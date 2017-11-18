21:05 18 ноября

Джонсон: Лондон не позволит остановить работу по расследованию химатак в Сирии

Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Об этом в субботу в своем Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Джонсон: Лондон не позволит остановить работу по расследованию химатак в Сирии


Возмущен третьим российским вето в отношении объективного и квалифицированного расследования применения химического оружия в Сирии. Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма с международными партнерами, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за использование химоружия
- написал он.


В прошлом году следователи обнаружили, что сирийский режим использовал химическое оружие против своего народа не менее трех раз. В октябре они пришли к заключению, что режим использовал смертоносный газ зарин в Хан-Шейхуне 4 апреля нынешнего года, а ИГИЛ* в 2016 году во второй раз применила горчичный газ
— отметил Джонсон.

Срок работы СМР истек 08:00 мск в субботу. В пятницу Россия заблокировала предложенную Японией резолюцию о техническом продлении на 30 дней мандата СМР, критикуемого Москвой за голословные обвинения в адрес Дамаска. За сутки до этого Москва наложила вето на другой несогласованный текст, внесенный США. Еще один американский проект был блокирован РФ 24 октября.

Предложенный Москвой документ, предусматривавший внесение изменений в работу следственной комиссии, был отклонен Совбезом в четверг, не набрав необходимого числа голосов, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 44

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  1. poquello Сегодня, 17:56
    во Баба-Яга против
    poquello
    1. Идущий Сегодня, 17:58
      Он больше смахивает на Страшилу из сказки о Великом Гудвине. laughing
      Идущий
      1. poquello Сегодня, 18:01
        Цитата: Идущий
        Он больше смахивает на Страшилу из сказки о Великом Гудвине. laughing

        этт от птичьего гнезда на голове
        poquello
        1. хрыч Сегодня, 18:08
          Цитата: poquello
          этт от птичьего гнезда на голове


          А это что за кривое дупло?
          хрыч
          1. Shurik70 Сегодня, 18:10
            Лондон не позволит остановить работу по расследованию химатак в Сирии

            До тех пор, пока след не укажет на ЦРУ.
            Вот тогда да. Остановит.
            Shurik70
            1. poquello Сегодня, 18:18
              Цитата: Shurik70
              Лондон не позволит остановить работу по расследованию химатак в Сирии

              До тех пор, пока след не укажет на ЦРУ.
              Вот тогда да. Остановит.

