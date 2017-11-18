Американский эсминец столкнулся с буксиром у берегов Японии
Эсминец ВМС США столкнулся в субботу с японским буксиром во время учений у берегов центральной части Японии, пострадавших нет, ущерб кораблю нанесен минимальный. Об этом говорится в распространенном сообщении для прессы седьмого флота американских ВМС.
В ВМС подчеркнули, что на эсминце и на буксире никто не пострадал, эсминцу "был нанесен минимальный ущерб", незначительные повреждения борта в районе столкновения.
Эсминец останется в заливе, а японское коммерческое судно отбуксируют в порт в Йокосуке.
Напоминаем, что это не первое в последнее время столкновение американского военного судна с судами гражданского флота различных государств. Недавние происшествия с эсминецем "Джон Маккейн" и эсминцем "Фитцджеральд" привели к гибели американских моряков и отставке двух командующих соединениями ВМС США.
Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Benfold (DDG 65) участвовал в регулярных учениях по буксировке в заливе Сагами 18 ноября, когда буксир потерял ход и столкнулся с кораблем- отмечается в заявлении.
В ВМС подчеркнули, что на эсминце и на буксире никто не пострадал, эсминцу "был нанесен минимальный ущерб", незначительные повреждения борта в районе столкновения.
На обоих судах пострадавших не было. (Эсминец) "Бенфолд" получил минимальные повреждения, в том числе царапины на боку. Будет проведена полная оценка (ущерба)— говорится в пресс-релизе.
Эсминец останется в заливе, а японское коммерческое судно отбуксируют в порт в Йокосуке.
Напоминаем, что это не первое в последнее время столкновение американского военного судна с судами гражданского флота различных государств. Недавние происшествия с эсминецем "Джон Маккейн" и эсминцем "Фитцджеральд" привели к гибели американских моряков и отставке двух командующих соединениями ВМС США.
Использованы фотографии: ©ru.wikipedia.org
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