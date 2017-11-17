Противолодочные Ту-142М3 ТОФ выполнили полеты максимальной продолжительности
На аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота по сложным видам летной подготовки, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.
По его словам, «в ходе полетов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению – поиску, классификации и слежению за кораблями».
В частности, летчики Морской авиации «обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок Приморского объединения ТОФ», сообщил представитель флота.
Экипажи «тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, приеме и анализе получаемой информации и условном применении оружия по подводной лодке условного противника», добавил Воскресенский.
Экипажи самолетов Ту-142МЗ выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе,сказал Воскресенский.
По его словам, «в ходе полетов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению – поиску, классификации и слежению за кораблями».
В частности, летчики Морской авиации «обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок Приморского объединения ТОФ», сообщил представитель флота.
Экипажи «тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, приеме и анализе получаемой информации и условном применении оружия по подводной лодке условного противника», добавил Воскресенский.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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