              какой след, это их любимый лейбл - Асад и химия вместе на век, тендем комитета и белых касок просто вернётся к истинным хозяевам и будет продолжать талдыкать свою мантру
              poquello
              1. Татьяна Сегодня, 18:48
                А знаете зачем, в частности, США и Запад крошил страны третьего мира на большое число карликовых государств под своё внешнее управление? Не знаете?
                В частности, для того чтобы США в ООН и в подчинённых ей прочих мировых представительных структурах набирать большинство голосов по лоббированию и продвижению именно своей внешней политики в своих собственных глобалистских проамериканских интересах!
                При этом вместо 1 голоса от одной ранее единой страны в ООН США получали и получают в ООН поддержку своей глобалистской захватнической политики уже 2 и более голосов.!
                Татьяна
                1. serriy Сегодня, 19:17
                  Хитро.
                  Мы вот Киргизии 100млрд. только на газификацию выделили. И какая благодарность? При голосовании на Генеральной ассамблее ООН 15 ноября по резолюции по правам человека в Крыму, Киргизия как и Таджикистан скромно воздержалась. Не то, чтобы Крым признать Российским. Проголосовать против поклёпа на страну отказались!!!
                  Не тех прикармливаем. Или не так как надо. Или не тем, не в коня корм. Или, скорее, вообще всех побоку, нечего кормить, таких "друзей" уж точно, настроены они не дружелюбно.
                  serriy
                  1. Идущий Сегодня, 20:20
                    Не все так однозначно , хоть в большем Вы правы.
                    Идущий
                    1. Татьяна Сегодня, 20:36
                      serriy
                      Не тех прикармливаем. Или не так как надо. Или не тем, не в коня корм.
                      Всё началось с 1917 года. Дело в том, что вместе с Вел. Окт. соц. революцией в России произошёл также и геополитический националистический государственный переворот. А именно:
                      Если Российская Империя как гос-во исторически складывалась как гос-во русского народа, который брал под своё покровительство др. народы, ищущие у него защиты и опоры, то в результате деления большевиками территории России по т.н. "титульному" национальному признаку и отстранению великоросов из всех властных и законодательных структур в стране, кстати по требованию Ленина, после Вел. Окт. социал.революции государство русского народа перестало существовать – Россия стала государством нац. меньшинств. Т.е. в России вместе в Вел. Окт. соц. революцией произошел также и геополитический националистический переворот. При этом во властных органах Советского Российского государства стали всегда преобладать представители национальных меньшинств, но не русского народа. Результаты такого положения не замедлили сказаться:
                      С одной стороны, русский народ, поверивший в коммунистическую идею большевиков-ленинцев, и, являясь носителем ДЕРЖАВНОГО менталитета, на всех фронтах общественного строительства действительно созидал социализм в рамках ВСЕЙ страны как всей своей многонациональной Родины. Собственно говоря, ему ничего иного и не оставалось делать. Но в то же самое время, с другой стороны, в бывших царских национальных окраинах, где преобладали ещё феодальные отношения и собственный национальный ПРОЛЕТАРИАТ ОТСУТСТВОВАЛ, власть от большевиков-ленинцев и под их контролем получила мелкая национальная буржуазия и бывшие местные феодалы. Национальная же промышленность возводилась уже руками русского и русскоязычного народов. При этом всё, что было действительно создано национального за годы Советской власти в когда-то отсталых царских национальных окраинах – национальных республиках – это лишь местная национальная партийная и советская бюрократия, а также национальная творческая интеллигенция, её обслуживающая (учёные-обществоведы, литераторы, артисты и т.п.). Эта национальная партийная и советская бюрократия и интеллигенция объективно сохранили в себе национальный буржуазно-феодальный менталитет на только в отношении собственного трудового народа, но и в отношении пришедших, по их мнению, «горбить на них» русских вплоть до времени так называемого горбачёвского «нового мышления».
                      Т.о., национальные проблемы в Советском Союзе не только были с самого начала Советской власти, но и носили по отношению к русскому народу национально-буржуазный классовый характер. Контрбуржуазный переворот в СССР в целом лишь поднял со дна на поверхность уже имевшие место национально-буржуазные деформации при строительстве социализма в России, которые советское руководство старалось не предавать широкой огласке.
                      Татьяна
                  2. Комментарий был удален.
                  3. Pirogov Сегодня, 20:55
                    Цитата: serriy
                    Не тех прикармливаем. Или не так как надо. Или не тем, не в коня корм. Или, скорее, вообще всех побоку, нечего кормить, таких "друзей" уж точно, настроены они не дружелюбно.

                    Полностью с вами согласен , от таких союзников польза сомнительная это если мягко сказать.
                    Pirogov
          2. volodya Сегодня, 18:15
            Цитата: хрыч
            А это что за кривое дупло?

            . Вот такие они нагличане и есть!
            volodya
          3. трассер Сегодня, 18:58
            Следсвие гомосексуальных наклонностей это .
            трассер
      2. Masya Masya Сегодня, 18:22
        Цитата: Идущий
        Он больше смахивает на Страшилу из сказки о Великом Гудвине. laughing

        Не страшила добрый, а этот из фильма " тупой и еще тупее", один в один! wink
        Masya Masya
        1. 79807420129 Сегодня, 18:47
          Цитата: Masya Masya
          а этот из фильма " тупой и еще тупее", один в один!

