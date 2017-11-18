Посольство РФ в США: Прекратите ограничивать свободу слова

Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США. (...)Очевидно, что теперь пытаются запугать и американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами.

На фото - американская полиция у здания российского консульства в Сан-Франциско