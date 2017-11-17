ВС Алжира заменяют российские гаубицы китайскими САУ PLZ 45
Алжирская армия размещает дальнобойные самоходные гаубицы PLZ 45 на границе с Ливией, сообщает Вестник Мордовии.
САУ были приобретены в КНР в 2014 году. В настоящее время эти самоходки хорошо освоены экипажами и активно применяются в ходе боевой подготовки.
Самоходно-артиллерийские установки PLZ 45 заменяют устаревшие машины типа 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация».
«Выбор алжирцев был не случаен. Они уже имеют опыт эксплуатации китайских буксируемые 155-мм орудий PLL01. На самоходках PLZ 45 как раз и установлена аналогичная гаубица. Китайская САУ по большинству характеристик может конкурировать с лучшими САУ в мире. Например, активно-реактивные снаряды данной самоходки способны поражать цели на дистанции 39 км», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
К примеру, российская САУ «Мста» с орудием калибра 152-мм бьет только на 29 км. «Существует вариант 2С19М1-155, снаряд которой с газогенератором способен летать на дистанции до 41 км, но, к сожалению, эта экспортная машина пока демонстрируется только на выставках», – отмечает автор.
Хорошо продуман вопрос боепитания китайской установки: для этого создана специальная транспортно-заряжающая машина, способная перевозить 90 выстрелов.
Вес САУ – до 33 т. Экипаж – 5 человек. Мощность двигателя – 520 л.с. Максимальная скорость – до 65 км/ч. Запас хода до 450 км. PLZ 45 имеет совершенную цифровую автоматизированную систему управления огнем с датчиками спутниковой навигации.
Корпорация NORINCO не стоит на месте, проведены работы по повышению дальности стрельбы уже до 50 км.
Среди недостатков САУ эксперты отмечают невысокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту.
Кроме Алжира PLZ 45 приобрели Кувейт (54 САУ), Саудовская Аравия (54 шт.) и Бангладеш.
САУ были приобретены в КНР в 2014 году. В настоящее время эти самоходки хорошо освоены экипажами и активно применяются в ходе боевой подготовки.
Самоходно-артиллерийские установки PLZ 45 заменяют устаревшие машины типа 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация».
«Выбор алжирцев был не случаен. Они уже имеют опыт эксплуатации китайских буксируемые 155-мм орудий PLL01. На самоходках PLZ 45 как раз и установлена аналогичная гаубица. Китайская САУ по большинству характеристик может конкурировать с лучшими САУ в мире. Например, активно-реактивные снаряды данной самоходки способны поражать цели на дистанции 39 км», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
К примеру, российская САУ «Мста» с орудием калибра 152-мм бьет только на 29 км. «Существует вариант 2С19М1-155, снаряд которой с газогенератором способен летать на дистанции до 41 км, но, к сожалению, эта экспортная машина пока демонстрируется только на выставках», – отмечает автор.
Хорошо продуман вопрос боепитания китайской установки: для этого создана специальная транспортно-заряжающая машина, способная перевозить 90 выстрелов.
Вес САУ – до 33 т. Экипаж – 5 человек. Мощность двигателя – 520 л.с. Максимальная скорость – до 65 км/ч. Запас хода до 450 км. PLZ 45 имеет совершенную цифровую автоматизированную систему управления огнем с датчиками спутниковой навигации.
Корпорация NORINCO не стоит на месте, проведены работы по повышению дальности стрельбы уже до 50 км.
Среди недостатков САУ эксперты отмечают невысокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту.
Кроме Алжира PLZ 45 приобрели Кувейт (54 САУ), Саудовская Аравия (54 шт.) и Бангладеш.
Использованы фотографии: forcesdz.com
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