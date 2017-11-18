Джонсон: Лондон не позволит остановить работу по расследованию химатак в Сирии
Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Об этом в субботу в своем Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Срок работы СМР истек 08:00 мск в субботу. В пятницу Россия заблокировала предложенную Японией резолюцию о техническом продлении на 30 дней мандата СМР, критикуемого Москвой за голословные обвинения в адрес Дамаска. За сутки до этого Москва наложила вето на другой несогласованный текст, внесенный США. Еще один американский проект был блокирован РФ 24 октября.
Предложенный Москвой документ, предусматривавший внесение изменений в работу следственной комиссии, был отклонен Совбезом в четверг, не набрав необходимого числа голосов, передает ТАСС
Возмущен третьим российским вето в отношении объективного и квалифицированного расследования применения химического оружия в Сирии. Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма с международными партнерами, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за использование химоружия- написал он.
В прошлом году следователи обнаружили, что сирийский режим использовал химическое оружие против своего народа не менее трех раз. В октябре они пришли к заключению, что режим использовал смертоносный газ зарин в Хан-Шейхуне 4 апреля нынешнего года, а ИГИЛ* в 2016 году во второй раз применила горчичный газ— отметил Джонсон.
Срок работы СМР истек 08:00 мск в субботу. В пятницу Россия заблокировала предложенную Японией резолюцию о техническом продлении на 30 дней мандата СМР, критикуемого Москвой за голословные обвинения в адрес Дамаска. За сутки до этого Москва наложила вето на другой несогласованный текст, внесенный США. Еще один американский проект был блокирован РФ 24 октября.
Предложенный Москвой документ, предусматривавший внесение изменений в работу следственной комиссии, был отклонен Совбезом в четверг, не набрав необходимого числа голосов, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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