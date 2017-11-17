12:58 17 ноября

Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершится до июля 2018 года

Специалисты планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на границе Крыма с Украиной, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону. Ранее сообщалось, что заграждение на российско-украинской границе возводится для обеспечения безопасности Крыма.

Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждения) запланировано на первую половину 2018 года
- говорится в сообщении.

Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершится до июля 2018 года



В погрануправлении добавили, что работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма, ведутся в плановом порядке.

Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, (поэтому) обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой
- добавили в управлении ФСБ.

По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на границе обойдется более чем в 200 млн рублей. Согласно размещенной документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему - не менее 10 лет, причем оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов), передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:35
    ... обычное пограничное сооружение, ранее называлось ИС - инженерное сооружение - забор из колючей проволоки, следовая полоса и прочие тех.заморочки...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 11:37
      заграждение на российско-украинской границе возводится для обеспечения безопасности Крыма.

      В укрорейхе эту новость перевернут с ног на голову и заявят что Россия превращает Крым в концлагерь. yes
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
        В укрорейхе эту новость перевернут с ног на голову и заявят что Россия превращает Крым в концлагерь. yes

        ... так оно и будет, и будут снова бумагу в ООН двигать о беспределе русских в Крыму...
        a.s.zzz888
        1. Татьяна Сегодня, 11:41
          По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на границе обойдется более чем в 200 млн рублей.
          Хунтяшная власть в Киеве разоряет не только свою страну, но и соседние страны.
          Да уж! Любая ВОЙНА в одной стране, кроме её закордонных выгодополучателей, всегда обходится для простого народа всех прочих соседних стран мира, объективно втянутых в эту войну, разорительнее самого МИРА!
          Но национальная безопасность РФ от "безумной" власти Киева дороже этих денег на забор РФ в Крыму от Украины!
          Татьяна
    2. ID90 Сегодня, 11:42
      Цитата: a.s.zzz888
      ... обычное пограничное сооружение, ранее называлось ИС - инженерное сооружение - забор из колючей проволоки, следовая полоса и прочие тех.заморочки...

      а строят его гастарбайтеры из Украины. laughing
      а насчёт динамично развивающегося региона автор наверное пошутил. не одного крупного предприятия за три года не создано, чтобы люди могли работать за достойную зарплату.
      регион дотационный и чинуши тупо осваивают федеральные деньги.
      а туристов стало на треть меньше в этом году.
      ID90
      1. next322 Сегодня, 11:57
        а строят его гастарбайтеры из Украины.

        а укро гастарбайтеры тебе предоставили трудовые договора? Про Севастопольскую и Симферопольскую ТЭС ,Завод Залив и Море, аэропорт Симферополь слыхал когда нибудь?
        next322
        1. ID90 Сегодня, 12:16
          Цитата: next322
          а строят его гастарбайтеры из Украины.

          а укро гастарбайтеры тебе предоставили трудовые договора? Про Севастопольскую и Симферопольскую ТЭС ,Завод Залив и Море, аэропорт Симферополь слыхал когда нибудь?

          не тыкайте.
          я сам связан со стройкой.
          и в аэропорту хохлы работают.
          езжайте пообщайтесь. а не делайте выводы по ТВ сказкам.
          да электростанции строят .... армяне.
          и для интереса назовите средний завод, построенный с нуля.
          и для интереса спросите Севастопольцев на этом форуме про застройку Ласпи, ремонт парка Победы, про солдатский пляж , про Генплан и т. д.
          и научитесь культурно общаться с людьми, мы не в мухоской подворотне .
          ID90
    3. макс702 Сегодня, 11:49
      Это надо было делать в 2014году.. Да и на других направлениях с 404ой совсем не помешало бы..
      макс702
    4. Венд Сегодня, 11:51
      Цитата: a.s.zzz888
      ... обычное пограничное сооружение, ранее называлось ИС - инженерное сооружение - забор из колючей проволоки, следовая полоса и прочие тех.заморочки...

      Воплощение мечты Украины, стена с Россией. laughing
      Венд
    5. сибиралт Сегодня, 12:14
      К такому забору, да еще вышки с пулеметами. Не то все украинцы из страны разбегутся. laughing
      сибиралт
  2. Partyzan Сегодня, 11:35
    обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей,
    а по морю что ставить будут?
    Partyzan
    1. destination Сегодня, 11:37
      Мины и сети противолодочные!!! laughing laughing laughing
      destination
      1. Partyzan Сегодня, 11:39
        Цитата: destination
        Мины и сети противолодочные!!! laughing laughing laughing

        а против людей что? украинцы-амфибии - этож древнейшие земноводные laughing
        Partyzan
        1. destination Сегодня, 11:41
          Вот тут не знаю даже...Тогда предлагаю сдаться. wassat
          destination
          1. Partyzan Сегодня, 11:44
            Цитата: destination
            Вот тут не знаю даже...Тогда предлагаю сдаться. wassat

            ?????? recourse
            Partyzan
    2. Logall Сегодня, 11:39
      Цитата: Partyzan
      обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей,
      а по морю что ставить будут?

      Буй! Буй - вот что кладут в таких случаях laughing
      Володя, привет! hi
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 11:40
        Цитата: Logall
        Буй! Буй - вот что кладут в таких случаях

        Саня привет hi - ну и буй с ними, пусть за буи не заплывают laughing
        Partyzan
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
      Partyzan Сегодня, 11:35 ...а по морю что ставить будут?

      ... за морскую границу отвечают морчасти погранвойск ФСБ...
      a.s.zzz888
      1. Partyzan Сегодня, 11:45
        Цитата: a.s.zzz888
        за морскую границу отвечают морчасти погранвойск ФСБ..

        вот я и задался вопросам - как отвечать будут? может кто знает?
        Partyzan
        1. Svarog51 Сегодня, 12:23
          Володя, приветствую hi
          как отвечать будут?

          Как и положено действовать в таких случаях - пресекать. Брать в плен и к особисту, а если окажут сопротивление - топить, чего с нарушителями церемониться то? good drinks
          Svarog51
          1. Partyzan Сегодня, 12:25
            Цитата: Svarog51
            Как и положено действовать в таких случаях - пресекать. Брать в плен

            со всем остальным - согласен, а это лишнее - кормить придется good
            Partyzan
            1. Svarog51 Сегодня, 12:41
              Не придётся, особист обменяет на что-нибудь полезное. Или он не особист? lol
              Svarog51
              1. Partyzan Сегодня, 12:52
                Сергей - не это тогда не особист - это уже зампотыл, вот этот обменят что угодно на что угодно laughing
                Partyzan
                1. Svarog51 Сегодня, 12:55
                  Зампотыл ещё только думает, что обменять, а особист уже стакан протирает. wink
                  Svarog51
  3. Комментарий был удален.
  4. askort154 Сегодня, 11:37
    К забору подключит 220, а вдоль, с внешней стороны, минную полосу . am
    askort154
  5. Ныробский Сегодня, 11:40
    Правильно, надо вообще весь периметр российско-украинской границы закрыть, что бы "американская чумка" в российские пределы не переметнулась.
    Ныробский
  6. Комментарий был удален.
  7. Masya Masya Сегодня, 11:47
    Вот хитроза..е каклы, все бабки на стену разворовали... самим надо от этого зверинца отгораживаться...
    Masya Masya
  8. словак Сегодня, 12:42
    Давно пора ввести визовый режим и построить границу со всей Украиной.
    словак
  9. Лена Петрова Сегодня, 12:50
    Цитата: Венд
    Воплощение мечты Украины, стена с Россией.

    И главное, - за чужой счёт.
    Лена Петрова
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