11:40 18 ноября

"Князь Владимир" выведен из эллинга

Накануне состоялась торжественная церемония спуска на воду головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А». Это атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир», который был выведен из эллинга судостроительного завода «Севмаш» в Северодвинске. В церемонии приняли участие главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, представители командования Беломорской военно-морской базы ВМФ, гендиректор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит, гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев и другие официальные лица. Кроме того, церемония прошла при участии моряков Северного флота и членов их семей.

Департамента связи и информации МО РФ приводит заявление главкома ВМФ РФ:
Вывод из эллинга головного ракетного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир» является результатом высочайшего профессионализма корабелов «Севмаша», которые здесь, на Поморской земле создают океанский ракетно-ядерный щит России. Символично и знаково то, что это событие открывает этап подготовки к великой исторической дате в истории Военно-Морского Флота - 60-летию атомного подводного флота России, которую мы будем отмечать в 2018 году. Важно отметить и тот факт, что за спиной «Севмаша» 78 лет уникального опыта кораблестроения, 132 атомные подводные лодки, 41 дизель-электрическая. Как непревзойденный образец возможностей вашего предприятия, в Главном военно-морском параде в Кронштадте принял участие тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Начало строительства атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» доказательство того, что отечественная школа подводного кораблестроения сохранила и развивает свои лучшие традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов, судостроителей. Все это в комплексе позволяет идти в ногу с научно-техническим прогрессом, а зачастую и обгонять его на несколько шагов. Мы знаем, что нам нужно для успешного выполнения задач в море, а вы строите корабли, которые позволяют нам эффективно обеспечивать военно-морское присутствие в Мировом океане. Именно благодаря этому взаимопониманию оснащенность морских стратегических ядерных сил ВМФ России современными подводными лодками превысил 80%.

Адмирал Королёв добавил:
Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей-А», а затем и создание подводных лодок проекта «Борей-Б» с последующим строительством атомных подводных крейсеров 5-го поколения обосновано положениями Морской Доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах. Эту задачу нам поставил Министр обороны РФ и мы её выполним.



По словам главкома ВМФ РФ, Андреевский флаг теперь видят в разных точках Мирового океана: от Арктики до южных широт. Королёв отметил, что если в 2013 году наплаванность боевых кораблей флота составляла 5,9 тыс. суток, то за неполный 2017 она превзошла рубеж в 17 тыс. часов. Проведено около 500 тактических учений и тренировок.

"Князь Владимир" выведен из эллинга


Главком ВМФ РФ:
Эти цифры говорят о том, что мы вернулись в море, как подобает Военно-Морскому Флоту государства с самой большой протяженностью морских границ. Без самоотверженного, ответственного труда корабелов это было бы невозможным!


Сегодня на "Севмаше" идут работу по созданию ещё 4-х серийных атомных подводных крейсеров проекта "Борей-А": «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

Использованы фотографии: Мо РФ
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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 06:30
    Молодцы. Всегда приятно читать такие новости.
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 06:49
      Цитата: Чёрный
      Молодцы. Всегда приятно читать такие новости.

      Сравниваем носители триады. Мировой лидер против бензоколонки
      МБР наземного базирования:
      - США - LGM-30 Minuteman, последняя произведена в 1981 году;
      - Россия - 15П165М (шахтный) и 15П155М (подвижный), производятся.
      ПЛАРБ:
      - США - USS Louisiana (SSBN-743) типа "Огайо", спущена на воду 23.10.1992;
      - Россия - "Князь Владимир" типа "Борей-А", спущен на воду 17.11.2017.
      Воздушные ракетоносцы:
      - США - B-52 Stratofortress, последний произведён в октябре 1962 года;
      - Россия - стратегический ракетоносец Ту-160, крайний выкачен 16.11.2017 года.
      Количество развёрнутых боевых блоков на 30 сентября 2017 года: 1393 на 1561.
      Производство боевых блоков в США прекращено в 1992 году.
      хрыч
      1. антивирус Сегодня, 07:32
        топор войны лежит в США, мы можем его вынуть,отобрать его у "партнеров" .
        антивирус
      2. golikov Сегодня, 08:29
        Это сравнение нелепо.
        Сравните "наплаванность" наших подводников.
        Количество боеготовых самолетов дальней авиации.
        golikov
        1. dvina71 Сегодня, 10:13
          Цитата: golikov
          Сравните "наплаванность" наших подводников.

