20:57 18 ноября

Украинский замминистра назвал точные сроки "ухода России из Донбасса"

Очередное пророчество о "выводе российских войск с территории Донбасса" озвучил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" Грымчак, который в эфире украинского телеканала "Эспрессо.TV" заявил, что "вывод российских войск из Донбасса" произойдет весной следующего года.

Украинский замминистра назвал точные сроки "ухода России из Донбасса"


Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года
— заявил Грымчак. При этом он отказался называть имена людей, которые ему об этом сообщили.


Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая что-то, очень рискуют
- отметил украинский чиновник.

Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций на территории Донбасса ничего не оставляют республикам из оружия и боеприпасов.

Они отстрелялись и ушли
— объяснил он.

Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда Россия упадет намного труднее: и экономически, и внутреннеполитически
- сообщил Грымчак (стилистика сохранена)

Ранее Грымчак заявил, что Россия якобы начала отвод российских вооружений с территории Донбасса. До этого он же заявлял о том, что ЛДНР якобы готовы захватить Ростовскую область России.

Использованы фотографии: https://hyser.com.ua/
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Комментарии 40

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  1. 210окв Сегодня, 19:48
    Интересный персонаж дурдома..А впрочем нет.Его пророчества здесь не интересны.Хотя можно и посмотреть.Кто первый оттуда уйдет.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 19:55
      Дмитрий hi , может он имел ввиду, что не уйдет Россия, а прийдёт?
      Ему позвонили, сказали, что готовы выдвигаться! А он неправильно понял...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 19:59
        Да ну их свидомых к ляду..Не поймёшь чего они в этой палате #6хотят.Все в Наполеоны наверное лезут..
        Цитата: Logall
        Дмитрий hi , может он имел ввиду, что не уйдет Россия, а прийдёт?
        Ему позвонили, сказали, что готовы выдвигаться! А он неправильно понял...
        210окв
        1. хрыч Сегодня, 20:12
          Цитата: 210окв
          Все в Наполеоны наверное

          хрыч
          1. Идущий Сегодня, 20:28
            Цитата: Logall
            Дмитрий hi , может он имел ввиду, что не уйдет Россия, а прийдёт?
            Ему позвонили, сказали, что готовы выдвигаться! А он неправильно понял...


            Вот и мне так показалось , после выборов Президента самое то.
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 20:40
              Виктор, доброго вечера!
              Надеюсь, что после выборов придёт конец минскому заговору...
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 20:54
                Александр , добрый вечер!
                Насколько я понимаю , у нас не будет выбора , мы должны будем решить эту проблему.
                Идущий
      2. трактористъ Сегодня, 20:54
        Правильно! Давно пора уходить из Донбасса!
        Домой! В Одессу, Харьков, Львов и Киев, ессно )))
        трактористъ
    2. 79807420129 Сегодня, 19:56
      Ранее Грымчак заявил, что Россия якобы начала отвод российских вооружений с территории Донбасса. До этого он же заявлял о том, что ЛДНР якобы готовы захватить Ростовскую область России.

      Ну тут без слов. fool fool fool
      79807420129
      1. хрыч Сегодня, 20:15
        Цитата: 79807420129
        Ну тут без слов.

        Незалежной еще проверяются настоящие мужики, как Великий Куравлев good
        хрыч
    3. Офицер запаса Сегодня, 19:57
      Я так понимаю, что им всем уже надоело врать про наши войска. Глупо получается.
      Так что теперь будет популярна другая фенечка - отвод войск России. Точнее даже - отступление, бегство просто. И опровергнуть невозможно - ни одного (!) военнослужащего России не осталось! Проверяйте, кто хочет!
      Наверное, первая в истории виртуальная война. Напали, огребли, убежали. А все те, которые говорят, что мы на войну не явились - агенты Кремля.
      Офицер запаса
      1. Logall Сегодня, 20:43
        Алексей, Земляк, Приветствую!
        Я думаю, что ты прав... Причём это уже было
        Logall
    4. Primoos Сегодня, 20:10
      Ну почему их там не лечат? Где пределы укропитекского гуманизма? Дорого лечить, так усыпляйте безнадежных!
      Primoos
      1. Ami du peuple Сегодня, 20:18
        Цитата: Primoos
        Ну почему их там не лечат?
        Самое смешное, что они, с медицинской точки зрения, психически здоровы, вот только живут в параллельной реальности, где "мынерабы", "весьмирснами" и проч. "рашкаскоровсё". fool
        Ну а пану Грымчаку предлагаю обзавестись полезным девайсом. Пригодится
        Ami du peuple
        1. Идущий Сегодня, 20:31
          Цитата: Primoos
          Ну почему их там не лечат? Где пределы укропитекского гуманизма? Дорого лечить, так усыпляйте безнадежных!


          Только хирургический метод может помочь , отсекать думку по самые уши.
          Идущий
    5. 30 вис Сегодня, 20:12
      Для того , что бы войска РФ ушли с Новороссии им необходимо сначала зайти на Украину ... Правда решать вопрос о выводе войск и указывать дату вывода войск России будет не кому .. Не будет этого свидо ! Да и остальных "мудрейших " тоже .. Часть сгинет ,часть улетит с попутным ветром ,часть будет лизать руки другому господину .. Надоело всё это господа !Все эти Крысюки и Грымчаки ....
      30 вис
  2. polpot Сегодня, 19:49
    Детей Ванги и Нострадамуса стало больше чем детей лейтенанта Шмидта что ни бандеровец то предсказатель
    polpot
    1. Zibelew Сегодня, 19:54
      Раньше смешно было читать подобное, а теперь уже поднадоело. Шутки у скакуасов однотипные и плоские, как юмор прапорщика.
      Zibelew
      1. Смог Сегодня, 20:06
        Цитата: Zibelew
        как юмор прапорщика.

