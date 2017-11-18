Американский эсминец столкнулся с буксиром у берегов Японии

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Benfold (DDG 65) участвовал в регулярных учениях по буксировке в заливе Сагами 18 ноября, когда буксир потерял ход и столкнулся с кораблем

На обоих судах пострадавших не было. (Эсминец) "Бенфолд" получил минимальные повреждения, в том числе царапины на боку. Будет проведена полная оценка (ущерба)

Эсминец ВМС США столкнулся в субботу с японским буксиром во время учений у берегов центральной части Японии, пострадавших нет, ущерб кораблю нанесен минимальный. Об этом говорится в распространенном сообщении для прессы седьмого флота американских ВМС.- отмечается в заявлении.В ВМС подчеркнули, что на эсминце и на буксире никто не пострадал, эсминцу "был нанесен минимальный ущерб", незначительные повреждения борта в районе столкновения.— говорится в пресс-релизе.Эсминец останется в заливе, а японское коммерческое судно отбуксируют в порт в Йокосуке.Напоминаем, что это не первое в последнее время столкновение американского военного судна с судами гражданского флота различных государств. Недавние происшествия с эсминецем "Джон Маккейн" и эсминцем "Фитцджеральд" привели к гибели американских моряков и отставке двух командующих соединениями ВМС США.