20:03 17 ноября

Латвия опять обнаружила у своих границ российские самолеты

Три российских военных самолета в пятницу были обнаружены у границы Латвии, утверждается в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в сети Twitter.

Латвия опять обнаружила у своих границ российские самолеты


Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 17 ноября идентифицировали два самолета Су-27 и один Ил-76 Вооруженных сил России
— говорится в сообщении.


Минобороны Латвии заявляет, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году, согласно заявлениям латвийских военных, было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:23
    Случайно обнаружили в нейтральной зоне? Решили со шведов пример взять? Те подлодки РФ все ищут у себя дома и никак не могут найти.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 19:28
      А что же вы хотели?Что бы не ходили и не летали в международном пространстве?Э,нет!Выкусите!
      210окв
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:31
        Латвия опять обнаружила у своих границ российские самолеты

        Не беспокойтесь, латыши! Наша авиация охраняет ваши границы надёжно! laughing
        СРЦ П-15
        1. Тралл Сегодня, 19:45
          Блин, говорил же тестю, зря мы змея запускаем около границы с лабусами... smile
          Тралл
        2. 79807420129 Сегодня, 20:01
          утверждается в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в сети Twitter.

          Скоро в атаку спецназ пойдет.
          fellow
          79807420129
      2. Logall Сегодня, 19:37
        Латвия является членом НАТО с 2004 года.

        Большого НАТО - ''маленький член''!
        Не добавить, а уж тем более - не убавить!
        Logall
      3. НЕКСУС Сегодня, 19:49
        Цитата: 210окв
        Э,нет!Выкусите!

        Не так...
        Вот так..
        НЕКСУС
      4. Pirogov Сегодня, 19:52
        Цитата: 210окв
        А что же вы хотели?Что бы не ходили и не летали в международном пространстве?Э,нет!Выкусите!

        Иди.ёты приблудные сами на своей территории разместили войска НАТО ,а теперь удивляются российскому патрулированию .
        Pirogov
  2. Соломон Кейн Сегодня, 19:25
    Ля. Это наркоманы, которые над Канадой пролетали... laughing wink
    В странном авиационном инциденте, зафиксированном 25 октября 2017 года в небе над американским Орегоном, приняли участие истребители F-15 американских ВВС. Соответствующий перевод статьи о загадочном происшествии, описанном в материале автора с портала thedrive.com Тайлера Рогоуэя, был опубликован ФАН.

    Автор отметил, что неизвестный «белый самолет» пролетел на значительной скорости над США в направлении из Калифорнии в Неваду. Во время полета неопознанный летательный объект, не отвечавший на сообщения диспетчеров, наблюдался в воздушном пространстве над Сиэтлом и Портлендом.

    При этом отмечается, что неизвестный самолет фиксировался не только экипажами всех пролетающих мимо самолетов. В ВВС США и управлении гражданской авиации США, в свою очередь, также официально подтвердили факт пролета над США неопознанного самолета. При этом сообщается о том, что для установления причин инцидента в небо были подняты несколько истребителей F-15, пилотам которых в итоге не удалось перехватить неизвестный «белый самолет», вызвавший переполох в американском воздушном пространстве.

    В свою очередь, автор высказал несколько версий того, что за неизвестный «белый самолет» летал над США. По его мнению, виновниками инцидента могли стать наркоконтрабандисты перевозящие свой груз в Канаду, либо правительство могло проводить испытания своих тайных разработок. Однако, исходя из этого, остается не понятно, почему этот инцидент произошел в светлое время суток и в районе оживленного пассажирского авиасообщения.
    Соломон Кейн
  3. Геркулесыч Сегодня, 19:26
    Латвия регулярно мельтешит перед нашими боевыми кораблями, бегает под крыльями у наших военных самолетов -словом, ведет себя по отношению к Российской военной технике вызывающе агрессивно! !! wassat
    Геркулесыч
  4. solzh Сегодня, 19:27
    Латвия то же может летать вдоль своих границ, низенько-низенько, так летать...
    solzh
  5. Александр 3 Сегодня, 19:28
    Латвия исполняет команды хозяина исправно.Гавкает в сторону России регулярно.
    Александр 3
  6. 1536 Сегодня, 19:30
    Скоро эта Прибалтика обнаружит у своих границ Россию. И что она тогда будут делать эти так называемые государства. Лучше всего было бы не поизнавать их и не поддерживать дипотношения. Но мы все время относимся к ним так, будто надеемся на их выздоровление. А это неизлечимо, как старческая болезнь.
    1536
    1. Александр 3 Сегодня, 19:40
      В этих странах живут наши земляки,которые любят свою большую Родину,но по разным обстоятельствам не могут вернуться.
      Александр 3
  7. pvv113 Сегодня, 19:49
    Минобороны Латвии заявляет, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики

    Это чтобы не скучали! wink Привет, шпроты! fellow
    pvv113
  8. Симон Сегодня, 19:51
    Ну, как латвийцы понять не могут, наши самолеты должны патрулировать свои границы, ну если у них нет самолетов, то это их проблемы, мы не можем патрулировать за них ихние границы. request wassat
    Симон
  9. Симон Сегодня, 19:54
    Цитата: Александр 3
    Латвия исполняет команды хозяина исправно.Гавкает в сторону России регулярно.

    А, что, может им кость бросить, чтоб занимались делом, кость грызли! Может на нас тявкать не будут и рычать! what wassat
    Симон
  10. ГПУ-М Сегодня, 19:55
    Латвия является членом НАТО с 2004 года

    И сразу же стали целями наших РВСН...Мочить будем точечно конечно, но самое интересное с такими претензиями к России ...? Вы сделали свой выбор прибалты и Россия снимает с себя всю ответственность за ваше будущее ..
    Все по честному и справедливо! soldier
    ГПУ-М
  11. Симон Сегодня, 19:57
    Цитата: Logall
    Латвия является членом НАТО с 2004 года.

    Большого НАТО - ''маленький член''!
    Не добавить, а уж тем более - не убавить!

    Ну, не стоит этот член, только глаголет! Апатичный какой то. request
    Симон
  12. Симон Сегодня, 19:59
    Цитата: solzh
    Латвия то же может летать вдоль своих границ, низенько-низенько, так летать...

    Если Россия поддаст, точно полетят! angry
    Симон
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