Как в Казани делают лучшие в мире вертолёты

Когда заходит речь о наших вертолётах, то, наверное, чаще всего мы вспоминаем именно вертолёты семейства Ми-8/17. Они универсальны, по своим лётно-техническим характеристикам многим фору дадут, короче говоря, это авиаэлита, а производят их в Казани. Поэтому сегодня я бы хотел показать ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ), который является одним из крупнейших в мире производителей вертолётов среднего класса. За всё время его работы им было уже изготовлено более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций, которые суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру. Важно отметить, что это не просто серийный завод, а предприятие полного цикла, они сами разрабатывают, производят и в дальнейшем осуществляют послепродажное обслуживание и ремонт техники.2. Прежде, чем начать нашу экскурсию по заводу, предлагаю уделить мгновенье почести и уважения одному из основателей отечественного вертолётостроения, конструктору от бога, Михаилу Леонтьевичу Милю.3. Макет легендарного По-2 ("Ночная смерть"). Всего на казанском заводе в период с 1941 по 1948 годы было изготовлено 11 334 ед. Почему "ночная смерть", да тут всё просто, эти маневренные лёгкие бомбардировщики во время ВОВ осуществляли свои полёты чаще всего именно ночью. При этом они бесшумно подлетали близко-близко и прямо в цель сбрасывали до 350 кг бомб за один вылет. У немцев даже по поводу стали появляться легенды об уникальной безмоторной авиации русских.4. А это Ми-1 (по классификации НАТО - Hare или «Заяц») - первый советский серийный многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в конце 1940-х годов. Первый полёт Ми-1 совершил в сентябре 1948 года. В 1951 году он был введён в опытную эксплуатацию. На казанском заводе № 387 (ныне наш «Казанский вертолётный завод») было произведено 30 таких опытных машин, в 1954 году их производство перенесено на завод № 47 в Оренбург (там за период с 1954 по 1958 годы было выпущено 597 вертолётов). Позже эти вертолёты стали собирать на заводе № 168 (сейчас «Росвертол») в Ростове-на-Дону, где с 1956 по 1960 годы было изготовлено 370 таких новых машин. Прогресс не стоял на месте, и в итоге руководство страны решило сделать ставку на более современные вертолёты Ми-4, а производство лёгких Ми-1 просто перенести в Польшу, но это уже другая история…5. Первым делом мы идём в Цех 37 (Цех токарной механообработки). По большому счёту все подобные цеха довольно похожи, разница лишь в оснащённости. Здесь я вижу японские комплексы фирмы Mazak, что довольно не плохо.Свою славную историю завод ведёт с 4 сентября 1940 года, именно в этот день приказом Наркомата авиапрома был создан Ленинградский авиационный завод № 387. Вроде бы каким боком он в нашей песне, а что Питерские и сейчас рулят :). Так вот, в годы Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Казань на площадку Завода обозных деталей № 169. В результате этой синергии вырос производитель (тех самых По-2ВС ("Ночная смерть")), который столько страха нагнал на немцев, что даже врагов жалко, тем самым внёс существенный вклад в нашу победу. Здесь был собран каждый десятый боевой самолет, выпущенный авиационной промышленностью СССР за годы ВОВ. За такие трудовые подвиги в 1945 году, коллектив был награждён орденом Трудового Красного Знамени.6.После войны на какое-то время ему пришлось поменять профиль, завод был перепрофилирован на производство самоходных комбайнов С-4. И с этой задачей казанцы легко справились, более 9000 таких машин выпустил на поля завод. А в это время параллельно Михаил Миль разрабатывал свой экспериментальный геликоптер ЭГ-1, который позже превратился в первый вертолёт ОКБ М. Л. Миля, получивший обозначение ГМ-1 (Геликоптер Миля-1). 20 сентября 1948 года прошли первые его рабочие испытания на аэродроме Захарково. После ряда доработок в 1951 году его показали Сталину, вождь одобрил эту тему. А где же серийно его производить, как не на зарекомендовавшем себя казанском заводе. Так в 1951 году Казанский завод № 387 приступил к производству первых вертолётов марки Ми.7.И понеслось, вначале Ми-1, первый серийный вертолёт в СССР, потом ему на замену пришёл Ми-4, производившийся на заводе с 1954 года, который стал первым отечественным вертолетом, поставляемым на экспорт, ну и 1965 год, который отличился тем, что наш завод приступил к производству знаменитого Ми-8, самого популярного и массового из всех вертолётов семейства «Ми».8.В 1966 году завод № 387 был переименован в Казанский вертолетный завод, а в 2007 году, вошёл в холдинг «Вертолеты России». АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) - это единственный разработчик и производитель вертолётов в нашей стране. Кроме КВЗ, в него входят ещё четыре вертолётных завода (Улан-Удэнский авиационный завод, Роствертол, КумАПП и ААК «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина), два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за её пределами.9.10. А это уже Механический цех (фрезерного направления)Сегодня ПАО «Казанский вертолетный завод» специализируется на разработке и серийном производстве вертолётов семейства «Ми» (Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-38, средних многоцелевых вертолётов Ми-17, Ми-172), а также перспективного лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат» в различных модификациях. Кроме этого, завод выпускает запчасти к ним, обучает желающих лётному делу, а также предоставляет постгарантийное сервисное обслуживание.11.12. Ступица виброгасителя13. Готовые шпангоуты. Шпангоуты - это поперечный элемент жёсткости обшивки корпуса летательного аппарата.14.15.16.17.18. Сейчас на заводе работают порядка 7 000 человек19. А есть ещё и роботы...20.21. Очень