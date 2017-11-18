11:43 18 ноября

Посольство РФ в США: Прекратите ограничивать свободу слова

Посольство Российской Федерации в США выпустило официальное обращение к американским властям. Сотрудники российской дипломатической миссии после регистрации Минюстом США телеканала RT и ретранслирующей компании Reston Translator (партнёра информационного агентства Sputnik) в качестве «иностранных агентов» призвали Вашингтон прекратить ограничение свободы слова.

РИА Новости приводит сообщение посольства РФ в Вашингтоне:
Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США. (...)Очевидно, что теперь пытаются запугать и американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами.


Посольство РФ в США: Прекратите ограничивать свободу слова


На фото - американская полиция у здания российского консульства в Сан-Франциско


Компания «Reston Translator» имеет американскую юрисдикцию. Американские надзорные органы обязали её пройти регистрацию в качестве иностранного агента, так как она занимается трансляциями контента российского информационного агентства. Судя по всему, в США недалёк тот день, когда к числу «иностранных агентов» будут относить и рядовых американцев, которые зарубежный контент читают и смотрят.

Российские эксперты отмечают, что США идут по дороге, которой в своё время решил пойти СССР, навешивая «железный занавес».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 06:07
    Обращение в никуда.А западные средства дезинформации и их приспешники здесь в России пора вообще прикрыть..
    210окв
    1. василий50 Сегодня, 07:01
      Вы правы. Да и автор соврал, причём так привычно что и читатели это пропустили.
      *Железный занавес* на границах с СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ опускали именно страны запада. Был такой Черчиль, так тот пытался стать автором и самого термина *железный занавес* и того что за этим последовало.
      василий50
    2. ВЧК-М Сегодня, 08:06
      Цитата: 210окв
      Обращение в никуда.

      Ну как сказать...Наше RTочень популярно на западе, потому что правду людям вещаем!
      Помнится здесь на сайте , когда создавали RT некоторые ныли типо Путину денег некуда девать,зачем нам это новое СМИ , вон "ЭХО" есть хе хе
      Отличная работа парни, запад рвет и мечет от бессилия..Держитесь там, русские журналисты не сдаются!
      ВЧК-М
    3. GRF Сегодня, 09:24
      Цитата: 210окв
      Обращение в никуда.А западные средства дезинформации и их приспешники здесь в России пора вообще прикрыть..

      Даже Ваша писанина, кем-то прочитана...
      Писсимизм, призывающий к разрушению - страшное дело, пахнущее идиотизмом или предательством.
      GRF
    4. штольц Сегодня, 09:33
      Посольство Российской Федерации в США выпустило официальное обращение к американским властям.

      Вот это единственное, чем мы можем ответить на хамское отношение Штатов к России.
      штольц
  2. Чёрный Сегодня, 06:08
    Не было там никогда свободы слова. Всё это сказки. Вспомните историю. Всегда они гнобили а то и убивали тех, кто говорил правду.
    Чёрный
    1. poquello Сегодня, 06:23
      Цитата: Чёрный
      Не было там никогда свободы слова. Всё это сказки. Вспомните историю. Всегда они гнобили а то и убивали тех, кто говорил правду.

      ну тогда им и врать не мешали, а как невзлюбили альтернативную точку зрения то
      вон дантист-надомник Рудик, у него приемник «Грюндиг»,
      Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ.
      poquello
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:19
      Цитата: Чёрный
      Не было там никогда свободы слова

      и не будет, поэтому пора перестать обращаться - а просто закрыть вещание всех их толерастных каналов вместе с ухом москвы
      Angel_and_Demon
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Хватит кому то жаловаться! Пора начать бить янки их же методами! !!Когда мы заберем себе все консульства и посольства янки в нашей стране, за исключением срочно открытого нового, на Новой Земле? ???????
    Геркулесыч
  4. федоров Сегодня, 06:28
    Я из перечисленных типа средств ( типа голос америки и т.д )не слышал никогда не видел, но уж для слабых умов запретил бы навсегда. Может стоит опыт Китайцев взять в производство ? Там макдональдс чисто китайский и фейсбук национальный....
    Другой ворпрос, что делает Эхо Москвы за деньги Россиян ? Путин эту всю вакханалию я вижу понимает, но еще сбагрить пока либероидов ( ельцинской должник и компании ) не может ?
    федоров
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:50
      А может быть, просто не хочет? ?? recourse
      Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Призываем

    Призывать бесполезно. Мы призываем - они пакость за пакостью. Теперь обвинили Россию в неуважении к погибшим ("погибшим") при химатаках в Сирии.
    rotmistr60
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:04
    Мои знакомые из США ( переписываемся) говорят так, что если хотим интерсное и толковое увидеть или услышать - включаем RT!
    Есть вероятность, что такой "наезд" на наши СМИ в США возымеет обратный эффект, и RT станет ещё популярнее wassat
    Горный стрелок
  7. chidoryan Сегодня, 07:46
    Это представители правительста РФ то говорят? Про свободу слова и ее ограничение? ХА!
    chidoryan
  8. solzh Сегодня, 07:59
    В США начался новый виток маккартизма.
    solzh
  9. фа2998 Сегодня, 08:35
    Цитата: василий50
    Вы правы. Да и автор соврал, причём так привычно что и читатели это пропустили.
    *Железный занавес* на границах с СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ опускали именно страны запада. Был такой Черчиль, так тот пытался стать автором и самого термина *железный занавес* и того что за этим последовало.

    Василий, напомните нам кто был Черчиль, во время фултонской речи,"железного занавеса"?
    Это был обычным отставным политиком, представителем оппозиции.Если у нас кто то из оппозиции предлагает мыть сапоги в Индийском океане, это не означает официальную позицию России!
    Наши дипломаты могли бы такую же ноту и в кремль направить.Власти ВСЕХ СТРАН мрачно относятся к СМИ дающий альтернативную информацию, отличающейся от официальной.Все занимаются пропагандой.Увы, это так! Да и наши дипломаты своими местами дорожат! hi
    фа2998
  10. mikh-korsakov Сегодня, 10:10
    Ну и что, вняла Америка призывам нашего посла? Мы все время набиваемся Америке в друзья. Мы почему-то считаем, что без нас нельзя решить ни одной проблемы. В Ираке и Ливии решили без нас, а на Украине - против нас. Америка твердит, вот верните Крым Украине, тогда может быть поговорим. Но Америка - империя лжи, договариваться о чем-то с ней наивно.
    mikh-korsakov
  11. Sergey53 Сегодня, 10:33
    Мы уже предупреждали, зачем лишнее словоблудие? Надо делать что должно делаться. А-то всё начнёт превращаться в очередное КИТАЙСКОЕ предупреждение. А если не можешь ничего сделать молчи.
    Sergey53
  12. штольц Сегодня, 11:09
    Цитата: Геркулесыч
    Хватит кому то жаловаться! Пора начать бить янки их же методами! !!Когда мы заберем себе все консульства и посольства янки в нашей стране, за исключением срочно открытого нового, на Новой Земле? ???????

    Да сколько можно бред сумашедшего здесь нести, не надоело?
    штольц
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