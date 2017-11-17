13:04 17 ноября

Завершена разработка облика подлодки «Борей-Б»

Разработка облика подводного стратегического ракетоносца усовершенствованного проекта "Борей-Б" практически завершена, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В настоящее время завершается научно-исследовательская работа по определению облика РПЛСН (ракетной подводной лодки стратегического назначения ) проекта "Борей-Б"
- сказал он.

Завершена разработка облика подлодки «Борей-Б»



Рахманов подчеркнул, что подлодка проекта "Борей-Б" является "усовершенствованной РПЛСН проекта "Борей-А". По его словам, это полноценный корабль четвертого поколения, в котором будут реализованы все требования Военно-морского флота, предъявляемые к кораблю данного поколения.

Срок начала строительства головного корабля данного проекта будет определен после утверждения государственной программы вооружения на период с 2018 по 2027 годы
- добавил глава ОСК.

Также Рахманов сообщил, что ЦКБ "Рубин" в инициативном порядке ведет формирование облика стратегического подводного ракетоносца пятого поколения.

Работы по определению облика РПЛСН (ракетной подлодки стратегического назначения ) пятого поколения уже начаты ЦКБ "Рубин" в инициативном порядке и будут продолжены после утверждения государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов
- сказал он.

Кроме того конструкторское бюро "Малахит" ведет работу над формированием облика и созданием эскизного образца многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски". Эти работы, как сообщили ранее в ОСК, планируется завершить в течение двух лет, передает ТАСС

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 13

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  1. татарин 174 Сегодня, 11:00
    Оружие развивается, технологии развиваются и к чему оно всё приведёт? А приведёт к тому, что мир должен стать лучше. Не зря было сказано, что "Хочешь мира - готовься к войне". ЦКБ Рубину конечно плюс, мы это ценим.
    татарин 174
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:04
    Вроде собирались остановиться но 8-ми Бореях-А.Сейчас уже-"Б".Что-то хорошее мутят в МО.
    ВЕРЕСК
    1. To be or not to be Сегодня, 11:15
      Борей — бог северного ветра, северный ветер, север....
      "Не северный ветер ударил в прибой,."
      To be or not to be
    2. Vlad.by Сегодня, 11:19
      Надо же привести исключительных к нормальному состоянию. А они понимают только силу. 8-10 лодок против 60 - маловато.
      Vlad.by
      1. avt Сегодня, 11:30
        Цитата: Vlad.by
        . А они понимают только силу. 8-10 лодок против 60 - маловато.
        wassat А ,,они" это кто ? Если американцы, то как то Аз грешный за 60 ,,Огайо" не слыхал .
        avt
  3. burigaz2010 Сегодня, 11:21
    Да чё там хорошего могут намутить? Штук 15 Бореев бы наклепали потом бы думали о новом поколении!!! Акулы распилили, Дельфины скоро исчерпают ресурс! И с чем останемся? Ага точно с проектом хаски!!!!
    burigaz2010
  4. Romario_Argo Сегодня, 11:25
    я так понимаю Борей-Б будет как пр. 885 Ясень с увеличенной носовой ГАК, с побортными торпедными аппаратами, с 16 ПУ под Булаву, и с ПТЗ Пакет-ПЛ, и системами подводного видения
    Romario_Argo
  5. Egorovich Сегодня, 11:27
    Чем больше и лучше становятся подводные стратегические ракетоносцы в России, тем спокойнее будет спать страна.
    Egorovich
    1. Донской Сегодня, 12:51
      Спокойный сон зависит не только от Бореев, Ярсов и Сарматов. Социально-экономическое состояние имеет как минимум не меньшее значение. Если старшее поколение устраивает застой (стабильность), то молодежь это долго терпеть не будет. Хорошо это или плохо - это другой вопрос.
      Донской
  6. rudolff Сегодня, 11:35
    Борей слепили из того, что было и по факту, это корабль третьего поколения. Борей А и Борей Б, это попытка плавно довести проект до уровня 4-го поколения с "исправленной" Булава М. Заказ на Бореи и Бореи А покрывает потребности в РПК СН с учетом шести БДРМ. Борей Б на замену этих БДРМ и пойдет. Все вполне разумно.
    rudolff
  7. nikolaev Сегодня, 11:54
    надо видоизменить поговорку с учетом реалий: "Хочешь мира - готовся к войне и воюй , не давая спуску врагам , то бишь "друзьям и партнерам""
    nikolaev
  8. dasbo Сегодня, 12:00
    Согласен, я в училище запомнил год начала разработки, потому что это год моего рождения - 1978. Поэтому насчет 4 поколения я бы тоже промолчал. Насчет облика и изменений очень похоже на развитие 667 БДР, сначала были "азухи", потом "букахи", потом бд, а затем бдр-ы замаячили. Рос горб сзади из-за смены ракетного комплекса. В данном случае булаву приняли явно надолго, поэтому "груди" наращивать не будут, наверное займутся другими ТТХ, о которых в 1978 году даже и мечтать не могли.
    dasbo
    1. rudolff Сегодня, 12:18
      Как знать... ГРЦ Макеева уже занимается перспективной БРПЛ. И кстате, жидкостной. Может и к Борею Б успеют. А горб спрятать не проблема. Надстройка ракетной палубы взамен легкого корпуса и увеличенный диаметр прочного корпуса. Трайдент ведь тоже не маленький, а Огайо без горба.
      rudolff
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