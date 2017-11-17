13:04 17 ноября

Госдеп: Москва сеет рознь и ослабляет Европу посредством пропаганды

Советник госсекретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Москву во вмешательстве в дела европейских стран посредством целенаправленной пропаганды, передает РИА Новости.



Как и в прошлом, Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе… Россия подрывает, сеет рознь, дезинформирует, коррумпирует и, в конце концов, ослабляет нашу уверенность в наших демократических институтах по всему западному миру. Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела,
сказал Хук, выступая в Вашингтоне.


Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на политическую ситуацию в других странах путем вмешательства в выборы. Пресс-секретарь президента РФЙ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». В свою очередь Сергей Лавров, говоря о предположениях о российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. destination Сегодня, 12:17
    Европа сама переругалась,как в коммунальной квартире-каждый на себя одеяло тянет,слишком разные,чтоб ужиться...
    destination
    1. Венд Сегодня, 12:20
      Цитата: destination
      Европа сама переругалась,как в коммунальной квартире-каждый на себя одеяло тянет,слишком разные,чтоб ужиться...

      Но свалить вину на Россию проще, чем признать собственные ошибки.
      Венд
      1. Джедай Сегодня, 12:43
        Советник госсекретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Москву во вмешательстве в дела европейских стран посредством целенаправленной пропаганды

        Опять излюбленный приём США: обвинять Россию в том, чем сами занимаются. Не ново...
        Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 12:25
      Пропаганда в переводе - "распространение" (какой-либо идеи). Первыми пропагандистами были священнослужители. Ни одно государство без пропаганды не существует. А тем более такое, которое имеет влияние на другие. Поэтому России нужна не просто пропаганда, а мощная пропаганда. Но мы в этом сильно отстаем, даже в том, что не имеем собственной идеологии.
      сибиралт
      1. weksha50 Сегодня, 12:48
        Цитата: сибиралт
        Пропаганда в переводе - "распространение" (какой-либо идеи). Первыми пропагандистами были священнослужители.


        Великая Октябрьская социалистическая революция (по сути - военный переворот) была совершена в России под воздействием пропаганды германских любителей пива - Карла Маркса и Фридриха Энгельса...
        Попытка закабалить страну и изменить в ней строй была предпринята в 1941 году под влиянием нацистских про... поведников...
        Далее - начал работать план Даллеса... Который, в сущности и в целом, сыграл все-таки огромную роль в последующем развале СССР...
        Развал СССР произошел по сути под воздействием пропаганды лучшей жизни в западном обществе над социалистическим бытием...
        И, начиная с 90-х годов, западная пропаганда в России только набирала силу...
        А вот теперь, наконец-то, хотя бы создают видимость противодействия западно-штатовской пропаганде... И то - больше на словах, чем на деле...
        "Москва сеет"... Вашингтон столько насеял - пару веков сорняки убирать человечеству придется...
        weksha50
  2. Partyzan Сегодня, 12:18
    Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела,
    а штаты ни в африку, ни на ближний восток, ни в украину - не вмешивались? а чеж тогда клинтониха от счастья прыгала когда Каддафи убили? госдепу надо срочно прописать таблетки для улучшения памяти
    Partyzan
    1. dsk Сегодня, 12:33
      hi
      Цитата: Partyzan
      " который призывает к невмешательству во внутренние дела..."

      Наёмники-диверсанты, ГМО, химические продукты , все виды наркоты, африканская чума свиней , "ювеналка", десятки сект на любой вкус, голубые-розовые, ню и т.д. и т.п. hi
      dsk
      1. Partyzan Сегодня, 12:37
        не надо перечислять всех их толерастов, займет очень много времени и места laughing good
        Partyzan
  3. kostyan77708 Сегодня, 12:19
    "Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела" - если даже эту статью взять за основу, матрасов уже можно пожизненно изолировать и обложить разными санкциями
    kostyan77708
  4. Altona Сегодня, 12:22
    Как и в прошлом, Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе… Россия подрывает, сеет рознь, дезинформирует, коррумпирует и, в конце концов, ослабляет нашу уверенность в наших демократических институтах по всему западному миру. Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела,
    --------------------------------------------
    СССР разделили, Югославию разделили и бомбили, отделили Косово от Сербии согласно 6 статье этого самого Хельсинского акта?
    Altona
  5. Симон Сегодня, 12:25
    Госдеп признал свою слабость перед пропагандой Москвы! Они никак понять не могут - ПРАВДА всегда побеждает
    Симон
    1. Masya Masya Сегодня, 12:30
      Цитата: Симон
      Госдеп признал свою слабость перед пропагандой Москвы! Они никак понять не могут - ПРАВДА всегда побеждает

      Им ПРАВДА глаза режет, вот и перекладывают с больной головы на здоровую...
      Masya Masya
  6. Симон Сегодня, 12:27
    Цитата: destination
    Европа сама переругалась,как в коммунальной квартире-каждый на себя одеяло тянет,слишком разные,чтоб ужиться...

    Пора им разваливаться! laughing
    Симон
  7. словак Сегодня, 12:29
    Надеюсь, треп ЕС и США позволит России наконец- то принять жесткие законы, позволяющие полностью перекрыть каналы финансирования и пропаганды запада, постоянное вмешательство и поддержку им либерастов и оппозиции, обеспечить контроль за НКО и деятельностью ходоков из Европы. Еще бы ликвидировали все эти "Эхо", "Дождь", и им подобные СМИ, как откровенно враждебные! В тех же США гаденышей, типа Навального, засудили бы за постоянное вранье, или просто, по обычаю семьи Клинтон, грохнули. Не работает в РФ закон о клевете, о попытке гос. переворота и изменении гос. строя. А жаль. Пора наводить порядок.
    словак
  8. HAM Сегодня, 12:31
    Не надо нам оправдываться,пусть они сами себя грызут.Если даже и что то проскакивало,надо молчать и ухмыляться,они сами дойдут до нужной кондиции.
    HAM
  9. Ныробский Сегодня, 12:31
    Москва просто вещает ПРАВДУ, которую может подкрепить аргументами. У матрасов в этом плане полный "швах" - ни правды, ни аргументов, одни озабоченности.
    Ныробский
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:52
    Старо как мир и уже набивает оскомину. Лучше бы сразу сказали в чем Россия не виновата (хоть один пунктик должен найтись) и закончили бы эту бодягу.
    rotmistr60
Картина дня