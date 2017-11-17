16:51 17 ноября

Датская армия поменяет пистолеты впервые за 70 лет

Армия Дании открыла конкурс на замену стоящего на вооружении ВС страны швейцарского пистолета SIG P210. Пистолет, до сих пор используемый армейскими подразделениями, поступил на вооружение датской армии в 1949 году и к 2019 году должен быть заменен на более современные модели.

Датская армия поменяет пистолеты впервые за 70 лет

SIG P210 в своём «классическом» виде.


Согласно условиям тендера, на замену SIG Sauer P210 должны придти сразу два пистолета, а точнее — полноразмерная и укороченная версии одной модели. На сегодняшний день в конкурсе принимают участие четыре производителя, передавшие датскому военному ведомству по пять образцов полноразмерных и по одному — компактных версий своих пистолетов.



Pistol M/49 — пистолет датского заказа, с хорошо заметной эмблемой в виде короны на рамке


Датская армия тестирует пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Испытания должны завершиться до конца следующего года, а уже в 2019 году Минобороны Дании планирует начать закупки новых пистолетов. Таким образом, SIG P210 пробудет на вооружении датской армии как минимум семьдесят лет.

Пистолет SIG P210 был разработан швейцарской компанией Swiss Arms в 1947 году и получил широкую популярность благодаря своей надежности. P210 считается одним из самых точных пистолетов в мире, поскольку позволяет вести прицельный огонь на дистанции до 100 м. SIG P210 (позже — SIG Sauer P210) серийно производился в период с 1947 по 2005 годы, за это время было выпущено порядка 350 000 единиц, передает "Warspot"


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Комментарии 9

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  1. Doliva63 Сегодня, 14:47
    Ну, ПМ с 51-го на службе, так что у него ещё есть несколько лет laughing
    Doliva63
    1. jjj Сегодня, 14:49
      Да, раньше были пистолеты гладенькие. Ни за что не цеплялись. А теперь не просто кобура требуется, а уже разгрузка
      jjj
      1. Primoos Сегодня, 14:54
        Было время, датчане были воинами. Но потом пришел белый бог с еврейской родословной и датчанам новый лепупер уже не поможет. Поелику не воины они уже.
        Primoos
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:00
        Спору нет, за бугром умеют делать пестики и ружья... Элегантный дизайн, удобство, точность...
        Но война, это извините грязь, и тут начинаются отказы... то перекос патрона, то заклинивание рамки... да много чего, что может привести к летальному исходу бойца.
        Оружие должно быть НАДЁЖНЫМ... Вот хотя-бы - дубина, не требует чистки и смазки, не нужны боеприпасы и соответственно перезарядка, уникальная простота и не превзойдённая надёжность, а какая убойность...
        товарищ ШУХЕР
  2. Holsten Сегодня, 15:03
    Пистолеты поменяют , то есть перевооружатся , и к противостоянию российской агрессии можно считать готовы .
    Holsten
    1. Rakti-Kali Сегодня, 15:08
      Цитата: Holsten
      Пистолеты поменяют , то есть перевооружатся , и к противостоянию российской агрессии можно считать готовы .

      Будет из чего тактикульно застрелиться. laughing
      Rakti-Kali
  3. inkass_98 Сегодня, 15:05
    Скорость перевооружения пистолетами чуть медленнее, чем у французов laughing . Хотя да, с ПМ не сравниться.
    С другой стороны, и Кольт М1911 больше 70 лет на вооружении состоял.
    inkass_98
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:09
    Если бы не такие новости, про Данию знал бы только что это некое государство в Европе, где жил мифический Гамлет wassat !
    Геркулесыч
  5. Идущий Сегодня, 15:17
    SIG P210 (позже — SIG Sauer P210) серийно производился в период с 1947 по 2005 годы, за это время было выпущено порядка 350 000 единиц, передает "Warspot"


    Что то как то маловато за 58 лет.
    Идущий
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