Госдеп: Москва сеет рознь и ослабляет Европу посредством пропаганды

Как и в прошлом, Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе… Россия подрывает, сеет рознь, дезинформирует, коррумпирует и, в конце концов, ослабляет нашу уверенность в наших демократических институтах по всему западному миру. Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела,

Советник госсекретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Москву во вмешательстве в дела европейских стран посредством целенаправленной пропаганды, передает РИА Новости сказал Хук, выступая в Вашингтоне.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на политическую ситуацию в других странах путем вмешательства в выборы. Пресс-секретарь президента РФЙ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». В свою очередь Сергей Лавров, говоря о предположениях о российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.