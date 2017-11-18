"Князь Владимир" выведен из эллинга

Вывод из эллинга головного ракетного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир» является результатом высочайшего профессионализма корабелов «Севмаша», которые здесь, на Поморской земле создают океанский ракетно-ядерный щит России. Символично и знаково то, что это событие открывает этап подготовки к великой исторической дате в истории Военно-Морского Флота - 60-летию атомного подводного флота России, которую мы будем отмечать в 2018 году. Важно отметить и тот факт, что за спиной «Севмаша» 78 лет уникального опыта кораблестроения, 132 атомные подводные лодки, 41 дизель-электрическая. Как непревзойденный образец возможностей вашего предприятия, в Главном военно-морском параде в Кронштадте принял участие тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Начало строительства атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» доказательство того, что отечественная школа подводного кораблестроения сохранила и развивает свои лучшие традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов, судостроителей. Все это в комплексе позволяет идти в ногу с научно-техническим прогрессом, а зачастую и обгонять его на несколько шагов. Мы знаем, что нам нужно для успешного выполнения задач в море, а вы строите корабли, которые позволяют нам эффективно обеспечивать военно-морское присутствие в Мировом океане. Именно благодаря этому взаимопониманию оснащенность морских стратегических ядерных сил ВМФ России современными подводными лодками превысил 80%.

Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей-А», а затем и создание подводных лодок проекта «Борей-Б» с последующим строительством атомных подводных крейсеров 5-го поколения обосновано положениями Морской Доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах. Эту задачу нам поставил Министр обороны РФ и мы её выполним.

Эти цифры говорят о том, что мы вернулись в море, как подобает Военно-Морскому Флоту государства с самой большой протяженностью морских границ. Без самоотверженного, ответственного труда корабелов это было бы невозможным!