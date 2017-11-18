Посольство РФ в США: Прекратите ограничивать свободу слова
Посольство Российской Федерации в США выпустило официальное обращение к американским властям. Сотрудники российской дипломатической миссии после регистрации Минюстом США телеканала RT и ретранслирующей компании Reston Translator (партнёра информационного агентства Sputnik) в качестве «иностранных агентов» призвали Вашингтон прекратить ограничение свободы слова.
РИА Новости приводит сообщение посольства РФ в Вашингтоне:
Компания «Reston Translator» имеет американскую юрисдикцию. Американские надзорные органы обязали её пройти регистрацию в качестве иностранного агента, так как она занимается трансляциями контента российского информационного агентства. Судя по всему, в США недалёк тот день, когда к числу «иностранных агентов» будут относить и рядовых американцев, которые зарубежный контент читают и смотрят.
Российские эксперты отмечают, что США идут по дороге, которой в своё время решил пойти СССР, навешивая «железный занавес».
РИА Новости приводит сообщение посольства РФ в Вашингтоне:
Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США. (...)Очевидно, что теперь пытаются запугать и американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами.
На фото - американская полиция у здания российского консульства в Сан-Франциско
Компания «Reston Translator» имеет американскую юрисдикцию. Американские надзорные органы обязали её пройти регистрацию в качестве иностранного агента, так как она занимается трансляциями контента российского информационного агентства. Судя по всему, в США недалёк тот день, когда к числу «иностранных агентов» будут относить и рядовых американцев, которые зарубежный контент читают и смотрят.
Российские эксперты отмечают, что США идут по дороге, которой в своё время решил пойти СССР, навешивая «железный занавес».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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