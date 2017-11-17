16:48 17 ноября

Путин утвердил численность Вооруженных сил России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности вооружённых сил страны.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин утвердил численность Вооруженных сил России



<...> постановляю установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих
— говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу с 1 января 2018 года.



В августе сообщалось, что Россия заняла второе место в «Рейтинге военной силы 2017 года», опубликованном на портале Global Firepower. Согласно рейтингу, в который вошли 133 страны, на первом месте оказались США, третье занял Китай.

Использованы фотографии: http://pravo.gov.ru/
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Комментарии 20
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. 210окв Сегодня, 15:51 Новый
    То есть получается,что половина численного состава не военнослужащие?Я не хочу гнать волну,может аутсорсинг и нужен но не слишком ли много так скажем "прицепившихся к вагону"?
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    210окв
    1. Идущий Сегодня, 15:57 Новый
      Может кто расшифрует?
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      Идущий
      1. weksha50 Сегодня, 16:15 Новый
        Цитата: Идущий
        Может кто расшифрует?


        По сравнению с сегодняшним личный состав гражданских служащих увеличится на 5064 человек...
        Собственно, НАМ эта информация не особо и интересна... Разбросать 5000 гражданских должностей по всем ВС.... Да скажем, даже в формирующиеся в ЦВО-ЦФО объединения-соединения ведь нужны гражданские ?
        Никакого "кипеша" вокруг этой информации и быть не должно...
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        weksha50
      2. Анатоль Клим Сегодня, 16:18 Новый
        Цитата: Идущий
        Может кто расшифрует?

        Заканчивал службу на окружной базе хранения боеприпасов. Много было гражданских служащих, например, охранял базу отряд ВОХР, водители МТО были гражданские, финчасть все женщины гражданские, такелажники, слесаря, заведующие хранилищ б/п, склады НЗ с прод, вещ, хим, ГСМ, инженерным имуществом. Был даже свой профсоюз. Все были в штате части и получали зарплату от МО.
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        Анатоль Клим
    2. Лопатов Сегодня, 16:34 Новый
      Цитата: 210окв
      может аутсорсинг

      Вообще-то именно аутсорсинг должен сокращать число не военнослужащих в ВС РФ. То есть с точностью до наоборот.

      Цитата: 210окв
      но не слишком ли много так скажем "прицепившихся к вагону"?

      Эти "прицепившиеся" выполняют львиную долю работ по обеспечению жизнедеятельности ВС РФ.
      К примеру, арсенал ГРАУ. Военнослужащих- минимум. С какими-нибудь ракетами работают тётки, служащие РА. Охраняют и обеспечивают режим ВОХР- служащие РА.
      Вы предлагаете заменить их на срочников пусть этим занимаются вместо боевой подготовки?
      Или им предоставить воинские звания? Ну, от последнего они точно не откажутся 8)))
      Третий путь- аутсорсинг. Охрану будет осуществлять сторонний ЧОП, регламентные работы и ремонт- сторонняя частная фирма.
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      Лопатов
  2. rruvim Сегодня, 15:51 Новый
    А что так до "последнего" человека? Округлить что-ли нельзя...
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    rruvim
    1. Владимир16 Сегодня, 16:24 Новый
      Зачем округлять-то???
      Есть штатное расписание. Каждый человек на своем месте. Нахрена округлять???
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      Владимир16
      1. rruvim Сегодня, 16:45 Новый
        На каком штатном расписании? Вы вводите новую бригаду, фрегат, подлодку, эскадрилью, дивизион , и вы уверены что планируете штатное расписание? Вам срочно надо перебросить батальон военных полицейских в Сирию. И вы будете это делать в рамках штатного расписания, когда у вас в резерве только батальон ВДВ. Вам срочно надо нарастить группировку "отпусников" на Донбассе, и вы это будете делать в рамках штатного расписания? В до человека не расписывают, скорее всего имеют ещё 40-50% вакантных должностей. У нас в узле РЭБ было 12 бойцов и семь офицеров, а по штату числилось 64 человека, и тех и других.
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        rruvim
  3. andrej-shironov Сегодня, 15:51 Новый
    И что нам делать с этой информацией? Есть соображения?
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    andrej-shironov
    1. Николай Грек Сегодня, 15:59 Новый
      Цитата: andrej-shironov
      И что нам делать с этой информацией? Есть соображения?

      сидеть теперь всем и и думать, че это половина всего военнослужащих!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing
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      Николай Грек
    2. pvv113 Сегодня, 16:00 Новый
      Запомнить и хранить как военную тайну, не разглашая ни при каких обстоятельствах wink
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      pvv113
    3. rruvim Сегодня, 16:03 Новый
      Но, что есть единицы, а есть военнослужащие в разнице 900 000 единиц... sad
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      rruvim
  4. weksha50 Сегодня, 16:09 Новый
    По сравнению с прошлым Указом - численность военнослужащих НЕ увеличена...
    Так что говорить о явной подготовке к войне на основе этого указа - не след...
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    weksha50
    1. rruvim Сегодня, 16:17 Новый
      Тут не вопрос о подготовке к войне. Она так и так будет. Просто такие указы "секретны",списочный состав всегда обновляется и изменяется. Причём некоторые силовые подразделения описываются другими приказами, указами и распоряжениями. А это "бумажка" за № 555, так для обывателя, если вообще это не "фейк"...
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      rruvim
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:12 Новый
    А когда у нас резервистов на новую более современную технику переобучать станут? ??А то у меня знакомый на Т55 был механик -водитель! У него в жизни мечта, за рычагами хотя бы Т72 посидеть , а более современный технике о и не мечтает! !После Афгана человек военную технику только на парадах, или в музеях видел! !!
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    Геркулесыч
  6. nikolaev Сегодня, 16:14 Новый
    маловато будет
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    nikolaev
  7. den3080 Сегодня, 16:15 Новый
    чего непонятно-то?
    1 миллион военнослужащих и 900 тыс. маркитантов
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    den3080
    1. Doliva63 Сегодня, 16:26 Новый
      Не впечатляет. Вот если бы маркитанток! laughing
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      Doliva63
    2. rruvim Сегодня, 16:26 Новый
      Думаю 900 000 тысяч единиц, это прикреплённое к военнослужащим вооружение. drinks
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      rruvim
      1. den3080 Сегодня, 16:45 Новый
        главную маркинтантку «юную» Васильеву удалили с поля с кучей подружек, так что теперь - маркитанты))
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        den3080
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