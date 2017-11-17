Путин утвердил численность Вооруженных сил России

<...> постановляю установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности вооружённых сил страны.Указ опубликован на официальном портале правовой информации.— говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу с 1 января 2018 года.В августе сообщалось, что Россия заняла второе место в «Рейтинге военной силы 2017 года», опубликованном на портале Global Firepower. Согласно рейтингу, в который вошли 133 страны, на первом месте оказались США, третье занял Китай.