21:05 18 ноября

Американский эсминец столкнулся с буксиром у берегов Японии

Эсминец ВМС США столкнулся в субботу с японским буксиром во время учений у берегов центральной части Японии, пострадавших нет, ущерб кораблю нанесен минимальный. Об этом говорится в распространенном сообщении для прессы седьмого флота американских ВМС.

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Benfold (DDG 65) участвовал в регулярных учениях по буксировке в заливе Сагами 18 ноября, когда буксир потерял ход и столкнулся с кораблем
- отмечается в заявлении.

Американский эсминец столкнулся с буксиром у берегов Японии



В ВМС подчеркнули, что на эсминце и на буксире никто не пострадал, эсминцу "был нанесен минимальный ущерб", незначительные повреждения борта в районе столкновения.

На обоих судах пострадавших не было. (Эсминец) "Бенфолд" получил минимальные повреждения, в том числе царапины на боку. Будет проведена полная оценка (ущерба)
— говорится в пресс-релизе.

Эсминец останется в заливе, а японское коммерческое судно отбуксируют в порт в Йокосуке.

Напоминаем, что это не первое в последнее время столкновение американского военного судна с судами гражданского флота различных государств. Недавние происшествия с эсминецем "Джон Маккейн" и эсминцем "Фитцджеральд" привели к гибели американских моряков и отставке двух командующих соединениями ВМС США.

Использованы фотографии: ©ru.wikipedia.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Muvka Сегодня, 19:05
    3й за год? Что-то им не прет.
    Muvka
    1. The_Lancet Сегодня, 19:09
      Эсминец ВМС США столкнулся в субботу с японским буксиром


      Хорошо что люди не пострадали laughing
      The_Lancet
      1. Zibelew Сегодня, 19:13
        На самом деле эсминец напал на буксир и победил его! Вот как надо писать новостиfellow
        Хотя на российском флоте тоже хватает приколов. Вот на фото катер Грачонок пытается протиснуться. А два мужика пытаются руками request оттолкнуть корвет Буян-М водоизмещением 949 тонн wassat .
        Zibelew
        1. The_Lancet Сегодня, 19:14
          На самом деле эсминец напал на буксир и победил его!

          Это была очень тяжёлая битва)
          The_Lancet
          1. 79807420129 Сегодня, 19:48
            Цитата: The_Lancet
            Это была очень тяжёлая битва)

            Матч завершился в ничью. request
            79807420129
            1. Ami du peuple Сегодня, 20:10
              Цитата: 79807420129
              Матч завершился в ничью.

              А вот фигушки! Исходя из весовых категорий соперников, японский буксир победил по очкам! lol
              Ami du peuple
              1. Идущий Сегодня, 20:36
                Цитата: 79807420129
                Цитата: The_Lancet
                Это была очень тяжёлая битва)

                Матч завершился в ничью. request

                Похоже он продолжится , "исключительные" не считают нужным соблюдать правила судоходства и думают , что они всегда имеют преимущество прохода.
                Идущий
        2. Teberii Сегодня, 19:17
          Тесно у них там,да и Японцы так и лезут наперез американцам.
          Teberii
          1. рюрикович Сегодня, 19:48
            Цитата: Teberii
            Японцы так и лезут наперез американцам.

            Так там движение левостороннее fellow Японцы по привычке и идут в лобовую wassat
            Шутка,конечно laughing
            рюрикович
        3. Офицер запаса Сегодня, 19:20
          Что значит напал? Это когда штаты нападали первыми? Вы что, газет не читаете, телевизор не смотрите?
          Это самооборона была!
          Офицер запаса
        4. seregatara1969 Сегодня, 20:21
          так пролез же
          seregatara1969
        5. sabakina Сегодня, 20:38
          Тагирьян, знаешь, что самое интересное, мы так могём, а они нет!
          sabakina
          1. Zibelew Сегодня, 20:48
            Вячеслав, мы и не такое могем drinks
            Zibelew
      2. 210окв Сегодня, 19:27
        Как слепые котята тыркаются по Тихому океану..А может все таки считают что им должны все уступать?...Маяки там итп..
        Цитата: The_Lancet
        Эсминец ВМС США столкнулся в субботу с японским буксиром


        Хорошо что люди не пострадали laughing
        210окв
    2. хрыч Сегодня, 19:17
      Цитата: Muvka
      3й за год?

      хрыч
    3. Primoos Сегодня, 20:07
      Шо! Опять? Зачастили пин.досы с таранами, флибустьеры задрипанные.
      Primoos
    4. Starover_Z Сегодня, 20:51
      Цитата: Muvka
      3й за год? Что-то им не прет.

      И Пентагон с помощью этих эсминцев хочет перехватить российские МБР ?!
      Starover_Z
    5. AUL Сегодня, 21:02
      ШО, ОПЯТЬ?!!
      Да такая новость уже и на новость не тянет. Долбаются, как по расписанию.
      AUL
  2. aba Сегодня, 19:05
    Лучше бы сами США столкнулись бы с небольшим метеоритом.
    aba
    1. Linkor200 Сегодня, 19:31
      Аба, а чего ты такой кровожадный ? Ослоумием так и блещеш.
      Linkor200
      1. Incvizitor Сегодня, 20:21
        Кровожадные те кто против уничтожения самого большого террористического государства в мире, правильно, пусть дальше миллионы убивают.
        Incvizitor
      2. sabakina Сегодня, 20:41
        Цитата: Linkor200
        Аба, а чего ты такой кровожадный ? Ослоумием так и блещеш.