        Не обижайте прапорщиков. laughing
        Смог
      2. Masya Masya Сегодня, 20:08
        Цитата: Zibelew
        Шутки у скакуасов однотипные и плоские,

        Да какие шутки, они же свято в это верят...
        Masya Masya
  3. Karayakupovo Сегодня, 19:50
    Что с взять. Мы, если бы даже были там ( в Донбассе) хрен уйд
    Karayakupovo
  4. nikpwolf Сегодня, 19:50
    Стою на асфальте в лыжи обутый... И да, с Луны выведем... в марте-апреле...
    nikpwolf
  5. рюрикович Сегодня, 19:54
    Опа... what Ещё зайти не успели, а уже выходить просят laughing Чудны,Господи, дела твои... request
    рюрикович
  6. Karayakupovo Сегодня, 19:55
    Хрен дождётесь(даже если Мы там есть). У большинства у нас там родня. У меня в Ворошиловграде (Луганске) и его жена хохлушка была. Мечты у Вас однако.
    Karayakupovo
  7. Masya Masya Сегодня, 19:57
    Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда Россия упадет намного труднее: и экономически, и внутреннеполитически

    Грибы ушли, кумар остался...
    Masya Masya
  8. ODERVIT Сегодня, 19:58
    Корёжит по полной.
    ODERVIT
    1. Идущий Сегодня, 20:32
      А что будет когда ломка начнется , когда вся правда вылезет.
      Идущий
  9. solzh Сегодня, 20:00
    У него не все с головушкой в порядке. Пару недель назад, может уже с месяц, в программе "время покажет" выступал Прилепин, он назвал количество военнослужащих в ЛДНР что-то около 50-55 тысяч. Я могу ошибаться, просто называю цифры на память, 32000 в ДНР военнослужащих, около 18000 в ЛНР. В составе военнослужащих всего добровольцев из других стран Прилепин назвал 1% от общего числа. При этом он заметил, что военнослужащих РА там нет. Так что нам с Донбасса выводить? А насчёт упасть России - это иллюзорная мечта Грымчака. А о болезни его головы говорят его слова:
    ЛДНР якобы готовы захватить Ростовскую область России.
    solzh
  10. iliitchitch Сегодня, 20:03
    эспрессо.тв , laughing , чё с них взять . Почему не двойной ? Зоопарк клинических клоунов , изолировать нахрен по периметру , шиза заразна .
    iliitchitch
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 20:30
      ...изолировать нахрен по периметру...
      Не со стороны Европы дырочку оставить такие оголтелые там нужны!
      Ретвизан 8
  11. Alex20042004 Сегодня, 20:04
    Очередной - кастрюлеголовый.
    Alex20042004
  12. Геркулесыч Сегодня, 20:13
    Главное там сейчас врать, побольше, и против России, это тренд такой! Иначе, от тебя отодвинут миску, и перестанут кормить! wassat
    Геркулесыч
  13. Не либероид Русский Сегодня, 20:26
    видать чего-то принял тяжёлое, раз так качественно галлюцинации свои преподает, даже ссылается на фантомы какие то)))
    Не либероид Русский
  14. Ретвизан 8 Сегодня, 20:27
    "это произойдет когда Россия упадет экономически "...
    Ну, базара нет, а Украина она же и дальше продолжит процветать!
    Вот клоун!
    Ретвизан 8
  15. Евродав Сегодня, 20:30
    Цитата: 210окв
    Интересный персонаж дурдома..А впрочем нет.Его пророчества здесь не интересны.Хотя можно и посмотреть.Кто первый оттуда уйдет.


    Вот я смотрю, вы ж разумный человек! Ну кинули вы шапку, ну завалили недруга... Но тут то речь о чём? А вот о чём : "...Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве..." .
    Вроде поклёп, но зная, что пятая колонна жива и вставляет палки во всё,что двигает нас вперёд, вот чем нужно озадачиться...
    Евродав
  16. Толик_74 Сегодня, 20:30
    назвал точные сроки "ухода России из Донбасса"
    И пойдет на Киев.
    Толик_74
    1. vik669 Сегодня, 20:39
      С боем взяли мы ....., город весь прошли...
      На Киев!
      Значит, нам туда дорога,
      Значит, нам туда дорога.
      vik669
  17. Ретвизан 8 Сегодня, 20:35
    Он, перепутал, весна 2018, это дата его следующего психического обострения.
    Ретвизан 8
  18. МорякЧФ Сегодня, 20:39
    Надеюсь это его больное воображение,в противном случае это полный крах.
    МорякЧФ
  19. Пардон Сегодня, 20:55
    Всем привет! А никто не думал, что наш многоуважаемый Запад, просто освобождает себе территорию для заселения? Если следовать прогнозам метеорологов и прочих, которых дураками назвать нельзя, то получается, что в недалеком будущем современную Европу затопит более чем на 50%. США грозит супервулкан. Давайте предположим, что они руководствуются именно этими данными. Тогда, к изумлению, все становится понятно! Становится понятным пресмыкание Европы перед США, как основного, так сказать, отморозка, который пробьет все международные договоренности за счет своего нахальства. Здесь же, объясняется политика двойных стандартов. Просто получается, что у "великого" Запада очень многое поставлено на кон, отсюда же и все эти проявления нечестной игры! Хотелось бы чтобы я был не прав.[
    Пардон
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