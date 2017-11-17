Датская армия поменяет пистолеты впервые за 70 лет
Армия Дании открыла конкурс на замену стоящего на вооружении ВС страны швейцарского пистолета SIG P210. Пистолет, до сих пор используемый армейскими подразделениями, поступил на вооружение датской армии в 1949 году и к 2019 году должен быть заменен на более современные модели.
Согласно условиям тендера, на замену SIG Sauer P210 должны придти сразу два пистолета, а точнее — полноразмерная и укороченная версии одной модели. На сегодняшний день в конкурсе принимают участие четыре производителя, передавшие датскому военному ведомству по пять образцов полноразмерных и по одному — компактных версий своих пистолетов.
Датская армия тестирует пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Испытания должны завершиться до конца следующего года, а уже в 2019 году Минобороны Дании планирует начать закупки новых пистолетов. Таким образом, SIG P210 пробудет на вооружении датской армии как минимум семьдесят лет.
Пистолет SIG P210 был разработан швейцарской компанией Swiss Arms в 1947 году и получил широкую популярность благодаря своей надежности. P210 считается одним из самых точных пистолетов в мире, поскольку позволяет вести прицельный огонь на дистанции до 100 м. SIG P210 (позже — SIG Sauer P210) серийно производился в период с 1947 по 2005 годы, за это время было выпущено порядка 350 000 единиц, передает "Warspot"
SIG P210 в своём «классическом» виде.
Согласно условиям тендера, на замену SIG Sauer P210 должны придти сразу два пистолета, а точнее — полноразмерная и укороченная версии одной модели. На сегодняшний день в конкурсе принимают участие четыре производителя, передавшие датскому военному ведомству по пять образцов полноразмерных и по одному — компактных версий своих пистолетов.
Pistol M/49 — пистолет датского заказа, с хорошо заметной эмблемой в виде короны на рамке
Датская армия тестирует пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Испытания должны завершиться до конца следующего года, а уже в 2019 году Минобороны Дании планирует начать закупки новых пистолетов. Таким образом, SIG P210 пробудет на вооружении датской армии как минимум семьдесят лет.
Пистолет SIG P210 был разработан швейцарской компанией Swiss Arms в 1947 году и получил широкую популярность благодаря своей надежности. P210 считается одним из самых точных пистолетов в мире, поскольку позволяет вести прицельный огонь на дистанции до 100 м. SIG P210 (позже — SIG Sauer P210) серийно производился в период с 1947 по 2005 годы, за это время было выпущено порядка 350 000 единиц, передает "Warspot"
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