
  2. destination Сегодня, 10:01

    Опять денюжка нужна... laughing laughing laughing
    destination
  3. Primoos Сегодня, 10:03
    Не всё коту масленица. Привыкли пальцы растопыривать, пора и стопыривать. К пин.досам постепенно приходит понимание, что в этот раз за океаном не отсидятся. Их города будут гореть не хуже европейских. Если они опять подведут МИР к войне.
    Primoos
  4. Лесс Сегодня, 10:09
    Наверное бюджет маленький...
    Лесс
    1. Orel Сегодня, 10:38
      Цитата: Лесс
      Наверное бюджет маленький...


      Дело не в бюджете как таковом, а в реальной закупке боевой техники. В абсолютных цифрах Китай и Россия закупают и ставят на боевое дежурство гораздо больше единиц новой военной техники, чем США. В США они просто дороже на много. Поэтому Данфорд совершенно правильно отмечает, что по темпам милитаризации такие страны, как Китай и Россия серьезно США обгоняют по всем классам вооружений, за исключением только флота. Даже по закупкам новых самолетов не США лидер.
      Orel
  5. Magic Archer Сегодня, 10:12
    А мне кажется всё дело в бабках!Чем больше ноют,тем больше конгресс выделяет средст на армию!Это старо как мир!Я за последнее время уже увидел и прочитал много разной информации на тему-крутости русского оружия!И сразу напрашивается вопрос-а с чего бы нашим «партнёрам»так нахваливать наше оружие?!Ответ как говорится на поверхности
    Magic Archer
  6. chidoryan Сегодня, 10:23
    Цитата: Svarog
    Вооружение- важное составляющая, но духа в американской армии не было никогда, а значит не было и преимуществ. Что говорить, воевали только с папуасами и то везде проиграли.

    это где "везде?"
    chidoryan
  7. федоров Сегодня, 10:24
    По словам генерала, «за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым»

    Превосходство Где и в Чем ? Сами себя утешают ? В конце 90-х согласен, было начало конца бардака в армии. Но Сейчас уж простите..Что они могут - подогнать к заведомо слабому противнику авианосную группу ? Или RT запретить ? Зря что-ли Трамп турне по Юговосточной Азии на 2-ве недели ( впервые отсутствовал президент ) просьбу просил - дайте мол нам с КНДР разобраться. Показатель слабости, хотя дубина еще та..
    Судя по действиям, особого успеха не достиг.
    федоров
  8. Симон Сегодня, 10:46
    "Сколько веревочка не вейся, а конец все равно будет" - русская пословица. Многие страны уже изучили методы войны Вашингтона и уже выработали и применяют контрмеры. wink
    Симон
  9. Симон Сегодня, 10:49
    Цитата: chidoryan
    Цитата: Svarog
    Вооружение- важное составляющая, но духа в американской армии не было никогда, а значит не было и преимуществ. Что говорить, воевали только с папуасами и то везде проиграли.

    это где "везде?"

    Во Вьетнаме дружок, во Вьетнаме! fool
    Симон
  10. Симон Сегодня, 10:53
    Цитата: К0щей
    Цитата: хрыч
    Это заблуждение.

    и много у них примеров, когда они стояли на смерть в войнах? только не о единичных героях (такие есть в любой стране), а массово. без всякой иронии спрашиваю, просто интересно.

    Да, много! В Голливудских фильмах. bully wassat
    Симон
  11. Симон Сегодня, 11:01
    Цитата: Svarog
    Цитата: хрыч
    Цитата: Svarog
    но духа в американской армии не было никогда

    Это заблуждение.

    Может у вас есть примеры, когда американская армия показала свой дух? Там люди воюют сугубо за деньги и стараются это делать дистанционно.

    Согласен! Какой дух у американцев, да же за деньги, они удирают с поля боя, если противник достойный Сирия это показала. Когда Сирийская армия, под поддержке наших ВКС стала наступать, американцы "ноги сделали" и бросили своих "учеников". laughing
    Симон
  12. Тень тьмы Сегодня, 11:02
    Лжёт как дышит! Просто денег хочет побольше выбить.
    Тень тьмы
  13. Симон Сегодня, 11:04
    Цитата: Logall
    Деньги! Конгресс, давай деньги! Больше денег для обороны! - в этом и состоит вся суть заявления!!!

    Конечно, потому то у них печатный станок и не отключается! laughing
    Симон
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