          Но мастер на все руки. fellow
          79807420129
          1. Masya Masya Сегодня, 18:55
            "умел городить чепуху, нести ахинею, молоть вздор и пороть чушь." и это всё о нём!!! wink love " звезда" прямо... laughing
            Masya Masya
      3. Orionvit Сегодня, 19:12
        Цитата: Идущий
        Он больше смахивает на Страшилу из сказки о Великом Гудвине. laughing

        Страшила из сказки, отзывчивый и добрый персонаж, на котором воспитано не одно поколение Советских детей. В отличие от этого недоразумения, который накачан "известной субстанцией", под завязку.
        Orionvit
      4. Васян1971 Сегодня, 20:21
        Цитата: Идущий
        Он больше смахивает на Страшилу из сказки о Великом Гудвине. laughing

        Там был Страшила Мудрый, а этот - скорее, Мудрила Страшный.
        Васян1971
    2. Logall Сегодня, 17:58
      Это он просто говорит, что они напечатают столько фейков, во сколько смогут поверить жители туманного Альбиона. И не только они...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 18:03
        Его фейкомет заряжен по полной.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 18:08
          В том-то и дело, что с ними тяжело соревноваться...
          Logall
    3. 79807420129 Сегодня, 18:00
      Возмущен третьим российским вето в отношении объективного и квалифицированного расследования применения химического оружия в Сирии.

      Да ради Бога,не лопни только от злости laughing Договорится то не пробовали? fool
      Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма с международными партнерами, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за использование химоружия

      Неужели американов будут привлекать к ответственности request Эх мечты,мечты. what
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 18:02
        Раздухорился не на шутку , надо его в группу по расследованию включить и послать на место для проверки.
        Идущий
    4. Комментарий был удален.
    5. Primoos Сегодня, 18:21
      Передайте там этому чучелу, что мы тоже за! Только мы ещё и за то, чтобы эта гребаная комиссия все-таки сьездила на место преступления, а не из 21 пальца фэйки высасывала. Пусть малость по Сирии прогуляются, пробздятся, так сказать. А то уже задницы у них стали стульчиком.
      Primoos
  2. 210окв Сегодня, 18:01
    Чепушило опять вылез.Твоего мнения кто спрашивает?Брысь под лавку,на коей полосатый дядя сидит.
    210окв
    1. МойВрач Сегодня, 19:21
      Цитата: 210окв
      Чепушило опять вылез.Твоего мнения кто спрашивает?Брысь под лавку,на коей полосатый дядя сидит.

      Отлично. Только всё зеркально как раз вашего мнения никто не спрашивает. Думаю Вы сами понимаете, что как раз его мнение интересно многим раз его даже цитируют, в отличии от ... Если заведете аккаунт в твитере, то вряд ли кто им там заинтересуется и уж точно никто не переведет ваше высказывание на другие языки.
      И если подумать что это ваша проекция отношения к своему мнению, то возможно и обращение.
      МойВрач
      1. japs Сегодня, 19:43
        Ну чирикает Боря в твиттере, и что это ему дает? Комиссия продолжит работу?
        Пускай борьки и трампы и др. продолжают чирикать, как воробьи на крыше.
        Погоды это не делает. Как и чирикающие московские рыжие усы...
        japs
      2. 210окв Сегодня, 19:46
        Я соглашусь с Вами.Но а том случае если бы у меня было зеро,а у Вас ну те же четыре балла..
        Цитата: МойВрач
        Цитата: 210окв
        Чепушило опять вылез.Твоего мнения кто спрашивает?Брысь под лавку,на коей полосатый дядя сидит.