        Ну, оно и видно, как ослиная моча так и прёт из тебя!
        sabakina
  3. Ami du peuple Сегодня, 19:06
    Надо не выеживаться, а на борт буксира покрышки вешать! И не получил бы эсминец "незначительные повреждения в т.ч. царапины на борту"wink
    Хотя может у японцев покрышки шипованные были?
    Ami du peuple
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:06
    Итак счет 3:0, не в пользу флота сша wassat !В следующий раз их эсминец потонет от столкновения с каноэ, или джонкой! !! fool wassat
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Сегодня, 19:09
      Цитата: Геркулесыч
      Итак счет 3:0, не в пользу флота сша wassat !В следующий раз их эсминец потонет от столкновения с каноэ, или джонкой! !! fool wassat

      Маяк ихнее всё!!! laughing
      Masya Masya
      1. рюрикович Сегодня, 19:35
        Цитата: Masya Masya
        Маяк ихнее всё!!! laughing

        Главное, что б на маяке рация была, а то какой-нить 5-й Флот США поцелует побережье Испании drinks
        рюрикович
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:07
    Все это говорит о низком профессионализме американских вояк! sad
    Геркулесыч
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:09
    Нужно их флоты разместить в Аральском море wassat -там им просто не с кем будет сталкиваться! !!! wassat
    Геркулесыч
  7. solzh Сегодня, 19:13
    Американцы на кораблях ходить не могут, Американцы могут только плавать
    solzh
  8. Горный стрелок Сегодня, 19:17
    Шо, опять? И что так не везет полосатоухим?
    Горный стрелок
  9. Masya Masya Сегодня, 19:20
    Недавние происшествия с эсминецем "Джон Маккейн" и эсминцем "Фитцджеральд" привели к гибели американских моряков и отставке двух командующих соединениями ВМС США.

    Ух-ты, мы вышли из бухты!!! lol
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 19:32
      Цитата: Masya Masya
      мы вышли из бухты!!!

      Марина! love С котиками
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 19:45
        Приветик, Константин! love
        love
        Masya Masya
  10. Симон Сегодня, 19:20
    Америка - исключительная нация и они думают, что все должны им уступать дорогу, а вот японец не уступил. Вот и получилось laughing
    Симон
  11. Симон Сегодня, 19:25
    Цитата: aba
    Лучше бы сами США столкнулись бы с небольшим метеоритом.

    По Задорнову, они уже пытались, чтоб испанский маяк им уступил дорогу. Они же "исключительные " и это на долго. wassat
    Симон
  12. Egorovich Сегодня, 19:26
    Матрасникам не впервой в таких переделках бывать, они уже привыкли.
    Egorovich
    1. Masya Masya Сегодня, 19:31
      Цитата: Egorovich
      Матрасникам не впервой в таких переделках бывать, они уже привыкли.

      посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу... wink
      Masya Masya
      1. рюрикович Сегодня, 19:36
        Цитата: Masya Masya
        посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу..

        Как говорится: быстро ездишь - медленно понесут.... what
        рюрикович
        1. Masya Masya Сегодня, 19:49
          Цитата: рюрикович
          Как говорится: быстро ездишь - медленно понесут....

          Или вынесут... wassat
          Masya Masya
          1. sabakina Сегодня, 20:57
            Masya Masya, просто прЮветик! love
            sabakina
  13. Бэре Сегодня, 19:35
    Скажут, опять русский след.
    Бэре
    1. Комментарий был удален.
      1. sabakina Сегодня, 20:56
        Ну, и куда я попаду по Вашей ссылке? Учись. студент!
        sabakina
  14. Dart2027 Сегодня, 19:35
    До нового года ещё месяц - ждём продолжения.
    Dart2027
  15. Симон Сегодня, 19:36
    До этого авианосец сцепился с сухогрузом, теперь эсминец с буксиром, а дальше с чем! recourse
    Симон
    1. тихоокеанец Сегодня, 20:02
      Судя по тенденции, следующими будут - корвет с прогулочным катером.

      А вообще-то америкосы не успокоятся, пока в результате очередного столкновения их корыто не утопнет
      тихоокеанец
    2. Препона Сегодня, 20:16
      Что Вы) у авианосца такой эскорт, не подлез бы сухогруз... то был эсминец Fitzgerald.(емнип)
      Препона
  16. Комментарий был удален.
  17. Евродав Сегодня, 20:37
    Опять акваторию делили, по степени важности своих флагов? Или прости уток вызвали, да кокса подкинули перед джага-джага? Или у рулевого памперсы намокли и пришло время менять, а это святое для матрасофлота?
    Евродав
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:37
    Диверсия Путина, однозначно))
    Сибирский цирюльник
  19. Гильятон Сегодня, 20:40
    Мм, отличные новости, прямо бальзам на душу !!! fellow good laughing
    Гильятон
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