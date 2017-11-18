Украинский замминистра назвал точные сроки "ухода России из Донбасса"

Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года

Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая что-то, очень рискуют

Они отстрелялись и ушли

Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда Россия упадет намного труднее: и экономически, и внутреннеполитически

Очередное пророчество о "выводе российских войск с территории Донбасса" озвучил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" Грымчак, который в эфире украинского телеканала "Эспрессо.TV" заявил, что "вывод российских войск из Донбасса" произойдет весной следующего года.— заявил Грымчак. При этом он отказался называть имена людей, которые ему об этом сообщили.- отметил украинский чиновник.Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций на территории Донбасса ничего не оставляют республикам из оружия и боеприпасов.— объяснил он.- сообщил Грымчак (стилистика сохранена)Ранее Грымчак заявил, что Россия якобы начала отвод российских вооружений с территории Донбасса. До этого он же заявлял о том, что ЛДНР якобы готовы захватить Ростовскую область России.