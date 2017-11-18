Джонсон: Лондон не позволит остановить работу по расследованию химатак в Сирии

Возмущен третьим российским вето в отношении объективного и квалифицированного расследования применения химического оружия в Сирии. Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма с международными партнерами, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за использование химоружия

В прошлом году следователи обнаружили, что сирийский режим использовал химическое оружие против своего народа не менее трех раз. В октябре они пришли к заключению, что режим использовал смертоносный газ зарин в Хан-Шейхуне 4 апреля нынешнего года, а ИГИЛ* в 2016 году во второй раз применила горчичный газ