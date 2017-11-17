16:49 17 ноября

Противолодочные Ту-142М3 ТОФ выполнили полеты максимальной продолжительности

На аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота по сложным видам летной подготовки, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.



Экипажи самолетов Ту-142МЗ выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе,
сказал Воскресенский.


По его словам, «в ходе полетов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению – поиску, классификации и слежению за кораблями».

В частности, летчики Морской авиации «обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок Приморского объединения ТОФ», сообщил представитель флота.

Экипажи «тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, приеме и анализе получаемой информации и условном применении оружия по подводной лодке условного противника», добавил Воскресенский.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 6

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  1. san4es Сегодня, 13:21
    Противолодочные Ту-142М3
    soldier
    san4es
    1. Alekseyklg Сегодня, 13:41
      Это же обычный ТУ-95М, где атака на подлодку то?
      Alekseyklg
      1. 1vlad19 Сегодня, 15:14
        Так он и создавался на базе ТУ-95.
        1vlad19
  2. NIKNN Сегодня, 13:44
    Экипажи самолетов Ту-142МЗ выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе
    Ну хоть бы длительность нарисовали, с дозаправкой, без ли, не понятно ни чего...
    NIKNN
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:59
    Максимальную с дозапровкой в воздухе, или же с ПТБ? ??? fool Информации чуть больше чем ноль! !!!!!!!!! fool
    Геркулесыч
  4. Bronevick Сегодня, 14:12
    Жаль современной замены нет ему.
    Bronevick
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