        Отлично. Только всё зеркально как раз вашего мнения никто не спрашивает. Думаю Вы сами понимаете, что как раз его мнение интересно многим раз его даже цитируют, в отличии от ... Если заведете аккаунт в твитере, то вряд ли кто им там заинтересуется и уж точно никто не переведет ваше высказывание на другие языки.
        И если подумать что это ваша проекция отношения к своему мнению, то возможно и обращение.
        210окв
  3. МВГ Сегодня, 18:02
    Что бы механизм работал, он должен работать, а не говорильней заниматься. А разговаривать в ООН РФ не запрещает, говорите сколько влезет
    МВГ
  4. Masya Masya Сегодня, 18:11
    чтобы привлечь к ответу

    Какой " крутой" мэн, ответа не забздит?
    Masya Masya
  5. sir_obs Сегодня, 18:25
    Страшно как, я аж пивом подавился
    sir_obs
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:36
      Министр иностранных дел, мэр,журналист, короче сводный сброд как в голове, так и на голове.
      ul_vitalii
  6. Altona Сегодня, 18:46
    Все доказательства "преступлений Асада и России" фабрикуются в самом Лондоне. Конечно рыжий Барбариска не позволит прекращать работу фейк-комиссиям типа ОХЗО и консерватории или обсерватории по правам человека в Сирии.
    Altona
  7. loginovich Сегодня, 18:56
    Этот клоун уже обещал расследовать MH-17 .Обещанного три года ждут.
    loginovich
  8. Tusv Сегодня, 19:01
    Мне нравится фильм Хенкок, точнее короткая фраза до "Его голова..."-Вы точно этого хотите? Не ну ви таки подумайте, как там будет неуютно
    Tusv
  9. Симон Сегодня, 19:05
    Цитата: poquello
    Цитата: Идущий
    Он больше смахивает на Страшилу из сказки о Великом Гудвине. laughing

    этт от птичьего гнезда на голове

    Ага, на воронье! wassat
    Симон
  10. Симон Сегодня, 19:07
    Ох, как их бесит, когда Россия против! laughing
    Симон
    1. Идущий Сегодня, 20:23
      Бесит это мягко сказано , три вето подряд , они зубами скрипят . похоже ищут механизм , как ликвидировать Совбез. ООН.
      Идущий
  11. polpot Сегодня, 19:14
    Жираф большой ему видней
    polpot
  12. Пардон Сегодня, 20:01
    А знаете зачем, в частности, США и Запад крошил страны третьего мира на большое число карликовых государств под своё внешнее управление? Не знаете?
    В частности, для того чтобы США в ООН и в подчинённых ей прочих мировых представительных структурах набирать большинство голосов по лоббированию и продвижению именно своей внешней политики в своих собственных глобалистских проамериканских интересах!
    При этом вместо 1 голоса от одной ранее единой страны в ООН США получали и получают в ООН поддержку своей глобалистской захватнической политики уже 2 и более голосов.!



    Всем привет! А никто не думал, что наш многоуважаемый Запад, просто освобождает себе территорию для заселения? Если следовать прогнозам метеорологов и прочих, которых дураками назвать нельзя, то получается, что в недалеком будущем современную Европу затопит более чем на 50%. США грозит супервулкан. Давайте предположим, что они руководствуются именно этими данными. Тогда, к изумлению, все становится понятно! Становится понятным пресмыкание Европы перед США, как основного, так сказать, отморозка, который пробьет все международные договоренности за счет своего нахальства. Здесь же, объясняется политика двойных стандартов. Просто получается, что у "великого" Запада очень многое поставлено на кон, отсюда же и все эти проявления нечестной игры! Хотелось бы чтобы я был не прав.
    Пардон
  13. Alex20042004 Сегодня, 20:06
    А, где пробирка Тони Блера ?
    Alex20042004
    1. Идущий Сегодня, 20:24
      Он по другому доказывает , он же джентльмен. lol
      Идущий
  14. Евродав Сегодня, 20:40
    Возмущайся англосвин Борька! Поверь, если мы все плюнем в твою сторону, то цунами смоет вашу недострану! Еврейцы,правда, успеют убежать на байдарках и каноэ...
    Евродав
  15. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:42
    Подстричь бы его по- божеский)
    Вопрос Армянскому Радио: "Кем лучше быть,дураком или лысым?"
    Ответ: "дураком- не так заметно" ))
    Сибирский цирюльник
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