          А у вас есть такие данные? Если так.. страно,что ЦРУ и ФСБ еще в дверь вам не ломятся?
          dvina71
        2. хрыч Сегодня, 11:24
          Цитата: golikov
          Сравните "наплаванность" наших подводников.

          Тогда лучше заблеванность сравнивать laughing Что это дает? Большую моральную усталость и нарковечеринки на борту с легкими дамами? Как недавний скандал?
          Цитата: golikov
          Количество боеготовых самолетов дальней авиации.

          Ни Б-2, ни Б-1б не являются носителями стратегических крылатых ракет воздушного базирования, поэтому хоть к триаде и относятся, но конечно вход в нашу зону ПВО не переживут. Они несут свободнопадающие бомбы, управляемые бомбы и КР малой дальности. Единственный носитель стратегической КР у них - Б-52, у нас Ту-160 (16 шт+1), Ту-95 (60 шт) и Ту-142 (27 шт. базовая модель Ту-95РЦ). Ну и Ту22М3 таки будет носителем стратегических КР, а этих машин 62 штуки + 1 Ту22МР на 2017 год и как минимум 30 шт. будут до 2020 года модернизированы до Ту-22М3М. Главное, что Ту-160 и ТУ-22М3 получили унифицированный новый двигатель НК-32-02
          Подробнее: https://investfuture.ru/news/id/vsled-za-tu-160-v
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          хрыч
      3. Tusv Сегодня, 08:55
        Цитата: хрыч
        Производство боевых блоков в США прекращено в 1992 году.

        Уничтожение боевых блоков в России прекращено в 2016
        Что не сделаешь ради паритету и для дорогого товарища Маккейна
        Tusv
      4. ID90 Сегодня, 11:10
        Цитата: хрыч
        Цитата: Чёрный
        Молодцы. Всегда приятно читать такие новости.

        Сравниваем носители триады. Мировой лидер против бензоколонки
        МБР наземного базирования:
        - США - LGM-30 Minuteman, последняя произведена в 1981 году;
        - Россия - 15П165М (шахтный) и 15П155М (подвижный), производятся.
        ПЛАРБ:
        - США - USS Louisiana (SSBN-743) типа "Огайо", спущена на воду 23.10.1992;
        - Россия - "Князь Владимир" типа "Борей-А", спущен на воду 17.11.2017.
        Воздушные ракетоносцы:
        - США - B-52 Stratofortress, последний произведён в октябре 1962 года;
        - Россия - стратегический ракетоносец Ту-160, крайний выкачен 16.11.2017 года.
        Количество развёрнутых боевых блоков на 30 сентября 2017 года: 1393 на 1561.
        Производство боевых блоков в США прекращено в 1992 году.

        тупое сравнение.
        сколько пусковых установок типа ПРО вокруг России. и чем они загружены мы не знаем.
        а у России нет позиций с таким небольшим подлётным временем до США.
        ID90
      5. Berkut24 Сегодня, 11:10
        Сравниваем носители триады. Мировой лидер против бензоколонки

        Не уподобляйтесь CNN. Сравнивайте сравнимое.
        1) США - LGM-30 Minuteman многократно проходили ремонт и модернизацию. По характеристикам как твердотопливная ракета нашим не уступает. Слаба только в компоненте преодоления ПРО, которого у нас, в отличии от американского, практически нет.
        2) АПЛ "Огайо" проходят восстановительные ремонты и перевооружение на новые ракеты, часть переквалифицированы и переоборудованы в многоцелевые с перевооружением под крылатые ракеты. И их, кстати, 18, а не 3 как у нас. "Князь Владимир" передан ВМФ будет ещё очень не скоро. И UGM-133A Трайдент II (D5) пока уделывает нашу "Булаву-30" по большинству показателей кроме возможности старта во время движения АПЛ. Я уж не говорю о нестабильной надежности нашей ракеты. Вот "Синева" радует, так там и лодка по поколению соизмерима с "Огайо"
        3) B-52 Stratofortress сравнивайте с нашими Ту-95. Будьте честны до конца. В чём мы сильнее, так это по Ту-160, но про выкатку 16.11.2017 Вы зря написали. Ему еще проходить долгий цикл испытаний после длительного простоя мощностей завода и в строй они может вступить не раньше чем через год. При этом в ремонт уйдут сразу несколько более старых машин.
        4)
        Производство боевых блоков в США прекращено в 1992 году

        А мы еще десяток лет будем стараться достигнуть КВО этих американских блоков.
        Я не то, что не патриот. Но надо быть объективными. Да, мы можем дать сдачу, но наши ядерные силы пока уступают по некоторым показателям американским. И плюс у нас другая структура ядерной компоненты. Плюс мы сильно впереди по тактическому ЯО, по пока вчистую проигрываем по количеству крылатых ракет.
        Berkut24
        1. sabakina Сегодня, 11:27
          Berkut24, если у нас хреново, чё ж они ссутся?
          sabakina
    2. ВЧК-М Сегодня, 07:56
      Цитата: Чёрный
      Молодцы. Всегда приятно читать такие новости.

      Как то спокойней на душе становится, жива Россия и развивается! drinks
      ВЧК-М
  2. 210окв Сегодня, 06:33
    Хорошая новость.Плохо что этот подводный корабль не сможет демонстрировать Андреевский флаг в разных точках океана.Вследствие своей скрытности.. bully НО!Пусть вороги призадумаются!
    210окв
  3. kos2910 Сегодня, 06:33
    Как, украинцы ещё не выразили протест?
    kos2910
    1. Смог Сегодня, 06:36
      Неа, Пока только шведы и прибалты. lolОй! не прав. Только шведы. Прибалты по поводу Ту-160М2 озабочивались.
      Смог
    2. 210окв Сегодня, 06:37
      Какой протест.То что у них флота нет?
      210окв
      1. kos2910 Сегодня, 06:55
        Цитата: 210окв
        Какой протест.То что у них флота нет?

        Нет, они утверждают, что князь Владимир был укром.
        kos2910
        1. 210окв Сегодня, 06:57
          Они это уже не утверждают.Ведь уже ходит круизный лайнер "Князь Владимир".Они даже свой недостроенный корвет скрипя зубами тогда переименовали..А тоже хотели "Владимиром"назвать..
          Цитата: kos2910
          Цитата: 210окв
          Какой протест.То что у них флота нет?

          Нет, они утверждают, что князь Владимир был укром.
          210окв
  4. Чеширский Сегодня, 06:41
    Семь футов под килем! drinks
    Чеширский
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Не мало ли их в серии? Десяток нужен, и не меньше.
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 10:01
      Ну так будет Борей-Б еще.
      Muvka
  6. AlexVas44 Сегодня, 07:32
    И какая-же "первая" леди шампань разбила?
    AlexVas44
  7. К-50 Сегодня, 07:37
    Большому кораблю - большое плаванье!!! drinks
    К-50
  8. Васся Вассин Сегодня, 08:55
    Умиляет фото ряженого попа, главный работничек. Без его труда это было бы не возможно!
    Васся Вассин
  9. Метан Сегодня, 09:20
    Цитата: Васся Вассин
    Умиляет фото ряженого попа, главный работничек. Без его труда это было бы не возможно!

    вот нельзя без этого...Нормальный поп.А кораблик-красава!Интересно,как он в плане тихости хода?
    Метан
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