Завершена разработка облика подлодки «Борей-Б»

В настоящее время завершается научно-исследовательская работа по определению облика РПЛСН (ракетной подводной лодки стратегического назначения ) проекта "Борей-Б"

Срок начала строительства головного корабля данного проекта будет определен после утверждения государственной программы вооружения на период с 2018 по 2027 годы

Работы по определению облика РПЛСН (ракетной подлодки стратегического назначения ) пятого поколения уже начаты ЦКБ "Рубин" в инициативном порядке и будут продолжены после утверждения государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов

Разработка облика подводного стратегического ракетоносца усовершенствованного проекта "Борей-Б" практически завершена, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.- сказал он.Рахманов подчеркнул, что подлодка проекта "Борей-Б" является "усовершенствованной РПЛСН проекта "Борей-А". По его словам, это полноценный корабль четвертого поколения, в котором будут реализованы все требования Военно-морского флота, предъявляемые к кораблю данного поколения.- добавил глава ОСК.Также Рахманов сообщил, что ЦКБ "Рубин" в инициативном порядке ведет формирование облика стратегического подводного ракетоносца пятого поколения.- сказал он.Кроме того конструкторское бюро "Малахит" ведет работу над формированием облика и созданием эскизного образца многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски". Эти работы, как сообщили ранее в ОСК, планируется завершить в течение двух лет, передает ТАСС