Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершится до июля 2018 года

Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждения) запланировано на первую половину 2018 года

Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, (поэтому) обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой

Специалисты планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на границе Крыма с Украиной, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону. Ранее сообщалось, что заграждение на российско-украинской границе возводится для обеспечения безопасности Крыма.- говорится в сообщении.В погрануправлении добавили, что работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма, ведутся в плановом порядке.- добавили в управлении ФСБ.По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на границе обойдется более чем в 200 млн рублей. Согласно размещенной документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему - не менее 10 лет, причем оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов), передает ТАСС