удивил и многоэтажный автоматизированный центральный комплектовочный склад (ЦКС), где хранится оснастка, поступившая с механического производства. Наверняка такая история есть и где-то ещё, но первый раз мне показали такой склад именно здесь.22. Этот ЦКС включает в себя 44 автоматизированных складских модуля, которые вмещают более 50 тысяч уникальных позиций. С каждой детали, которая поступает сюда, сразу снимаются все весо-технические характеристики, определяется место хранения и заводят в систему. Благодаря беспроводным переносимым терминалам, оператор легко может определить место хранения, номенклатуру и количество необходимых деталей на складе.23. Сборочный цех и прямо перед нами направо пойдешь на линию сборки вертолётов Ми-8 попадёшь, а налево - Ансаты себя покажут. Есть ещё одна линия, которая собирает Ми-38. Ми-38 - это новый средний многоцелевой вертолёт, созданный совместно с Московским вертолётным заводом им. М. Л. Миля. Эта машина займёт нишу между вертолетами семейства Ми-8/17 и тяжелыми Ми-26. Его грузоподъёмность составляет 5-6 тонн, машина может перевозить до 30 пассажиров. Этот вертолёт предназначен для перевозки грузов и пассажиров, будет использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта, летающего госпиталя и т.д.24.25. Сборка здесь происходит в специальных приспособлениях (стапель), эти платформы позволяют зафиксировать детали в нужном положении и сильно облегчают жизнь заводчан.26.27. Часть днища Ми-17.28. Оснастка для фюзеляжа Ансата. Лёгкий многоцелевой вертолёт «Ансат», способный совершать перелеты на расстояния до 635 км (максимальная) при скорости 250 км/ч (максимально допустимая скорость - 285 км/ч) и при этом, обладая самой большой кабиной в классе и возможностью быстрой трансформации компоновки салона, становится просто незаменимым помощником в своей нише. Он легко готов перевозить, как пассажиров, так и грузы, участвовать в самых разных поисково-спасательных операциях, пожаротушении, при экстренной медицинской помощи и т.д. Между прочим, "Ансат" на татарском языке и означает "удобный", "лёгкий".29.30.31. Сборка фюзеляжей вертолётов Ми-8/17.Семейство вертолётов Ми-8/17, являются модернизированным продолжением вертолёта Ми-8. В настоящее время на «КВЗ» идет серийное производство трех основных модификаций: Ми-172 - пассажирская модификация, предназначена для перевозки пассажиров. Выпускаются также специальные VIP-модификации; Ми-17-В5 - транспортная модификация, предназначена для транспортировки груза внутри кабины и на внешней подвеске. Может использоваться для перевозки спасателей; Ми-17-1В - многоцелевая модификация, на базе которой выпускаются вертолёты различного целевого назначения, в том числе летающий госпиталь.32.33.34.35.36.37.38. Стапель общей сборки39. Почему первоначально все вертолёты жёлтого цвета, всё просто - это грунтовка.40.41.42.43.44. Далее переходим в Цех окончательной сборки, где устанавливаются силовые элементы, обшивка и другие детали фюзеляжа.45.46. Каждый вертолёт собирается под индивидуального заказчика. Всего за год завод выпускает около ста вертолётов.47.48.49. Сергеев Александр Терентьевич, Герой Советского Союза, особо проявил себя при форсировании реки Одер. После войны был демобилизован. Работал слесарем-сборщиком на заводе. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, и другими медалями.50. Недавно на заводе обновили и Малярно-отделочный цех. Тут три крупных окрасочно-сушильные камеры и четыре небольшие камеры для окраски мелких деталей, жаль в тот день я не успел на саму покраску.51. В соседнем помещении мы можем наблюдать выставочные образцы. Вот, например, Ми-17В-5.52. Вертолёт «Ансат» построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Он оснащается двумя турбовальными двигателями PW 207K мощностью 630 л.с. c электронно-цифровой системой управления двигателем (FADEC), обеспечивающими продолжение взлета при одном отказавшем двигателе. Широкая сдвижная дверь и большой объем салона (8 м3) позволяют с комфортом перевозить до 8 пассажиров и размещать максимум оборудования в специализированных вариантах исполнения. Первый прототип вертолёта был собран в мае 1997 года, а первый полёт совершён в 1999 году. В августе 2013 был получен сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета. На данный момент первые машины уже поступают клиентам. Например, 12 октября этого года подобный вертолёт с медицинским модулем был передан Минздраву РТ, который поступит на службу в Республиканскую клиническую больницу города Казани.53. Заслуженный за годы авторитет завода, и, конечно, его уникальная продукция определяет высокий спрос на казанские машины. Их можно встретить более чем в 80 странах мира. Карта поставок говорит сама за себя.54. А сюрпризы всё не заканчивались. Мгновенье и я оказался в роли пилота вертолёта на тренажере Ми-8МТВ. Мы взлетели в Адлере, полетали над ущельями, морем, приземлились на авианосце, сделали несколько кругов вокруг Сочи и немного пошали, пару деревьев оставили без верхушки. Ощущения очень необычные, даже поначалу немного страшновато, ты реально летишь, только нет сильной шумовой вибрации, как в настоящем вертолёте. Хотя и на них-то я летал всего два раза в жизни и, конечно, не в качестве пилота.55. На Казанском вертолётном заводе есть ещё небольшой, но весьма интересный музей. Но, к сожалению, как это часто бывает, на него времени совсем не осталось, но я все равно забежал и несколько снимков успел сделать.56. Ещё один По-2.57. Модельная история в динамике.58.59.60.61.62.63. Большое спасибо ПАО «Казанский вертолетный завод» за тёплый приём, а Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан и «Республиканское Агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за организацию моей поездки!