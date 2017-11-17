Латвия опять обнаружила у своих границ российские самолеты
Три российских военных самолета в пятницу были обнаружены у границы Латвии, утверждается в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в сети Twitter.
Минобороны Латвии заявляет, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году, согласно заявлениям латвийских военных, было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.
Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 17 ноября идентифицировали два самолета Су-27 и один Ил-76 Вооруженных сил России— говорится в сообщении.
Минобороны Латвии заявляет, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году, согласно заявлениям латвийских военных, было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 — 270 случаев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти