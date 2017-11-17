В Пентагоне признали, что теряют военное преимущество перед конкурентами

Если взять в качестве примера военно-морской альянс в Европе, Россия понимает, что трансатлантические связи чрезвычайно важны для нас с точки зрения выполнения обязательств в рамках НАТО,

Вооруженные силы США теряют свое превосходство над конкурентами, в частности над Россией и Китаем, передает РИА Новости заявление глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда.Фрагменты выступления генерала в Университете Тафта в штате Массачусетс опубликовал на своем сайте Пентагон.Данфорд отметил, что «Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои возможности и стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США».сказал он.По словам генерала, «за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым» – оно уже не такое существенное, как раньше.