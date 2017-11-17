13:03 17 ноября

ВС Алжира заменяют российские гаубицы китайскими САУ PLZ 45

Алжирская армия размещает дальнобойные самоходные гаубицы PLZ 45 на границе с Ливией, сообщает Вестник Мордовии.

ВС Алжира заменяют российские гаубицы китайскими САУ PLZ 45


САУ были приобретены в КНР в 2014 году. В настоящее время эти самоходки хорошо освоены экипажами и активно применяются в ходе боевой подготовки.


Самоходно-артиллерийские установки PLZ 45 заменяют устаревшие машины типа 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация».



«Выбор алжирцев был не случаен. Они уже имеют опыт эксплуатации китайских буксируемые 155-мм орудий PLL01. На самоходках PLZ 45 как раз и установлена аналогичная гаубица. Китайская САУ по большинству характеристик может конкурировать с лучшими САУ в мире. Например, активно-реактивные снаряды данной самоходки способны поражать цели на дистанции 39 км», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.



К примеру, российская САУ «Мста» с орудием калибра 152-мм бьет только на 29 км. «Существует вариант 2С19М1-155, снаряд которой с газогенератором способен летать на дистанции до 41 км, но, к сожалению, эта экспортная машина пока демонстрируется только на выставках», – отмечает автор.

Хорошо продуман вопрос боепитания китайской установки: для этого создана специальная транспортно-заряжающая машина, способная перевозить 90 выстрелов.

Вес САУ – до 33 т. Экипаж – 5 человек. Мощность двигателя – 520 л.с. Максимальная скорость – до 65 км/ч. Запас хода до 450 км. PLZ 45 имеет совершенную цифровую автоматизированную систему управления огнем с датчиками спутниковой навигации.



Корпорация NORINCO не стоит на месте, проведены работы по повышению дальности стрельбы уже до 50 км.

Среди недостатков САУ эксперты отмечают невысокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту.

Кроме Алжира PLZ 45 приобрели Кувейт (54 САУ), Саудовская Аравия (54 шт.) и Бангладеш.

Использованы фотографии: forcesdz.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Витас Сегодня, 12:54
    Свято место, пусто не бывает!
    Витас
    1. Scoun Сегодня, 12:58
      Цитата: Витас
      Свято место, пусто не бывает!

      Это случаем не Вы писали что алжирцы понимают толк в оружии? )))
      ПС
      Просто охота послушать от ребят их мнение.
      Scoun
      1. Витас Сегодня, 13:00
        Нет, не мой комментарий. Насчет толк в оружии... Мне кажется, они выбрали пару основных поставщиков - Россия, Китай и оснащают, лучшим, что есть из экспортного вооружения.
        Витас
    2. сибиралт Сегодня, 13:01
      А разве 5 выстрелов в минуту мало? И сколько выстрелов без остановки можно сделать из такого орудия, чтобы оно не расплавилось? belay
      сибиралт
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:55
    Зато "Искандер-Э" купили.
    Владыка Ситх
  3. destination Сегодня, 12:56
    Самоходно-артиллерийские установки PLZ 45 заменяют устаревшие машины типа 2С1 «Гвоздика»
    Ну вот,а мы их модернизировать собрались...
    destination
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 12:57
    Вот кстати и один из аргументов к сегодняшней статье о продлении срока службы "гвоздик" в России - даже алжирцы считают их устаревшими.
    Вождь краснокожих
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:57
    Пуховики,фанарики,и прочий ширпотреб...
    Сибирский цирюльник
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